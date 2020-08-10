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"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту. ВIДЕО

Білоруський президент Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці і заявив, що готовий до конструктивного діалогу, якщо він спрямований на користь країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, Лукашенко також заявив, що влада адекватно реагуватиме на провокації.

"Якщо ви просто висловлюєте свою позицію або позицію когось, і там видно, що це Іванов, Петров, Сидоров - я це вітаю. Я готовий особисто з вами вести діалог. Якщо ви тенденційно починаєте поводитися - я теж це бачу. І ставлення відповідне. Якщо ви провокуєте - особливо в інтернеті. Ну, так отримаєте те ж саме у відповідь. Що не так? Ви хочете скинути владу, зламати щось, вколоти, образити і чекаєте, що перед вами я або хтось на коліна стане? .. Не буде цього! Ви повинні це чітко уявляти ... Я хочу, щоб було спокійно. Щоб ми з вами вели діалог. І якщо ви здатні щось зробити для країни, я вам створю всі умови для того, щоб ви працювали на країну. Якщо ви будете боротися проти країни, якщо ви будете намагатися довести країну до хаосу і дестабілізувати - ви отримаєте миттєву від мене відповідь. Це ж мої конституційні повноваження. За що ви мене попрікаєте?", - сказав Лукашенко.

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Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6725) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+47
Оьработавшего Луку вынесут. Новую кремлевскую прошмандень занесут.

Шо Украина от этого выиграет?
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10.08.2020 12:01 Відповісти
+28
уходи таракан иначе тебя народ вынесет!
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10.08.2020 11:58 Відповісти
+20
А тебе это зачем?
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10.08.2020 12:00 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Более того. В тот промежуток, когда его переманивали, прошлый работодатель предложил ему поехать в США, поработать на Amazon или в Дубай, поработать на Emirates Airlines. Мой брат выбрал остаться в Беларуси, к тому же влюбился как раз в первый раз серьезно, кота завёл, все дела. Говорит, я ещё успею куда угодно уехать.
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10.08.2020 15:28 Відповісти
Он ненавидит Лукашенко лютой ненавистью, ещё больше, чем я. Казалось бы за что? А просто ему мерзко, что в стране заправляет диктатор. Идейный он. И таких много. Молодёж против диктатора, против таракана. Они его просто нутром не переваривают и не думают ни про какую геополитику.
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10.08.2020 15:32 Відповісти
Гной ******, по нём висилица плачет, и за его кентом ****** пукиным!!!(((
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10.08.2020 15:25 Відповісти
"Вы хотите свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет?.. Не будет этого! Вы должны это четко представлять..." - Желаю этому людоеду судьбы каддафи!
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10.08.2020 15:26 Відповісти
Эта пресс-конференция была вчера а не после акций протеста , какие начались вчера вечером. Пишите заголовки правильно и не вводите людей в заблуждения
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10.08.2020 15:35 Відповісти
Вообще ничего не понимаю. За что и кто кого бил? Нельзя вечером по улице ходить?
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10.08.2020 15:37 Відповісти
Лучше не ходить и вообще не отсвечивать. Вот что бывает https://www.youtube.com/watch?v=0zMpnFTq_G8
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10.08.2020 15:41 Відповісти
Таких уродов мы будем зубами грызть. Земля под ними гореть будет. Выплядки.
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10.08.2020 15:42 Відповісти
Вы тут все такие продуманные, шановные - что выгодно, что не выгодно Украине, где ***** опять нападёт, кто-как сказал "чей Крым" (Крым Украинский). Из Луки уже гаранта какого-то сделали. Иопаный стыд. Вы подумайте про простой народ, про молодых девчонок и парней, которым западло рождаться, жить, умирать при одном и том же усатом таракане. Им насрать на ваши мяркаування о том кому выгодно, чтобы беларусы продолжали быть рабами или мы сможем сделать, таки, свой выбор.
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10.08.2020 15:39 Відповісти
_Верните себе свою страну. Желаю народу Беларуси удачи в этом трудном деле, сплочённости и решительности.
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10.08.2020 15:45 Відповісти
Вернём. И сами вернемся. Я 15 лет прожил в ОАЭ. Уже с женой (она из Одессы) обсудил предварительно, что если Беларусь сбросит диктатора, то я вернусь, помогу чем смогу. Может я и наивен, как и многие беларусы сейчас. Но хочется верить в лучшее. Хочется созидать на благо своей страны.
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10.08.2020 15:48 Відповісти
Спасибо, брат (или сестра).
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10.08.2020 15:57 Відповісти
якщо у вас одна мрія - поїхати працювати в Москву (прям як у нас в Криму та на Донбасі), то яка вам різниця хто у вас керує територією?
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10.08.2020 21:24 Відповісти
"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту - Цензор.НЕТ 4790
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10.08.2020 15:59 Відповісти
А так всё начиналось. Ещё в лохматом 94-м году... Крепко же колхозник во власть вцепился. Сочувствую белорусам.
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10.08.2020 16:00 Відповісти
_К власти рвутся и жаждут оной как правило отборнейшие подлецы, наихудшие представители вида Homo.
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10.08.2020 16:05 Відповісти
Таракан продул віборі со сч'том 1-4 и что там пітается укарекать! ))
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10.08.2020 16:12 Відповісти
"Что не так? За что вы меня упрекаете?"


