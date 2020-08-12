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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Вони ставлять їх до стінки і б'ють! Вони реально їх вбивають!" - у Жовтневому РУВС Мінська омонівці б'ють затриманих. ВIДЕО

У Жовтневому РУВС Мінська співробітники білоруської поліції б'ють затриманих у закритому дворі відділення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис жорстокого поводження із затриманими опубліковано в соцмережах.

На записі видно, що група омонівців виводить людей зі зв'язаними руками ставить їх до стіни паркану. Весь цей час затриманих штовхають і б'ють.

"Вони б'ють їх. Виганяють на вулицю і луплять їх. ОМОН. До стінки ставлять і ... Вони їх вбивають там. Реально вбивають", - каже чоловік за кадром відеозапису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+41
Они ставят их к стенке и бьют! Они реально их убивают!, - в Октябрьском РУВД Минска омоновцы избивают задержанных - Цензор.НЕТ 2631
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12.08.2020 13:12
+27
Страшно смотреть. И не могу избавиться от ощущения того, что это ОМОН парашенский. Неужели местные мусора думает, что им сойдет это за так?
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12.08.2020 13:17
+22
самое интересное что эти твари за налоги этого народа живут
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12.08.2020 13:27
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Они ставят их к стенке и бьют! Они реально их убивают!, - в Октябрьском РУВД Минска омоновцы избивают задержанных - Цензор.НЕТ 2631
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12.08.2020 13:12 Відповісти
😂👍
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12.08.2020 13:59 Відповісти
В Білорусі немає футбольних ультрас? Чи то вони в ОМОНі всі і є?
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12.08.2020 13:15 Відповісти
У них только хоккей , и Лука лучший хоккеист...
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12.08.2020 13:20 Відповісти
К кому он обращается, кто должен явиться и решить проблемы Беларусов, Кремль или Госдеп?
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12.08.2020 13:16 Відповісти
Страшно смотреть. И не могу избавиться от ощущения того, что это ОМОН парашенский. Неужели местные мусора думает, что им сойдет это за так?
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12.08.2020 13:17 Відповісти
сойдет
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12.08.2020 13:20 Відповісти
да сойдет конечно... разве что вычислять этих тварей где живут и уничтожать.. что бы мерзости за своих вылупков боялись и за кобыл своих
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12.08.2020 13:25 Відповісти
самое интересное что эти твари за налоги этого народа живут
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12.08.2020 13:27 Відповісти
Не интересное, а горькое
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12.08.2020 13:29 Відповісти
На колишньому срср - вони всі однакові.
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12.08.2020 13:54 Відповісти
Терпилы теряют шанс на изменения в стране
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12.08.2020 13:17 Відповісти
Белорусы такие же крепостные как и русские ... ))))
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12.08.2020 13:17 Відповісти
https://censor.net/user/462749 Так. А раби олігархів і збирачі полуниці, у польських панів - вільні люди.
https://censor.net/comments/locate/3213283/019214c9-****-7103-a561-cee6c8ace3a5
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12.08.2020 14:17 Відповісти
Ну вони вільні, хочаб в тому, що на ту саму полуницю можуть виїхати за кордон.
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12.08.2020 15:17 Відповісти
Вони не вільні, бо не можуть жити і заробляти в своїй країні.
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12.08.2020 15:56 Відповісти
О, любители клоунов у руля подтянулись.
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12.08.2020 14:40 Відповісти
зато дороги хорошие и чистенько все..
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12.08.2020 13:19 Відповісти
Ех бульбаши,бульбаши...Жалко Вас,зря вы ето затеяли,Но коль на то ваша воля тогда "бодайтесь",бодайтесь наглухо,иначе менты будут вас бить и калечить очень долго...
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12.08.2020 13:19 Відповісти
А я считаю не зря. Пусть даже и Лукашенко подавит народ, но это они не забудут!!! С каждым разом опыта и жестокости добавится.
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12.08.2020 13:32 Відповісти
потом по здоровью работать не смогут, болеть будут с отбитыми внутренними и внешними органами
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12.08.2020 13:21 Відповісти
хотя это уже цветочки, https://censor.net/photo_news/3213290/omon_v_grodno_napal_na_avtomobil_s_semeyi_postradala_5letnyaya_devochka_foto
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12.08.2020 14:05 Відповісти
Это уже перебор.Надеюсь у белорусов хватит сил
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12.08.2020 14:57 Відповісти
Вот так Лукашенко любит свой народ.
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12.08.2020 13:21 Відповісти
хороших ментов в хороших гробах
плохих-в плохих гробах
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12.08.2020 13:21 Відповісти
Распространяйте это видео...пусть видят, что просто так уже не отпускают...хорошо отдубасят, а может и покалечат, а кого и закопают втихаря....
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12.08.2020 13:22 Відповісти
Тааак....начинают понимать, что убивают. Теперь на очереди.....что убивают без разбора. Ну а потом, внимание на речь, говорок, произношение местности, тех которые убивают.
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12.08.2020 13:23 Відповісти
Взяли бы интернет знатоки и обнародовали списки ОМОНа Ф.И.О.,их адреса, наличие семей. Спесь бы сразу у них поубавилась.
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12.08.2020 13:23 Відповісти
Жгите их коктейлями Молотова. С волками жить...ну вы в курсе.
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12.08.2020 13:25 Відповісти
Действительно накормите омон коктейлем белорусы
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12.08.2020 13:31 Відповісти
Білоруси тільки мекають як вівці.
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12.08.2020 13:25 Відповісти
кажется Яр писал здесь, очень уместно...
мол, у нас, мы хоть тренировались для достижения свободы, а у них даже этого не было (и с его поста, так последние 400-та лет)

