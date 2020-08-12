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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Нормально в них фігарять! Камінням херачать! Молодці!", - в Мінську протестувальники, озброєні камінням і палицями, відбили в омонівців затриманого. ВIДЕО

У Мінську група учасників акцій протесту, озброївшись камінням і палицями, відбила в омонівців затриманого чоловіка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис пригоди опублікована в соцмережах.

На відео видно, що омонівці тягнуть затриманого через дорогу, а за ними слідом біжать учасники протесту. Після декількох зіткнень, в омонівців починають кидати палиці і каміння. Кинувши затриманого, міліціонери пішли.

"На Серебрянці сьогодні хлопці дуже круто відбили протестувальника від рук карателів! Так тримати!" - пише автор публікації в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+49
да херячте мусоров не бойтесь!!! иначе они вас..............
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12.08.2020 11:30
+49
вот так!!! примерно должно БЫТЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
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12.08.2020 11:36
+37
"Нормально в них фигарят! Камнями херачат! Молодцы!", - в Минске участники акции протеста, вооруженные камнями и палками, отбили у омоновцев задержанного - Цензор.НЕТ 4968
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12.08.2020 11:34
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Так у них есть живой пример - как может быть если жевать сопли. У нас детей побили и Украинцы встали. А они не смогут, слабы. Их кацапы поджучивают с одной стороны, и будут убивать с другой. Колхозника пугают, сто бы сговорчивей был.
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12.08.2020 13:44 Відповісти
Я за об'єктивність.
У нас студентів покалічили у ніч на 30 листопада, масовий мітинг зібрався через 30 годин - зранку 1 грудня. І нічим не закінчився, крім того, що частина людей, на яких зі сцени кричали: "провокатори", не мирно розійшлася, а пішла до АПУ, де їх калічив більш чисельний бєркут. Оце було "жування соплів".
Наступними сутичками були розгроми бєркутастами і вевешниками дільніх барикад в урядовому кварталі 8-10 грудня. Потім штурм Майдану вночі 10-11 грудня. Це не можна назвати "жуванням", але й сил для активних дій не було. Не було сил навіть утримати барикади в урядовому кварталі. Перевага бєркутастів була подавляючою.
Щось "більш-менш" почалося 19 січня. І то, після першої активної ночі зрання лінію розмежування з нашого боку утримували декілька чоловік (якби бєркутасти діяли не за інструкцією і проти кількох захисників ішли не черепахою, а мобільними групами, то був би нам кирдик іще першого ранку).
Так що білорусам розказувати не треба. Фашисти врахували обставини перемоги нашого Майдану, а білоруси враховують дії фашистів.
А здогадки хто їм там піджучує - тільки здогадки. Причому безпідставні.
У нас теж були "американські наколоті апельсини" і "пічєнькі гасдєпа".
Не хочуть люди терпіти диктатора, як і ми не хотіли. От і уся "піджучка".
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12.08.2020 14:11 Відповісти
Так на сколько они рассказывают, приезжая к нам, у них чуть ли не коммунизм. Все отлично. Активные работают, белорусские зебилы жируют за их счет. МЯЧТА идиота.
В Сингапуре тоже диктатор был, но порядок в стране навел. Нам бы проукраинского диктатора, что бы уничтожил все кацапскую гниль и тогда бы Украина расцвела.
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12.08.2020 14:30 Відповісти
Я теж би волів, щоб Україною правив націоналістичний, чесний, моральний диктатор.
Але справа в тому, що нормальний диктатор в історії був хіба один - Аугусто Піночет Угарто.
Все інше - лайно типу Луки.
Так що ймовірності мало.
Тому демократичні суспільства оперують процедурою виборів.
Яких в Україні при шапкокраді не було так само, як в БІлорусі тепер.
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13.08.2020 14:18 Відповісти
⁦Беларусь 1 изменил(а) номер телефона на +375297877779

Це новий номер білоруського мусора, якого підполковника, про якого писали протестувальники, раніше в нього було +375298775448

Воно є у Вайбері, хто хоче - можете писати які у нас були наслідки протистояння з народом, побажання йому слати, тощо.
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12.08.2020 12:18 Відповісти
телефонний довідник повонюється))"Нормально в них фігарять! Камінням херачать! Молодці!", - в Мінську протестувальники, озброєні камінням і палицями, відбили в омонівців затриманого - Цензор.НЕТ 1671
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12.08.2020 14:21 Відповісти
Нужно с мусоров сдирать маски, что бы народ знал своих героев.
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12.08.2020 12:26 Відповісти
лучче скальп)))
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12.08.2020 12:58 Відповісти
що зробив з Бєларуссю старшиня калгасу, жодного слова на рідній мові - скрізь російська. Навіть офіційні сайти міськадміністрацій на вэліком і магучєм.
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12.08.2020 12:44 Відповісти
Аднойчы выступіў на карпаратыве, калі запрасілі што-небудзь сказаць, з беларускамоўным віншаваннем. Усім, здаецца, спадабалася. Але болей ніколі начальства мне падчас карпаратываў слова не давала. Я і сам задаволены. Не вельмі мне падабаецца чаркай боўтаць і тосты прамаўляць.
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12.08.2020 12:55 Відповісти
Сам тарган знищував мову, ніколи не спілкувався нею, навіть наш пистуватий овоч і той спілкувався українською, а тарган - ні. Звели мову до рівня маргіналіесу, тіпа казламордих потішити
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12.08.2020 13:05 Відповісти
ничего не изменилось, хороший мусор - дохлый мусор
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12.08.2020 17:39 Відповісти
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