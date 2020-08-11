Лідер "Бумбоксу" Хливнюк підтримав протести в Білорусі й закликав артистів не мовчати: "Згадайте, чия була кров на Майдані". ВІДЕО
Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк записав відеозвернення на підтримку протестів у Білорусі, які не вщухають після виборів президента 9 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук-сторінку музиканта.
"Зараз настав такий "чудовий" час, коли в наших сусідів-білорусів біда. Тривають протести, великі масові протести. І всі артисти, які хочуть зберегти свої гастролі в цій країні, позасовували собі, вибачте, язики в одне місце і перечікують. Згадайте, як нас підтримала Білорусь. Згадайте, чия була кров на Майдані. Згадайте друзів, які стояли за нас і вірили в нас", - каже на відео Хливнюк.
"А тепер ми всі мовчимо. Мовчати - це не варіант. Ми будемо дуже обережними, я сподіваюся, у своїх висловлюваннях, як повинно бути в сусідів, тому що це не наша країна, вони самі розберуться. Але почуйте слова підтримки: ми дуже стурбовані й хотіли б дуже, щоб у вас не було крові й травм, щоб ваша країна була квітучою, заможною і щасливою", - додав лідер "Бумбоксу".
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
певцов ротом и комедиантов продвигают в лидеры думок...
Цензор! - хотелось бы услышать мнение наших боевых генералов, наших философов, наших патриотичных политологов....
А мнение этого пацанчика последним...
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb
Я не понимаю беларусов. У них есть ВЕЛИКАЯ "Воины света" Ляписа, а они сделали гимном песню унылого удмурта.
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001
Доречі У того ж brutto Міхалка є пісня "не быць скотам".
На білоруській мові. І текст в тему.
Але ж ні. Обрали нафталінового Цоя.
о белорусской крови на майдане
хорошо бы узнать кто её пролил.
23.11.2016 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=558 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.
23.01.2014 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=398 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)
"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".
Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт
на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
А без поддержки бимбокса у нее просто не было другого выхода.
А так... Нас-рать.