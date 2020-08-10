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Новини Відео Революція в Білорусі
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"Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України. ВIДЕО

У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть, що вам потрібно знати про події в Білорусі.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (7987) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+16
Кгб дало тебе персональный выход в инет??
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10.08.2020 21:03 Відповісти
+11
И какие же такие достижения есть у этого нечто большего за последние 30 лет...что ты ему дифирамбы поешь???
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10.08.2020 21:01 Відповісти
+7
Этот скот должен быть подвешен за ноги уже только за то что он у власти четверть века...
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10.08.2020 21:02 Відповісти
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https://korupciya.com/lukashenko-shokovanyj-v-protestuvalnykiv-ye-plan-b-skoro-vse-pochnetsya-rivno-o-vosmij/ Лукашенко шокований. В протестувальників є план Б. Скоро все почнеться: рівно о восьмій
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10.08.2020 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. День 1 | Прямой эфир
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10.08.2020 20:56 Відповісти
Луке насрать на лузеров 80 против 9 и ни один трамп не поддержит просравших выборы. План Б ноги в руки и валить с Беларуси.Бацька это нечто большее чем все расеянские и наши уродцы-правители за последние 30 лет. Браво, Лукашенко!!!
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10.08.2020 20:58 Відповісти
И какие же такие достижения есть у этого нечто большего за последние 30 лет...что ты ему дифирамбы поешь???
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10.08.2020 21:01 Відповісти
Этот скот должен быть подвешен за ноги уже только за то что он у власти четверть века...
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10.08.2020 21:02 Відповісти
Проигрывать надо достойно, а не бегать по улицам. Вот мы победители, сидим и чай(кофе)пьем.
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10.08.2020 21:01 Відповісти
Кгб дало тебе персональный выход в инет??
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10.08.2020 21:03 Відповісти
знатное признание...чисто кацапское.которых с души воротит срать в специально отведенных местах
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10.08.2020 21:17 Відповісти
Ще й дупу витирати не вміють - "чай, отсохнеть да само отпадеть".
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10.08.2020 21:24 Відповісти
так він же на утриманні у гебні...)
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10.08.2020 21:17 Відповісти
Вчера куча народу вышла, а сегодня как? Есть протестующие или нет уже никого? Есть актуальная инфа?
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10.08.2020 21:02 Відповісти
Денег больше не будет. Пуйло обосралось и позвонило бацьке)))
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10.08.2020 21:10 Відповісти
https://gazetaby.com/post/den-posle-vyborov-v-centr-minska-styagivayut-specz/167644/

https://charter97.org/ru/news/

https://people.onliner.by/2020/08/10/spectexnika-v-minske
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10.08.2020 21:13 Відповісти
все заново пошло
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10.08.2020 21:14 Відповісти
https://charter97.link/be/news/politics/
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10.08.2020 21:25 Відповісти
Путлер Обнуляйтер 78 % РАБссиян ЗА..... Лукашенко 80... разница 2 процента Держите меня семеро
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10.08.2020 21:02 Відповісти
прямая трансляция ...мда ....как просто включить вэбку на монике сидеть расказывать о космических масштабах сидя дома и говорить что это стрим
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10.08.2020 21:03 Відповісти
шляпко -стрим .....не позортесь
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10.08.2020 21:04 Відповісти
Он не порезал на металлолом промышленность и умеет защищать свою власть, а у нас слюнтяи вафлюжные, о рашке ваще молчу- бпез комментариев. За Лукашенко мой фужер шампанского!!!
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10.08.2020 21:04 Відповісти
Тільки якщо тссс "Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України - Цензор.НЕТ 4758 скажу одну річ.
Сараче, коктейль "бояра + минераловка" - це не шампанське!
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10.08.2020 21:11 Відповісти
😃 Слухи о том что скот лукашенко сохранил промышленность сильно преувеличены...
Там точно так же загнулось все то совковое дерьмо которое и должно было загнуться..
Как пример станкостроительный завод в центре Минска..

