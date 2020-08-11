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Новини Відео Революція в Білорусі
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"Мамо! Мамо! Будь ласка, не чіпайте!", - білоруські міліціонери під час затримання б'ють ногами і кийками жінку, яка лежить. ВІДЕО

Білоруські міліціонери жорстоко побили жінку під час затримання в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, видно, що збиту з ніг жінку кілька силовиків б'ють ногами і палицею. Кілька ударів влучають у голову. Примітно, що одним із міліціонерів виявилася жінка.

Одна з очевидців побиття вигукує кілька разів слово "мама" і просить припинити побиття. У відповідь від жінки-міліціонера звучить: "Ідіть звідси".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО

Білорусь (7987) вибори (6727) побиття (968) Лукашенко Олександр (2668) міліція (79) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+55
Люди, цінуйте свободу, яку виборов Майдан.
І НІКОЛИ, НІКОЛИ не дозволяйте приходити до влади проросійським канальям !
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11.08.2020 10:05 Відповісти
+54
Так заканчивают все диктаторы Верной дорогой идет таракан прямо на виселицу
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11.08.2020 10:04 Відповісти
+46
Мусора не люди (с) Министр МВС Аваков
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11.08.2020 10:03 Відповісти
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Овердохера крови и беспредела, короче, будут к ментов гореть не только будки но и их хаты.
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11.08.2020 10:31 Відповісти
Тихановскую КГБ ночью вывезли с Беларуси
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11.08.2020 10:26 Відповісти
понятно, что силовики, полиция, спецназ это отдельная и специально прошитая психологами человеконенавидящяя каста. но даже при всём этом белорусский силовик, даже патологически ненавидящий белорусов генетически остаётся белорусом. ведь если есть один случай перехода силовика на сторону протестующих, опускание щитов, то таких случаев будет бесконечно много. не у всех коренных всё белорусское выхолощено руцкими учителями. имхо, - большая часть сегодняшних тамошних держиморд - помощь ***** "братскому народу". лука не полагается на своих. а руцкие силовики - это новый тип руцкофашиста, воспитанного с *********** и дальше по цепочке. патологически они ненавидят действительных славян - украинцев и белорусов. думаю, сегодня, если и не фифти-фифти, то большая часть подавителей - это и есть прибывшие и переэкиперованные вагнеровцы, сбежавшие украинские беркутяне, сами "коренные рассеяне",.... ни беларусам ни украинцам ждать от них какой бы то ни было пощады не стоит. их позвали убивать.
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11.08.2020 10:27 Відповісти
У кремлядей пошли методички гноить Луку и поддерживать протесты))))))))

