Білоруська влада повинна негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів та оголосити дострокові президентські вибори, - Порошенко. ВІДЕО
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив про ситуацію в сусідній Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці політика.
"У ці дні увага України та всієї Європи і світу прикута до подій у сусідній Білорусі, де розгортається глибока політична криза. Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси — традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є однією із ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності", - сказав Порошенко.
На його думку, білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. "Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі", - наголосив лідер партії "ЄС".
Порошенко запропонував низку кроків, які повинні вивести ситуацію в Білорусі з кризи.
"Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян та одночасно не допустити провокацій і підбурювання до насильства. Це перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів і мирних протестувальників та припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний і відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ й думки, як і безперешкодний доступ до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі з широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, сприяти довірі до виборчого процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу в контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України з Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС із МЗС Білорусі для з'ясування і вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі", - заявив Порошенко.
П'ятий президент України також звернувся до міжнародної спільноти: "Дивіться за діями російського агресора, який тільки чекає зручного моменту для того, щоб покінчити з білоруською державністю і незалежністю. Кажу про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа повинна думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ні білоруській владі, ні білоруському народу, ні Євросоюзу, і тим більше Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не повинні дати жодного шансу мародерства Кремля".
Порошенко запевнив, що партія "Європейська Солідарність" продовжить координувати подальші дії щодо ситуації в Білорусі з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу і міжпартійної взаємодії.
"Європейська і демократична Білорусь у наших спільних інтересах!", - наголосив лідер "ЄС".
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А хто така нинішня опозиція в Белорусі це гарне питання...
Или вы думаете, все это первый год происходит?
Прошу всех неравнодушных ребят не из РБ напомнить тварям о судьбе петухов из беркута.
В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).
Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
1. Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко 2 апреля 2014 года обнародовал сведения о поездке Порошенко с Кличко в Вену и их тайной встрече там с одним из главных спонсоров януковича, олигархом Фирташем. Порошенко, предположительно, либо просил у Фирташа финансирования своей избирательной кампании, либо добивался лояльности для себя во время избирательной кампании контролируемым Фирташем телеканалом «Интер» (либо и то, и другое вместе).
2. Примерно в середине апреля штаб Порошенко запустил массовую рекламу в СМИ - с призывом к украинцам голосовать на грядущих президентских выборах за ЕДИНОГО кандидата от ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил Петра Порошенко. Ясно, что данная реклама являлась дезинформацией, так как никто Порошенко не выбирал единым кандидатом от демсил. Но она, несомненно, помогла ему победить еще в первом туре.
3. Игнорируя пожелания общественности и приглашения телеканалов, Порошенко не явился перед выборами на теледебаты с Тимошенко. При этом Петр Алексеевич прибегнул ко лжи, оправдывая такое свое поведение.
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Эти первые три пункта относятся к периоду, когда Порошенко еще не стал президентом. Следующие относятся уже ко времени его президентства.
4. Кадровые промахи. Возмутительное назначение на пост министра обороны феноменально бездарного, да еще и просто тупого Гелетея. Также вызывают много вопросов фигуры главы Нацбанка Гонтаревой, Генпрокурора Яремы, главы президентской администрации Ложкина, первого замглавы администрации Косюка и многих других. Еще Порошенко назначил губернатором Кировоградщины экс-регионала Кузьменко, что, как говорится, вообще «на голову не налазит»…
5. Сомнительные личности присутствовали также в партийном списке Блока Порошенко на парламентских выборах. Например, в них оказался некий Артур Герасимов. «Мы говорим об Артуре Герасимове, который идет в списке Порошенко. Его человек - «Бес» - сейчас контролирует Горловку», - рассказала о нем Татьяна Чорновол.
6. Выгораживание президентом руководства Минобороны и «Укроборонпрома», продававших оружие внутри Украины. Плюс наезд за расследование на журналистов «Зеркала недели» и многочисленная ложь по этому вопросу.
7. Огромные потери украинских военных в Иловайском котле и ненаказание за это ни одного генерала - в том числе брата экс-спикера Литвина, которого комбаты открыто обвинили в бегстве с поля боя. Что неудивительно, ведь известно, что Порошенко пребывает в дружеских отношением с Владимиром Литвиным (хотя Литвин - это негодяй высшей пробы). Также отвратительное снабжение войск теплой одеждой, вооружением и прочее.
8. Порошенко приказал Нацбанку за месяц до парламентских выборов искусственно держать курс на уровне 12,95 грн за долл (точно так же, как янукович ради выборов держал искусственно курс 8 во вред экономике). Из-за чего возникло несколько курсов, значительно сократились золотовалютные резервы и пострадал бизнес, а избранные банки нажились на спекуляциях (покупали у Нацбанка по 12,95 грн за долл и почти сразу после этого продавали по 14).
