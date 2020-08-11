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"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками. ВIДЕО

У Мінську білоруські силовики, проходячи повз лежачого на асфальті учасника акції протесту, по черзі били його ногами і кийками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах видно, що чоловіка спочатку б'ють троє міліціонерів. Потім повз них почав проходити цілий підрозділ силовиків, багато з яких завдавали ударів лежачому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) побиття (968) Лукашенко Олександр (2668) міліція (79) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+73
Все как было у нас...
Беларусы! Братья...не делайте наших ошибок...
Валите этих петушар с огнестрела...
Этих фашистов все равно потом отпустят...
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11.08.2020 10:53 Відповісти
+44
У они нагло будут ржать в лица матерям убитых ими детей...
У нас реванш рускомирных мразей при ЗЕньке...
По весне скорее всего и у нас забурлит!
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11.08.2020 10:57 Відповісти
+28
все как у нас в 14 , нет, мусарню только .издить надо. Этот скот только силу понимает. Зато как смешно у них каски с бошек отлетают.
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11.08.2020 10:54 Відповісти
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Герои ментовские, ****... Уроды конченные!

"У тебя мама-папа бил?" - "Джентельмены удачи"
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11.08.2020 11:14 Відповісти
Точно такую картину мы видели у нас на майдане, тот же советский беркут, мне так кажптся, что после этой картинки, бялорусы должны проснуться, все увидели настоящее преступное рыло комуняки.
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11.08.2020 11:14 Відповісти
Это будет продолжатся ... пока белорусы не перестанут быть овцами и не возьмут оружие в руки!
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11.08.2020 11:14 Відповісти
Думаю так.... те що зараз робить Лука - це квіточки, ягідки будуть тоді, коли КАЦАПНЯ ВСТУПИТЬ У ГРУ.....

Зараз вони вичікують, дивляться хто кого і що зтого вийде.... А потім.... а потім влізуть... зі своєю кацапською жорстокістю..... Це ж кацапи
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11.08.2020 11:14 Відповісти
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 5447
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11.08.2020 11:16 Відповісти
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11.08.2020 11:26 Відповісти
https://youtu.be/XZ3L291A0gM Вот это поворот! РОССИЙСКИЙ спецназ разгоняет Белорусов в Минске!
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11.08.2020 11:46 Відповісти
Там не видно ни шевронов ни аквафрешей.
На майдане кацапы под видом именно украинского омона беспредельничали.
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11.08.2020 11:59 Відповісти
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 8993
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11.08.2020 11:28 Відповісти
Оскорбил украинцев ,а харант утерся и помалкивает. Слово "майданутый" - это репертуар скабздеевых ,а главе соседнего государства так высказываться не пристало. Но .узурпатор выбрал фашизм ,а народ должен определиться желает ли он этого.
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11.08.2020 11:18 Відповісти
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 7521. .
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11.08.2020 11:23 Відповісти
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 770
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11.08.2020 11:24 Відповісти
Бить людей нельзя, к сожалению власть имущие постепенно об забывают. Есть тысячи способов договариваться, иначе, при любом раскладе, этой власти конец.
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11.08.2020 11:55 Відповісти
Ці мусора чиїсь сусіди головне зробити їх відомими,якщо їх не привезли з Криму,чи Підарахи.
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11.08.2020 11:58 Відповісти
мусорня.....
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11.08.2020 11:59 Відповісти
На таку роботу йдуть переважно моральні дегенерати.
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11.08.2020 12:00 Відповісти
фашисты
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11.08.2020 12:04 Відповісти
что только не сделают, чтобы россияне не нападали.
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11.08.2020 12:13 Відповісти
Нелюди.
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11.08.2020 12:21 Відповісти
а всё равно на улице в основном до 35 ти возраст протестующих, значит остальные или сцат или за Лукаша
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11.08.2020 12:28 Відповісти
Ни первое и ни второе - знали бы ради кого рискануть своим здоровьем и судьбой страны, вышли бы все. ваш, в частности, опыт многих останавливает.
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11.08.2020 14:21 Відповісти
а зараз кацапчику теж саме але беларуською
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11.08.2020 18:05 Відповісти
а ты кто такой, чтобы предьявы выставлять?
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11.08.2020 21:24 Відповісти
Ментята явно в солдатики переигрывают.С каждой тай съемкой жизьнь мента становится ниже копейки.А возможностей у человеческого тела предостаточно,-что бы ответить.
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11.08.2020 13:15 Відповісти
Это уже не жизнь , надеюсь уже все поняли окончательно под кем они жили , под мразотой которая отдала приказ на уничтожение права голоса. Подымайтесь братья///
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11.08.2020 13:20 Відповісти
Що не кажіть, а з Українцями не зрівнятись не білорусам, не московітам не ще комусь. Ми, якщо БЕРЕМОСЬ за щось то жарко стає всім. Також і просираємо все здобуте швидко і здивовано "А кто это сделал?".
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11.08.2020 14:23 Відповісти
а вы что думаете Россия или даже ваши коммуняки отдадут так просто власть
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11.08.2020 17:37 Відповісти
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