так что, откуда им сразу это устраивать?
это у них, если делать сравнение, 1-3 класс образовательной школы сейчас...
посмотрим, как они сдадут эти экзамены...
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12.08.2020 13:37 Відповісти
У вас бекают, бебебе и ничего.
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12.08.2020 14:43 Відповісти
У нас Беркут палили коктейлями Молотова.
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12.08.2020 14:50 Відповісти
Вважаю, що детонатором подій в Білорусі після 9-го серпня стала нахабна й брехлива спроба намалювати "бацкє" міфічні 80-ть відсотків підтримки виборців. Якби було оприлюднено більш реальний відсоток за луку- спротиву в білоруському суспільстві не сталося б. Я впевнений, що лука переміг - але переміг він з набагато скромнішим результатом. Відсоток тих, кому він в Білорусі набрид гірше печеної редьки своїми 26-тьма роками керування країною - дуже високий.
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12.08.2020 13:25 Відповісти
Вимушений з Вами погодитись,хоча вважаю,що без "старшаго"брата не обійшлось...
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12.08.2020 13:29 Відповісти
А хто плекав в Білорусі "старшага" брата всі 26-ть років своєї каденції? Хто потім примітивно намагався розігрувати дешеву трьохгрошову виставу про вагнерівців в Мінську з метою згуртувати навколо себе білорусів , так раптово примірявши на себе личину "спасітєля" Білорусі від ворога , в лапи котрого він і вів Білорусь всі 26-ть років?
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12.08.2020 13:43 Відповісти
Трохи парадоксально, звичайно, але думаю, що Лукашенко ситуацією вже взагалі не володіє. Ні, формально він за все відповідає, але його вже ніхто нічого не питає. Всім заправляють московські куратори. Або, хіба, в нього вже зовсім дах зірвало, але ж тоді мав би бути хтось, що б його зупинив, а тут ніхто не зупиняє, значить все згідно плану *****.
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12.08.2020 13:26 Відповісти
Доказательств зверства достаточно
Где же реакция народа?
Видно реально бульбаши терпилы...
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12.08.2020 13:28 Відповісти
вон кацапье вонючее те вообще безмолвные рабы
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12.08.2020 13:48 Відповісти
Кацапы не люди) они безмолвное мясо)
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12.08.2020 14:07 Відповісти
Ничем не отличаются украинский,белорусский и российский ОМОН
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12.08.2020 13:28 Відповісти
Скажу шире-все диктаторы не отличаются по своей людоедский сущности, а ОМОН лишь её отражение.
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12.08.2020 13:31 Відповісти
На них и держится власть...
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12.08.2020 13:36 Відповісти
Сейчас-да, только на штыках. Вот удержится ли-неизвестно.
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12.08.2020 13:37 Відповісти
Будем надеяться,что белорусы скинут диктатора Луку
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12.08.2020 13:42 Відповісти
Отличается только названием (Беркут), а по зверствам одинаковы
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12.08.2020 13:36 Відповісти
Интересно почему наша власть молчит?
Молчит Европа? Сша...где ООН?

