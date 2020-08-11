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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими. ВIДЕО

У мережі опублікували відео переповненого внутрішнього двору одного з відділень міліції Мінська. Затримані лежать на землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал Nexta Live.

"Ранок після протестів у Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати в руки карателів? Картина дуже символічна. Якщо ми зараз не зберемося - то такий концтабір очікує на всю нашу країну", - йдеться в повідомленні.

На записі чути діалог двох жінок, які знімають те, що відбувається, з вікна квартири.

"Дуже багато людей, лежать штабелями. Як зі свинями поводяться, ногою били. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають ... Це тільки у нас, і так у всіх відділеннях", - кажуть вони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мамо! Мамо! Будь ласка, не чіпайте!", - білоруські міліціонери під час затримання б'ють ногами і кийками жінку, яка лежить. ВІДЕО

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Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+29
Повторяются киевские события.Таракана вынесут вперёд ногами.
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11.08.2020 10:32 Відповісти
+20
добрый бацька бульбаш, крепкий хозяйственник, да?
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11.08.2020 10:33 Відповісти
+20
Фашисты
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11.08.2020 11:22 Відповісти
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Обов'язково для перегляду всім любителям диктатури Лукашенка, "жорсткої руки" в Україні і створення із НАШОГО КЛОВАНА другого Піночета, чи Путіна......

Є демократія і непотрібно придумувати нові ВЕЛОСИПЕДИ... У когось вона розвинута...... у інших гібридна і недолуга, скалічена олігархами, всяки аваковими і членограями із кварталу), Але це є демократія.... демократичні процедури, яких повинні дотримуватися усі члени суспільства.... включно з мєнтами, омоном, президентами і звичайними людьми....
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11.08.2020 10:53 Відповісти
Вангую, когда луку снесут, множество этих утырков в чёрном, по старой украинской традиции, драпанёт к северным соседям.
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11.08.2020 10:54 Відповісти
людей жалко очень, но это и хорошо
нет худа без добра - розовые очки слетят
будут по настоящему воевать
народ не сломать, Луку и его прихлебателей будут резать как свиней
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11.08.2020 10:55 Відповісти
Диктатор-психопат превращает страну в самом центре Европы в натуральный концлагерь.
Но, весь народ в застенки штабелями ему не уложить:

