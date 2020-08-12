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"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука. ВIДЕО

Український шоумен Сергій Притула у своїй промові під час висунення його кандидатом у мери Києва від партії "Голос" заявив, що не має наміру йти через рік з поста мера в разі обрання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Притула натякнув на рішення ексглави партії "Голос" Святослава Вакарчука, який двічі склав депутатські повноваження.

"Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - заявив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) кандидат (228) Київ (19469) місцеві вибори (1366) мер (506) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+34
Квартал кончился? Варяты на подмогу? А Дизель-шоу на следующие выборы?
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12.08.2020 10:16
+23
Я и мои знакомые будут голосовать за туговатого Кличка...
Но 73% подозреваю все таки сделают свое дело...
Их жизнь ничему не учит
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12.08.2020 10:22
+18
Пальчевский и все остальные-это вылупки из одного яйца с зеленским.Их много наклонировало фсб.
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12.08.2020 10:22
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Притула, да не станешь ты мером, иди ***** вслед за Славком.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
От жив був такий собі Притула а тут взяв і здох.
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12.08.2020 14:03 Відповісти
Твою ревизию! Притула и тищенко. Ваше реалити-шоу с проверкой качества работы заведений сферы обслуживания: рестораций, гостинок, столовок, и обнаружение грибка в душевых, больше пользы принесет городам, городкам и другим населенных, пока еще, селам. Ваше стремление быть мером такого мегаполиса как Киев, преждевременно. Черные шары вам. Белых net.
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12.08.2020 14:56 Відповісти
Притула будет лучшим мером Киева. Пусть готовит программу!
Проголосую за него при наличии программы.
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12.08.2020 16:56 Відповісти
...и при отсутствии мозга
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19.08.2020 12:43 Відповісти
На мэры Киева идут только 2 честных патриота - Томенко и Притула . Остальные лайно !
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12.08.2020 17:51 Відповісти
Да все они одним миром мазаны, так что - не надо.
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12.08.2020 20:19 Відповісти
я вас понял ( Кличко )
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12.08.2020 20:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A6KspQjxDQk Городок - Привет тёще
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12.08.2020 18:21 Відповісти
там из нормальных только Кличко
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12.08.2020 20:13 Відповісти
Ага, бо він може дивитись в завтрашній день...
"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 6637
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13.08.2020 02:41 Відповісти
Обещай - обещай, Зе тоже многое обещал, ну и что, все эти обещания до сраки. Все вы только обещаете, чтоб власть получить, а получили, сразу обещания испарились и следа не осталось. Всем уже знакомы эти сказки, так что хорош уже вешать людям лапшу, или считаете, что все лохи???
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12.08.2020 20:17 Відповісти
опять клоун.... танунахуи.......
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13.08.2020 00:56 Відповісти
Украинский шоумен Сергей Притула в своей речи во время выдвижения его кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" заявил, что не намерен уходить через год с поста мэра в случае избрания. Источник: https://censor.net/v3213229

ПРИТУЛА НЕ БУДЬ КЛОУНОМ - КУДИ ТИ ЛІЗЕШ ?
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13.08.2020 02:38 Відповісти
А чому Дизель Шоу ще нікого не виставило на мери?
"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 8228
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13.08.2020 02:39 Відповісти
* * *
Партія "Голос" повідомила про перейменування на "Гумор".

* * *
Умнее всех среди комиков оказались "Дизель Шоу". Это надо уметь - так грамотно вытеснить всех своих конкурентов в политику
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13.08.2020 12:05 Відповісти
August 12th, 2020. https://ibigdan.livejournal.com/25446395.html Новости Дарницкого рынка

"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 5478Прекрасно помню, как год назад здешние продавцы находились в состоянии эйфории и тяжёлого возбуждения. Они шутили и радостно переговаривались: всё! хватит грабить страну! теперь заживём!

И даже прибухивали на радостях из-под прилавка.

Сегодня иду на голос. "Как же надоели эти клоуны! Страну превращают в 95-й квартал!" И обращаясь ко мне: правда, жiночка?

- Правда, - отвечаю. - Так вы же за них голосовали!
- Кто, я? Я за клоуна не голосовала. - Катюха, - обращаясь к соседке, - ты за Зеленского голосовала?
- Да божезбав!

Теперь концов не найти.
Концы в воду.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626169347540612&id=100004426862044 Сестра Чемоданова
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13.08.2020 12:35 Відповісти
Притула ,украинец и скрытый потужный бандеровец. И этим все сказано.Равнять нынешнее фейковое достояние с ним ,это крайняя политическая бестактность!
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14.08.2020 13:19 Відповісти
Скрытый потужный бандеровец в окружении потужных рыгов-родственников по жене
Тесть - донецкий строительный барон, теща - давит джипом женщин и детей, и ей за это ничего, муж сестры - Хомутынник, схематозник №1 среди рыгов!
Классный будет мэр
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19.08.2020 12:46 Відповісти
цього той дурень не знав....
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24.08.2020 18:43 Відповісти
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