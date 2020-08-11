У Мінську міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування. ВIДЕО
Мінський "Автомайдан" блокує вулиці в центрі Мінська, створюючи перешкоди руху міліцейській та військовій спецтехніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з таких блокувань міліціонери спробували витягти водія з машини, але той встиг від'їхати. При цьому зачепивши одного з міліціонерів машиною. Момент події зафіксовано на 14-й секунді відео.
Топ коментарі
+21 Orel Orlov
показати весь коментар11.08.2020 09:13 Відповісти Посилання
+9 Отто Кац #468154
показати весь коментар11.08.2020 09:19 Відповісти Посилання
+8 Володимир Миколаєць
показати весь коментар11.08.2020 09:47 Відповісти Посилання
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Той самий, що був у нас взимку 2013-2014 і 3 березня 2018.
Совковий мусор - це людиноподібна істота.
Це громадянські вчинки.
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)
Вот некоторая информация, которая поможет.
1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, стелла, Октябрьская, пл Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.