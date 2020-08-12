Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У Мінську білоруські силовики розстріляли двох затриманих, посадивши їх на зупинці громадського транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фрагмента події опубліковано в соцмережах.

"Дістали пацанів з кущів, посадили на зупинці і почали стріляти по них ... Я думала вони їх відпустили, а вони їх посадили і розстріляли сидячих! Що творять!", - кажуть на записі автори відео.

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