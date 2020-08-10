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Терористи "ДНР" за допомогою психологічного тиску і погроз намагалися завербувати мешканку Львова, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

На Львівщині контррозвідка СБУ зафіксувала факт вербування українки представниками спецслужб РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого "МДБ ДНР", де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, за задумом кураторів, вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів нашої країни, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця ФСБ РФ. ВIДЕО

Служба безпеки України нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Автор: 

контррозвідка (470) Львів (3100) росія (66478) спецслужби (271) вербування (251)


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Топ коментарі
+15
Она к родычам приехала - дырявые её попытались завербовать.

Она избушникам всё рассказала - а избушники сразу на весь мир об этом объявили.
Та и хрен с ними, с теми родычами в дыре.
Главное шо теперь все узнают какие у нас профессионалы.
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10.08.2020 11:27 Відповісти
+5
Не то время что б ордло иметь родственников во Львове
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10.08.2020 11:24 Відповісти
+5
не уй шастать.....тем более со Львова... прям таки родственнички какие нафиг родственнички предатели пособники оккупантов молчанием одобрямс военных и прочих действий России и их пособников...
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10.08.2020 11:58 Відповісти
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Не то время что б ордло иметь родственников во Львове
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10.08.2020 11:24 Відповісти
На жаль життя воно таке.
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10.08.2020 11:26 Відповісти
не уй шастать.....тем более со Львова... прям таки родственнички какие нафиг родственнички предатели пособники оккупантов молчанием одобрямс военных и прочих действий России и их пособников...
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10.08.2020 11:58 Відповісти
Для проформы согласилась, после выезда в Украину сообщился СБУ. Весьма разумное поведение.
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10.08.2020 11:24 Відповісти
На то они и террористы. Для кого то они тамженашилюди. Представляю что будет когда террористам пойдут на уступки и их главарей вместо тюрьмы на пожизненное, посадят в ВР.
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10.08.2020 11:25 Відповісти
тоже мне Красная шапочка . поехала проведать бабушку
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10.08.2020 11:26 Відповісти
Она к родычам приехала - дырявые её попытались завербовать.

Она избушникам всё рассказала - а избушники сразу на весь мир об этом объявили.
Та и хрен с ними, с теми родычами в дыре.
Главное шо теперь все узнают какие у нас профессионалы.
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10.08.2020 11:27 Відповісти
Может ей те родственники не сильно и нужны? Может это они сами её в МГБ и слили.
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10.08.2020 13:30 Відповісти
Может и слили.
А может быть отважная группа отчаянных спецназовцеав под покровом ночи блестяще их вывезла через линию фронта во Львов, а мы об этом ничо не знаем.
Но вот шо мы точно знаем - так это то, шо солидные спецслужбы используют неудачные вербовки для дезинформации врага.

А потужно реформовані - для публикаций в СМИ и последующего получения премии 1500 гривен.
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10.08.2020 15:34 Відповісти
Учитывая, что сбу работает на МГБ ДНР, то
ситуация странная
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10.08.2020 11:27 Відповісти
не вижу ни чего странного, просто через прессу сбу(дочка фсб) проинформировало мгб днры что вербовка не удалась, можете отыграться на родственниках, вопросов "как узнали" не будет, всё в открытом доступе! если бы сбу работала на Украину то женщину можно было использовать как источник дезинформации, либо объявить что пойман информатор днр (что бы те ломали голову кто сдал агента) вообщем так как поступают спецслужбы работающие на свою страну.
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10.08.2020 12:22 Відповісти
Кто не в курсе еще что каждого вьезжающего в окупированный крым обрабатывает ФСБ в том числе и детей. Поетому на окупированной стороне очередь так долго движется. Так что будьте осторожны, если ваш знакомый или родственник побывал в окупированном крыму знайте что он скорее всего завербован и уже работает на врага.
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10.08.2020 11:28 Відповісти
Або навпаки. )))
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10.08.2020 13:17 Відповісти
Телефон не обов'язково було викидати. Можна було продати комусь.
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10.08.2020 11:34 Відповісти
Вони якісь тупі , пруться та й пруться в той лугандон (!) що так хочетса на підвали до лугандонськх абізян ??
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10.08.2020 11:35 Відповісти
Жіночка не лох! Вона зі Львова! ))
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10.08.2020 11:35 Відповісти
Жіночка не лох!? а кто она? как можно было со Львова переться в днры, наслушалась зенелоха про "они же наши люди"!?
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10.08.2020 12:31 Відповісти
Вряд ли поехала без нужды, мы же не знаем контекст ситуации. Нельзя так строго осуждать человека. Гриб тоже поехал в итоге прошел через ад и из лошка прыщавого трасформировался в почти героя.
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10.08.2020 12:47 Відповісти
да согласен, всех обстоятельств не знаем, так что прошу прощения у человекка! она и так натерпелась.
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10.08.2020 13:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=URLZSN5Zdb8&t=1s Елена Зеленская
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10.08.2020 13:43 Відповісти
пляяяя какая она ТОМНАЯ ..... чуть не блеванул пока слушал это мычание
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10.08.2020 14:34 Відповісти
 
 