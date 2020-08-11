Лідер "Бумбоксу" Хливнюк підтримав протести в Білорусі й закликав артистів не мовчати: "Згадайте, чия була кров на Майдані". ВІДЕО

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк записав відеозвернення на підтримку протестів у Білорусі, які не вщухають після виборів президента 9 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук-сторінку музиканта.

"Зараз настав такий "чудовий" час, коли в наших сусідів-білорусів біда. Тривають протести, великі масові протести. І всі артисти, які хочуть зберегти свої гастролі в цій країні, позасовували собі, вибачте, язики в одне місце і перечікують. Згадайте, як нас підтримала Білорусь. Згадайте, чия була кров на Майдані. Згадайте друзів, які стояли за нас і вірили в нас", - каже на відео Хливнюк.

"А тепер ми всі мовчимо. Мовчати - це не варіант. Ми будемо дуже обережними, я сподіваюся, у своїх висловлюваннях, як повинно бути в сусідів, тому що це не наша країна, вони самі розберуться. Але почуйте слова підтримки: ми дуже стурбовані й хотіли б дуже, щоб у вас не було крові й травм, щоб ваша країна була квітучою, заможною і щасливою", - додав лідер "Бумбоксу".

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.