Хоть кто нибудь озабоченность вырастит?
Бляха страна в центре европы!
Люди проснитесь!!!

#белоруссия
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12.08.2020 13:33 Відповісти
Честно? Не жалко какими надо быть импотентами чтоб после избиением два дня, гранатами,резиновыми пулями двое убитых покалеченных, 3000 в участках,показательное избиение и унижение женщин,подростков,по 10 мусоров одного человека,вас называть от вашего же президента овцами,битья на детской площадке просто прохожих детей,девушек во дворах,после этого выходить и хлопать в ладоши и кричать уходи массой всего несколько тысяч на 2 миллинн Минск,почему то зло берет и стыд за вас,я понимаю что ментальность у вас ближе к москалей,такое у нас трехдневное показательное избиение и унижение теми кто должен нас защищать не возможен,так как на следующий день вышел бы весь Киев а вам какаяразница
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12.08.2020 13:35 Відповісти
В Киев на Майдан съехалось тысячи со ВСЕЙ Украины. Не будет у бульбашей никаких перемен к лучшему.
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12.08.2020 13:38 Відповісти
Кто им недает сьехаться в Минск,сейчас центр открыт ездят троллейбусы все ок как ни вчем не бывало,хлопая вечером после работы в ладоши Лукашенки не уйдёт он это чувствует и поэтому даже называет овцами
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12.08.2020 13:45 Відповісти
Настоящий полковник - не Украинский !

Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники Николай Кузнецов и его 27-летний сын Игорь, кандидат технических наук, 18 февраля были жестоко избиты на улице Институтской......
полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства снимках, где видно, как он избивал одного из активистов.

"Вони ставлять їх до стінки і б'ють! Вони реально їх вбивають!" - у Жовтневому РУВС Мінська омонівці б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 6035
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12.08.2020 14:24 Відповісти
Честно, на видео нет никаких избиений. Есть заламывание рук за спину. До Украинского Майдана бульбашам далеко. Сами виноваты - столько лет терпели таракана, вот он и окреп
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12.08.2020 13:36 Відповісти
Там вбросы одни в стиле гебни. Я бы сказал, что учитывая тупость беларусского омона он вообще ведет себя вегетариански. Но России нужна кровь. Чем больше раздразнить тупой ОМОН, чтобы он начал месить всех подряд.
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12.08.2020 14:01 Відповісти
Вам срочно надо к окулисту или хирургу. Или лечить глаза или пришивать совесть.
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Занятное видео, но есть пара вопросов. В какой стране снято, когда и где.

видео с этого канала на телеграмме, название канала какое то стрёмное

"Вони ставлять їх до стінки і б'ють! Вони реально їх вбивають!" - у Жовтневому РУВС Мінська омонівці б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 2686
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12.08.2020 13:36 Відповісти
Может на Альфа-центавре снимали?
Вы еще наивно сомневаетесь что это в Белоруси происходит?

это происходит практически по всем отделением милиции, так работает ОМОН, в их обязаности входит- людей калечить,избивать,морально унижать.
Вспоминайте беркут.

