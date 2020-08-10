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Мер Кличко: Місто забезпечить киян соціальних категорій захисними наборами від COVID-19. ВIДЕО

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці.

"На жаль, кількість хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.

Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу та інструкцією, що робити і куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

Також дивіться: Директорка Миколаївської лікарні розповіла про переповненість закладу хворими на COVID-19: Зайняті всі ліжка. Напхали, як оселедців, цих ліжок. ВIДЕО

Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужим киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".

Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: "Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики".

За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.

Також читайте: Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків COVID-19, то кількість смертей зросте до 40-50 на день, - нарада у Зеленського

Автор: 

карантин (18172) Київ (19795) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Выборы, выборы, кандидаты - ... (с)
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10.08.2020 15:39 Відповісти
+4
Подкуп избирателей. Не гречка, так маски
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10.08.2020 15:42 Відповісти
+3
тимчасом

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Пам'ятаєте фейковий сюжет ТСН про захмарні зарплатні в ІТ-секторі?
Схоже, це була підготовка до законопроєкту від СН та БЮТ, щоб видоїти цю - одну з небагатьох - успішних галузей... https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/10/663812/
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
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https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa



Пам'ятаєте фейковий сюжет ТСН про захмарні зарплатні в ІТ-секторі?
Схоже, це була підготовка до законопроєкту від СН та БЮТ, щоб видоїти цю - одну з небагатьох - успішних галузей... https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/10/663812/
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
будут плотить баткойнами работодатели, в чом проблема?
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10.08.2020 15:39 Відповісти
кушай-тє, ням-ням

Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3506
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10.08.2020 15:39 Відповісти
успишна галузь - это когда человек работая на иностранные компании и получая тысячи баксов, практически не платит налогов?
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10.08.2020 16:01 Відповісти
Выборы, выборы, кандидаты - ... (с)
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10.08.2020 15:39 Відповісти
недостойні . 😉
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10.08.2020 15:53 Відповісти
Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 417
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10.08.2020 15:40 Відповісти
поподробнее про видплыв кадрив. Живет такой обормот в Украине. Но работает на иностранные компании. Платит налоги там же. Какая разнице где он жрет физически, если он работает на иностранцев и платит налоги туда же?
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10.08.2020 16:03 Відповісти
Подкуп избирателей. Не гречка, так маски
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10.08.2020 15:42 Відповісти
Пацан пургу не гонит в отличие от шибздика.Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский 20.07.20/ Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, у Зеленского 06.07.20
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10.08.2020 15:43 Відповісти
Не думаю , что они жопу рвут только за официальную зарплату .
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10.08.2020 15:43 Відповісти
Этими что ли?
Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6047
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10.08.2020 15:45 Відповісти
Что делать и куда совать, Виталыку, мы и сами знаем. Ты нам лучше про специалистов расскажи, где бабла натырить, как ВЫ? Блабладоны. Канаты бы лучше на мост искал,.. сколько там в кошелку капнуло, ась?!! Ни за кого из бывших - ни я, ни мои знакомые голосовать не будут. Зря ж...пу рвете... В утиль звезд...ов
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10.08.2020 15:54 Відповісти
Это вместо гречки и сахара!
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10.08.2020 16:00 Відповісти
В Італії скандал. 98% померлих від короновірусу були сфальшовані. До корони писали навіть загиблих у ДТП. А загальна кількість померлих навіть зменшилась. Скільки можна робити людей ідіотами?
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10.08.2020 16:13 Відповісти
Где квоты по мове со штрафами каналов и радио.
Где выполнение закона про мову. Мова - главная ментальная защита украины.
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10.08.2020 17:49 Відповісти
что оно от насморка предлагает? а? памятка - это конечно, то, что надо в первую, блть, очередь..
хочешь помочь, балобол, дай людям деньги, а не разовую маску с памяткой, которая годна только в течение 2-х часов..
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10.08.2020 16:14 Відповісти
Бойтесь данайцев дары дающих. У кого деньги взял у тех же пенсионеров а отдать наличными слабо благодетель.
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10.08.2020 16:24 Відповісти
Кличко УЖЕ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН в киеве, чем предетель зелька по всей украине, который даже оплот и 178й выкатит не может.

Зелька только занимается тем что ждет пока его кацапы за заднее место не наструнят.
Кто вообще рекомендовал ему смотрящего от мокши и портнова за собой ТАТАРОВА в оп приставить.
Буратино взяло 5 золотых миллиардов у мфв и по карманах коррупционных олигархов рассовывает.
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10.08.2020 17:02 Відповісти
А тем временем в парке возле метро дарница за день вырос забор и экскаваторы бешенным темпом роют огромный котлован. По периметру люди в черном. Поздравляю с демократией.
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10.08.2020 18:37 Відповісти
И это все на территории сквера и зеленой зоны теперь уже бывшей
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10.08.2020 18:37 Відповісти
Не забывайте в наборы входит маска , памятка, пакет , забота мэрии и улыбка Кличка
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10.08.2020 22:45 Відповісти
 
 