"Мужики, беремо дошки і пішли на них! Чого стоїмо?!", - у Мінську учасники протестів відбивають своїх соратників у білоруських міліціонерів. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому учасники акції протесту в Мінську відбивають своїх прихильників у групи білоруських міліціонерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, на записі видно, що між міліцією та учасниками акції протесту сталася бійка.

"Мужики, беремо дошки і пішли на них! Чого стоїмо ?!", - кричить один із чоловіків, коли міліція почала затримання.

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