На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса. ВIДЕО
У Києві стався черговий інцидент за участю маршрутки - зламалася і вилетіла разом з колесами задня вісь транспортного засобу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
За даними відомства, ДТП сталася близько 11 години ранку на Північному мосту в Києві.
За попередньою інформацією, у маршрутного транспортного засобу зламалася задня вісь і вилетіла разом з колесами, у підсумку пошкоджено автомобіль Renault.
На щастя, в цій дорожній аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На водія маршрутного транспортного засобу було складено матеріали за ст.124 (вчинення ДТП) КУпАП.
Топ коментарі
+14 serh
показати весь коментар12.08.2020 11:42
+12 Zemych
показати весь коментар12.08.2020 11:42
+10 Олег Сидоренко #450395
показати весь коментар12.08.2020 11:57
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В основном у мотористов и торговцев запчастями.
Четыре вертикальных фонаря сзади - отличительный признак этого образца вітчизняного гівнобудування.
вопросы тут к механикам, а не к бИбдану
Или шо задний мост не колёсными кайками крепится, а отдельно как-то.
Хорошо шо тут на форуме специалисты есть, объяснили все понятно.
Его теперь посадят?
Мост стрельнул либо плотому шо кузов сгнил нафиг, либо китайские говноболты постреляли.
Механик тут как бы уапще неуиновен.
Бо який президент - така і книга рекордів
З китайських говнозапчастин
разбираться может устали от старости а может пертянули/недотянули в любом случае главно
му механику люлей выписать прийдётся.
А взагалі то потрібно забороняти усіх приватних перевезників та розбудовувати маршрути комунального транспорту, проте навіть у Києва з його фінансовими можливостями на це роки підуть, про інші міста і говорити не варто.
Мне недавно надо было доехать с Голосеевского проспекта на проспект Науки. Мне нужен был троллейбус 11. Я его ждал 45 минут. Троллейбусов нет. Кличко не закупает нормальный транспорт. Всех загоняют в скотовозки. Потому что скотовозки - это очень коррупционный вид транспорта. Владелец скотовозок занесет местным властям любые деньги за разрешение на маршрут. А с водителя троллейбуса ничего не скачаешь. Поэтому троллейбусы и трамваи не закупают. Всех загоняют в скотовозки.
За 5 лет Кличко не построил ни одной новой станции метро. Это впервые с 1960 года. Большой коммунальный транспорт не развивается. Ни метро, ни трамваи, ни троллейбусы. Всех загоняют в скотовозки.