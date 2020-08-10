УКР
34 698 72

Директорка Миколаївської лікарні розповіла про переповненість закладу хворими на COVID-19: Зайняті всі ліжка. Напхали, як оселедців, цих ліжок. ВIДЕО

У Миколаївській інфекційній лікарні зайняті всі палати, однак хворі на коронавірус продовжують надходити. Лікарі готуються приймати інфікованих у коридорах.

Про це повідомила директорка КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Світлана Федорова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зайняті всі ліжка, усі передбанники зайняті. Напхали, як оселедів, цих ліжок", - показала лікарню директорка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах COVID-19, - ОДА

Сестринські теж довелося переробити під палату.

"Хворі продовжують надходити. Я хочу заспокоїти жителів нашого міста: навіть якщо ви поступите в коридор, ми приймемо всіх і надамо якісну допомогу всім. Сподіваюся, від завтра вирішиться питання з 1-ю міськлікарнею, яка є лікарнею "першої лінії", і вона відкриється", - сказала Федорова.

Вона також нагадала про правила карантину і необхідноість їх дотримуватися.

"Дотримуйтеся правил безпеки. Якщо ви у щось не вірите, бережіть тих, хто навколо вас. Ви можете перехворіти в легкій формі, а інші - ні. Не беріть гріх на душу", - зазначила лікарка.

Також дивіться: В Україні зростає кількість госпіталізованих з COVID-19: за неділю - 202 особи, це дуже багато, - Степанов. ВIДЕО

Федорова додала, що увечері 9 серпня від ускладнень через коронавірус помер 86-річний чоловік. Він був мешканцем Миколаєва. У реанімації перебуває його дружина.

Автор: 

лікарня (1377) карантин (18172) Миколаїв (1857) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+18
А скоро осень . Захожу в магазин (не продуктовый) , все без масок . Перед входом одел маску (на входе надпись : вход только в маске) . Один , как белая ворона в наморднике . Расслабился народ .
10.08.2020 14:54 Відповісти
+16
Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек - Цензор.НЕТ 7664
10.08.2020 14:55 Відповісти
+15
Выгоняйте всех нах. на улицу. Тут рассказывают что коронавируса никакого нет ето фсе соросы придумали... Уверен что даже те кто лежит в больнице и кричит что его спасайте, еще вчера кричал что вирус не опасен
10.08.2020 14:55 Відповісти
А ещё пару месяцев назад Николаев был оазисом для адептов мирового коронавирусного заговора)
10.08.2020 14:53 Відповісти
Нагадаємо що Миколаїв з найменшою кількістю зроблених тестів і з відсутністю лікарень для коронавірусу чомусь опинився в зеленій зоні карантину!
10.08.2020 15:00 Відповісти
Згадай Закон Дарвіна. Його потужність, у невідворотності виконнання.
100500 × 1005000 = «Носіть маски, мийте руки.»
«Ага, вони тут 5Же на людей напускають, а ми їм маски/руки. Фіґушкі вам !!!!»
10.08.2020 15:45 Відповісти
думаешь этих адептов убавилось? Зря))
10.08.2020 15:00 Відповісти
Ну чому.
Відбір працює.
10.08.2020 15:57 Відповісти
👏👏👏👏👏. 😁 Мама, коли в писалася з лікарні і вже одужала, зустріла на вулиці свою подругу, яка заперечувала коронавірус і гукнула її. Та так втікала від мами здвома торбами, що й Уссейн Болт не наздогнав би. 😁. Таки повірила.
11.08.2020 08:22 Відповісти
10.08.2020 14:54 Відповісти
Если у врача будет такая зарплаты то больные будут подыхать на ступеньках больницы узнав сколько стоит их лечение... Все должно быть сбалансировано а не одним заоблачные зарплаты а другим 2тыс. пенсии.
10.08.2020 14:57 Відповісти
на сколько наработал, столько и получай
10.08.2020 15:01 Відповісти
Дадада. Узнаю лозунг порохоботов. По вашему только Насиров, Аваков, Коболев со своей мамой и Петя с Ахметовым в Украине трудятся не покладая рук. А все остальные включая врачей и учителей нищеброды потому что никогда не работали. Вот поетому ты порохосрань и пролетела на выборах и на следующих пролетишь.
10.08.2020 15:40 Відповісти
По Вашему те, которые"прилетели", во стократ зарплату всем работающим подняли?
Не бросайтесь бумерангом (особенно с какашками)...
10.08.2020 16:01 Відповісти
талантливые и работящие врачи и учителя получают приличные деньги.

