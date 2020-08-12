Волонтерку Юсупову не пустили на територію Центрального військового госпіталю: "Заборонили пускати, бо виступаю проти влади Зеленського". ВІДЕО

Волонтерку Наталю Юсупову не хотіли пускати на територію Центрального військового госпіталю.

Про це Юсупова розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За її даними, таке рішення прийняв командувач Медичних сил Збройних Сил України Ігор Хоменко.

Волонтер опублікувала у Facebook відео, на якому видно інцидент.

"Мене затримали на КПП, дивіться - всі люди проходять, а керівництво не госпіталю, а медичної служби - Хоменко і Хомчак - заборонили Юсупову пускати на територію, оскільки вона виступає проти влади Зеленського", - заявила Юсупова на відео.

Після цієї відеотрансляції волонтерку все-таки пустили.

"Усе це почалося 2 місяці тому, коли нам сказали, що на територію госпіталю волонтерів не пускають. Ну я почала з іншого входу заходити, не на машині, хоча 7 років заїжджала... Я, щоб не просити керівництво, почала ходити як усі - за паспортом. Тобто там нібито карантин, але всі цивільні можуть заходити", - розповіла Цензор.НЕТ Юсупова.

Волонтер також розповіла, що два тижні тому, коли прибув борт із важкими пораненими, охоронець сказав, що вона взагалі не має права перебувати на території госпіталю. "Я зустріла начальника госпіталю і кажу: "Ну як так?" Він відповів: "Нам сказали зверху", - розповіла Юсупова.

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