Чоловік перекрив рух метро в Мінську, стоячи з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". ВІДЕО

Чоловік зупинив потяг на станції метро "Купаловська" в Мінську. Він стояв на рейках із плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". Лінія метро зупинилася, пасажири чекали відновлення руху поїздів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Радіо Свобода".

Зазначають, що акція протесту тривала 5 хвилин.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

11 серпня в Білорусі проходять масові страйки на великих підприємствах.

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