а такие, как ты, только воздух сероводородом загрязняют
10.08.2020 18:17 Відповісти
Вы обращались к "талантливым" врачам? Цена "таланта" в государственных больницах известна?
показати весь коментар
я всегда обращаюсь только к лучшим врачам.

это не тот случай, чтобы экономить
10.08.2020 21:28 Відповісти
Це один з пунктів програми Уляни Супрун.
Люди самі вибирали собі лікаря, якому за кожного пацієнта перераховувались кошти .
Я теж питався у знайомих, який кращий, і таки вибрав.
Поки що все добре.
10.08.2020 16:01 Відповісти
Сейчас у инфекционистов хорошие зп.
показати весь коментар
Мертвым деньги не понадобятся
показати весь коментар
10.08.2020 14:54 Відповісти
А скоро осень . Захожу в магазин (не продуктовый) , все без масок . Перед входом одел маску (на входе надпись : вход только в маске) . Один , как белая ворона в наморднике . Расслабился народ .
10.08.2020 14:54 Відповісти
Аналогично, чувствую себя, как врач в психушке.
10.08.2020 14:56 Відповісти
Так-же зашел на крытый рынок - стоит очередь ( человек 10 ) за кофе - дышат в затылок друг другу - ВСЕ без масок.... ( и каждый день говорят , что больных становиться больше - удивительные идиоты ) .
10.08.2020 16:03 Відповісти
Выгоняйте всех нах. на улицу. Тут рассказывают что коронавируса никакого нет ето фсе соросы придумали... Уверен что даже те кто лежит в больнице и кричит что его спасайте, еще вчера кричал что вирус не опасен
10.08.2020 14:55 Відповісти
100% ,да же знаю таких уе-ков,они практически все смотрят параша тв.И переубеждаются только в инфекционке ,моля в прямом смысле о помощи.
10.08.2020 15:27 Відповісти
Они смотрят порошенковские каналы, что карантин нарушает их конституционные права, что это политическая месть и т.д.
10.08.2020 16:53 Відповісти
Як це повязано з ігноруванням носіння масок, і миття рук?
Не поспішай з відповіддю.
Спочатку розтлумач це самому собі.
10.08.2020 17:19 Відповісти
Новенький! Сказане Вами - безвідповідальний звіздьож. Оскільки порошенковські канали якраз в унісон із провладними співають про небезпеку коронавірусу і шоб всі носили маски. Порошенко свої чорні рукавички мабуть і вдома не знімає. Про розумний підхід до проблеми говорить дуже невелика кількість блогерів, у яких доступу на канали взагалі немає.
А ви з полковником палитесь, бо дивитесь параша тв, але як бачимо абсолютно не дивитесь порошенківські канали (їх всього двоє, чи навіть півтора).
10.08.2020 22:43 Відповісти
подполковнік у тебе 38.6 провірся.
10.08.2020 22:18 Відповісти
Приходится,каждый день проверяю.Из за таких недоумков как ты.
11.08.2020 10:38 Відповісти
10.08.2020 14:55 Відповісти
Пока Виктор Лешко не приехал в Николаев там все было спокойно и не одного инфицированного
10.08.2020 14:57 Відповісти
Советую посмотреть всем дебилам в чате которые постоянно утверждают что вирус это выдумка.
10.08.2020 15:00 Відповісти
