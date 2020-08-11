УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14283 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
22 299 57

"Бланки протоколів ще є? Кардинально міняйте пункт 3-й і пункт 4-й", - вітебський чиновник Сташевський змушує членів комісії №25 підробити результати виборів. ВІДЕО

Голова Жовтневого району білоруського Вітебська Сергій Сташевський змусив членів виборчої комісії на ділянці №25 змінити результати підрахунку голосів на "правильні".

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови чиновника і членів виборчої комісії опублікував на своїй сторінці в соцмережі український журналист Олексій Братущак.

Судячи із запису, члени комісії, найімовірніші, вчителі, підрахували і внесли в протокол дані, що відображали реальну підтримку Тіхановської. Сташевський розповів, що на сусідній ділянці, яка розташована в тій же школі, але поверхом нижче, порахували так, що Лукашенко набрав близько 75 відсотків.

"Це в принципі відображає загальну картину, яка складається по Жовтневому району. Мені не хочеться, щоб ви були єдиними, хто якимось чином чимось там керується - здоровим глуздом, почуттям гордості, відповідальності й так далі, вибився із загальної маси... У мене є до вас дуже жорстка пропозиція - змінювати протокол і міняти кардинально цифри між тетім і четвертим кандидатом... Зрозуміло пояснюю? Ось давайте і вирішуємо це питання. Не треба мені ваша окрема думка. Я її почув і я її врахую... Цього достатньо. Але повірте, якщо його почує хтось ще... Є ще бланки протоколів? Міняйте пункт 4-й і пункт 3-й...", - сказав Сташевський членам виборчкому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) фальсифікація (170) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Ну чего же, вагнеровцев им Украина заслала, а Польша отключила интернет, все как обычно...
показати весь коментар
11.08.2020 17:27
+26
У нас таке неможливо, купа спостерігачів від різних партій, його б закрили ще до вечора.
показати весь коментар
11.08.2020 17:24
+25
У Вас- это где Вы из Лукаморья пишите, или из РФ Венесуэлла или Туркменистан
показати весь коментар
11.08.2020 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего нового, что у нас, что за поребриком....
показати весь коментар
11.08.2020 17:19 Відповісти
У Вас- это где Вы из Лукаморья пишите, или из РФ Венесуэлла или Туркменистан
показати весь коментар
11.08.2020 17:22 Відповісти
у вищеназваних пунктів є одна спільна назва - жопа
показати весь коментар
11.08.2020 17:27 Відповісти
У нас таке неможливо, купа спостерігачів від різних партій, його б закрили ще до вечора.
показати весь коментар
11.08.2020 17:24 Відповісти
Підтверджую, як постійний член виборчого процесу в Україні з 1991 року (в якості спостерігача, або члена ДВК).
показати весь коментар
11.08.2020 17:39 Відповісти
Те ж саме, я навіть не уявляю який би срач піднявся, його би бюлетнями забили.
показати весь коментар
11.08.2020 17:41 Відповісти
жесть, серуны бессовестные
показати весь коментар
11.08.2020 17:20 Відповісти
Русский мир Грабь, убивай, епи гусей.
показати весь коментар
11.08.2020 17:20 Відповісти
Палево конкретное.
показати весь коментар
11.08.2020 17:24 Відповісти
а про печеннячко нічого не казали?
показати весь коментар
11.08.2020 17:26 Відповісти
Ну чего же, вагнеровцев им Украина заслала, а Польша отключила интернет, все как обычно...
показати весь коментар
11.08.2020 17:27 Відповісти
Треба робити перерахунок на дільниці і всю ДВК за грати.
показати весь коментар
11.08.2020 17:26 Відповісти
Кому треба? Білорусам? Ну то нехай роблять. Я не розумію за що вони борються і поки не зрозумію, підтримувати їх не буду.
показати весь коментар
12.08.2020 09:16 Відповісти
Они борются в первую очередь против диктатора Лукашенко!
показати весь коментар
12.08.2020 10:38 Відповісти
Мене ніколи не цікавило проти кого борються люди, які не мають уявлення за що вони борються.
Наприклад, побороли вони Лукашенка і колись настане завтра і після завтра... Що далі?
Вони входять до складу РФ? А який сенс перемагати диктатора Лукашенка, якщо завтра буде новий диктатор, та й ще чужий? Навіщо їм у РФ право голосу, вибору?
Вони вимагають зміни вектору розвитку? Ви впевнені, що за незалежну, європейську Білорусь там більшість? А я впевнений, що ні.
показати весь коментар
12.08.2020 11:01 Відповісти
Хотелось бы услышать ваше мнение о ветеранах второй мировой, ну и естественно о диктаторах Сталине и Гитлере.
показати весь коментар
12.08.2020 13:13 Відповісти
Хтось із них був героєм (незалежно від сторін), а хтось покидьком. Так завжди буває на війні. Це ж були не найманці і не гібридна війна. Кожного відірвали від родини, погнали на убой і хтось залишився людиною, а хтось ні. Гнида, яка гвалтувала радянських жінок чи дівчат, нічим не відрізняється від гниди, що робила це із польськими жінками. Що стосується відношення до власних вояків, то тут СРСР усіх переплюнув. Такої нелюдської і паршивої цивілізації, ще не було на цій планеті. Нацисти ж проявили себе у концтаборах...
Сталін і Гітлер? це слуги антихриста. Вони разом розв'язали війну і разом винуваті у смерті великої кількості людей. Саме комунізм і нацизм (+італійський фашизм) винуваті в усьому.
Просто одних покидьків засудили (бо вони програли) а інших ні (бо вони виграли). Моя особиста думка, на лаві підсудних у Нюрнбергу мали сидіти і нацисти і комуністи, а за результатами війни мали бути переформатовані і Нацистська Німеччина і СРСР.
Хотів би щоби ми не забували мільйони замордованих японцями китайців. Бо якось той геноцид у нас не дуже згадують...
У вас ще є запитання?
показати весь коментар
12.08.2020 14:36 Відповісти
Не раскрыт вопрос за что боролась красная армия. Якый сэнс був пэрэмагать Гитлера якщо завтра будэ дыктатор Сталин, следуя вашей логике?
показати весь коментар
12.08.2020 14:48 Відповісти
Ні за що. Вояки Червоної армії просто виживали. Їх гнали на убой, як овець. За те, щоби дожити до ранку, а потім до вечора і так 4 ри довгі роки. За те, щоби вдома не зіслали до табору родину, як ворогів народу і за багато чого іншого. Те, що вони боролись за якісь ідеали, це повна срань, лажа поширена радянським агітпромом. А потім, війна просто затягує. Це адреналін, а чоловік без адреналіну не чоловік.
Але була ще одна армія УПА, яка знала за що бореться, за які ідеали і вояки якої мали мету. Тому вона воювала із наці і з НКВС. Я не бачу серед протесту білорусів "УПА"? Я не бачу там людей, які розуміють що далі.
показати весь коментар
12.08.2020 14:55 Відповісти
Ви вважаєте що це повстання рабів, у яких не має вибору? Саме рабами були вояки СРСР.
показати весь коментар
12.08.2020 14:56 Відповісти
До того ж... некоректно сформовано питання. Хто саме із Радянської Армії? рядовий солдат із Уралу, чи силую забраний із села на Полтавщині селянин, якого із цеглиною кинули на німецькі кулемети Дніпро форсувати? Чи НВСНики, а може Жуков і Ко? ВИ дійсно вірити, що у них були одні цінності і мета?
показати весь коментар
12.08.2020 14:58 Відповісти
И вот такая катавасия проходила по всей Беларуси.
показати весь коментар
11.08.2020 17:26 Відповісти
Лукашенко сбежал из Беларуси в Турцию?
Об этом пишут турецкие газеты.
Как сообщают печатные СМИ Турции, белорусский диктатор Лукашенко покинул Беларусь и находится в турецком Далмане.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389110/

