"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками. ВIДЕО

У Мінську білоруські силовики, проходячи повз лежачого на асфальті учасника акції протесту, по черзі били його ногами і кийками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах видно, що чоловіка спочатку б'ють троє міліціонерів. Потім повз них почав проходити цілий підрозділ силовиків, багато з яких завдавали ударів лежачому.

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