https://censor.net/video_news/3213005/lejat_shtabelyami_ih_byut_izdevayutsya_nikogo_tuda_ne_puskayut_otdelenie_militsii_minska_posle_protesta
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12.08.2020 13:45 Відповісти
Вони цяцькаються з тими космонавтами,а водіїї сигналять як це мило,а мусорам покуй дубасять і вбивають людей,а вони далі хлопають,ну не піде лука нікуди невже не ясно,тільки коктель має дієвий спосіб все решта фікція і рабство!!
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12.08.2020 13:40 Відповісти
Тепер вже білоруси зрозуміли, що живуть РЕАЛЬНО в концтаборі.
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12.08.2020 13:41 Відповісти
Здесь у ***** задача попроще, чем была в Украине в 14 году.... где была четко выражена пророссийская сторона и проукраинская.....
главное побольше эскалировать и наколить события и посеять хаос, а потом подхватить и возглавить ситуацию... А какая сторона победит, для русских не важно....обе стороны приемлемы для Кремля....
Так что ИХТАМНЕТЫ могут быть как среди ОМОН(по просьбе Луки), так среди протестующих по просьбе так называемой оппозиции ....
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12.08.2020 13:44 Відповісти
ппц. во мусорам ответочка прилетит... да их теперь калечить станут. домой будут по трое ходить. и ночевать вместе.
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12.08.2020 13:57 Відповісти
везде, на просторах бывшего совка, мусора имеют память и ум как у аквариумной рыбки..
в который уже раз убеждаюсь, что в старую милицию (и по инерции) в новую полицию, надеюсь меньше, идут дебилы, чтобы реализовать свои комплексы и извращения и при этом продвигаться по службе, со всеми льготами для олигофрена одноклеточного..
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12.08.2020 14:05 Відповісти
вычислять где живут эти подонки....и подвешивать за ноги на фонарных столбах....ничего личного....падлы вместо того что бы бороться с преступностью они издеваются над людьми.. в ментуре служат садисты...
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12.08.2020 14:18 Відповісти
Сейчас избивают. Скоро начнут расстреливать. На стадионах, в оврагах и подвалах. Это стандартный путь любой хунты, которую не поддерживает народ. Очень много людей погибнет. Вне зависимости подавит таракан восстание, или начнется война гражданская.
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12.08.2020 14:25 Відповісти
рюзьге мир во всей красе.
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12.08.2020 14:40 Відповісти
https://trim-c.livejournal.com/2859974.html
.
https://censor.net/photo_news/3120209/mvd_ne_nashlo_podtverjdeniyi_prichastnosti_zamnachalnika_akademii_ngu_pilipenko_k_izbieniyu_mayida
03.04.19 13:12 МВД не нашло подтверждений причастности замначальника Академии НГУ Пилипенко к избиению майдановцев в 2014 году

"Вони ставлять їх до стінки і б'ють! Вони реально їх вбивають!" - у Жовтневому РУВС Мінська омонівці б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 6996
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Они выполняли приказ. Говорили они. Умилительно потом смотреть на опущенные гривы мусоров, когда их хапнут. Ну мне же приказали... а отвечать все равно своей жопой придется. Хотя мусора уверены что они дожмут всех граждан. И если народ проиграет, то второго шанса уже не будет.
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12.08.2020 14:47 Відповісти
А чего это я не видел таких гневных комментов когда, например, в какой Каталонии полиция протестантов за ноги из толпы разбрасывала? хорошим ментам можно значит.
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12.08.2020 14:48 Відповісти
Можно. За ноги. А вот за руки нельзя
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12.08.2020 15:05 Відповісти
Кажется начинаю понимать почему режим не блокирует подобные видео и фото. Усатый почувствовал, что они не способны поднять бульбашей на снос его царства, а наоборот, запугивают и заставляют сидеть по своим норкам. Значит будет ещё больше показательной жестокости власти, а в ответ хлопанье митингующих и жалкие выкрики "позор". На этом с переменами в Беларуси все.
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12.08.2020 15:04 Відповісти
нужна утечка информации про ментов, где проживают, какой состав семьи и так далее. это очень повлияет на ментов
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12.08.2020 15:08 Відповісти
100-пудово кацапсячий омон
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12.08.2020 16:33 Відповісти
да ладно, на Донбассе среди опущенцев беларусов полно
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20.12.2020 13:38 Відповісти
Одне радує, більше не будуть питати чому наші в Україні були на майдані , мерзли та страждали , та супротив мусорам чинили. Слава Україні , хай живе Білорусь.
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12.08.2020 16:50 Відповісти
Не розумію білорусів, чому вони не беруть арматуру і не захищають себе.
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12.08.2020 19:52 Відповісти
рабский народ
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20.12.2020 13:36 Відповісти
 
 