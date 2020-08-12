"Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Жителька Мінська Аліна Трус у свій 26-й день народження вперше в житті вийшла на протестну акцію, яка проходить на вулиці Пушкінській у білоруській столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, Аліна вийшла із саморобним плакатом, на якому зробила напис: "У мене сьогодні день народження і я загадала, щоб нікого більше не вбили".

"Я боюся, звичайно. А що робити? Іншого виходу я не бачу. Я знаю, що мене затримають, швидше за все, поб'ють, можливо, дадуть штраф, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - розповіла дівчина.

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