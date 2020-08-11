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Новини Відео Революція в Білорусі
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Лідер "Бумбоксу" Хливнюк підтримав протести в Білорусі й закликав артистів не мовчати: "Згадайте, чия була кров на Майдані". ВІДЕО

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк записав відеозвернення на підтримку протестів у Білорусі, які не вщухають після виборів президента 9 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук-сторінку музиканта.

"Зараз настав такий "чудовий" час, коли в наших сусідів-білорусів біда. Тривають протести, великі масові протести. І всі артисти, які хочуть зберегти свої гастролі в цій країні, позасовували собі, вибачте, язики в одне місце і перечікують. Згадайте, як нас підтримала Білорусь. Згадайте, чия була кров на Майдані. Згадайте друзів, які стояли за нас і вірили в нас", - каже на відео Хливнюк.

"А тепер ми всі мовчимо. Мовчати - це не варіант. Ми будемо дуже обережними, я сподіваюся, у своїх висловлюваннях, як повинно бути в сусідів, тому що це не наша країна, вони самі розберуться. Але почуйте слова підтримки: ми дуже стурбовані й хотіли б дуже, щоб у вас не було крові й травм, щоб ваша країна була квітучою, заможною і щасливою", - додав лідер "Бумбоксу".

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (7987) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2668) Хливнюк Андрій (14) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
https://twitter.com/nastusia001
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001

Доречі У того ж brutto Міхалка є пісня "не быць скотам".
На білоруській мові. І текст в тему.
Але ж ні. Обрали нафталінового Цоя.
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11.08.2020 12:14 Відповісти
+10
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb

Я не понимаю беларусов. У них есть ВЕЛИКАЯ "Воины света" Ляписа, а они сделали гимном песню унылого удмурта.
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11.08.2020 12:13 Відповісти
+8
Жыве Беларусь!
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11.08.2020 12:11 Відповісти
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11.08.2020 12:10 Відповісти
А почему не голосит самый ГОЛОСистый????? Его заместитель, находящая врагов, тоже могла бы пару нот взять.
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11.08.2020 12:10 Відповісти
Жыве Беларусь!
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11.08.2020 12:11 Відповісти
Когда это артисты умом отличались? Дыбил на дыбиле и сексоты спецслужб, а то и вообще гомики. Придурок, Майдан в Беларуси раскачивает *****!
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11.08.2020 12:11 Відповісти
Таких як ти треба в Білорусь відправляти, щоб якийсь ментяра зарядив тобі пару раз по харі, може тоді й порузомнішаєш і зрозумієш чому білоруси повстали
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11.08.2020 12:14 Відповісти
Зачем мне Беларусь? У нас Третий Майдан не загорами. Я был на двух, буду и на Третьем.
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11.08.2020 12:21 Відповісти
Третього не буде, принаймні зараз
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11.08.2020 12:25 Відповісти
А я и не говорю, шо зараз. Но будет стопудов. Готовся, гайдамака!
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11.08.2020 12:34 Відповісти
это в Украине традиция такое уже...
певцов ротом и комедиантов продвигают в лидеры думок...

Цензор! - хотелось бы услышать мнение наших боевых генералов, наших философов, наших патриотичных политологов....
А мнение этого пацанчика последним...
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11.08.2020 12:17 Відповісти
Сейчас все должны поддержать беларусов, ибо понятно что у власти откровенные фашисты
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11.08.2020 12:11 Відповісти
Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане" - Цензор.НЕТ 4109
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11.08.2020 12:12 Відповісти
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb

Я не понимаю беларусов. У них есть ВЕЛИКАЯ "Воины света" Ляписа, а они сделали гимном песню унылого удмурта.
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11.08.2020 12:13 Відповісти
https://twitter.com/nastusia001
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001

Доречі У того ж brutto Міхалка є пісня "не быць скотам".
На білоруській мові. І текст в тему.
Але ж ні. Обрали нафталінового Цоя.
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11.08.2020 12:14 Відповісти
Радянського Цоя.
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11.08.2020 12:41 Відповісти
Так и ищут дураков, тебе языком поддерживать, а остальным кровь и срок. Проходили уже, только хуже стало. Кому кровь, а кому то власть.
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11.08.2020 12:14 Відповісти
Эт точно
о белорусской крови на майдане
хорошо бы узнать кто её пролил.

23.11.2016 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=558 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.

23.01.2014 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=398 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)
"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".

Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт

на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
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11.08.2020 13:34 Відповісти
Петросян какого мнения?
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11.08.2020 12:21 Відповісти
бумбокс с амерскими колонками глушит всю округу
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11.08.2020 12:25 Відповісти
На Майдані була кров одного білоруса . А тисячі його співвітчизників , в цей час , в соцмережах , поливали грязюкою і наш Майдан , і самого Жизнєвского ( може хтось вже й забув , але я добре пам'ятаю . ) . Згадайте сповідь матері Михайла , де вона роповідала про - майже " травлю " її родини , зі сторони ( увага ) , не скільки влади Білорусі , як простих людей . Скільки докорів вона вислухала , що мовляв , її син був бандерівцем . .
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11.08.2020 12:31 Відповісти
Эх, знала б Тихоновская кто ее поддержит - низачто бы не дрыснула
А без поддержки бимбокса у нее просто не было другого выхода.
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11.08.2020 12:32 Відповісти
Я тоді підтримаю білорусів, коли почую від них лозунги: "Путін *****!!!","РФ-окупант і агресор!"
А так... Нас-рать.
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11.08.2020 12:40 Відповісти
поверь ...не за горами.
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11.08.2020 12:44 Відповісти
Вони це ще зрозумiли...Но в процессе...
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11.08.2020 13:07 Відповісти
не зрозумiли...вибачаюсь
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11.08.2020 13:08 Відповісти
 
 