Коммент взят с ЯПА
Мне, кажется основная наша проблема, что никак мы не привыкнем к суверенитету стран бывшего СССР, все пытаемся навязать свое мнение, есть отдельно взчтая страна, там есть свой кипишь и право на это или на бездействие надо просто принять и все. Относиться к этому не с точки зрения правительства, а нормального человеческого, вот мне без разницы, кто их там провоцирует или нет, так же, как на Украине, дело - то не в этом. Прошу заметить сколоко стран Уже не хотят с нами дружить,это как же они задолбались, что готовы порвать отношения длившиеся годами. Америка, все блин лезет, а мы? Мы что не лезем? В таких ситуациях надо людей поддерживать, а не сусолить чьё влияние вызвало такую реакцию, дыма без огня не бывает. Правду мы Никогда не узнаем. Белорусы держитесь, надо воюйте, получится мирно решить, мы будем рады за Вас. Потому что это дело Ваше, сугубо личное.
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11.08.2020 10:28 Відповісти
Хто це"МИ"? - Кацапи? Так і пиши...
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11.08.2020 10:46 Відповісти
Та кацапи... Там ше написано КОМЕНТ ВЗЯТИЙ З ЯП
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11.08.2020 11:03 Відповісти
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках…
Мав рацію Леонід Кучма: нам так не жити. І подякуймо за те Богу.
А головне - нікому вже так не жити: історичний "завод" у цього годинника - кінчається…https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
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11.08.2020 11:02 Відповісти
Пройде не так багато часу, і ці самі люди, будуть питати, а де наш Омон? чому він не воює і не вбиває окупантів - кацапів...
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11.08.2020 10:29 Відповісти
Вот кацап и спалился))))
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11.08.2020 15:55 Відповісти
Ми через це пройшли пройшли. Так буде і у них.
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11.08.2020 16:14 Відповісти
кацап тебя лайкают боты пилитесь)))) хахах
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11.08.2020 16:24 Відповісти
Дебіл, наведи на власний нік, а потім на мій і ти усе нульовка зрозумієш. Хто з нас кацап.
Я ж тебе ідіот вже попускав, мало було?
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11.08.2020 16:31 Відповісти
ты прям как на работе еще б дельги платили)))
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11.08.2020 16:37 Відповісти
ні, я просто тут давно. Навіщо мені гроші? Я й так доволі не бідна людина.
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11.08.2020 16:39 Відповісти
До этих выборов Лука был просто диктатором , а теперь он стал кровавым диктатором .
Таким в историю и войдёт , чем бы всё это ни кончилось .
Как жаловался один инженер , можно всю жизнь строить мосты , а потом один раз по-пьяни отыметь овцу - и всё , в историю ты уже войдёшь не как мостостроитель ...
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11.08.2020 10:29 Відповісти
Скажите что в Белорусии Майдан и у ваты скрежет начнется пердаки взорвутся
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11.08.2020 10:29 Відповісти
У луки официально 80%...а где антимайдан..У нас вата выползала и выползает вовсе не за деньги, за свои дебильные убеждения...а где луковская вата кроме откормленых мусоров...
А нема...
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11.08.2020 10:30 Відповісти
Антимайдан на деньги рашки выползает. И "убеждения" беруться из раша сми. А здесь рашка не особо против "майдана", что странно.
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11.08.2020 13:26 Відповісти
Т.е ты хочешь сказать что эти тупые рожи гавкают в очереди в ощад за деньги, или брызгают слюной у падиков... Не смеши...
А вот оргядро их сборищ и тв-аналы действительно за российское бабло...но на сборища то они бегают добровольно
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11.08.2020 22:10 Відповісти
Ну то зомби, а зомбирование в таких объемах стоит немалых денег. Сами по себе они не будут гавкать за рашку или еще за что-то целенаправленно.
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12.08.2020 09:20 Відповісти
А вот это зря они.
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11.08.2020 10:31 Відповісти
Ваще прикольно в последнее время читать ПРИГОЖЕНСКИХ КРЕМЛЕСОСОВ)))))))) Там такой ШАРАБАН за РОЛИКИ заходит))))))) Видно что уже кукухой едут всей ботофермой....))))
Бракованные методички идут одна за другой, как на сломаном конвеере на фабрике Тороллей)))))
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11.08.2020 10:33 Відповісти
Вся вина на Лукашенко і його брату-терористу ху@лу, який його зразу до підрахунків голосів привітав і дав зрозуміти, що дій грубо і нахрапом, я поруч. А міліція тупоголові виконавці, бо їх одягає і годує не Лукашенко, а народ, який вони тупо вбивають.
А ще, як Лукашенко всіх розвів, що мол загроза від засрашки, а виходить, то була спецоперація надурити адекватних. Бачите до чого приводить двомовність? Ніхто не володіє рідною-білоруською, всі розмовляють мовою сусіда, який це використовує для пропаганди, а потім захоплення країни.
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11.08.2020 10:41 Відповісти
..."бачите до чого призводить двомовність"- ++++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!
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11.08.2020 14:59 Відповісти
Таке враження, що машина часу закинула нас в Україну початку 2014 року....
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11.08.2020 10:41 Відповісти
Мишебратья... А це і є братська любов від х@йла-Лу.
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11.08.2020 10:44 Відповісти
Жуть! Недофашики бульбонские! Как Зеля, поздравил уже безумного усатого колхозника?
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11.08.2020 10:45 Відповісти
На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот. Поэтому они заслуживают всякое грубое отношение.

Жалко что на видео не показано, что делала та женщина перед тем как ее стали бить. То есть за что ее бьют. Наверно что-то явно не женское. Может даже провокационные насильственные действия по отношению к силовикам.
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11.08.2020 10:49 Відповісти
Якби народ на них плюнув, то вийшов би в кількості в декілька разів більше, поки що народ плюнів в Лукашенко.
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11.08.2020 11:12 Відповісти
Вы ошиблись сайтом.., клуб любителей ***** в другом месте..
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11.08.2020 11:15 Відповісти
Тоесть вы, наташа, поддерживаете диктатора, нагло сфальсифицировавшего выборы и уничтожающего свой народ???
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11.08.2020 11:18 Відповісти
Избивать не имеют права. Можно только применить силовое воздействие при оказании сопротивления при задержании, при этом избиение не входит в понятие силового воздействия.
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11.08.2020 11:19 Відповісти
пусть мусорье покажет свое видео
нет
тогда заткни свой вафельник су ка
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11.08.2020 11:26 Відповісти
Людей бить нельзя, если вы этого не догоняете, то вас просто не били, или вы самозабенная дура.
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11.08.2020 11:59 Відповісти
Овца, что тьі тут среди шантрапьі забьіла, неадекватное гуано?