🤔
показати весь коментар
11.08.2020 17:31 Відповісти
Не дуже віриться, може родину відправив.
показати весь коментар
11.08.2020 17:33 Відповісти
Ходять слухи, що Колюнчика в Пекін...
ХЗ..
))
показати весь коментар
11.08.2020 17:35 Відповісти
На Хартии могут написать, что Лука улетел на Марс. Им всё равно о чём врать.
показати весь коментар
11.08.2020 17:37 Відповісти
Це Хартія писала про розіп'ятого хлопчика і про 6-км Міг?
показати весь коментар
11.08.2020 17:39 Відповісти
А чого він мовчить як риба об лід??
Нє, шоб -"АСТАНОВИТЕСЬ!")))
показати весь коментар
11.08.2020 17:40 Відповісти
Так він вчора щось там розпинався перед журналістами в Мінську, було на ЦН.
показати весь коментар
11.08.2020 17:43 Відповісти
Не бачив..))
Воно зараз мусить з телебрехунця не вилазити,
жити там!))
показати весь коментар
11.08.2020 17:49 Відповісти
"Кавказ центр" про це нічого не пише. Хоча вони що луку, що ***** "не дуже *******".
показати весь коментар
11.08.2020 17:56 Відповісти
Люди выдавливают из себя раба.
показати весь коментар
11.08.2020 17:31 Відповісти
Вифсеврете! Авидокажите! Єта проіскі польско-чесько-японських спєцслужб! Ну і ЦРУ та МІ-6,куди ж без них...
показати весь коментар
11.08.2020 17:32 Відповісти
Кто хотел Януковича выборами сместить: Было бы точно такое. Этих уродов переизбрать нельзя, только изгнать. Ну или как с Чаушеску...
показати весь коментар
11.08.2020 17:33 Відповісти
Не було б, хіба що на сході, для цього треба всю ДВК і спостерігачів від однієї людини.
показати весь коментар
11.08.2020 17:36 Відповісти
З власного досвіду. Одного члена ДВК й одного спостерігача достатньо аби не допустити фальсифікацій на дільниці. Але це мають бути тигри, а не пуделі.
показати весь коментар
11.08.2020 17:51 Відповісти

