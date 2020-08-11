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"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками. ВIДЕО
У Мінську білоруські силовики, проходячи повз лежачого на асфальті учасника акції протесту, по черзі били його ногами і кийками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах видно, що чоловіка спочатку б'ють троє міліціонерів. Потім повз них почав проходити цілий підрозділ силовиків, багато з яких завдавали ударів лежачому.
Топ коментарі
+73 Геракл Платонович
показати весь коментар11.08.2020 10:53 Відповісти Посилання
+44 Геракл Платонович
показати весь коментар11.08.2020 10:57 Відповісти Посилання
+28 multissstar .
показати весь коментар11.08.2020 10:54 Відповісти Посилання
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"У тебя мама-папа бил?" - "Джентельмены удачи"
Зараз вони вичікують, дивляться хто кого і що зтого вийде.... А потім.... а потім влізуть... зі своєю кацапською жорстокістю..... Це ж кацапи
На майдане кацапы под видом именно украинского омона беспредельничали.