теперь, после всего этого беспредела Таракан на пенсию в Шклов спокойно не уедет: сдохнет в тюрьме на пожизненном заключении. Урод совковый...
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12.08.2020 02:52 Відповісти
ах не вовремя вагнеровцев закрыл, а они все помнят
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11.08.2020 10:56 Відповісти
сколько этого кацапского гавна сдохло и еще сдохнет в Сирии
респект американцам
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11.08.2020 11:02 Відповісти
дык может их туда специально и направили, чтобы те постреляли, боевыми... так что может и вовремя.
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11.08.2020 18:40 Відповісти
Интересно куда российский Трус, беларусский Балбес и дамбасский Бывалый будут с Ростова драпать, когда русские, наконец-то встанут с колен и погонят плешивого за поребрик?
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11.08.2020 10:58 Відповісти
Їх Хабад захистить та десь пристроїть.
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11.08.2020 11:05 Відповісти
рузгє, з колін? та ніколи
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11.08.2020 11:26 Відповісти
не встануть! їм вялічіє заважає...
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11.08.2020 11:32 Відповісти
Им после вставания с колен еще с бутылки надо будет встать. Слишком много вставаний, кацапы столько не осилят.
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11.08.2020 21:17 Відповісти
Страшно на таке дивитись.
Сподіваюсь, що цих людей не розстріляють.
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11.08.2020 11:03 Відповісти
А чому ж мовчать ну дуже "глибокі занепокоєння" і "санкції"???
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11.08.2020 11:04 Відповісти
Лука, Михаил Светлов! Уууууууууу!!!! Уууууууууу!
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11.08.2020 11:07 Відповісти
В Северную Корею или Китай.... (доберутся даже на бронеавтомобиле)
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11.08.2020 11:10 Відповісти
"Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими - Цензор.НЕТ 9094
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11.08.2020 11:21 Відповісти
Фашисты
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11.08.2020 11:22 Відповісти
неважно, упоротым зашло как "зверства беларусского ОМОНа", и этого достаточно..
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11.08.2020 11:44 Відповісти
Беларусским вертухаям на заметку.
Недавно в Польше осудили шесть полицейских, которые жестоко избивали демонстрантов в 1986 году.
Такие преступления срока давности не имеют.
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11.08.2020 11:29 Відповісти
Кацапы снова видио вбрасывают со своих колоний, а рассказывают что это беларусия.
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11.08.2020 11:32 Відповісти
Лукошенко реальный долбо#б ,шо людей много в Белоруссии, ты шо ***** со страной делаешь? Фашисты вели себя так же ,почитай историю чем закончилось, гнида😡😡😡
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11.08.2020 11:38 Відповісти
няма ніякай "бэлоруссссссссііі" - ёсць выключна БЕЛАРУСЬ! выправпі сваю памылку!
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11.08.2020 23:17 Відповісти
Лукашенко думает, что тоже успеет сбежать, как Янукович?
Конечно, приятнее так думать, но вот у Чаушеску не вышло.
А Хуссейн, хоть и прятался, но был найден и повешен.
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11.08.2020 11:40 Відповісти
если смотрел интрвью с гАрдоном, то он бежать не собирался и не собирается
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11.08.2020 15:38 Відповісти
Это пока "жаренный петух не клюнул". А как жаренным запахнет, быстрее овоща будет бежать.
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11.08.2020 16:01 Відповісти
Так будет со всей Белорусью,если это больной ублюдок останется
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11.08.2020 11:47 Відповісти
убивайте кацапофашистов. они несут рабство
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11.08.2020 11:52 Відповісти
в штатах из-за одного темного вся страна поднялась ...а тут?
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11.08.2020 12:00 Відповісти
И вот что интересно, ни одна страна ни одна крутая оон/обсе не вякнула против действий тамошней нац.гвардии наводившей в штатах порядок, тому как это Вмешательство.
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11.08.2020 13:38 Відповісти
какая в жопу черножопые мародеры страна?
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12.08.2020 00:37 Відповісти
Безбройні протестанти потенціїні жертви озброєних карателів.
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11.08.2020 12:03 Відповісти
Треба розганяти цих беззбройних протестантів жорсткими методами, поки вони не організувалися повністю і озброїлися. Бо тоді прийдеться проливати кров у громадянській війні, а раші того й треба, щоб Білорусь не вступала в НАТО.
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11.08.2020 14:48 Відповісти
Так хто фашисти???
Хто буде нести відповідальність???
Білоруси, не повторюйте наших помилок, ніяких розслідувань - всі хто на день протесту служив в поліції Мінська- злочинці. Смертна кара в дії?
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11.08.2020 12:13 Відповісти
Мусарня - цвет любой нации!
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11.08.2020 12:17 Відповісти
Пишіть українською!
Сміття - колір коханої нації! "Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими - Цензор.НЕТ 1161
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11.08.2020 16:00 Відповісти
Переклад помилковий. Гугл-транслятор глючить.
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12.08.2020 07:06 Відповісти
Ваш комент влучний немов стріла з цибулі.
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12.08.2020 15:44 Відповісти
Без Белазовских покрышек лука не уйдёт
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11.08.2020 12:35 Відповісти
Belorussian lives matter! Где же всемирная волна протестов?
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11.08.2020 12:41 Відповісти
Чого захотіли, "всемирньіх протестов". Може ви, ситі шалопаї, хочете ще й "всемирную революцию" в підтримку проти бацька?
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11.08.2020 14:54 Відповісти
друг моего врага - мой враг ...вот всё, что нам нужно знать о лукашенко. тчк.
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11.08.2020 12:42 Відповісти
Лукашенко -- справжній лідер і справжній Президент. Він справжній державник. І якщо 5-а колона збунтувалася, то це ознака того, що Білорусь розрізає пуповину з Москвою, і це мало статися неминуче.
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11.08.2020 14:59 Відповісти
Що ти мелеш? Такі режими приречені, скільки людей вийшло на вулиці щоб підтримати Луку?
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11.08.2020 16:50 Відповісти
тоже самое было бы и у нас, если у власти остался бандюкович
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11.08.2020 12:48 Відповісти
да, говорили в 2014 - подождите до 2015 до выборов. подождали бы и получили бы то же самое что и в Беларуси.
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12.08.2020 00:35 Відповісти
Лежит куча народа и ходят пару додиков.Вместо того что бы подорваться и вломить всё равно уже задавят люди лежат и включают терпил.Если начали доводите до конца или не начинайте !
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11.08.2020 12:58 Відповісти
Никто никого не бьет, все спокойно лежат.
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11.08.2020 13:45 Відповісти
Після того як побили? Почекайте, колгоспник буде відправляти на Колиму сябров!
Зараз кремлівський карлик плешивейший цьому комуняці аплодує!
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11.08.2020 14:02 Відповісти
А ти, совок, коли прапор зміниш на історичний.
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11.08.2020 15:02 Відповісти
Это современный фашизм.
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11.08.2020 15:02 Відповісти
проявление настоящего фаима в исполнении слуг народного...........
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11.08.2020 15:31 Відповісти
фашизма
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11.08.2020 15:31 Відповісти
Это 100% военная хунта, как было в Чили и Аргентине: протестующую молодежь свозили сначала в тюрьмы, а когда тюрьмы переполнились - на стадионы (в Испании в гражданскую - на арены для корриды), а потом убивали тысячами без суда и следствия. Белорусские матери, спасайте своих детей от фашистов, пока не случилось самое страшное - идите с теми, кто ещё свободен на штурм тюрем!
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11.08.2020 16:22 Відповісти
Если трезво рассудить, то лучше когда мужики мордами вниз, чем бабы в абортариях ногами вверх, как в нашем концлагере.
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11.08.2020 16:24 Відповісти
представитель беларуской хунты.
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12.08.2020 00:34 Відповісти
Агонія режиму.
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11.08.2020 16:46 Відповісти
Не верю своим глазам! За это лукашенко должен последовать за чаушеску.
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11.08.2020 16:46 Відповісти
Может они уже мертвые?
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11.08.2020 17:11 Відповісти
Обыкновенный фашизм. Надеюсь беларусы доведут дело до конца, и не дадут возможности реваншу, как это произошло в Украине.
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11.08.2020 19:23 Відповісти
посеред Європи , в ХХІ столітті , звичайний маленький концтабір - і лише "стурбованість" т.зв "демократичного світу" ...
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11.08.2020 21:25 Відповісти
Я від білорусів ще двадцять років тому чув вкрай негативні відгуки про Луку. Правда ці білоруси були всі міські і вважали Луку бидлом І і психували коли я починав жартувати з приводу вимови( "тавариши миншане", типу. Говорили, що так уних розмовляють лохи ..
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11.08.2020 23:01 Відповісти
лукашенко не совсем беларус, его отец - чеченец, а не цыган. отсюда жестокость - мне одна беларуска говорила
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12.08.2020 00:32 Відповісти
Цитатата из Википедии:

