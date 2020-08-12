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Волонтерку Юсупову не пустили на територію Центрального військового госпіталю: "Заборонили пускати, бо виступаю проти влади Зеленського". ВІДЕО

Волонтерку Наталю Юсупову не хотіли пускати на територію Центрального військового госпіталю.

Про це Юсупова розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За її даними, таке рішення прийняв командувач Медичних сил Збройних Сил України Ігор Хоменко.

Волонтер опублікувала у Facebook відео, на якому видно інцидент.

"Мене затримали на КПП, дивіться - всі люди проходять, а керівництво не госпіталю, а медичної служби - Хоменко і Хомчак - заборонили Юсупову пускати на територію, оскільки вона виступає проти влади Зеленського", - заявила Юсупова на відео.

Після цієї відеотрансляції волонтерку все-таки пустили.

"Усе це почалося 2 місяці тому, коли нам сказали, що на територію госпіталю волонтерів не пускають. Ну я почала з іншого входу заходити, не на машині, хоча 7 років заїжджала... Я, щоб не просити керівництво, почала ходити як усі - за паспортом. Тобто там нібито карантин, але всі цивільні можуть заходити", - розповіла Цензор.НЕТ Юсупова.

Волонтер також розповіла, що два тижні тому, коли прибув борт із важкими пораненими, охоронець сказав, що вона взагалі не має права перебувати на території госпіталю. "Я зустріла начальника госпіталю і кажу: "Ну як так?" Він відповів: "Нам сказали зверху", - розповіла Юсупова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий борт із важкими пораненими прибув до Києва. Потрібна допомога, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Хоменко (5) військовослужбовці (4753) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+55
бггг)))зесрань боится всех кто против
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12.08.2020 18:38
+41
ну у нас растёт свой маленький пиночетик .. скоро кацапов и сябров переплюнем !
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12.08.2020 18:38
+36
знакомьтесь.. Кон Чен Ый..
Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского" - Цензор.НЕТ 8591
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12.08.2020 18:56
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Кстати, свежие вести из госпиталя: эта зазвездишаяся тварь вчера устроила очередной скандал в госпитале - оскорбила людей, орала как резаная. Для полноты картины - сейчас она сдружилась с другой зазвездившейся тварью, с фамилией "Воронкова". Раньше они друг дурга не любили, но, видимо, твари друг к другу липнут...

И о том, что это за тварь, можете не только из моих постов почитать. Просто введите в гугл "биорафия юсуповой" или что-то подобное. И почитайте из нескольких источников.

Например, есть некая "романтическая" история о "нашла свою любовь, не свободное теперь сердце - избранник на 15 лет моложе". Переводим на человеческий язык: стареющая мразь выцепила раненого лейтенантика в госпитале и возила его к себе домой (не забрала и поселила), а ВОЗИЛА НА НОЧЬ. "любовь" быстро кончилась - лейтенантик свинтил как только выздоровел, потому что с этой вздорной тварью дела иметь нормальные люди не в состоянии.
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14.08.2020 10:04 Відповісти
Стоп!
Давайте разбираться с предыдущими обвинениями.
С какого года она живет в Конча-Заспе?
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14.08.2020 10:08 Відповісти
кстати, читайте новости. О том, что руководство сухопутных войск приезжало награждать - в соцсетях и новостях сегодня ночью, после моего вам ответа, пошли новости.

Если не можете сложить 2 и 2 - вам самой нужно в госпиталь, там, кстати, неплохая психиатрия.
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13.08.2020 09:38 Відповісти
этого мало
теперь еще могут пришить убийство Гандзюк
и изгнание Говнюковича в 2014
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12.08.2020 19:04 Відповісти
Зеленский - *****!!!
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12.08.2020 19:08 Відповісти
Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского" - Цензор.НЕТ 3043
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12.08.2020 19:13 Відповісти
Этот хотя бы признал, что дураком родился и дураком помрет.
Правда так и не понял, что беднвй именно потому, что дурной.
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12.08.2020 19:17 Відповісти
Бідним може бути просто чесна, порядна людина , не обовязково дурень
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12.08.2020 20:02 Відповісти
По какой причине в свободной стране с равными возможностями самодостаточный,образованый, умный, здоровый человек не может себя обеспечить?
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12.08.2020 20:07 Відповісти
зарплата д.службовця 6 тис. ви вважаєте .що я не бідна людина . чи мені потрібно почати красти . чи перейти на іншу роботу.правда можна санітаркою на 4 тис. або або уборщицею .чи ви не в тій країні живете
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Что мешает найти другую работу?

Я работал и в частных компаниях и на государство, но работал за деньги. Если меня что-то переставало устраивать, находил более интересный мне вариант.
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13.08.2020 01:08 Відповісти
Та в невеликих містах неможливо знайти норм роботу бо і така за щастя . хіба за хабар тоді прийдеться красти , щоб відбити потрачене , ну принципи не дозволяють .а це гірше за дурь.
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13.08.2020 13:07 Відповісти
У зеленського жінофобія якась. Федина, Звіробій, Дугарь, Кузьменко, Юсупова.
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12.08.2020 19:19 Відповісти
Мучают меня смутные сомнения, что перемирие у нас не совсем То, а там постреливают, как говорит величайший лидер современности. И постреливают прицельно, и Юсупова не должна этого видеть и знать. Вот такая версия, почему не пускают в госпиталь. Шесть лет пускали, человек помогал, как никто, а теперь наполеончик решил перекрыть доступ волонтерам к бойцам. Странно все это. Может, его вторая фамилия лукашенко?
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12.08.2020 19:19 Відповісти
В Украине тоже диктатура начинается, слишком много примеров для зели: путя, лука.
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12.08.2020 20:02 Відповісти
Це ганьдба! Не пускати волонтерку, яку знає вся країна. Просто вартовий ще но своїх, а коли буде лежати 4 доби зі своїми кішками у руці, мабуть зрозуміє
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12.08.2020 20:25 Відповісти
Дуже слушна думка, про пораненого бійця! Дякую!
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12.08.2020 20:45 Відповісти
Те, що її знає "вся країна" не робить з неї порядну та нормальну людину.

