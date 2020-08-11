Чоловік перекрив рух метро в Мінську, стоячи з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". ВІДЕО
Чоловік зупинив потяг на станції метро "Купаловська" в Мінську. Він стояв на рейках із плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". Лінія метро зупинилася, пасажири чекали відновлення руху поїздів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Радіо Свобода".
Зазначають, що акція протесту тривала 5 хвилин.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
11 серпня в Білорусі проходять масові страйки на великих підприємствах.
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Но пока только Лукашенко закрывал.
Было еще в 1999 г., в медовые лукашенковские годы, во время концерта под открытым небом в центре Минска началась сильная гроза. А милиция заблокировала вход из подземного перехода в ближайшую станцию метро. Чтобы чего не вышло. Хваленый белорусский порядок. Люди ринулись по ступенькам на спуск. Образовалась давка. Много людей погибло. В основном девушек. Еще погиб омоновец, который пытался сдержать толпу и заслонить собой девчонок. Был достойный человек. И фамилия его была, как сейчас помню, Говен.
Не судите о людях по месту работы и фамилии. Там и тогда был Говен. А здесь и сейчас - говны.
Джованни Йованович в городе.
Минск прошлой ночью. Возле госцирка на проспекте.
https://****.com/view/2hszvc
ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать = как "перекреститься", шоб Рост от него отстал?
там уже расследование будет, или уже идет.
так шо если не знаешь - не говори.те.
И Шапошников продолжает это - по 7 долл. заказными письмами в оффисы "депутатов" и всякие верховные суды шлет письма которые от Авакова не оставляют даже молекулы - бандит то же. И он крут, а ты = бе-бе-бе(без обид, но не знал - я те сказал че и к чему то)
"ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать" - это Аваков сам сказал?
можешь тупо посмотреть как на Голосеевке(обличчя полиции Киева, за 3.5 млн., да, Госдеп дал) тупо девку таскали и ограбили. минимум - на, это не Аваков должен в отставку катиться, не?
---------во, на:
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
несколько тысяч пассажиров метроЛукашенка!
Брешеш, московська курва. Немає, і ніколи не було в тебе емпатії. Заздрість та ненависть - ось твої первістні інстинкти.
ой, та просто жах.. кажуть, що там всім радгоспом ще й скаргу написали... у спортлото.
якщо то " прапор , рузького омона", тоді когнітивний розлад у вас.
так ясєн_красєн, що вам краще, коли ви голой сракою на пляшку.