"Бланки протоколів ще є? Кардинально міняйте пункт 3-й і пункт 4-й", - вітебський чиновник Сташевський змушує членів комісії №25 підробити результати виборів. ВІДЕО
Голова Жовтневого району білоруського Вітебська Сергій Сташевський змусив членів виборчої комісії на ділянці №25 змінити результати підрахунку голосів на "правильні".
Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови чиновника і членів виборчої комісії опублікував на своїй сторінці в соцмережі український журналист Олексій Братущак.
Судячи із запису, члени комісії, найімовірніші, вчителі, підрахували і внесли в протокол дані, що відображали реальну підтримку Тіхановської. Сташевський розповів, що на сусідній ділянці, яка розташована в тій же школі, але поверхом нижче, порахували так, що Лукашенко набрав близько 75 відсотків.
"Це в принципі відображає загальну картину, яка складається по Жовтневому району. Мені не хочеться, щоб ви були єдиними, хто якимось чином чимось там керується - здоровим глуздом, почуттям гордості, відповідальності й так далі, вибився із загальної маси... У мене є до вас дуже жорстка пропозиція - змінювати протокол і міняти кардинально цифри між тетім і четвертим кандидатом... Зрозуміло пояснюю? Ось давайте і вирішуємо це питання. Не треба мені ваша окрема думка. Я її почув і я її врахую... Цього достатньо. Але повірте, якщо його почує хтось ще... Є ще бланки протоколів? Міняйте пункт 4-й і пункт 3-й...", - сказав Сташевський членам виборчкому.
Будь ласка, зачекайте...
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Наприклад, побороли вони Лукашенка і колись настане завтра і після завтра... Що далі?
Вони входять до складу РФ? А який сенс перемагати диктатора Лукашенка, якщо завтра буде новий диктатор, та й ще чужий? Навіщо їм у РФ право голосу, вибору?
Вони вимагають зміни вектору розвитку? Ви впевнені, що за незалежну, європейську Білорусь там більшість? А я впевнений, що ні.
Сталін і Гітлер? це слуги антихриста. Вони разом розв'язали війну і разом винуваті у смерті великої кількості людей. Саме комунізм і нацизм (+італійський фашизм) винуваті в усьому.
Просто одних покидьків засудили (бо вони програли) а інших ні (бо вони виграли). Моя особиста думка, на лаві підсудних у Нюрнбергу мали сидіти і нацисти і комуністи, а за результатами війни мали бути переформатовані і Нацистська Німеччина і СРСР.
Хотів би щоби ми не забували мільйони замордованих японцями китайців. Бо якось той геноцид у нас не дуже згадують...
У вас ще є запитання?
Але була ще одна армія УПА, яка знала за що бореться, за які ідеали і вояки якої мали мету. Тому вона воювала із наці і з НКВС. Я не бачу серед протесту білорусів "УПА"? Я не бачу там людей, які розуміють що далі.
Об этом пишут турецкие газеты.
Как сообщают печатные СМИ Турции, белорусский диктатор Лукашенко покинул Беларусь и находится в турецком Далмане.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389110/
🤔
ХЗ..
))
Нє, шоб -"АСТАНОВИТЕСЬ!")))
Воно зараз мусить з телебрехунця не вилазити,
жити там!))
У них УСІ комісії формуються ВИНЯТКОВО місцевими органами влади. Представництва партій там не передбачено!
Але. На іншому поверсі "нарахували" 75/15. Тут пропонують поміняти цифри 3 і 4 кандидатів місцями "аби не вибиватися з загальної картини". Тобто тут приблизно також 75/15. На додачу це у Вітебську. А міста, особливо великі, зазвичай більш радикально голосують проти чинної влади при чому КРАТНО, а не на 1-2%.
Отже, нажаль, З урахуванням фрази про те, що дострокове голосування дало перевагу луці, можу зробити лише той самий висновок, що й учора-позавчора:
БРЕШУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ.
ГапонаТіхановської хоча б по одному прихильнику в комісіях було. Тобто був би виток. І копії протоколів були б. Хоча б по двох кандидатах і хоча б на листочку, а не на бланку протокола.
брешуть і влада і опозиція.
тому тіхановська злиняла, що скоріш за все програла, але цифри інші ніж вони озвучували.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.
https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
Путиноиды, учитесь у луканоидов, как своих лошков-кацапофф облашаривать....)))) Путину еще нужно до 2036 дотянуть, чтобы всякие там Хабаровски и другие Пемзды гнобить и мордовать)))))))))
19.09.1975
Адрес: Проспект Строителей дом 7, квартира 21