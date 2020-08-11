"Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими. ВIДЕО

У мережі опублікували відео переповненого внутрішнього двору одного з відділень міліції Мінська. Затримані лежать на землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал Nexta Live.

"Ранок після протестів у Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати в руки карателів? Картина дуже символічна. Якщо ми зараз не зберемося - то такий концтабір очікує на всю нашу країну", - йдеться в повідомленні.

На записі чути діалог двох жінок, які знімають те, що відбувається, з вікна квартири.

"Дуже багато людей, лежать штабелями. Як зі свинями поводяться, ногою били. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають ... Це тільки у нас, і так у всіх відділеннях", - кажуть вони.

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