Цього разу ця "волонтерка" приперлася до шпиталя, бо дізналася, що туди приїхало армійське керівництво (якийсь генерал) - нагороджати пацанів. А так як Юсуповій, аби потік грошей з соцмереж не меншав, треба свою аудіторію тримати "в тонусі", вона хайпує безбожно на темі шпиталя. Де треба і де не треба. І останні пару років - в основному де не треба. І так всіх там дістала, що отримала "персональний бан".

А справжні волонтери як працювали в шпиталі 6 років, так і працюють вільно.
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12.08.2020 22:38 Відповісти
Контужений ???
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14.08.2020 07:28 Відповісти
та глибоко насрати на ту волантьорку-дурепу брехливу!! як є ЗАБОРОНА ПО САНІТАРНИМ ПОКАЗНИКАМ
істерика її для САМОРЕКЛАМИ
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13.08.2020 07:43 Відповісти
Мошенникам и всяким проходимцам от Порошенко не место в украинском обществе.
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12.08.2020 21:07 Відповісти
Кто в теме - давно знают, Натаху на пушечный выстрел нельзя пускать к людям. Наглая и тупая бабища, не способная к осмысленной мозговой деятельности. И ни порошок, ни зешмаркля тут ни при чём. Эта бабища сама всех в госпитале так достала, что её тупо приказали не пускать - достала.

И да, на территорию госпиталя пускают только служебные авто (скорые и транспорт мед.службы). С хера туда должны пускать личное авто "настоящей волонтёрки Юсуповой" ?!? Это воинская часть - режимный объект. Мало того, именно в этот раз эту дурища припёрлась (знала, очевидно), когда на объект приехало руководство сухопутных войск (генералы) - для награждений. Т.е. эта конченая бабища припёрлась тупо хайпануть.

В общем, зря ты Юра Бутусов, тиснул эту новость. Кто не в курсе - тупо проигнорируют, а кто в курсе закидонов Юсуповой - те тебе просто ещё один жирный минусик поставили. Потому что эта бабища несёт бред, а ты за ней повторяешь.
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12.08.2020 21:51 Відповісти
Контужений ідіот, убийся об стіну.
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14.08.2020 07:29 Відповісти
зеЛя ссыкливый!
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12.08.2020 22:12 Відповісти
За то никто ничего не знает - доказательств нет, говорить об этом бессмысленно.

А вот за какие деньги она содержит сына (ему 24 года) в Великобритании уже несколько лет и живёт в Конче-Заспе, фактически не работая - гораздо более интересный вопрос.

В любом случае, в этот раз она припёрлась в госпиталь похайповать на теме награждения руководством сухопутных войск пацанов (приехала группа генералов, насколько я знаю). Естественно, зная, чем это закончится (кучей саморекламы Юсуповой), её тупо не пустили.
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12.08.2020 22:51 Відповісти
Зеленский тварь мразь ******
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12.08.2020 22:54 Відповісти
Наступного разу її заарештують, як Стасіка Домбровского. Зелене сцикло буде розправлятися з усіма, хто від нього не взахваті. Яке ж воно дрібне та мерзотне це зечмо.
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12.08.2020 23:23 Відповісти
Какой СТЫД и ПОЗОР, президент Зеро воюет с волонтерами женщинами. И во что превращаются наши военные, для которых волонтеры столько сделали? ЗеБанда не гнушается ничем.
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13.08.2020 00:50 Відповісти
це тобі та юпсупова росказала ??
Неможна істеричним дурепам вірити!!
А те що шмаркля - ніякий - медичний ФАКт
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13.08.2020 07:41 Відповісти
Даремно розплакалась, туди навіть президента не пускають, вже другий рік не має змоги провідати поранених.
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13.08.2020 06:11 Відповісти
І що цікаво пропукінське фашистське лайно щиро ненавидить диктатора Піночета який придушив юдо-камуняцький заколот Чілі і радісно аплодує диктатору джугашвіллі, який сприяв створенню ісраіловки та створенню крімінально-мафіозної мішпухі"сваі люді" в сересері..
І шо ж їх так ковбасить
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13.08.2020 07:39 Відповісти
а Зеле-говнокамандувачу пофиг, когда его солдаты в беде.. ему: "он же не лох, чем больше их сдохнет, тем лучше" и хйло лишний раз засланцу кривороженому даст.. сладкого..
зебилы, вы сделали это вместе.. сами со своим ВошьдЬом не помогаете Украине и другим не даёте.. дебилы-экспериментаторы
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13.08.2020 08:58 Відповісти
Как это так, ЕЁ не пустили.. Истеричная особа. С такими друзьями и врагов не нужно.
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13.08.2020 09:07 Відповісти
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