Вдоль дорроги - всё не так.
А в конце - подавно!
(с) Владимир Семёнович.
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10.08.2020 16:18 Відповісти
Ватные и буянинили.
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10.08.2020 16:37 Відповісти
Какой с тобой, совковая гнида, может быть диалог? Вы эти страны 30 лет во все щели *****
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10.08.2020 16:44 Відповісти
Сей политический труп де-факто уже на помойке истории.
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10.08.2020 16:45 Відповісти
Кто придет к власти этдо дело БЕЛАРУСОВ. Наше дело помочь им провести демократические выборы, а там пусть хоть Сатану выбирают, сам Лука же и приказал убить или посадить всех патриотов, поэтому сегодня кремлевская баба придет, завтра ее вынесут и выбирут кого захотят.
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10.08.2020 17:02 Відповісти
в Белоруссии НЕВОЗМОЖНЫ честные выборы
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10.08.2020 18:00 Відповісти
Поэтому люди и вышли, ваш Кэп.
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10.08.2020 21:10 Відповісти
Ну так ты сам себе противоречишь.

Кто придет к власти этдо дело БЕЛАРУСОВ.

Нет, не белорусов, а Бацьки. Сколько хочет %, столько себе и рисует.
А вот восстание народное - это уже совсем иная история.
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10.08.2020 22:16 Відповісти
честные выборы - это первое условие, беларусы его ещё не прошли.
Второе - это голосовать не против кого-то, а голосовать за что-то, за программу действий, за выполнимые обещания. Этому вот второму Украина пока ещё не смогла научиться, нам нужно со своими проблемами разбираться. Иначе очень быстро можем оказаться на их месте. Терять есть что
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10.08.2020 20:49 Відповісти
"...голосовать не против кого-то, а голосовать за что-то, за программу действий, за выполнимые обещания..." - вот именно! В ином случае это балаган, руина, утрата суверенитета и, в итоге, будущего страны сегодня, сейчас.

Чирикать, критиковать все и вся - проще простого, строить, работать - совсем иное, где ответ адептов домохозяйки на вопрос, что делать для страны, во имя страны?
Сравнение с украинским Майданом некорректно по определению. Причина, по которой собрался киевский Майдан - это защита цивилизационного выбора, движения на Запад, а не обратно - в расейскую империю. Не собрался бы Майдан, то после отказа Ян. подписать Ассоциацию... суверенитет и не зависимость Украины остались бы только на бумаге, а возможно испарились бы совсем.
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12.08.2020 08:36 Відповісти
да, да, и еще раз да!
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12.08.2020 13:30 Відповісти
АС Пушкін.😎
ЛЯ ЛУКАЛЕССЯ ДЗЕД ВУСАТЫ...
(з паэмы «Аляксандр і Уладзімір»)
Ля ЛУКАлесся дзед вусаты;
Кашчэй надзеў яму ланцуг
I днём і ноччу водзіць "братца"
Па ланцугу на шосты круг;
Вядзе направа - спеў заводзіць,
Налева - казку распачне.
Там цуды скрозь: мядзведзі ходзяць
Як быццам дома ў сябе.
Там па нязведаным дарожках
Звяркоў маскоўскіх след ляжыць;
В хацінке на курыных ножках
Пад Мінскам іх змаглі злавіць -
Рыгорыч прочесав даліны,
Бо на світанні чэрці хлынуць
На плошчах тут людзей муціць!
Аж трыццаць віцязяў плячыстых
Даслалі із Крамля чэкісты:
Хацелі бацьку подкузьмить!
Жадаў пляшывы мімаходам
Палоніць мінскага цара,
Но чараўнік перад народам
Хоць хваліць ботоксную морду,
Ды хрэн пускае да двара!
- У Крамлі хай Уладзімір тужыць,

Лука яшчэ аддана служыць -
Дражніць вусатага не трэба,
Трон не аддасць вавекі дзеда ...


