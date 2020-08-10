Мер Кличко: Місто забезпечить киян соціальних категорій захисними наборами від COVID-19. ВIДЕО
Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому на його facebook-сторінці.
"На жаль, кількість хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.
Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу та інструкцією, що робити і куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.
Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужим киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".
Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: "Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики".
За даними Міністерства охорони здоров'я України, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу. За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.
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