Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. ВІДЕО

Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

На цьому відео силовики кладуть вниз обличчям Євгена Васильєва.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Костянтин Реуцький, колишній журналіст, зняв, як силовики жорстко затримують чоловіка, який просто переходив дорогу. Ось це відео:

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів.

Сьогодні, 12 серпня, глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Читайте також: "Почули, що він громадянин України, і почали методично бити", - журналіст Луньов про ставлення до затриманих у СІЗО Білорусі

Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.