У Мінську міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування. ВIДЕО

Мінський "Автомайдан" блокує вулиці в центрі Мінська, створюючи перешкоди руху міліцейській та військовій спецтехніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з таких блокувань міліціонери спробували витягти водія з машини, але той встиг від'їхати. При цьому зачепивши одного з міліціонерів машиною. Момент події зафіксовано на 14-й секунді відео.

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