"Бланки протоколів ще є? Кардинально міняйте пункт 3-й і пункт 4-й", - вітебський чиновник Сташевський змушує членів комісії №25 підробити результати виборів. ВІДЕО

Голова Жовтневого району білоруського Вітебська Сергій Сташевський змусив членів виборчої комісії на ділянці №25 змінити результати підрахунку голосів на "правильні".

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови чиновника і членів виборчої комісії опублікував на своїй сторінці в соцмережі український журналист Олексій Братущак.

Судячи із запису, члени комісії, найімовірніші, вчителі, підрахували і внесли в протокол дані, що відображали реальну підтримку Тіхановської. Сташевський розповів, що на сусідній ділянці, яка розташована в тій же школі, але поверхом нижче, порахували так, що Лукашенко набрав близько 75 відсотків.

"Це в принципі відображає загальну картину, яка складається по Жовтневому району. Мені не хочеться, щоб ви були єдиними, хто якимось чином чимось там керується - здоровим глуздом, почуттям гордості, відповідальності й так далі, вибився із загальної маси... У мене є до вас дуже жорстка пропозиція - змінювати протокол і міняти кардинально цифри між тетім і четвертим кандидатом... Зрозуміло пояснюю? Ось давайте і вирішуємо це питання. Не треба мені ваша окрема думка. Я її почув і я її врахую... Цього достатньо. Але повірте, якщо його почує хтось ще... Є ще бланки протоколів? Міняйте пункт 4-й і пункт 3-й...", - сказав Сташевський членам виборчкому.

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