Что касаемо паРаши...то да...хуйлу он знатно анус вылизывает..
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10.08.2020 21:15 Відповісти
Лукашенко и Сидзиньпинь заключили СОЮЗ и насрать им на РАБссию Китай и Белорусь БРАТЬЯ...
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10.08.2020 21:06 Відповісти
Разный уровень. Белорусь целиком вдвое меньше Шанхая.
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11.08.2020 07:04 Відповісти
Первым кто поздравил Бацьку был Сидзиньпинь.... Так что Бульбашия упала Китаю на хвост...а 100 миллиардов долларов китаесы для бульбашей найдут...
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10.08.2020 21:10 Відповісти
И это здорово, потому что в сравнении с великим Китаем рашки-срашки и 95-Кварталии - сущие клопы. Браво Лука, держись Китая и сри всем на голову! Браво, Бацька!!!
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10.08.2020 21:14 Відповісти
Тьху! За дві милі від кацапа гімном бздить! Тільки серити мимо сортира і вмієш, вишкребок!
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10.08.2020 21:22 Відповісти
шоб ты ото ,кацапа,в нациях саоброжал?сперли у гитлера про нацию,а у самих наций то и нет...повывелись .вот так всегда,сопруот чего нитЬ,а как пользоваться дупля не отбивают.даже как включить или выключить
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10.08.2020 21:21 Відповісти
Спасибо, смотрю.
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10.08.2020 21:15 Відповісти
Какой бунт? Бульбашам скажут вешаться и они станут в очередь за мылом и веревкой...
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10.08.2020 21:20 Відповісти
Що це за "пряма трансляція"? З бандерівської криївки? Ну і блазні! Навчились у 95 кварталу...
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10.08.2020 21:23 Відповісти
Кто бы не победил Белорусии, эти люди однозначно ориентированы на рашку.
И Лукашенко и Тихановская (возможно даже в большей степени чем Лукашенко).
Поэтому не могу понять мотивы людей, которые выходят на митинг перед посольством Белорусии в Киеве, в поддержку Тихановской.
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10.08.2020 21:25 Відповісти
«Светлана Тихановская официально объявила, что не будет принимать участие в протестах, чтобы избежать провокаций, тем самым дала понять, что вместе с протестующими белорусами её никто не увидит.... Один из лидеров сидит за решеткой, другой скрывается за рубежом, третья - банально испугалась. Отсюда можем констатировать - протестующие остались без публичных лидеров».

= В.Таран =
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10.08.2020 21:26 Відповісти
Пишуть що лідера опозиції Тіхановську заблокували в ЦВК і не випускають
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10.08.2020 21:28 Відповісти
Юра, вітаю Вас!