У них УСІ комісії формуються ВИНЯТКОВО місцевими органами влади. Представництва партій там не передбачено!
показати весь коментар
11.08.2020 18:07 Відповісти
Розмова йшла про Україну. Перегляньте допис https://censor.net/user/459842 17-33.
показати весь коментар
11.08.2020 18:23 Відповісти
https://censor.net/user/91249
показати весь коментар
11.08.2020 22:13 Відповісти
Який в біса вкид "під ранок", коли одні з перших дій - це перерахунок невикористаних бюлетенів, їхнє погашення шляхом відрізання кута і запакування в окремий пакунок? Ви у ДВК взагалі працювали?
показати весь коментар
11.08.2020 22:53 Відповісти
не признавать результаты выборов....новые только с международными наблюдателями
показати весь коментар
11.08.2020 17:38 Відповісти
А між виборами президентська влада в кого буде? Що це за людина, які в неї погляди?
показати весь коментар
11.08.2020 17:52 Відповісти
На сколько годков этот чувачек со здравым смыслом наговорил?
показати весь коментар
11.08.2020 17:44 Відповісти
Совковий совок.
Але. На іншому поверсі "нарахували" 75/15. Тут пропонують поміняти цифри 3 і 4 кандидатів місцями "аби не вибиватися з загальної картини". Тобто тут приблизно також 75/15. На додачу це у Вітебську. А міста, особливо великі, зазвичай більш радикально голосують проти чинної влади при чому КРАТНО, а не на 1-2%.
Отже, нажаль, З урахуванням фрази про те, що дострокове голосування дало перевагу луці, можу зробити лише той самий висновок, що й учора-позавчора:
БРЕШУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ.
показати весь коментар
11.08.2020 17:48 Відповісти
Цікаво, а де на виборах ДРУГА СТОРОНА?!! Адже, щоб "брехати", вона мала би бути представлена в комисіях!
показати весь коментар
11.08.2020 18:09 Відповісти
З такою перевагою, яку заявив штаб Гапона Тіхановської хоча б по одному прихильнику в комісіях було. Тобто був би виток. І копії протоколів були б. Хоча б по двох кандидатах і хоча б на листочку, а не на бланку протокола.
показати весь коментар
11.08.2020 18:26 Відповісти
Правильно. Але пан мав на увазі результати.
брешуть і влада і опозиція.
тому тіхановська злиняла, що скоріш за все програла, але цифри інші ніж вони озвучували.
показати весь коментар
11.08.2020 18:29 Відповісти
Я так понял товарищ ещё поработает. Еле уболтал учителей. Так и везде вижу договорились по стране. Плюнул в глаза, они сказали дождь пошёл. Кругом одни брехуны.
показати весь коментар
11.08.2020 18:03 Відповісти
Какое изящное решение! Никаких вбрасываний, никаких дописываний. Просто цифры меняются местами.
показати весь коментар
11.08.2020 18:53 Відповісти
А вибори в Україні і не треба фальсифікувати. Українці добровільно і чесно знищили Україну.
показати весь коментар
11.08.2020 19:13 Відповісти
«Я никого не ударю» - сказал военнослужащий из Бреста.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.

https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
показати весь коментар
11.08.2020 19:24 Відповісти
********** !!!
показати весь коментар
11.08.2020 19:55 Відповісти
А в декабрьском районе скажут - "Считайте так, как в октябрьском уже посчитали , мы ж не можем выделятся из общей массы?"... и пошло поехало.... Эффект домино по Лукашенковски.....))))

Путиноиды, учитесь у луканоидов, как своих лошков-кацапофф облашаривать....)))) Путину еще нужно до 2036 дотянуть, чтобы всякие там Хабаровски и другие Пемзды гнобить и мордовать)))))))))
показати весь коментар
11.08.2020 20:12 Відповісти
Да нам вс'равно.
показати весь коментар
11.08.2020 20:25 Відповісти
Эту запись надо западным инвесторам демонстрировать. Чтобы они имели представление как их в Белоруси на-т.
показати весь коментар
11.08.2020 22:22 Відповісти
СТАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
19.09.1975
Адрес: Проспект Строителей дом 7, квартира 21
показати весь коментар
12.08.2020 11:52 Відповісти
 
 