дебилам ничего не докажешь
10.08.2020 15:01 Відповісти
Да никто такого не утверждает, ну может есть парочка....
Вопрос в другом - в адекватности и логичности принимаемых мер!!!
10.08.2020 15:41 Відповісти
Первая логичность - твоя - личная - одень для начала маску и отойди в сторону .
10.08.2020 16:07 Відповісти
Титушки ковида. У одного степаши есть. Скоро в школу пойдут и тогда шила в мешке не утаишь. Детям пять тысяч не предложишь. Одеть всех в намордники и как то прикрыться этим вот их задача.
10.08.2020 15:02 Відповісти
Зараз адепти світового заговору розкажуть нам, що то все актори і фотошоп.
10.08.2020 15:05 Відповісти
вот и отдохнул народ на пляжах в Коблево и прочих Очаковах
10.08.2020 15:07 Відповісти
обычная больница, где горы больных то?
10.08.2020 15:08 Відповісти
Больных То.лапать.
10.08.2020 15:29 Відповісти
Конченный? У медсестёр комнатки даже не осталось.
10.08.2020 15:42 Відповісти
Человек 20 насчитал, сидят, языками чешут...Пандемия, она такая...
10.08.2020 15:51 Відповісти
))ага, им доплата идет за "инфицированных", конечно они сдадут все помещения для аренды
10.08.2020 15:56 Відповісти
10.08.2020 22:45 Відповісти
Это они в советское время в коридоре не лежали в городских больницах.
10.08.2020 16:39 Відповісти
Нічого апокаліптичного тут і близько не видно.Краще би військові вантажівки притягнули,для більшого інформаційного ефекту.
10.08.2020 15:10 Відповісти
Звичайний український бардак.Ви подивіться на наші лікарні,які вони убогі.А багато дурнів не хотіли і не хочуть ніяких реформ.Ваших ж дітей і вас,будуть в таких лікарнях лікувати.Чим довше нічого не міняти,тим буде гірше.
10.08.2020 15:14 Відповісти
Шана лікарям, а "нєвєрующім" бажаю набратися розуму і не піддавати інших ризику піти на той світ.
10.08.2020 15:28 Відповісти
Где местные ковид-дисседенты, напомните что ковида нет.
10.08.2020 15:32 Відповісти
Да брехня! В Николаевской области вообще коронавируса почти нет
10.08.2020 15:46 Відповісти
"Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек." - помню, в Николаевской области не было больных COVID-19, Ляшко поехал туда и всё поправил.
10.08.2020 16:03 Відповісти
Да-да, это их Ляшко всех заразил не только в Николаевской обл., но и во всем мире.
Но, скорее всего, это актеры, которых снимал лично Зеля. Видосик-постановка для лохов.
10.08.2020 16:12 Відповісти
Мрут как мухи... Дед 86 - ти летний помер. Пипец трагедия.
10.08.2020 16:04 Відповісти
Это все постановка. Зеля видосик создал.
На койках - актеры.
10.08.2020 16:08 Відповісти
Дед помер 86 лет так это долгожитель по нашим меркам. Шляпа это все полная
10.08.2020 16:25 Відповісти
"Федорова добавила, что вечером 9 августа от осложнений из-за коронавируса умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева. В реанимации находится его жена."
Источник: https://censor.net/n3212859

