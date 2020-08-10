Терористи "ДНР" за допомогою психологічного тиску і погроз намагалися завербувати мешканку Львова, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

На Львівщині контррозвідка СБУ зафіксувала факт вербування українки представниками спецслужб РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого "МДБ ДНР", де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, за задумом кураторів, вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів нашої країни, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ розкрила спробу вербування українця ФСБ РФ. ВIДЕО

Служба безпеки України нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.