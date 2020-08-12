"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука. ВIДЕО

Український шоумен Сергій Притула у своїй промові під час висунення його кандидатом у мери Києва від партії "Голос" заявив, що не має наміру йти через рік з поста мера в разі обрання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Притула натякнув на рішення ексглави партії "Голос" Святослава Вакарчука, який двічі склав депутатські повноваження.

"Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - заявив Притула.

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