"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука. ВIДЕО
Український шоумен Сергій Притула у своїй промові під час висунення його кандидатом у мери Києва від партії "Голос" заявив, що не має наміру йти через рік з поста мера в разі обрання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Притула натякнув на рішення ексглави партії "Голос" Святослава Вакарчука, який двічі склав депутатські повноваження.
"Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - заявив Притула.
Топ коментарі
+34 18c49ed2
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+23 Геракл Платонович
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+18 сидор сидоров #370749
показати весь коментар12.08.2020 10:22
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Проголосую за него при наличии программы.
ПРИТУЛА НЕ БУДЬ КЛОУНОМ - КУДИ ТИ ЛІЗЕШ ?
Партія "Голос" повідомила про перейменування на "Гумор".
* * *
Умнее всех среди комиков оказались "Дизель Шоу". Это надо уметь - так грамотно вытеснить всех своих конкурентов в политику
Прекрасно помню, как год назад здешние продавцы находились в состоянии эйфории и тяжёлого возбуждения. Они шутили и радостно переговаривались: всё! хватит грабить страну! теперь заживём!
И даже прибухивали на радостях из-под прилавка.
Сегодня иду на голос. "Как же надоели эти клоуны! Страну превращают в 95-й квартал!" И обращаясь ко мне: правда, жiночка?
- Правда, - отвечаю. - Так вы же за них голосовали!
- Кто, я? Я за клоуна не голосовала. - Катюха, - обращаясь к соседке, - ты за Зеленского голосовала?
- Да божезбав!
Теперь концов не найти.
Концы в воду.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626169347540612&id=100004426862044 Сестра Чемоданова
Тесть - донецкий строительный барон, теща - давит джипом женщин и детей, и ей за это ничего, муж сестры - Хомутынник, схематозник №1 среди рыгов!
Классный будет мэр