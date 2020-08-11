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Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО

Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.

Про це повідомляють "Ґрати", передає Цензор.НЕТ.

11 серпня Кольченко з групою активістів брали участь в акції на підтримку білоруської опозиції біля посольства Білорусі в Києві. Один з активістів витяг курячі яйця. Поліція вирішила, що він хоче кинути їх у посольство і затримала активіста. Його соратники спробували перешкодити правоохоронцям, між активістами і поліцією зав'язалася бійка, після чого п'ятьох активістів, включаючи Кольченка, затримали.

На кримчанина і ще двох активістів поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським (статті 173 і 185 Кодексу про адміністративні правопорушення). 11 серпня їх розглядав Шевченківський районний суд Києва.

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Справу Кольченка про дрібне хуліганство розглянула суддя Тетяна Левицька. Поліцейський вказав у рапорті, що на акції біля посольства Кольченко "намагався чіплятися за одяг поліції, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував". Сам активіст заперечував провину, його адвокат Євгенія Закревська просила закрити справу у зв'язку з відсутністю складу порушення. Однак суддя визнала Кольченка винним і призначила 40 годин громадських робіт.

Засідання проходило в кабінеті судді, журналістів туди не пустили. Секретар судді перегородила кореспондентам прохід без пояснення причин і викликала судову охорону. Після засідання Кольченко повідомив, що адвокат просила викликати свідків, але суддя відмовила.

Справу про злісну непокору поліції розглядала суддя Ірина Макаренко. Поліцейський не вказав у протоколі, в яких саме діях Кольченка виражалася злісна непокора. У зв'язку з цим суд повернув протокол у поліцію на виправлення. Поліцейський сказав, що переоформить протокол і знову направить до суду.

Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт 01

"Дивно, це якийсь сюрреалізм. Мені вчора у відділенні сказали, що я не затриманий, але мене не відпускали і не віддавали документиів. І зараз суддя сказала, що суд відкритий, але не допустили жодного з журналістів і свідка", - сказав Кольченко після засідань.

Поки що рішення про 40 годин виправних робіт не вступило в силу, у Кольченка є 10 днів, щоб його оскаржити. Він уже сказав, що буде подавати апеляцію. "Я в таборі не працював, а вони хочуть тут мене змусити", - сказав він.

