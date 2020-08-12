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Новини Відео Революція в Білорусі
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Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко. ВІДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив про ситуацію в сусідній Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці політика.

"У ці дні увага України та всієї Європи і світу прикута до подій у сусідній Білорусі, де розгортається глибока політична криза. Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси — традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.

Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є однією із ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності", - сказав Порошенко.

На його думку, білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. "Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі", - наголосив лідер партії "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява "ЄС" про кризу в Білорусі: Закликаємо міжнародну спільноту залишатися пильними щодо можливих агресивних дій Кремля

Порошенко запропонував низку кроків, які повинні вивести ситуацію в Білорусі з кризи.

"Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян та одночасно не допустити провокацій і підбурювання до насильства. Це перше.

По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів і мирних протестувальників та припинити переслідування політичних опонентів.

По-третє, забезпечити інклюзивний і відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ й думки, як і безперешкодний доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі з широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, сприяти довірі до виборчого процесу.

По-п'яте, закликаю українську владу в контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України з Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС із МЗС Білорусі для з'ясування і вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі", - заявив Порошенко.

Також читайте: Литва представила план розв'язання кризи в Білорусі

П'ятий президент України також звернувся до міжнародної спільноти: "Дивіться за діями російського агресора, який тільки чекає зручного моменту для того, щоб покінчити з білоруською державністю і незалежністю. Кажу про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.

Сьогодні Європа повинна думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ні білоруській владі, ні білоруському народу, ні Євросоюзу, і тим більше Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не повинні дати жодного шансу мародерства Кремля".

Порошенко запевнив, що партія "Європейська Солідарність" продовжить координувати подальші дії щодо ситуації в Білорусі з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу і міжпартійної взаємодії.

Читайте також: Держсекретар США Помпео: Громадяни Білорусі мають здобути свободи, за які вони виступають

"Європейська і демократична Білорусь у наших спільних інтересах!", - наголосив лідер "ЄС".

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) Порошенко Петро (15174) Європейська Солідарність (1082) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+80
Порох настоящий Президент а не это сцикливое зелёлоное недоразумение которое жует свои сопли 3 день!
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12.08.2020 19:09
+58
Белорусская власть должна немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7498
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12.08.2020 19:14
+41
Коли твій Президент не Шмаркля, йому є що сказати світові...
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12.08.2020 19:12
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Vsio verno on skazal
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12.08.2020 19:33 Відповісти
При чем здесь Порошенко?
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12.08.2020 19:41 Відповісти
При том что у нас как в Беларуси по лекалам кремлёвской пропаганды выбрали ватное недоразумение!
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12.08.2020 19:43 Відповісти
Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8371
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12.08.2020 19:41 Відповісти
В нас вільна країна, а не росія чи Бєларусь
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12.08.2020 19:53 Відповісти
тобі не вгодиш.
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12.08.2020 19:56 Відповісти
Ви 5 років Порошенка не критикували, а оббріхували його
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12.08.2020 20:00 Відповісти
5 лет мы жили, как в городе с фильма "Волшебный голос Джельсомино".
Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7770
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12.08.2020 20:07 Відповісти
Всі скарги пиши бєнядіктовій, хай його посадить, як що є за що.
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12.08.2020 20:10 Відповісти
Елажов, давай сказку на ночь, про барыгу, Мальдивы, кумовство.
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12.08.2020 20:03 Відповісти
А что, уже и не было этого? Быстро у вас память обнулилась, как у аквариумной рыбки.
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12.08.2020 22:51 Відповісти
Если Петро барыга, то прошу тебя подобрать нежное слово для кукловода Коломойского. США нечего арестовывать у Порошенко, а у Бородатой Бабушки арестовали на сотни миллионов. Это не только его конец, это конец его марионетки.
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13.08.2020 07:42 Відповісти
А как в своё время с этим уродом обнимался, целовался, типа тогда он такой лапочка был, а вот после этих выборов стал зверем.
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12.08.2020 19:46 Відповісти
Так вот Зелёное недоразумение тоже к нему с обнимашками лезло!
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12.08.2020 19:48 Відповісти
Поки зелений ослик соплі жує, і не знає що сказати, бо і сам переляканий, позицію Держави висловлюють її громадяни.
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12.08.2020 19:48 Відповісти
Пуп Земли прибыл из Бодрума посвежевшим,отдохнувшим, и сразу же отдуплился.
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12.08.2020 19:49 Відповісти
Нема в бiлорусiв свого Пэтра. На двох Майданах Пэтро завжди першим пiднiмався пiд кулi i вiв за собою людей.
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12.08.2020 19:51 Відповісти
Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6195
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12.08.2020 19:53 Відповісти
Та сам валяюсь пацстулом, только прочёл. Ура Порошенко, бульдозер свидетель!
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12.08.2020 20:09 Відповісти
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12.08.2020 20:35 Відповісти
якраз у той самий важливий день, коли горів Майдан а в Маріїнському парку відрізали голови, Петро втік як і всі без винятку "лідери" Майдану
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12.08.2020 20:29 Відповісти
зе дебиляка кто тебе такую хрень сказал или в методичке так написали а
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12.08.2020 21:20 Відповісти
Як що по ділу - то по фіг яка в Белорусі влада аби не маріонетка Пукіна і Московії

