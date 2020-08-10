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В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: за неділю - 202 особи, це дуже багато, - Степанов. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що кількість госпіталізованих зростає попри вихідні. У відомстві зазначили, що на вихідних традиційно госпіталізували менше осіб.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ви бачите, що попри те, що це неділя, а традиційно у неділю менша кількість людей звертається за допомогою... У неділю завжди менша кількість людей госпіталізувалась. За цю неділю у нас госпіталізували 202 особи, це дуже багато", - зазначив міністр.
Урядовець звернув увагу, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби, людей, яким потрібен кисень.
Топ коментарі
+4 вау
показати весь коментар10.08.2020 10:24 Відповісти Посилання
+4 Senator S #201477
показати весь коментар10.08.2020 10:28 Відповісти Посилання
+3 aquarius580 .
показати весь коментар10.08.2020 10:49 Відповісти Посилання
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У нас что ЗЕленый Квартал как то занимается этим ?
Я что то не разу не видел это но за то все это успешно перекинули на плечи самих утопающих хотя денег с народа собрали не мало ..
Ни разу не видел что бы госсударство раздавало маски за которые с нас собирают регулярно налоги .
Вы заметили что уже во многих магазинах в дизинфектор банально 2\3 доливают воды ?
зеленожопые уже обосцались
Или, уходя на работу, оставлять малолетних детей сам на сам под замком до вечера?
Хоть понос, хоть запор- все на ковид спишут.
" - Ну так что пишем ?
- Ковид, конечно !
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: "ковид с сопутствующими хроническими"
"