Лукашенко рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в детской комнате милиции


Вот откуда его мелкоуголовные замашки.
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12.08.2020 09:26 Відповісти
Дуже цікаво. Завжди ходили чутки, що він циган наполовину.

Як бі там не було - тварюка рідкісна. По "понятиям" він фуфлижнік. Програв вибори - але визнавати відмовляється(:
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12.08.2020 10:19 Відповісти
Лука рядится в миротворческие одежды.. а на самом деле это белорусский пиночет...вспомнились стадионы в Чили...
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12.08.2020 06:52 Відповісти
Ага, и эскадроны смерти...
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12.08.2020 09:24 Відповісти
!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 09:01 Відповісти
Ведут себя точно так же как и беркутня: нападают вдесятером на одного, обожают бить ногами лежачих (бьют изо всей силы и явно наслаждаются процессом), умышленно портят имущество протестующих (машины, смартфоны и т.д.), применяют травмоопасные гранаты, стреляют в голову резиновыми пулями, брутально матерятся.

Ну и кто они после этого??? Назвать их правоохранителями язык не поворачивается. Я вообще удивляюсь реакции беларусов на такое вопиющее нарушение их гражданских прав. После подобного обращения с собой они имеют полное пправо защищаться с применением всех возможных средств, включая летальные.
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12.08.2020 09:21 Відповісти
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