Едрить, а говорят, что немногие мужчины на постсоветском пространстве до 60 лет доживают, а тут 86-летний от 'коронавируса" умер, и не пожил, можно сказать.
Да это же значит, что можно пенсионный возраст поднимать до 75 лет минимум!
10.08.2020 16:38 Відповісти
В коммуняцкой газетенке штата Викририя, "The Age", пишут, что в северо-восточных районах Мельбурна избили 75-летнего старика, который был без маски, потому как ему разрешено не носить маски по медицинским показаниям, тока никого это не интересовало.
И почему я не удивлена, что побили именно 75 летнего деда?

Вообще то я ожидала большего, основываясь на том, сколь бодро австралийские академики в одном университете сс*ли на письменный стол моему мужу, моя бывшая соседка выводила собачку погадить на мой газон (пока мне не надоело убирать чужое г*вно, и я не собрала отходы ее собачки и не вывалила ей перед крыльцом), обрезать шланг по-соседски (опять же бывшими соседями)и прочие "приятные" мелочи, которыми жалкая гопота так "украшает" людям жизнь.

Из чего делаем вывод: лохторат Мельбурна заслуживает скота Эндрюса, а 73% лохторат Украины заслуживает скота "бубочку".
Как говорится, по Сеньке и шапка".

Но нормальным людям за что этот крест то нести, спрашиваю я вас????
Мы же за эту срань не голосовали.
10.08.2020 16:50 Відповісти
В одном из крайне неприятных для меня районе Мельбурна, Коллингвуде, повали на землю девушку без маски. И почему я не удивлена, что девушку?

Я уже писала, что когда федералы перестанут платить деньги за ковид, то в Мельбуне (и штате Виктория) начнется не просто киздец, а киздец лютый?
Еще кто сомневается в том, что будет адовый рост преступности?
А может, те кто сомневается в этом, таки идиоты?
10.08.2020 16:54 Відповісти
Они смотрят порошенковские каналы, что карантин нарушает их конституционные права, что это политическая месть и т.д.
10.08.2020 16:55 Відповісти
Вірус ніколи не припиниться - пиляти бабло дуже зручно. Німеччина, Швеція не звертають увагу на цей брєд, там що дурніші від нас живуть?
10.08.2020 17:05 Відповісти
а на.. вы их принимаете, уверен, 80% из них ещё вчера носили маску на шее и плевались слюной про мировой заговор и врачей пи...тов, дающих по 5000 за корону...
10.08.2020 17:08 Відповісти
Шо там,шо там з 1:30 ?

"Не везіть до нас з підозрою навіть з пневмонією... Доки не буде підтверджено COVID-19?"

Тобто людина з пневмонією здала тест на Sars-Cov-2, і можливо інфікована, повинна лежати в звичайній лікарні, і заражати всіх довкола???

А де ж бокси для таких пацієнтів???
10.08.2020 17:14 Відповісти
..**** ! закралось смутное сомнение - у нас что при новой рехформе больницами стали управлять директора...?
10.08.2020 17:17 Відповісти
где бабки - зе?
10.08.2020 18:10 Відповісти
Хай мистер Зе в ту больничку сгоняет. Ведь он мечтал о COVID-19, да и видосик запилит..
10.08.2020 21:22 Відповісти
скільки можна залякувати населення? і взагалі, знаю декількох крутих лікарів, справжніх професіоналів і їм немає часу знімати відосіки знімати і піаритись
10.08.2020 22:24 Відповісти
только "рехверендум"- для тех,кто верит :в палаты.
Для кого заговор: на выписку..................
10.08.2020 22:40 Відповісти
В МОЦЛІХ знаходяться люди з реальною загрозою гострої смерті від гострої гіпоксії ( смертельно небезпечної нестачі кисню) внаслідок гострої заразної вірусної інфекції. Ці люди отримують на добу від 2,5 до 15 40 літрових балонів кисню. 16-18 годин вони знаходяться у положенні обличчям вниз. Максимальний розрив у подачі кисню 120 секунд. І так 15 - 21 добу інколи більше. Пісяють, какають в постелі. Інколи бачать тіла в " чорних макінтошах" котрі вивозить ритуальна служба. Добові витрати на лікування одного хворого сягають 25 тис.гривен і більше Критичне питання, чи може дозволити держава, суспільство масово померти своїм громадянам від гострої гіпоксії спричиненої заразною вірусною інфекцією? Смертельний потенціал вірусу до 20% від інфікованих. Маніпуляції смертями внаслідок вікових дегенеративно-інволюційних хвороб (цукровий діабет,інсульти,інфаркти,онкологія) та повільних інфекцій (туберкульоз,СНІД,гепатит С) - недоречні. При ковіді гострий стан внаслідок гострої гіпоксії - можете попросити, щоб Вам накинули зашморг-удавку на шию і перешкоджали надходженню кисню в Ваше тіло хоча б протягом доби - і зрозумієте, що відбувається з хворими і що відчувають нещасні хворі, а потім поділіться Вашими переживаннями і відчуттями.
11.08.2020 21:14 Відповісти
 
 