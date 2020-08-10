УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
3 330 17

В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: за неділю - 202 особи, це дуже багато, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що кількість госпіталізованих зростає попри вихідні. У відомстві зазначили, що на вихідних традиційно госпіталізували менше осіб.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачите, що попри те, що це неділя, а традиційно у неділю менша кількість людей звертається за допомогою... У неділю завжди менша кількість людей госпіталізувалась. За цю неділю у нас госпіталізували 202 особи, це дуже багато", - зазначив міністр.

Урядовець звернув увагу, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби, людей, яким потрібен кисень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язок виявлення учнів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво школи, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А что есть повод что бы число госпитализированных падало ?
У нас что ЗЕленый Квартал как то занимается этим ?
Я что то не разу не видел это но за то все это успешно перекинули на плечи самих утопающих хотя денег с народа собрали не мало ..
Ни разу не видел что бы госсударство раздавало маски за которые с нас собирают регулярно налоги .
Вы заметили что уже во многих магазинах в дизинфектор банально 2\3 доливают воды ?
показати весь коментар
10.08.2020 10:24 Відповісти
+4
На эту Чумку 21 века в Мире заболело 0,35 % населения...назвали Пандемией.....
показати весь коментар
10.08.2020 10:28 Відповісти
+3
Собственно, за семь месяцев срано-демии, всё стало понятно. "Хозяева планеты" полностью обгадились со своими планами переустройства мира под "новый мировой порядок", и сейчас вообще не знают: что им делать. Пока что им удаётся отвлекать внимание холопов воплями про ковид, но бесконечно накручивать эту истерию им не удастся. Однажды, в какой-то стране найдётся группа лидеров, которая возглавит революцию против этой мировой банды старых пердунов и их местных холуёв.
показати весь коментар
10.08.2020 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мастера спорта же
показати весь коментар
10.08.2020 10:20 Відповісти
В Украине растет число госпитализированных с COVID-19: за воскресенье - 202 человека, это очень много, - Степанов - Цензор.НЕТ 1524
показати весь коментар
10.08.2020 10:26 Відповісти
А что есть повод что бы число госпитализированных падало ?
У нас что ЗЕленый Квартал как то занимается этим ?
Я что то не разу не видел это но за то все это успешно перекинули на плечи самих утопающих хотя денег с народа собрали не мало ..
Ни разу не видел что бы госсударство раздавало маски за которые с нас собирают регулярно налоги .
Вы заметили что уже во многих магазинах в дизинфектор банально 2\3 доливают воды ?
показати весь коментар
10.08.2020 10:24 Відповісти
На эту Чумку 21 века в Мире заболело 0,35 % населения...назвали Пандемией.....
показати весь коментар
10.08.2020 10:28 Відповісти
От коли буде 35, от тоді може? Ну а ще краще, щоб хоч 25% вимерли, як ти вважаєш? Хоча ні, 25 для таких впоротих ідіотів як ти, то мало.
показати весь коментар
10.08.2020 10:46 Відповісти
в Беларусии начались волнения
зеленожопые уже обосцались
показати весь коментар
10.08.2020 10:32 Відповісти
Собственно, за семь месяцев срано-демии, всё стало понятно. "Хозяева планеты" полностью обгадились со своими планами переустройства мира под "новый мировой порядок", и сейчас вообще не знают: что им делать. Пока что им удаётся отвлекать внимание холопов воплями про ковид, но бесконечно накручивать эту истерию им не удастся. Однажды, в какой-то стране найдётся группа лидеров, которая возглавит революцию против этой мировой банды старых пердунов и их местных холуёв.
показати весь коментар
10.08.2020 10:49 Відповісти
Почему ето много? С таким *карантином* я удивляюсь как еще все не заболели
показати весь коментар
10.08.2020 11:03 Відповісти
То ж такой вирус заразно-смертельный.
показати весь коментар
10.08.2020 11:35 Відповісти
А дети уже всем так надоели что ихние родители визжат что пускай хоть ядерная война или чума, а школы и садики открывать нужно чтобы сдать своих личинок другим на голову.
показати весь коментар
10.08.2020 11:05 Відповісти
А вы предлагаете всем родителям бросить работу и заниматься только своими чадами?
Или, уходя на работу, оставлять малолетних детей сам на сам под замком до вечера?
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
Армагедон почнеться після 1 вересня. Тоді буде хворих на короновірус по 10 тисяч на добу. І цей міністр подасть у відставку. Вони ще думають щоб школи працювали..
показати весь коментар
10.08.2020 11:30 Відповісти
София, а вы на работу ходите?
показати весь коментар
10.08.2020 11:38 Відповісти
Сейчас под ковид идет все - все существующие болячки. И не надо напрягаться с диагнозами.
Хоть понос, хоть запор- все на ковид спишут.
показати весь коментар
10.08.2020 11:31 Відповісти
На вскрытии:
" - Ну так что пишем ?
- Ковид, конечно !
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: "ковид с сопутствующими хроническими"
"
показати весь коментар
10.08.2020 11:35 Відповісти
Так а если все симптомы подходят, а доверяют часто одному тесту, а на другие болячки перепроверяются почему-то.
показати весь коментар
10.08.2020 11:37 Відповісти
У всех выявленых ковид также выявлять и температуры и тогда этот карточный домик рухнет.
показати весь коментар
10.08.2020 12:20 Відповісти
 
 