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Новини Відео Репресії в Білорусі
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Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У Мінську білоруські силовики розстріляли двох затриманих, посадивши їх на зупинці громадського транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фрагмента події опубліковано в соцмережах.

"Дістали пацанів з кущів, посадили на зупинці і почали стріляти по них ... Я думала вони їх відпустили, а вони їх посадили і розстріляли сидячих! Що творять!", - кажуть на записі автори відео.

Також дивіться: Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+91
Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома ,автомобили ,бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 09:47
+75
В Белоруссии такая же петушня, как украинский Беркут. Ни совести, ни принципов.
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12.08.2020 09:48
+65
Он к тебе обращается, чтобы ты с бутылки слез и шёл патрет ***** целовать
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12.08.2020 09:59
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Во твари то. У меня желание их резать этих нелюдей. Смерть мусорам!
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12.08.2020 14:15 Відповісти
жжошЪ... или картоху пока порежь, чи арбуз...узбагойся вобщем...
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Не суй свой нос куда не надо буратино.
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12.08.2020 14:52 Відповісти
да я никуда и не сую, так, язык чешу...как, впрочем, и ты, диванный ремба...
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12.08.2020 16:55 Відповісти
конечно диванный рембо, а еще мне 12 лет лет и я ничего не понимаю в политике, я вас тут простА хейтить буду.
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12.08.2020 17:41 Відповісти
Сколько там в Беларуси тех мусоров. Стоял бы Майдан со 100-200 тысяч народу на баррикадах то ничегоб они не сделали.
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Свободные белорусы просят, чтобы НЕ ПОКУПАЛИ белоруские товары - не спонсировали диктаторский режим!
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12.08.2020 15:10 Відповісти
Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" - Цензор.НЕТ 2772Здесь прекрасно все. Беларусь. Сохраните это на будущее, если столкнетесь с ватником. Фанат СССР выступает против диктатуры. Другие фанаты, отпрыски системы СССР дубасят его в ответ. Тот момент, когда любитель СССР жил в иллюзиях и столкнулся с реальностью. Это шедевральные снимки.
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12.08.2020 15:10 Відповісти
он подарил им букет,но он сделал это без уважения
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13.08.2020 10:14 Відповісти
Мусора-то московские!
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12.08.2020 15:24 Відповісти
Схоже на це, свинособаки та кадИрківці.
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13.08.2020 09:55 Відповісти
Хоть бы живы остались.В Беларуси нет интернета,безнаказанно действуют сволочи.
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12.08.2020 16:14 Відповісти
Жизнь белорусов важна?Имеет ценность? В США устроили войну за убийство темнокожего , а что в Беларуси?Что же мышебратья, не поддержат братский народ и не выйдут на улицы? Орут же на каждом углу мышебраться , что они братья,так помогите.Или у них одна помощь, воевать с соседями
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12.08.2020 16:22 Відповісти
Нет организованных групп. Не мешало бы поотлавливать председателей избирательных комиссий (примерно одновременно), чтоб с паяльником в заднице рассказали, как махлевали и толкали свой народ в пропасть. Чтобы потом их повесить, а материалы передать в международный трибунал.
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Це потрібно дивитись нашим ЗЕДОВБОНУТИМ бо слідуючі за кого вони проголосують. а це ОПОЖОПОВЦІ,БУДУТЬ ТВОРИТИ ЩЕ ГІРШЕ!!!!
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12.08.2020 19:52 Відповісти
А вони нічого не зрозуміють, нічому не навчається, бо дебіли та придуркуваті хАхли-малороссці, ЗеБіли-дебіли. Робити нормальных висновків вони не можуть апріорі...
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13.08.2020 09:54 Відповісти
Другой стороне срочно надо снять Луку и сменить на что либо другое, более податливое. Лука закончил свою роль (сценарий другой стороны). Удобный повод поставить вместо него какого-нибудь недоумка, миссия которого сдать Беларусь на блюдечке в Орду. Пятая колонна с подачи Луки старается, зверствует, чем хуже - тем лучше им. Собрали самых психопатов, ненавидяших беларусов, и натравили на людей.
Силовики провоцируют бунт, бессмысленный и беспощадный. Хотя Лука и назвал белорусов своими овцами, которых смущают политики. Посмотрим, кто прав.
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13.08.2020 01:29 Відповісти
Білоруси плотять свою ціну за "браттья рузькіє" .... а як вони гадали р@шисти у "браттях" вийде....
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13.08.2020 08:38 Відповісти
Це можуть бути і заслані кацапо-ординці. пуйло грає на загострення, як колись з Овочем, щоб Лука вже не міг бути прийнятим Заходом та приповз на колінах до кремляді...
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13.08.2020 09:49 Відповісти
"Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять народ. Уже 14 погибших."

запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі


Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" - Цензор.НЕТ 1196




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13.08.2020 09:50 Відповісти
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