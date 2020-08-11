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"Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими. ВIДЕО
У мережі опублікували відео переповненого внутрішнього двору одного з відділень міліції Мінська. Затримані лежать на землі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал Nexta Live.
"Ранок після протестів у Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати в руки карателів? Картина дуже символічна. Якщо ми зараз не зберемося - то такий концтабір очікує на всю нашу країну", - йдеться в повідомленні.
На записі чути діалог двох жінок, які знімають те, що відбувається, з вікна квартири.
"Дуже багато людей, лежать штабелями. Як зі свинями поводяться, ногою били. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають ... Це тільки у нас, і так у всіх відділеннях", - кажуть вони.
Топ коментарі
+29 Mischa #467040
показати весь коментар11.08.2020 10:32 Відповісти Посилання
+20 multissstar .
показати весь коментар11.08.2020 10:33 Відповісти Посилання
+20 Angus Asd
показати весь коментар11.08.2020 11:22 Відповісти Посилання
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Є демократія і непотрібно придумувати нові ВЕЛОСИПЕДИ... У когось вона розвинута...... у інших гібридна і недолуга, скалічена олігархами, всяки аваковими і членограями із кварталу), Але це є демократія.... демократичні процедури, яких повинні дотримуватися усі члени суспільства.... включно з мєнтами, омоном, президентами і звичайними людьми....
нет худа без добра - розовые очки слетят
будут по настоящему воевать
народ не сломать, Луку и его прихлебателей будут резать как свиней
Но, весь народ в застенки штабелями ему не уложить:
теперь, после всего этого беспредела Таракан на пенсию в Шклов спокойно не уедет: сдохнет в тюрьме на пожизненном заключении. Урод совковый...
респект американцам
Сподіваюсь, що цих людей не розстріляють.
Недавно в Польше осудили шесть полицейских, которые жестоко избивали демонстрантов в 1986 году.
Такие преступления срока давности не имеют.
Конечно, приятнее так думать, но вот у Чаушеску не вышло.
А Хуссейн, хоть и прятался, но был найден и повешен.
Хто буде нести відповідальність???
Білоруси, не повторюйте наших помилок, ніяких розслідувань - всі хто на день протесту служив в поліції Мінська- злочинці. Смертна кара в дії?
Сміття - колір коханої нації!
Зараз кремлівський карлик плешивейший цьому комуняці аплодує!
Лукашенко рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в детской комнате милиции
Вот откуда его мелкоуголовные замашки.
Як бі там не було - тварюка рідкісна. По "понятиям" він фуфлижнік. Програв вибори - але визнавати відмовляється(:
Ну и кто они после этого??? Назвать их правоохранителями язык не поворачивается. Я вообще удивляюсь реакции беларусов на такое вопиющее нарушение их гражданских прав. После подобного обращения с собой они имеют полное пправо защищаться с применением всех возможных средств, включая летальные.