Але і "брат" Кашчэй не чахне:
- Тут рускі дух... Тайгою пахне! ...


І я там быў, на ўсё глядзеў
І бачыў выбар той едрёный,

Ды з ЦВК мне кот вучоны
Пра "праўду" казкі гаварыў...

09-10.08.2020
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10.08.2020 17:04 Відповісти
Что не так?Ты тупо в наглую нарисовал выборы !Такие как ты фигово заканчивают если не уходят сами.
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10.08.2020 17:24 Відповісти
Шо не так

Голоса украли - вот что не так.
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10.08.2020 17:58 Відповісти
Тупой Бацька...

Неужели сложно было сыграть во второй тур и уже там нарисовать себе 51%?
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10.08.2020 17:59 Відповісти
Не обижайте мальчика...
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10.08.2020 18:27 Відповісти
Все не так,ты украл у Беларусов будущее.Изыди лукавая мерзость
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10.08.2020 19:11 Відповісти
Никто не верит 80% Лукашенко.
Но и в 13% "независимых" экзит полов мало кто поверит.
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10.08.2020 19:40 Відповісти
І хто саме не вірить?
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10.08.2020 20:08 Відповісти
пофамильно?
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11.08.2020 05:19 Відповісти
Можна списком
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11.08.2020 10:07 Відповісти
гугель в помощь.
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12.08.2020 01:02 Відповісти
Был диктатор ,стал узурпатор!
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10.08.2020 20:36 Відповісти
Да ладно, сейчас там все полит зомби.
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10.08.2020 21:05 Відповісти
Бацька ще мае яйкы.Сколько побили витрин,магазинов пограбили,а их ещё и поодпускали."Чесные" выборы вот в Украине-чего ж вы ими недовольны?Бо бандюки 90-х захватили власть и переседают с кресла на кресло по очереди и называют ограбление народа "демократией"?Так создайте себе настоящую демократию,чтобы ваш народный кандидат мог прийти к власти,а не тот,кого олигархическая банда вам навязала массовым зомбирование населения через олигарх-медиа.Вот тогда и будете учить других демократии и свободе мирной акцией миллионов людей против диктата,продажи вашей земли олигархами,грабежа недр,грабежа народа европейскими ценами при крепостных зарплатах ниже африканских.
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10.08.2020 21:33 Відповісти
Не пхни своги свинячого кацапського сюрла, куди собака свого хера не пхав. Перднув в калюжу, і в люлю....
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12.08.2020 10:41 Відповісти
Напэвно у хохлов рыло отменноэ от касапськего тим шо у перших дрит,а у других там проволка.Однако они не понимают чи то бульба,чи картошка, чи бараболя,бо свини-лизуть до корита,та ще й чужого.
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12.08.2020 10:56 Відповісти
Полетический труп !
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10.08.2020 20:47 Відповісти
Вот все глотки рвут -Лука уходи и прочее. А какая замена? Кого взамен? Эту клаву, что без масквы ни шагу? И какое будущее он украл у беларусов? В Украине сильно будущее видно? Медицины НЕТ, Образования НЕТ, развал, коррупция и кумовство ,был один шанс строить страну, но его на клоуна променяли. Хорош Лука и плох не нам решать, нам бы со своим разобраться. Из орущих - Лука вон! Сколько челов были в Беларуси? Вы уже выбрали в Украине, а туда же, советовать! Так что не стоит сувать нос куда собака йух не сунет.
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10.08.2020 21:04 Відповісти
да хоть коня педального . лукашенко быть у власти не должно . это не средневековье , а он не феодал . совхозный директор увлекающийся гитлером .