Жаль не тебя мудохают безотносительно того что тьі, гуано, сделало или не сделало, но уже наляполо своим поганьім ртом
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12.08.2020 07:20 Відповісти
Всегда смотрю на таких вот ублюдков и мне интересно: Как можно жить, иметь семью, обращаться с людьми, а потом выходить на улицу и избивать людей с жестокостью, которой нет даже в зверях...
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11.08.2020 10:49 Відповісти
В ментовку садисты с удовольствием идут)
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11.08.2020 10:52 Відповісти
Кажется наших беркутов таки можно и амнистировать.
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11.08.2020 11:08 Відповісти
А кто сказал что полицейские белорусы?
И вообще что это полиция была. Все уже давно знают что "военторг".
Мы тоже думали что майдан расстреливали "украинская полиция"...
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11.08.2020 11:17 Відповісти
Особо активных проверить надо, на вскрытии.
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Ахаха. Опять Майдан. Пойду за чипсами.
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11.08.2020 11:24 Відповісти
ватан а пошел бы ты на па-рашу !!!!
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11.08.2020 12:04 Відповісти
Да он и так на параше, с бутылкой
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11.08.2020 12:26 Відповісти
Что то ещё пытался выискать в председателе колхоза хорошее -но после всего этого - ЭТО ВТОРАЯ ЛЫСАЯ ***** ВМЕСТЕ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕШИВОМ СОСЕДОМ .....
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11.08.2020 12:05 Відповісти
Что то ещё пытался выискать в председателе колхоза хорошее -но после всего этого - ЭТО ВТОРАЯ ЛЫСАЯ ***** ВМЕСТЕ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕШИВОМ СОСЕДОМ .....
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11.08.2020 12:07 Відповісти
Мусор знает, что женщину бить намного безопаснее, чем какого-то мужика.
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11.08.2020 12:14 Відповісти
если бы в Белоруси вышло столько людей как в Киеве, то менты так себя не вели, а избивают что бы человека сломать и запугать, их этому учат, людей держать в стойле
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11.08.2020 12:21 Відповісти
А люди свой урок должны давать, что беззаконие порождает беззаконие.
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11.08.2020 15:59 Відповісти
чесно говоря даже у фашиста наверно бы сердце дрогнуло, при виде таких кадров...лука с пуйлом наверно тихо наслаждаются отличной работой своих цепных псов...
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11.08.2020 12:28 Відповісти
Все це дуже сумнівно. При бажанні, таких відосиків модна наробити багато. Я не кажу, що вони роблені але «дівчинка, мама котру б'ють...» є елемент провінційності режисера. Після того, як в Україні президентом обрали актора...
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11.08.2020 12:31 Відповісти
Примерно так в кинохронике нацистов показывали Только теперь со звуком
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11.08.2020 12:34 Відповісти
лука мразь должна сесть на зону вместе с мусорской мразью.. мусоров мочить однозначно, по тихому в подъездах , без шума и пыли, что бы боялись даже чихнуть.мусора не люди это однозначно, обычные цепные псы говновласти.
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11.08.2020 13:09 Відповісти
Конченные мрази накуя вообще выборы устроили, если картофельный огрызок папа на всех ложил болт и свой народ..
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11.08.2020 13:10 Відповісти
Мрази
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11.08.2020 13:26 Відповісти
они герои бить ногами женщину...до первого покалеченного или убитого мента..потом мягче становятся..
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11.08.2020 14:38 Відповісти
Может это путлеровская шушера приглашенная Лукашенком. Вот они садистски и избивают людей, зная что завтра они вернуться в парашу. Ведь у нас нечто подобное было. И заодно подгоняют местный ментовский мусор.
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11.08.2020 16:02 Відповісти
Героїчні витязі - жінку берцями.
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11.08.2020 16:59 Відповісти
Плохо. Скотт должен двигаться по дорожкам вдоль заборов.
Помним , что скотт говорил о нашей революции.
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11.08.2020 19:05 Відповісти
Только отстрел уе.анов унижающих и избивающих людей ! И никаких уговоров !
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11.08.2020 19:05 Відповісти
Если клоун вздумает , чТо то подобное учинить у нас... Я уверен, он очень плохо закончит...- людей имеющих нужный опыт - у нас, слава богу уже ПОЛНО !
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11.08.2020 19:06 Відповісти
никто не осмелился сообщить Луке реальные цифры после выборов. Все испугались жутко. А он теперь лютует...
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11.08.2020 19:09 Відповісти
Беларусы, вот и настало время ловить и пинать мусоров! Чтобы они не то что боялись одеть форму, а вообще выйти из дому.
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11.08.2020 20:51 Відповісти
!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 08:58 Відповісти
"Хватит майданить, шли бы лучше работать" (c)
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12.08.2020 18:35 Відповісти
Все, кто считает, что это "кацапские" животные - прошу в тг канал -terroristybelarusi

Там выкладывают личные данные фашистов. Сам из РБ, сижу под впном. Если кто-то захочет позвонить/написать им - отблагодарю финансово (и не только я).

Кстати, кто тявкает на Тихановского - это человек Статкевича, участвовал в антироссийских протестах, за что и сидел сутки.
Фотки из Крыма за 16й год - стремный пруф очень. Хватит своих теорий конспирологических
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12.08.2020 18:36 Відповісти
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