Волонтерку Юсупову не пустили на територію Центрального військового госпіталю: "Заборонили пускати, бо виступаю проти влади Зеленського". ВІДЕО
Волонтерку Наталю Юсупову не хотіли пускати на територію Центрального військового госпіталю.
Про це Юсупова розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
За її даними, таке рішення прийняв командувач Медичних сил Збройних Сил України Ігор Хоменко.
Волонтер опублікувала у Facebook відео, на якому видно інцидент.
"Мене затримали на КПП, дивіться - всі люди проходять, а керівництво не госпіталю, а медичної служби - Хоменко і Хомчак - заборонили Юсупову пускати на територію, оскільки вона виступає проти влади Зеленського", - заявила Юсупова на відео.
Після цієї відеотрансляції волонтерку все-таки пустили.
"Усе це почалося 2 місяці тому, коли нам сказали, що на територію госпіталю волонтерів не пускають. Ну я почала з іншого входу заходити, не на машині, хоча 7 років заїжджала... Я, щоб не просити керівництво, почала ходити як усі - за паспортом. Тобто там нібито карантин, але всі цивільні можуть заходити", - розповіла Цензор.НЕТ Юсупова.
Волонтер також розповіла, що два тижні тому, коли прибув борт із важкими пораненими, охоронець сказав, що вона взагалі не має права перебувати на території госпіталю. "Я зустріла начальника госпіталю і кажу: "Ну як так?" Він відповів: "Нам сказали зверху", - розповіла Юсупова.
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И о том, что это за тварь, можете не только из моих постов почитать. Просто введите в гугл "биорафия юсуповой" или что-то подобное. И почитайте из нескольких источников.
Например, есть некая "романтическая" история о "нашла свою любовь, не свободное теперь сердце - избранник на 15 лет моложе". Переводим на человеческий язык: стареющая мразь выцепила раненого лейтенантика в госпитале и возила его к себе домой (не забрала и поселила), а ВОЗИЛА НА НОЧЬ. "любовь" быстро кончилась - лейтенантик свинтил как только выздоровел, потому что с этой вздорной тварью дела иметь нормальные люди не в состоянии.
Давайте разбираться с предыдущими обвинениями.
С какого года она живет в Конча-Заспе?
Если не можете сложить 2 и 2 - вам самой нужно в госпиталь, там, кстати, неплохая психиатрия.
теперь еще могут пришить убийство Гандзюк
и изгнание Говнюковича в 2014
Правда так и не понял, что беднвй именно потому, что дурной.
Я работал и в частных компаниях и на государство, но работал за деньги. Если меня что-то переставало устраивать, находил более интересный мне вариант.
Цього разу ця "волонтерка" приперлася до шпиталя, бо дізналася, що туди приїхало армійське керівництво (якийсь генерал) - нагороджати пацанів. А так як Юсуповій, аби потік грошей з соцмереж не меншав, треба свою аудіторію тримати "в тонусі", вона хайпує безбожно на темі шпиталя. Де треба і де не треба. І останні пару років - в основному де не треба. І так всіх там дістала, що отримала "персональний бан".
А справжні волонтери як працювали в шпиталі 6 років, так і працюють вільно.
істерика її для САМОРЕКЛАМИ
И да, на территорию госпиталя пускают только служебные авто (скорые и транспорт мед.службы). С хера туда должны пускать личное авто "настоящей волонтёрки Юсуповой" ?!? Это воинская часть - режимный объект. Мало того, именно в этот раз эту дурища припёрлась (знала, очевидно), когда на объект приехало руководство сухопутных войск (генералы) - для награждений. Т.е. эта конченая бабища припёрлась тупо хайпануть.
В общем, зря ты Юра Бутусов, тиснул эту новость. Кто не в курсе - тупо проигнорируют, а кто в курсе закидонов Юсуповой - те тебе просто ещё один жирный минусик поставили. Потому что эта бабища несёт бред, а ты за ней повторяешь.
А вот за какие деньги она содержит сына (ему 24 года) в Великобритании уже несколько лет и живёт в Конче-Заспе, фактически не работая - гораздо более интересный вопрос.
В любом случае, в этот раз она припёрлась в госпиталь похайповать на теме награждения руководством сухопутных войск пацанов (приехала группа генералов, насколько я знаю). Естественно, зная, чем это закончится (кучей саморекламы Юсуповой), её тупо не пустили.
Неможна істеричним дурепам вірити!!
А те що шмаркля - ніякий - медичний ФАКт
І шо ж їх так ковбасить
зебилы, вы сделали это вместе.. сами со своим ВошьдЬом не помогаете Украине и другим не даёте.. дебилы-экспериментаторы