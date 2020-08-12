"Вони ставлять їх до стінки і б'ють! Вони реально їх вбивають!" - у Жовтневому РУВС Мінська омонівці б'ють затриманих. ВIДЕО

У Жовтневому РУВС Мінська співробітники білоруської поліції б'ють затриманих у закритому дворі відділення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис жорстокого поводження із затриманими опубліковано в соцмережах.

На записі видно, що група омонівців виводить людей зі зв'язаними руками ставить їх до стіни паркану. Весь цей час затриманих штовхають і б'ють.

"Вони б'ють їх. Виганяють на вулицю і луплять їх. ОМОН. До стінки ставлять і ... Вони їх вбивають там. Реально вбивають", - каже чоловік за кадром відеозапису.

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