После выборов НБУ сразу перестал держать курс, вследствие чего гривна снова начала стремительно падать - до 20 грн за долл и выше в конце 2014 года.
9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» януковича, который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса.
10. Президент нарушил избирательное законодательство в День тишины перед парламентскими выборами оглашением обращения к народу (в котором хвалил себя). Кроме того, в тот же день принадлежащий ему «5 канал» крутил рекламный ролик его сына.
11. Порошенко никак не отреагировал на бездействие Генпрокурора Яремы и «крышевание» им одного из своих коррумпированных замов. Речь идет о Даниленко, присвоившим мошенническим путем через сына 150 гектаров земель и водоемов.
Сейчас стало лучше, с Зеленским, по нему такой нету?
Але оптимізму щодо цього протестного пориву не маю.
Не бачу позитивного завершення. Для білорусів насамперед. (Навпаки десь глибоко сидить побоювання, щоб не стало гірше).
І, здається, не все так просто з таким перевищенням сили і звірством.
Те, що москалі грають активно на обидві сторони, видно неозброєним оком.
Дуже складна ситуація.
Ми говоримо "ПЄС", а думаємо - "Петро".
і затихли соєві, які верещали Лука наше фсьо
Я витяг.
Такие "все в белом" сначала просрали Украину, а потом они ее лицемерно "выбирают".
а себя ефелитиком.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
но ты ушел в бизнес. и предал страну 1ый раз.... пофакту слил рыгам..
в 2016 на выборах мэров и прочих должен был обеспечить чесность выборов--- значить те рыгы которе давали бабло из бюджета под выборы должны были сидеться в тюрьмах...или как минимум сняты с выборов ( ярый пример Вилкул старший) но тебе "патриоту" и твоему куму глаза заплыло..
за 5 лет "патриотичного президента" а такого ж "патриота " луцика ....ты имел шанс реально законно почистить ряды рыгов... ( гдето взятка на выборах --- судить по закону тюрьма. остранение от должности и т.д и т.д)
но ты как и тот раз ушел в бизнес
а щас с кресла кинули так верещишь.
патриоты вчерашнего дня... 5 лет рельно было
вон рыги тоже иногда так умно рассказывают как они страну подымут. так что им верить чтоли?
я говорю что ненужно менять одно Гэ на другое....
у пети было 2 реальных шанса за карьеру изменить русло страны. но он просрал...
так что еще раз???
вы понимаете 15+ лет страны просрано изза "патриотов" +5 лет идет по цепной реакции уже власти ЗЕ.. а что дальше будет?
( обьясняю почему 15+ .. потому что с Оранжевой революцией пришли "патриоты" ( кого не возьми один кричит что патриотичней второго ) на деле делили власть и пошел развал коалиции... тот же янык межигорье оттяпал при Юще и Луценке министре мвд если неошибусь)). )
ненужно менять одних "патриотов" на других "патриотов" которые поочереди доились у корыта и бабло набивали 15 лет идет цикл ( оранжевые синие - оранжевые) терь зеленые..
а потом на следующих выборах вешают лапшу... расказывют как гоняли рыгов и т.д вон Бойко за свои вышки сел??
или может Ефремов сел??? открою тайну дело о сепаратизме закрыли в 2016м а дальше тягали за присвоение имущества или еще чегото...
таже Неля штепа сепарский мер и так в ЕСПЧ смогла отсудить символично порядка 2к евро))
если неошибусь по ст110 за к отделению светило прилично. многим любителям республик...
а пофакту сбежал десяток другой.. 5 лет втирали заочный суд над яныком и ефремова по сизо таскали. устраивали показуху над пару козлами отпущений
зато Саакашвили так вертолетом выпхали..... уж да он серйозней проблема чем трухановы и прочие....которые как жили так и живут спокойно..
Вы Анти-колорадоса почитываете?
просто небезралична судьба страны и стараюсь хоть более менее следить+ делать выводы из того кто был у власти. что сделал. что мог сделать...
и что важное несделано.
беензин по 5 никто не ждал от суперроста экономики но реальная борьба с корупцией сама принесет плоды. ( делу бриллиантовых прокуроров 5 лет уже. ярый пример)
Вас там точно не хватает, я знаю, что говорю.
Пока перевес не в пользу протестующих.
"Ми його породили, ми його і..."
эта ваша заливная рыба
послал бы туда снайперов, может быстрее свалят узурпатора
а лучше, поехал бы сам
А вы, зебилы, настоящие уроды вместе с вашим ************.
Зебоба, цісні на тормаз далей, які попыт з блазна?