А хто така нинішня опозиція в Белорусі це гарне питання...
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12.08.2020 19:51 Відповісти
Коли говорить Пэтро - здаеться, що то говорить Бог.
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12.08.2020 20:05 Відповісти
сходи до лікаря, не запускай хворобу
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12.08.2020 20:27 Відповісти
Да он подкалывает же.)))
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12.08.2020 20:45 Відповісти
Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 455
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12.08.2020 20:36 Відповісти
Ну нарешті!!! А то я вже думала відмовчиться, щоб своєму "другу" не поперек...
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12.08.2020 20:11 Відповісти
А с чего ты взяла что Порох друг Лукашенко?
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12.08.2020 20:15 Відповісти
С того, как он с ним общался.
Или вы думаете, все это первый год происходит?

Прошу всех неравнодушных ребят не из РБ напомнить тварям о судьбе петухов из беркута.

В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).

Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
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12.08.2020 20:24 Відповісти
Порошенко политик и прежде всего ему нужны были гарантии что-бы через Беларусь не полезли лаптеногие ихтамнеты! Вот он и общался с Лукашенко!
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12.08.2020 20:27 Відповісти
ті сам то хоть понимаешь какую хню написал?
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12.08.2020 20:33 Відповісти
В чем херня? Почитай интервью Лукашенко Гордону! Там он явно сказал что мы с Порошенко не друзья и никогда не были!
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12.08.2020 20:45 Відповісти
Уважаемый, есть две мантры, которые надо обязательно учитывать, когда слушаешь кровавых диктаторов--нельзя верить ни одному их лживому слову и спрятать далеко в задницу наивность. А лучше вообще эту мразь не слушать.
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12.08.2020 20:50 Відповісти
Предлагаю ныне список действий Порошенко, каждое из которых его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем - фактом именно предательства идеалов Революции достоинства. Дабы этот текст не получился слишком уж большим, подаю пункты в кратком виде (но, по возможности и при необходимости, со ссылками).
1. Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко 2 апреля 2014 года обнародовал сведения о поездке Порошенко с Кличко в Вену и их тайной встрече там с одним из главных спонсоров януковича, олигархом Фирташем. Порошенко, предположительно, либо просил у Фирташа финансирования своей избирательной кампании, либо добивался лояльности для себя во время избирательной кампании контролируемым Фирташем телеканалом «Интер» (либо и то, и другое вместе).
2. Примерно в середине апреля штаб Порошенко запустил массовую рекламу в СМИ - с призывом к украинцам голосовать на грядущих президентских выборах за ЕДИНОГО кандидата от ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил Петра Порошенко. Ясно, что данная реклама являлась дезинформацией, так как никто Порошенко не выбирал единым кандидатом от демсил. Но она, несомненно, помогла ему победить еще в первом туре.
3. Игнорируя пожелания общественности и приглашения телеканалов, Порошенко не явился перед выборами на теледебаты с Тимошенко. При этом Петр Алексеевич прибегнул ко лжи, оправдывая такое свое поведение.
***
Эти первые три пункта относятся к периоду, когда Порошенко еще не стал президентом. Следующие относятся уже ко времени его президентства.
4. Кадровые промахи. Возмутительное назначение на пост министра обороны феноменально бездарного, да еще и просто тупого Гелетея. Также вызывают много вопросов фигуры главы Нацбанка Гонтаревой, Генпрокурора Яремы, главы президентской администрации Ложкина, первого замглавы администрации Косюка и многих других. Еще Порошенко назначил губернатором Кировоградщины экс-регионала Кузьменко, что, как говорится, вообще «на голову не налазит»…
5. Сомнительные личности присутствовали также в партийном списке Блока Порошенко на парламентских выборах. Например, в них оказался некий Артур Герасимов. «Мы говорим об Артуре Герасимове, который идет в списке Порошенко. Его человек - «Бес» - сейчас контролирует Горловку», - рассказала о нем Татьяна Чорновол.
6. Выгораживание президентом руководства Минобороны и «Укроборонпрома», продававших оружие внутри Украины. Плюс наезд за расследование на журналистов «Зеркала недели» и многочисленная ложь по этому вопросу.
7. Огромные потери украинских военных в Иловайском котле и ненаказание за это ни одного генерала - в том числе брата экс-спикера Литвина, которого комбаты открыто обвинили в бегстве с поля боя. Что неудивительно, ведь известно, что Порошенко пребывает в дружеских отношением с Владимиром Литвиным (хотя Литвин - это негодяй высшей пробы). Также отвратительное снабжение войск теплой одеждой, вооружением и прочее.
