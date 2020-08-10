Тіхановська вважає, що вона перемогла на виборах, і не має наміру залишати Білорусь: "Влада силовими методами намагається утримати свої позиції". ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська підтвердила, що вважає себе переможницею на президентських виборах, які відбулися напередодні.

"Звісно! Дивіться, що відбувається на дільницях виборчих", - заявила Тіхановська у понеділок на брифінгу, відповідаючи на запитання про визнання її переможцею на виборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, виборчий штаб доводитиме численні фальсифікації під час голосування і звернеться зі скаргою до Центрвиборчкому на офіційні підсумки голосування.

Тіхановська також заявила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини чому я маю бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидат у президенти.

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Тіхановська також заявила, що білоруське керівництво намагається силовими методами утримати владу в країні.

"Влада силовими методами намагається утримати свої позиції", - сказала вона.

"До нас у штаб надходить непідтверджена інформація про загиблих (під час зіткнень протестувальників із владою минулої ночі, - ред.). Якщо це виявиться правдою, це буде початком кінця", - сказала Тихановська.

"Ми просили владу не застосовувати насильницькі методи. Нас не чули ... Я була впевнена, що влада на такий крок не піде", - заявила Тіхановська, пише ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, вона не знає, чи варто їй виходити на вулицю в разі продовження протестів у Мінську. "Я не знаю, що мені робити в цій ситуації", - сказала Тіхановська.

"Ми ці результати не визнаємо", - додала політична противниця Лукашенка, коментуючи оголошені раніше ЦВК Білорусії 80,23% голосів за чинного президента на минулих виборах.

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Юрист штабу опозиційного кандидата Максим Знак заявив, що "скарга до Центрвиборчкому підготовлена і буде подана".

За його словами, штаб діятиме за двома напрямами. Передовсім, владі буде направлено звернення про проведення переговорів з метою "недопущення розколу і припинення насильства".

Крім того, штаб пропонує провести на кількох дільницях перерахунок голосів. "Якщо цього зробити не можна, то необхідно, не відкладаючи, ЦВК ухвалити рішення про повторне голосування на цих дільницях", - сказав Знак.

У штабі також зазначають, що розраховують на об'єктивну оцінку ситуації з виборами з боку західних країн. "Ми дякуємо всім країнам за підтримку чесних і справедливих виборів, підтримку демократичних змін", - заявила представниця штабу Ольга Ковалькова.

Припускають, що штаб Тіхановської може звернутися по підтримку своєї позиції в кілька західних країн.

"Ми поки таке звернення не обговорювали, але думаю, що обговоримо його найближчим часом", - заявила Тіхановська.

Ковалькова зазначила, що незалежні спостерігачі, які співпрацюють зі штабом Тіхановської, передадуть свої оцінки спостерігачам від ОБСЄ, які цього року на виборах не присутні.

"Вони відстежують ситуацію, в тому числі наші спостерігачі дадуть їм інформацію, і вони будуть робити висновки на підставі зібраної юридичної інформації. Їхня відповідь на цю ситуацію буде", - заявила Ковалькова.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.