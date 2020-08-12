"Нормально в них фігарять! Камінням херачать! Молодці!", - в Мінську протестувальники, озброєні камінням і палицями, відбили в омонівців затриманого. ВIДЕО

У Мінську група учасників акцій протесту, озброївшись камінням і палицями, відбила в омонівців затриманого чоловіка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис пригоди опублікована в соцмережах.

На відео видно, що омонівці тягнуть затриманого через дорогу, а за ними слідом біжать учасники протесту. Після декількох зіткнень, в омонівців починають кидати палиці і каміння. Кинувши затриманого, міліціонери пішли.

"На Серебрянці сьогодні хлопці дуже круто відбили протестувальника від рук карателів! Так тримати!" - пише автор публікації в коментарі до відео.

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