В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: за неділю - 202 особи, це дуже багато, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що кількість госпіталізованих зростає попри вихідні. У відомстві зазначили, що на вихідних традиційно госпіталізували менше осіб.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачите, що попри те, що це неділя, а традиційно у неділю менша кількість людей звертається за допомогою... У неділю завжди менша кількість людей госпіталізувалась. За цю неділю у нас госпіталізували 202 особи, це дуже багато", - зазначив міністр.

Урядовець звернув увагу, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби, людей, яким потрібен кисень.

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