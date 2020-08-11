Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО

Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.

Про це повідомляють "Ґрати", передає Цензор.НЕТ.

11 серпня Кольченко з групою активістів брали участь в акції на підтримку білоруської опозиції біля посольства Білорусі в Києві. Один з активістів витяг курячі яйця. Поліція вирішила, що він хоче кинути їх у посольство і затримала активіста. Його соратники спробували перешкодити правоохоронцям, між активістами і поліцією зав'язалася бійка, після чого п'ятьох активістів, включаючи Кольченка, затримали.

На кримчанина і ще двох активістів поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським (статті 173 і 185 Кодексу про адміністративні правопорушення). 11 серпня їх розглядав Шевченківський районний суд Києва.

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Справу Кольченка про дрібне хуліганство розглянула суддя Тетяна Левицька. Поліцейський вказав у рапорті, що на акції біля посольства Кольченко "намагався чіплятися за одяг поліції, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував". Сам активіст заперечував провину, його адвокат Євгенія Закревська просила закрити справу у зв'язку з відсутністю складу порушення. Однак суддя визнала Кольченка винним і призначила 40 годин громадських робіт.

Засідання проходило в кабінеті судді, журналістів туди не пустили. Секретар судді перегородила кореспондентам прохід без пояснення причин і викликала судову охорону. Після засідання Кольченко повідомив, що адвокат просила викликати свідків, але суддя відмовила.

Справу про злісну непокору поліції розглядала суддя Ірина Макаренко. Поліцейський не вказав у протоколі, в яких саме діях Кольченка виражалася злісна непокора. У зв'язку з цим суд повернув протокол у поліцію на виправлення. Поліцейський сказав, що переоформить протокол і знову направить до суду.

"Дивно, це якийсь сюрреалізм. Мені вчора у відділенні сказали, що я не затриманий, але мене не відпускали і не віддавали документиів. І зараз суддя сказала, що суд відкритий, але не допустили жодного з журналістів і свідка", - сказав Кольченко після засідань.

Поки що рішення про 40 годин виправних робіт не вступило в силу, у Кольченка є 10 днів, щоб його оскаржити. Він уже сказав, що буде подавати апеляцію. "Я в таборі не працював, а вони хочуть тут мене змусити", - сказав він.