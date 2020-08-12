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Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО
У Мінську білоруські силовики розстріляли двох затриманих, посадивши їх на зупинці громадського транспорту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фрагмента події опубліковано в соцмережах.
"Дістали пацанів з кущів, посадили на зупинці і почали стріляти по них ... Я думала вони їх відпустили, а вони їх посадили і розстріляли сидячих! Що творять!", - кажуть на записі автори відео.
Топ коментарі
+91 сережка че
показати весь коментар12.08.2020 09:47
+75 Artem Oskorbin
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+65 Evro7
показати весь коментар12.08.2020 09:59
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Силовики провоцируют бунт, бессмысленный и беспощадный. Хотя Лука и назвал белорусов своими овцами, которых смущают политики. Посмотрим, кто прав.
запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі