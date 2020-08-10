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"Зміни нах#й! На коліна впав!" - силовики б'ють хлопця і дівчину в одному з дворів Мінська. ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому в одному із дворів Мінська силовики б'ють хлопця і дівчину. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє "Медиазона.Беларусь".
"Силовики б'ють людей, кричать "Вдома сидіти треба було" і "Хотіли змін?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Топ коментарі
+34 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар10.08.2020 07:22 Відповісти Посилання
+26 Геракл Платонович
показати весь коментар10.08.2020 07:23 Відповісти Посилання
+25 cloud2009 #346452
показати весь коментар10.08.2020 07:32 Відповісти Посилання
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у них с мужем семейный подряд
Потвори, щоб колись і їхніх близьких так відлупили нізащо
Це стара чмосковська казочка, про те що "треба було дочекатись виборів"
https://u-f.ru/news/society/u21/2020/08/10/300576?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Хтось сміло шепотів "п@здець"...
Єх, сябри, важко вам буде. Що б не сталося, все на руку фуйлу. Окрім справжнього Майдану.