8. Порошенко приказал Нацбанку за месяц до парламентских выборов искусственно держать курс на уровне 12,95 грн за долл (точно так же, как янукович ради выборов держал искусственно курс 8 во вред экономике). Из-за чего возникло несколько курсов, значительно сократились золотовалютные резервы и пострадал бизнес, а избранные банки нажились на спекуляциях (покупали у Нацбанка по 12,95 грн за долл и почти сразу после этого продавали по 14).
После выборов НБУ сразу перестал держать курс, вследствие чего гривна снова начала стремительно падать - до 20 грн за долл и выше в конце 2014 года.
9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» януковича, который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса.
10. Президент нарушил избирательное законодательство в День тишины перед парламентскими выборами оглашением обращения к народу (в котором хвалил себя). Кроме того, в тот же день принадлежащий ему «5 канал» крутил рекламный ролик его сына.
11. Порошенко никак не отреагировал на бездействие Генпрокурора Яремы и «крышевание» им одного из своих коррумпированных замов. Речь идет о Даниленко, присвоившим мошенническим путем через сына 150 гектаров земель и водоемов.
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12.08.2020 20:40 Відповісти
Знатная методичка.
Сейчас стало лучше, с Зеленским, по нему такой нету?
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13.08.2020 15:12 Відповісти
Свєта, там у вас в ольгино вже разрєшилі под флажкамі бсср будь-яку фуйню молотіть?! А нам по барабану!) Продолжайте... Паржом!)
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12.08.2020 20:33 Відповісти
Я категорично засуджую насилля з боку ментів та звірів-омонівців. Це - неприпустимо.
Але оптимізму щодо цього протестного пориву не маю.
Не бачу позитивного завершення. Для білорусів насамперед. (Навпаки десь глибоко сидить побоювання, щоб не стало гірше).
І, здається, не все так просто з таким перевищенням сили і звірством.
Те, що москалі грають активно на обидві сторони, видно неозброєним оком.
Дуже складна ситуація.
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12.08.2020 20:20 Відповісти
Пэтро наш Великий Гетьман на роки, на вiки, на тисячолiття.
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12.08.2020 20:21 Відповісти
на два тисячоліття
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12.08.2020 20:32 Відповісти
Ми говоримо "Петро", а думаємо "ПЄС".
Ми говоримо "ПЄС", а думаємо - "Петро".
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13.08.2020 11:53 Відповісти
молодець Петрусь, не очікував аж ніяк від нього чоловічого вчинку
і затихли соєві, які верещали Лука наше фсьо
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12.08.2020 20:24 Відповісти
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12.08.2020 20:41 Відповісти
Хоть кто то говорит как Президент,поступает как Президент и мыслит как Президент Украины. А вы,ефилитики, наслаждайтесь своим тупым ослом
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12.08.2020 20:25 Відповісти
а кто такой ефилитик?
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12.08.2020 20:31 Відповісти
Зефелитики. Зебуины. Зебилы-выбирай что хошь
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12.08.2020 20:32 Відповісти
я вибрав Україну
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12.08.2020 20:35 Відповісти
так зедебил это не надолго свалишь вместе с зенарикомским клоуном
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12.08.2020 21:24 Відповісти
Парашопєтєботи заспамили цей комент.
Я витяг.
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13.08.2020 12:00 Відповісти
Великое дело сделал!
Такие "все в белом" сначала просрали Украину, а потом они ее лицемерно "выбирают".
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13.08.2020 15:15 Відповісти
*********, не обзывай потужнейшего ослом.
а себя ефелитиком.
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12.08.2020 22:33 Відповісти
Фактів його брехні багато. Але вам вони потрібні тільки щоб спробувати виправдати вашого "гетьмана". Гидко. Не вважаю за потрібне більше з вами спілкуватись.
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12.08.2020 20:30 Відповісти
youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
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12.08.2020 20:32 Відповісти
А она не может прекратить насилие. Выбор сделан. Более того теперь папик уже сможет надувать щеки и играть в самостоятельность. Ему тут же напомнят с Кремле, благодаря кому он сидит на месте.
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12.08.2020 20:34 Відповісти
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
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12.08.2020 20:58 Відповісти
Петя . ты как патриот и глава РНБО в 2005 с Луценком министром мвд должен был пересадить два десятка рыгов за сепарский сьезд ( северодонецкуий сьезд 2004 года) как минимум 3-5 лет светило а в идеале все 12

