Директорка Миколаївської лікарні розповіла про переповненість закладу хворими на COVID-19: Зайняті всі ліжка. Напхали, як оселедців, цих ліжок. ВIДЕО
У Миколаївській інфекційній лікарні зайняті всі палати, однак хворі на коронавірус продовжують надходити. Лікарі готуються приймати інфікованих у коридорах.
Про це повідомила директорка КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Світлана Федорова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зайняті всі ліжка, усі передбанники зайняті. Напхали, як оселедів, цих ліжок", - показала лікарню директорка.
Сестринські теж довелося переробити під палату.
"Хворі продовжують надходити. Я хочу заспокоїти жителів нашого міста: навіть якщо ви поступите в коридор, ми приймемо всіх і надамо якісну допомогу всім. Сподіваюся, від завтра вирішиться питання з 1-ю міськлікарнею, яка є лікарнею "першої лінії", і вона відкриється", - сказала Федорова.
Вона також нагадала про правила карантину і необхідноість їх дотримуватися.
"Дотримуйтеся правил безпеки. Якщо ви у щось не вірите, бережіть тих, хто навколо вас. Ви можете перехворіти в легкій формі, а інші - ні. Не беріть гріх на душу", - зазначила лікарка.
Федорова додала, що увечері 9 серпня від ускладнень через коронавірус помер 86-річний чоловік. Він був мешканцем Миколаєва. У реанімації перебуває його дружина.
100500 × 1005000 = «Носіть маски, мийте руки.»
«Ага, вони тут 5Же на людей напускають, а ми їм маски/руки. Фіґушкі вам !!!!»
Відбір працює.
Не бросайтесь бумерангом (особенно с какашками)...
а такие, как ты, только воздух сероводородом загрязняют
это не тот случай, чтобы экономить
Люди самі вибирали собі лікаря, якому за кожного пацієнта перераховувались кошти .
Я теж питався у знайомих, який кращий, і таки вибрав.
Поки що все добре.
Не поспішай з відповіддю.
Спочатку розтлумач це самому собі.
А ви з полковником палитесь, бо дивитесь параша тв, але як бачимо абсолютно не дивитесь порошенківські канали (їх всього двоє, чи навіть півтора).
Вопрос в другом - в адекватности и логичности принимаемых мер!!!
Но, скорее всего, это актеры, которых снимал лично Зеля. Видосик-постановка для лохов.
На койках - актеры.
Едрить, а говорят, что немногие мужчины на постсоветском пространстве до 60 лет доживают, а тут 86-летний от 'коронавируса" умер, и не пожил, можно сказать.
Да это же значит, что можно пенсионный возраст поднимать до 75 лет минимум!
И почему я не удивлена, что побили именно 75 летнего деда?
Вообще то я ожидала большего, основываясь на том, сколь бодро австралийские академики в одном университете сс*ли на письменный стол моему мужу, моя бывшая соседка выводила собачку погадить на мой газон (пока мне не надоело убирать чужое г*вно, и я не собрала отходы ее собачки и не вывалила ей перед крыльцом), обрезать шланг по-соседски (опять же бывшими соседями)и прочие "приятные" мелочи, которыми жалкая гопота так "украшает" людям жизнь.
Из чего делаем вывод: лохторат Мельбурна заслуживает скота Эндрюса, а 73% лохторат Украины заслуживает скота "бубочку".
Как говорится, по Сеньке и шапка".
Но нормальным людям за что этот крест то нести, спрашиваю я вас????
Мы же за эту срань не голосовали.
Я уже писала, что когда федералы перестанут платить деньги за ковид, то в Мельбуне (и штате Виктория) начнется не просто киздец, а киздец лютый?
Еще кто сомневается в том, что будет адовый рост преступности?
А может, те кто сомневается в этом, таки идиоты?
"Не везіть до нас з підозрою навіть з пневмонією... Доки не буде підтверджено COVID-19?"
Тобто людина з пневмонією здала тест на Sars-Cov-2, і можливо інфікована, повинна лежати в звичайній лікарні, і заражати всіх довкола???
А де ж бокси для таких пацієнтів???
Для кого заговор: на выписку..................