...
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10.08.2020 22:55 Відповісти
100%
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11.08.2020 11:29 Відповісти
Намалювали внагляк 80%, і як так і треба(!) - все дивляться (Європа умовно).
Взагалі картина не тільки в Білорусі, а в багатьох країнах приблизно така ж - тільки зі своїми нюансами. Тобто - влада навчилася за допомогою "виборів" (різних технологій) дурити населення. Скоро все це закінчиться.
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10.08.2020 21:04 Відповісти
Залишимо у спокою Бєларусь, а чого ти замість того щоб лізти в чужі справи, не висловлюєш мертвечуку свій гнів за його спілкування в криму з путєним? Сходи, наведи лад.
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10.08.2020 21:10 Відповісти
Уже висловив. Тепер висловив Лукашенко.
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10.08.2020 21:16 Відповісти
Вже висловив кажеш? І як це виглядало?
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10.08.2020 21:18 Відповісти
Виглядало ********
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10.08.2020 21:20 Відповісти
Ти мене зацікавив! Так як саме це виглядало? Твоя відповідь з характерним мокшансько-монгольским матом не є переконливою.
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10.08.2020 21:25 Відповісти
А як би ти це міг уявити в своїй хворий чурбанской голові без мату ??
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10.08.2020 21:28 Відповісти
О! Пішли образи, виходить я правий, ольгінська тваринка. Да! І шо саме особисто тобі не теі не так зробив президент іншої країни?
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10.08.2020 21:31 Відповісти
І ти не відповів на просте запитання - як саме ти виловив "благородный гнев диванного патриота" на відвідування мертвечуком криму? Лось, с темы не съезжай.
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10.08.2020 21:33 Відповісти
А з чого це я повинен відповідати на питання ?? Ти мусорок ??
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10.08.2020 21:38 Відповісти
Дійсно, не повинен,адже нема чого розповідати, бо ти звичайне брехло і провокатор. Піди візьми гроші за провокацію і лягай спати, ти нікчема і лузер. Прошу не сприймати за образу, це є те ким ти є. Ти не цікавий, бо двох слів зв язати не в змозі без образ и кусання себе за дупу, за що таким як ти тільки гороші платять?
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10.08.2020 21:46 Відповісти
Ти просто звичайний і дурний брехун.
Переконатися в цьому (з приводу брехуна може всякий) прочитавши цю переписку. Легко помітити, що образи почав саме ти (!), а хочеш стрілки перевести на мене (:.
Твоя тактика - задавати весь час питання для мене занадто наївна. Ти тупа істота - тобі не варто показувати свою дурість.
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10.08.2020 22:03 Відповісти
Еще раз повторюсь, общаться с такими как ты - это как играть в шахматы с голубем, он раскидает фигуры, обгадит доску и улетит всем рассказывать, как он всех уделал. А тебе был задан всего один вопрос- как ты выразил своё возмущение по поводу медведчука и его поездки к путену в крым и всё. , а потом с твоей стороны поехал мат, чурбанська голова, ну и далее по тексту. Так кто кого начал оскорблять? Ну пожалуй всё, а теперь можешь по моей команде, еще что нибуть гавкнуть типа "сам дурак" , давай, стратег диванный -ГОЛОС! Надеюсь не подведешь, на тебя сделана ставка, что начнешь слюной брызгать,
такие как ты команды ваполняют и поддаются дрессуре.
p.s. И выпей элениум, успокойся, а то глядишь на говно изойдешь.
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11.08.2020 09:45 Відповісти
Ось бачиш який ти ідіот - пишеш про диванних стратегів, хоча сам сидиш в інтернеті і намагаєшся пукнути що небудь розумне (: Але тобі це не дано
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11.08.2020 10:13 Відповісти
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11.08.2020 10:18 Відповісти
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
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10.08.2020 21:05 Відповісти
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
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10.08.2020 23:27 Відповісти
приезжали к нам белорусы в начале 2000-х на Псел (турбазу) отдохнуть...были немножко удивлены-ошарашены, что можно спокой и без страха разговаривать на любые темы, в том числе и политику )) Шо я могу сказать, хорошие люди, в своем большинстве, но порой наивные как дети (не в обиду).
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11.08.2020 00:44 Відповісти
Да, да - особенно на русском в западной... Трынди нам юный петенец
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11.08.2020 09:16 Відповісти
))) ох ты ж и тюлень байкальский
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11.08.2020 12:15 Відповісти
Ти президент Білорусі, чи фєдєрашки??? Чому цаповою говіркою??? І де твої прихильники, яких повинно бути набагато більше на вулицях, ніж опозиційних демонстрантів, якщо така вражаюча «перемога??? Чи в тебе 80 відсотків населення, то мєнти???
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11.08.2020 01:20 Відповісти
колхоз Беларусь просто одна из колоний Московии,потому так, у нас в Украине народ юго востока тоже наполовину душой и телом колониальный и головка у них повёрнута в сторону Мацквы.
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11.08.2020 12:00 Відповісти
Пока ***** жив нехай правит Бацька, а там они все уйдут или будут свергнуты!
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11.08.2020 11:55 Відповісти
Это называется ТЕРПИЛЫ
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11.08.2020 11:58 Відповісти
26 лет у власти ,а что так?"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту - Цензор.НЕТ 9304
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11.08.2020 11:57 Відповісти
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