Я знаю що заблокували. Ще я слухав її промову перед журналістами, де вона дала ясно зрозуміти, що ..... "не вийде". Лідер опозиції не повинен так робити. Як на мене, то........ якийсь мутний вона лідер.
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10.08.2020 22:17 Відповісти
Очень легко отправить людей под резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
А вот самой возглавить это мероприятие, взяв таким образом ответственность, это не каждому дано.
Такая себе проверка.
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10.08.2020 21:38 Відповісти
По Минску 50 человек ходит какой бунт о чем вы ?
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10.08.2020 21:28 Відповісти
очевидно, что за раскачиванием ситуации в Беларуси торачат уши кремлядей, которые через свои ячейки в западных странах, ведут подрывную деятельность (их там нет, типа это не они, а запад), для того, что бы шантажировать потом Лукашенко, что бы он был сговорчив, а если повезет, то и отжать Беларусь целиком.
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10.08.2020 21:28 Відповісти
Китай рулить.путін здувся:"Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України - Цензор.НЕТ 9783
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16853 4 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16853 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16853&force-full=1
🇨🇳🗺🇷🇺Внешнюю политику России все в большей степени начинает определять Китай. Даже в белорусском кейсе Кремль уже не обладает свободой маневра, а вынужден считаться с мнением Поднебесной в определение вектора своей геополитики. Сегодня ночью состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина, в котором последний предостерег Президента от чересчур активного вмешательства в минские дела с целью поглощения Белоруссии. Утром китайский лидер первым поздравил Лукашенко с победой, а потом уже его примеру последовали Токаев и Путин. Отметим, что стандартный фрейм «Путин - последний оплот диктаторов на пост-советском пространстве» развенчивается усилиями азиатских партнеров: он сам производит впечатление человека, которому тоже может понадобиться опора. Также важно отметить, что изменение экспансионистской риторики Путина в отношении северного Казахстана (или южного Урала) произошло после того, как Пекин дал понять, что считает неприемлемым нарушение территориальной целостности бывшей советской республики. КНР считает эту страну зоной своих жизненных интересов и методично будет выдавливать оттуда Россию. Во многом сабмиссивная роль Путина в отношениях с Китаем определяется гигантскими долгами «Роснефти» перед Пекином, а также обязательствами России по поставке газа по «Силе Сибири». Напомним, что именно под давлением Китая и вопреки интересам страны Президент вышел 6 марта из сделки ОПЕК+, обрушив тем самым цены на нефть и девальвировав рубль.
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10.08.2020 21:43 Відповісти
Беларусь -это не Раша! русский мир не пройдет!
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10.08.2020 22:02 Відповісти
Беларусь живет благодаря Лукашенко! у них в 2 раза больше ВВП чем в Украине!
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10.08.2020 22:03 Відповісти
А який у вас в паРаші ВВП на людину?
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10.08.2020 22:09 Відповісти
Не буду лізти у внутрішні справи своїх сусідів, але не радив би білорусам бикувати з поліцією. Існує велика кількість механізмів, коли можна ефективно тиснути на владу не наражаючись на ризик і не руйнуючи місто. Он, як у Хабаровську - люди виходять масово тільки по Суботах. Можна і кожен день ввечері, наприклад. Але треба певно знати - за що протестувати? Якщо тільки зняти Луку, то цього мало. Хто, якщо не Лука? Тіхановська? Її зв'язки з Москвою дуже підозрілі. Чому пані обрала Рашу, а не Польщу для свого перебування? Чи не є вона запасним варіантом Москви? Чи не краще обрати більш надійного лідера? Може навіть і з діаспори?
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))
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10.08.2020 22:04 Відповісти
Знищити оппозицію можно тільки фізично , але судячи по кількісті політичних вбивств , які були за останні надцять років це висловлення дуже приблизне й ефімірне .
Парламентської опозиції в Білорусі нема вже 26 років з того часу як цей тараган усатий заповз на трон .
Позапарлементської партійної теж нема приблизно з тих часів . Але як можно оцінювати ці протести ? Які вони "прозахідні" , чи ні ?! Якщо Бацька заборонив статистику , забороним висловлювати думки , вислали усіх журналістів іноземних , які написали , що Бацка , розумово, геній , але не завжди , й не на всяк випадок . А білорусів з таким ж думками виборково знаходять у лісі ...
Чи може існувати в таких умовах щось організованно , чи могла таж сама Тихоновська хоча б натіякнути на організацію протестів й при тому через годину не опинитися поряд с чоловіком ?! Чи могла вона в виборчих перегонах висловлюватися прозахідно не ризикуючи , що й її регістрацію відмінять ?!
Але що найсправді думає, який світоогляд в кожного супротивника Тарагана ми не можемо знати , як не могли знати , що думав Горбмчьов в часи Брежнева , чи Єльцин , чи навіть Явлинський з Гайдаром . Міг би Кравчук в часи Андропова щось вякнути про Голодомор й при тому не піти за Машеровим ... Але вже в часи Горбачьова саме Кравчук став першим керівником, будучи йще керівником КПУ , який вголос згадав цей термін . За 15 років до Ющенка !!! А той же Ющенко йще в 2001 році злякався підтримати акцію "Україна без Кучми" й назива Данилича Батькой ... Тай кандидатом в презіденти погодився бути не зразу ...
А Порошенко йще в 2010 році цілувався з ФСБешниками у рясах , бо фабрика у Ліпіцьку стримувала - в НУНСі він був найменш антимосковськи налаштованним . Жванія рахувався більш . Й саме тому Азаров-Пахло взяв його в свій уряд .
А зараз він найбільш антимосковський з усіх політичних важковиків . Обставини змінують людей й їх переконання теж .
Якщо порівнювати з механікой політику : в український політиці зараз з 6 можливих ступенів свободи якщо не усі , то 5-ть впевненно . А в Білорусі лише одна , да й так інколи забуксовують , як сьогдні "бел-інтернет" ...
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10.08.2020 23:31 Відповісти
Я в тому сенсі , що поки людина живе , має можливось мислити , навіть в умовах повної несвободи в політиці він не втрачає можливості бути "опозицією до влади" й раптом не перестає бути в часи буремних утиснень інакомислення . Це як в фізиці закон сбереження енергії (яка як відомо , нікуди не зникає, а лише перетека з однієї форми в іншу) , коли кінетична енергія дії може в час закриття усіх клапанів аккумулюватися в потенційну енергію в певному резервуарі . Тиск росте й росте потенційна енергія , а зовнє виглядає , що нічого не відбувається . А роззяви зі сторони дивляться як сварники задовлюють клапани беспеки й аплодуют , мовляв саме так , гейна, таааафай - бо шумлять ці клапани-падли й вибризгують якусь рідовину ...
Тільки такий колгосприй невіглас як Лука може вірити, що отримавши в реалі десь 15-25% йому вдасться стримувати довго 75-85% . Тим більш , що його електорат - це пасивні софкоїди , а в тих 75% студенство , взгалалом молодь й взагалом пассіонарії ...
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11.08.2020 00:20 Відповісти
41:40 Дан-Ямол: "в нас зараз сил немає".
От завдяки в т. ч. таким зарозумілим вівцям я Ви а особливо Ваш співедучий і "в нас зараз сил немає".
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11.08.2020 01:43 Відповісти
а взагалі передача змістовна.
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11.08.2020 01:48 Відповісти
До сьогоднішнього дня західні країни із задоволенням інвестували у белоруське IT. Чи буде далі Захід інвестувати у Білорусь?
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11.08.2020 10:58 Відповісти
 
 