но ты ушел в бизнес. и предал страну 1ый раз.... пофакту слил рыгам..

в 2016 на выборах мэров и прочих должен был обеспечить чесность выборов--- значить те рыгы которе давали бабло из бюджета под выборы должны были сидеться в тюрьмах...или как минимум сняты с выборов ( ярый пример Вилкул старший) но тебе "патриоту" и твоему куму глаза заплыло..

за 5 лет "патриотичного президента" а такого ж "патриота " луцика ....ты имел шанс реально законно почистить ряды рыгов... ( гдето взятка на выборах --- судить по закону тюрьма. остранение от должности и т.д и т.д)

но ты как и тот раз ушел в бизнес

а щас с кресла кинули так верещишь.

патриоты вчерашнего дня... 5 лет рельно было

вон рыги тоже иногда так умно рассказывают как они страну подымут. так что им верить чтоли?
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12.08.2020 21:00 Відповісти
Правильные упреки. А сейчас, с Зелей, лучше стало, правда?
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13.08.2020 15:17 Відповісти
а я говорю что стало лучше?
я говорю что ненужно менять одно Гэ на другое....
у пети было 2 реальных шанса за карьеру изменить русло страны. но он просрал...

так что еще раз???
вы понимаете 15+ лет страны просрано изза "патриотов" +5 лет идет по цепной реакции уже власти ЗЕ.. а что дальше будет?
( обьясняю почему 15+ .. потому что с Оранжевой революцией пришли "патриоты" ( кого не возьми один кричит что патриотичней второго ) на деле делили власть и пошел развал коалиции... тот же янык межигорье оттяпал при Юще и Луценке министре мвд если неошибусь)). )

ненужно менять одних "патриотов" на других "патриотов" которые поочереди доились у корыта и бабло набивали 15 лет идет цикл ( оранжевые синие - оранжевые) терь зеленые..

а потом на следующих выборах вешают лапшу... расказывют как гоняли рыгов и т.д вон Бойко за свои вышки сел??

или может Ефремов сел??? открою тайну дело о сепаратизме закрыли в 2016м а дальше тягали за присвоение имущества или еще чегото...
таже Неля штепа сепарский мер и так в ЕСПЧ смогла отсудить символично порядка 2к евро))

если неошибусь по ст110 за к отделению светило прилично. многим любителям республик...
а пофакту сбежал десяток другой.. 5 лет втирали заочный суд над яныком и ефремова по сизо таскали. устраивали показуху над пару козлами отпущений

зато Саакашвили так вертолетом выпхали..... уж да он серйозней проблема чем трухановы и прочие....которые как жили так и живут спокойно..
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13.08.2020 19:30 Відповісти
просто прийдут выборы и зе получит свои 3% или сколько.. но и те кто вчера был должны тоже получить 2% ( опоблоки тимошенкоцы и прочие прочие...у них была власть.. они ее профукали) и пойти гулять лесом ..
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13.08.2020 19:33 Відповісти
Все правильно пишете. Надеюсь, у Вас есть конструктивные предложения?
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13.08.2020 19:51 Відповісти
в данным момент контролировать зе и тыкать мордой как котенка раз он перепуганный то и на влияние народа будет поддаваться.
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13.08.2020 20:36 Відповісти
Абсолютно правильный вывод, поддерживаю, так и делаю, своим участием.
Вы Анти-колорадоса почитываете?
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13.08.2020 20:40 Відповісти
не))

просто небезралична судьба страны и стараюсь хоть более менее следить+ делать выводы из того кто был у власти. что сделал. что мог сделать...
и что важное несделано.