Білорусь (7987) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2669) Нацполіція (15327) суд (11763) хуліганство (237) Кольченко Олександр (159) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+28
Украина по мусорскому беспределу ничем не отличается от Беларуси и рашки. Спасибо зебилам!!
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11.08.2020 13:25 Відповісти
+21
судьи и мусора топят за Луку
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11.08.2020 13:23 Відповісти
+18
Ооо, так скоро біля кацапської амбасади й плюнути не можна буде?! Одразу на примусовку відправлятимуть, зєбіли хєрови!
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11.08.2020 13:25 Відповісти
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судьи и мусора топят за Луку
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11.08.2020 13:23 Відповісти
Да! Ведь на Майдане и востоке тоже были и умирали граждане Белоруси! Они хотели, чтобы украинцы избавились от диктатора, чтобы и у них появилась надежда!!
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11.08.2020 13:26 Відповісти
Уважно прочитайте його провокаційний коментар, бо погром в амбасаді Бєларусі не планувався.
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11.08.2020 13:29 Відповісти
Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ - Цензор.НЕТ 2598
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11.08.2020 13:31 Відповісти
надю=кобили пам'ятаєте - О ТО Ж
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11.08.2020 14:16 Відповісти
Ооо, так скоро біля кацапської амбасади й плюнути не можна буде?! Одразу на примусовку відправлятимуть, зєбіли хєрови!
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11.08.2020 13:25 Відповісти
Украина по мусорскому беспределу ничем не отличается от Беларуси и рашки. Спасибо зебилам!!
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11.08.2020 13:25 Відповісти
вспомни разгон акции против торговли на крови! когда рюкзакановская мусорня избивала и ставила на колени защитников Украины! вспомни беспредел мативоськи в отношении добробатов! и поблагодари ******* барыжного!
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11.08.2020 13:33 Відповісти
Зригнув? Молодець, а тепер ковтни. До речі, а чия це мусорня, не рюкзаковська, ні?
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11.08.2020 13:40 Відповісти
твої фекалії, ти й ковтай! мусорня як була, так і залишилась рюкзаковська. а баригу замінив малорос!
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11.08.2020 13:48 Відповісти
А теперь, долбодятел, про разгоны поподробнее - с фамилиями, причинами и ТД. И где делись все эти разогнанные?
Как же разрывает мокшанских зеботов от Порошенко. До сих пор трясутся, твари.
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11.08.2020 14:06 Відповісти
Не будь придурком.. если бы полиция не защитила посольство, были бы международные разборки по этому поводу.. и еще в парашке или Беларуси за это бы дали не общественные работы а 5-7 лет зоны.. А на других не протоколы о мелком хулиганстве составили а на зону 1-3 года отправили.. Так что удали свой дебильный комент.
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11.08.2020 14:10 Відповісти
І тепер зебіли виправдають дії зевлади?
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11.08.2020 13:27 Відповісти
"Спасибо" мусорам и мантиеносцам?! А могли же в терроризме обвинить и к пожизненному приговорить?! Или это тренировка?
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11.08.2020 13:28 Відповісти
Август сентябрь будут жаркими...похоже РАБссии кирдык....август 1991 года...
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11.08.2020 13:38 Відповісти
зедарастична влада дедалі зедарастішає
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11.08.2020 13:38 Відповісти
Последствия потужных судебных реформ от Лолиты за 5 лет. При Шмаркле тем более все будет только хуже.
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11.08.2020 13:39 Відповісти
Журналистов больше чем протестущих, а мусоров больше чем журналистов. Кольченко, Майдан в Беларуси разгоняет *****!
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11.08.2020 13:39 Відповісти
Зегнида = скот
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11.08.2020 13:41 Відповісти
Де не нервничай ты так, зе ждет страшная участь, ты еще не знаешь об этом.
А теперь подумаем хорошо, кому именно было выгодно "показать сигнал" дав 40часов робот, без понятых и состава преступления.
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11.08.2020 13:47 Відповісти
Увы, его страшная участь не поможет
Жертвам бандитов в погонах
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12.08.2020 03:43 Відповісти
Тоді за замах яйцем на януковоча взагалі треба було по життєве дати!
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11.08.2020 13:46 Відповісти
чи буде покараний поліцай за побиття затриманого?
як були мусорами так мусорами й залишились...
мізків нема якось по іншому заробляти...
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11.08.2020 13:52 Відповісти
Хоть какая-то польза от этих дебоширов - 2 недели заметать улицы это и чистота в городе и полезно для здоровья!
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11.08.2020 13:53 Відповісти
Та да, с вами жабами с мокшанских болот не сравнить, у вас только одна работа, срать на украинских сайтах, сидячи по уши в дерьме.
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11.08.2020 14:10 Відповісти
Мокшанских ****** забыли спросить ...
А шо оне Кольченко сделают , если он не захочет выходить из камеры ?!

Он уже у ***** сидел и в худших условия - бо у мокшей и за тюрьмой много зверья из тайги , а надзиратели там вообще птеродактели и другие имбецилы .
В Украине вон Надька целый год отсидела и даже закабанела и ещё ближе ей Мертвечук стал с Рабиновичем на всех ватных аналах !
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11.08.2020 14:30 Відповісти
Можно теперь раскручивать имидж и идти в президенты после Зелиной каденции.
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11.08.2020 14:12 Відповісти
Что за бред? Желаете выразить протест? Так вперед в Беларусь! Какого хрена вы нападаете на украинскую полицию? Активисты, пля!
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11.08.2020 14:24 Відповісти
Кто на кого , прошу повторить , кто на кого нападает ?!
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11.08.2020 14:32 Відповісти
Мусорская падаль, вы хотели сказать
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12.08.2020 08:32 Відповісти
Єто вс' что вам нужно знать о 95% украинских продажно-имбицильніх судьях.
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11.08.2020 14:29 Відповісти
Прям как в беларуси и кацапстане: никчёмные судьишки побежали впереди паровоза выслуживаться перед зэчмом...
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11.08.2020 16:46 Відповісти
Зеля, пещерное правосудие тебя "кинуло как лоха"(с).. на амбразуру.. в который уже раз.. если ты, лошара, доси не вкурсе
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11.08.2020 17:11 Відповісти
"Странно, это какой-то сюрреализм. Мне вчера в отделении сказали, что я не задержан, но меня не отпускали и не отдавали документы. И сейчас судья сказала, что суд открытый, но не допустили ни одного из журналистов и свидетеля", - сказал Кольченко после заседаний." , -Страна мечты Зеленского!
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11.08.2020 19:09 Відповісти
Рюкзаковские мусора и порошенковско-зеленские псевдосудьи будут гореть в аду.
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11.08.2020 19:10 Відповісти
 
 