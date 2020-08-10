"Зміни нах#й! На коліна впав!" - силовики б'ють хлопця і дівчину в одному з дворів Мінська. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому в одному із дворів Мінська силовики б'ють хлопця і дівчину. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє "Медиазона.Беларусь".

"Силовики б'ють людей, кричать "Вдома сидіти треба було" і "Хотіли змін?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

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