беензин по 5 никто не ждал от суперроста экономики но реальная борьба с корупцией сама принесет плоды. ( делу бриллиантовых прокуроров 5 лет уже. ярый пример)
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13.08.2020 21:07 Відповісти
Если еще не были у Анти-колорадоса, то приглашаю - там реально хорошее комментаторское сообщество, умных людей, за Украину, таких, как Вы.
Вас там точно не хватает, я знаю, что говорю.
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13.08.2020 21:48 Відповісти
Петя это же твой подельник как так мазы ты у него брал и пихал в ВСУ говнище а не техника
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12.08.2020 21:00 Відповісти
Что на это скажут браты беларусы???
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Американская марионетка высказалась насчет белорусии тож его еще не посадили потому что прикрыт великими мира сего та впрочем Зеленский тоже американская марионетка. Так что все впорядке за грабеж украинцев никто не сядет. Был бы ментом в Белоруссии так без зазрения совести разгонял бы недоумков которые хотят себе во власть американскую марионетку им Лукашенко не нравится.Кто будет отвечать на комментарий говорить по существу а маты и оскорбления в свой адрес пишите.
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12.08.2020 21:21 Відповісти
Оно конечно,лучше быть промоскальской марионеткой.Тогда всё правильно и справедливо.А вот проамериканской марионеткой быть-это с.ку фашист,бандеровец.Таких в бараний рог и под бетон в могилу,або на Соловки.Ишь удумали чаго идти против Мордора.Конечно сподручней промосковской марионеткой в нищете да не в обиде под крылом царя Пуйла.Сапогом барин по мордасам хрясь и ты доволен.Баланды сёрбнул на печку завалился зомбоящик врубил,а там красота соловей поёт с виллы итальянской.Так?
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12.08.2020 21:44 Відповісти
витёк, кацапсина номерная, что за бред ты несешь?
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13.08.2020 13:45 Відповісти
ролик про те як дешевий актер піариться на чужому горі
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12.08.2020 21:34 Відповісти
Ну, а чому ні, Лукашенко на нашому ж піариться вже шостий рік.
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13.08.2020 15:15 Відповісти
либо теперь вся Беларусь должна подняться, либо им хана.
Пока перевес не в пользу протестующих.
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12.08.2020 21:40 Відповісти
петруха - будущий през Беларуси. Сплавим его туда.
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12.08.2020 21:49 Відповісти
Нє.
"Ми його породили, ми його і..."
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Какая дрянь
эта ваша заливная рыба
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12.08.2020 22:11 Відповісти
Хе, звучит, как ультиматум...А если нет? Продам Рошен?)
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12.08.2020 22:28 Відповісти
Петя-попуас туда же, вот чмо безпринципное
послал бы туда снайперов, может быстрее свалят узурпатора
а лучше, поехал бы сам
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12.08.2020 22:46 Відповісти
Красавец.
А вы, зебилы, настоящие уроды вместе с вашим ************.
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13.08.2020 02:23 Відповісти
Вялікі дзякуй, Пётр Аляксеевіч, ад 97% беларусаў.
Зебоба, цісні на тормаз далей, які попыт з блазна?
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13.08.2020 03:28 Відповісти
Правильные вещи пишут ....... в спаме
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13.08.2020 05:35 Відповісти
О, а це не той Петро Порошенко, що віддав наказ переодягненим в поліцію сєпарським бєркутастам криваво розігнати мітинг добровольців під ВРУ 3 березня 2018 року?
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13.08.2020 11:55 Відповісти
Кансервы зеленые уже поздравили усатого, поэтому конечно Порошенко им снова как кость в горле и заднице.
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13.08.2020 12:03 Відповісти
пЄтро не забарився з помстою за інтерв"ю з Дімоном Гордоном де Лука сказав що Пєтро то є брехло.
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13.08.2020 14:01 Відповісти
Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4421
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13.08.2020 18:17 Відповісти
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