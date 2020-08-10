"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту. ВIДЕО

Білоруський президент Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці і заявив, що готовий до конструктивного діалогу, якщо він спрямований на користь країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, Лукашенко також заявив, що влада адекватно реагуватиме на провокації.

"Якщо ви просто висловлюєте свою позицію або позицію когось, і там видно, що це Іванов, Петров, Сидоров - я це вітаю. Я готовий особисто з вами вести діалог. Якщо ви тенденційно починаєте поводитися - я теж це бачу. І ставлення відповідне. Якщо ви провокуєте - особливо в інтернеті. Ну, так отримаєте те ж саме у відповідь. Що не так? Ви хочете скинути владу, зламати щось, вколоти, образити і чекаєте, що перед вами я або хтось на коліна стане? .. Не буде цього! Ви повинні це чітко уявляти ... Я хочу, щоб було спокійно. Щоб ми з вами вели діалог. І якщо ви здатні щось зробити для країни, я вам створю всі умови для того, щоб ви працювали на країну. Якщо ви будете боротися проти країни, якщо ви будете намагатися довести країну до хаосу і дестабілізувати - ви отримаєте миттєву від мене відповідь. Це ж мої конституційні повноваження. За що ви мене попрікаєте?", - сказав Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зміни нах#й! На коліна впав!" - силовики б'ють хлопця і дівчину в одному з дворів Мінська. ВIДЕО