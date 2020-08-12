На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса. ВIДЕО

У Києві стався черговий інцидент за участю маршрутки - зламалася і вилетіла разом з колесами задня вісь транспортного засобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

За даними відомства, ДТП сталася близько 11 години ранку на Північному мосту в Києві.

За попередньою інформацією, у маршрутного транспортного засобу зламалася задня вісь і вилетіла разом з колесами, у підсумку пошкоджено автомобіль Renault.

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На щастя, в цій дорожній аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На водія маршрутного транспортного засобу було складено матеріали за ст.124 (вчинення ДТП) КУпАП.