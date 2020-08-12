Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко. ВІДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив про ситуацію в сусідній Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці політика.

"У ці дні увага України та всієї Європи і світу прикута до подій у сусідній Білорусі, де розгортається глибока політична криза. Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси — традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.

Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є однією із ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності", - сказав Порошенко.

На його думку, білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. "Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі", - наголосив лідер партії "ЄС".

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Порошенко запропонував низку кроків, які повинні вивести ситуацію в Білорусі з кризи.

"Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян та одночасно не допустити провокацій і підбурювання до насильства. Це перше.

По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів і мирних протестувальників та припинити переслідування політичних опонентів.

По-третє, забезпечити інклюзивний і відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ й думки, як і безперешкодний доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі з широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, сприяти довірі до виборчого процесу.

По-п'яте, закликаю українську владу в контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України з Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС із МЗС Білорусі для з'ясування і вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі", - заявив Порошенко.

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П'ятий президент України також звернувся до міжнародної спільноти: "Дивіться за діями російського агресора, який тільки чекає зручного моменту для того, щоб покінчити з білоруською державністю і незалежністю. Кажу про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.

Сьогодні Європа повинна думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ні білоруській владі, ні білоруському народу, ні Євросоюзу, і тим більше Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не повинні дати жодного шансу мародерства Кремля".

Порошенко запевнив, що партія "Європейська Солідарність" продовжить координувати подальші дії щодо ситуації в Білорусі з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу і міжпартійної взаємодії.

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"Європейська і демократична Білорусь у наших спільних інтересах!", - наголосив лідер "ЄС".