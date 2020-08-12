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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Четверо білорусів та українці": білоруське ТБ показало побитих затриманих. ВІДЕО

Державне телебачення Білорусі показало кадри, на яких затримані учасники протесту зі слідами побиття на обличчях обіцяють "ніколи-ніколи не робити революції".

Вирізку з ефіру каналу "Білорусь 24" опублікував у Фейсбуці користувач Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.

Оператор знімає молодих чоловіків і жінок, які стоять біля стіни.

"Зокрема, ось на цих кадрах - шість затриманих: четверо білорусів та українці", - каже ведуча.

Сліди побиття видно на обличчях чоловіків, що стоять третім і шостим. Крім цього, в однієї з дівчат забинтована нога, це помітно на початку відео.

"Ще революцію будемо робити?" - запитують у них за кадром.

"Ніколи взагалі в житті", - відповідає один.

"Ніколи-ніколи", - додає інший.

Також на Цензор.НЕТ: Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. ВІДЕО

Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Білорусь (7931) побиття (935) репресії (1622) українці (2539)


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Топ коментарі
+54
Лука, сволочь вонючая!
Засунут тебе Каддафи по самое Чаушеску!
Уже скоро!
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12.08.2020 19:53
+40
"Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных - Цензор.НЕТ 2304
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12.08.2020 19:55
+26
В Беларуси уже идет противостояние страны с режимом отморозка Лукашенко
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12.08.2020 19:56
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Почему ТИПА?
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12.08.2020 20:26 Відповісти
я би на місці наших можновладців тихенько просунув би зброю в Білорусь і роздав би протестувальникам...
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12.08.2020 20:20 Відповісти
Это потому что ты - тварь рашистская провокаторская подлая
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12.08.2020 21:22 Відповісти
Хороший материал против ментов. Вот только не пойму почему изменён голос за кадром? Беларуские менты видать не учли горький опыт украинского Беркута или слишком уверенные в себе.
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12.08.2020 20:20 Відповісти
советское дерьмо должно быть уничтожено полностью...а детям внукам даже запретить речь Хрущева на 20 съезде партии где он клеймил позором культ личности Сралина и Сралинское быдло ..коим сам и являлся...Дети внуки не должны даже слышать о советских МУДАКАХ...
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12.08.2020 20:21 Відповісти
А где реакция властей Украины на то, что ее избитых граждан показывают по белорусскому тв?
Правы они или нет, но если никакой реакции нет, то есть вопрос: мы вообще страна?
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12.08.2020 20:21 Відповісти
Дурень, наш посол вытаскивает их. Задолбался уже.
Где реакция..где реакция... Паникёр хренов.
Читай больше и не только на цензоре, который с опозданием перепечатывает написаное другими.
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12.08.2020 20:29 Відповісти
Ты совсем дурное?
Реакция есть официальная на нападение на граждан Украины?
Посол вытаскивает!
Охренеть можно.
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12.08.2020 20:39 Відповісти
Зєля обісралась, ось і вся реакція.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.08.2020 21:15 Відповісти
Єдиний нормальний вихід і для Білорусії, і для України, і для Європи - нові вибори, як запропонував Порох. В іншому випадку лука буде нелегітимний у всьому світі. ***** це, звісно, дуже до вподоби і воно зробить все, аби лука якнайбільше пролив крові і якнайдовше тримав диктатуру. А там і до поглинання РБ ********** недалечко.
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Вот только Лука тогда пролетает без вариантов. Поэтому он на это не пойдет.
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12.08.2020 20:32 Відповісти
Залежно від того, що йому запропонують. Не *****, звісно, а Європа.
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12.08.2020 20:34 Відповісти
Быть безраздельным хозяином Беларуси они ему не предложат.
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Натомість можуть запропонувати спокійно дожити своє десь у Європі та передати статки Колі. Як варіант.
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12.08.2020 21:01 Відповісти
Сивочывый козел может себе плануваты шо хочет,его мнение ни кому не интересно и не авторитетно
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12.08.2020 22:34 Відповісти
знатно пригорає у мордвинських покидьків на нашого Петра Великого.
Цим я задоволений
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13.08.2020 11:42 Відповісти
Надеюсь это сарказм? Если нет то иди молись на икону споего петра,на путина тоже молятся в рашке,чем вы отличаетесь порохоботы?
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13.08.2020 14:01 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Найголовніша порада - уникайте сутичок з ментами. Існує величезна кількість механізмів, як можна тиснути на Лукашенка не руйнуючи місто і не наражаючи на небезпеку самого себе.
Один з власних винаходів: робите метрові білу і червону стрічки. Зв'язуєте їх. Десь посередині прив'язуєте на відстані дві металеві шайби. Все це в кишеню. Коли нема ментів одягаємо маску від відіорегістратора і шшшшух! - на дерево, щоб було всім добре видно. частина з шайбами заплутається в гілках, а вільні білий і червоний кінці буду доооовго майоріти і тішити око перехожих і водіїв)). Щоб це зняти треба автівка з корзиною-телескопом. А якщо стрічок тисячі? Десятки тисяч? Сотні тисяч? І кожну ніч з'являються нові і нові? У кінці 2004го міста України перефарбовувались у памаранчевий коляр цими стрічками. І це спрацювало. Наприклад центр Дніпра був заповнений тисячами людей цілодобово. Був піднесений настрій, бо було видно, що ми перемогаємо. Ніхо не дививсь назад, всі дивились вперед. І таки перемогли. Інша справа, що Ющ Руканекравший зрадив потім, іуда. Але це вже таке))
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12.08.2020 20:24 Відповісти
Того Пашиняна, который Луку поздравил и под ****** лежит с раздвинутыми ногами?
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12.08.2020 20:33 Відповісти
Вірменія дуже залежна від паРаші. Щойно паРаша захитається - вірмени першими заштовхають їм швайку в бочіну. А за Пашиняна Вірменія піднялась. Корупція зникла, а ВВП збільшивсь в рази(на відміну від керівництва російського шпигуна Порошенка). І це не офіційна порада білорусам від уряду Вірменії, а приватна.
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12.08.2020 21:29 Відповісти
А ще з уходом Саакашвілі ВВП Грузії піднявся в рази.
А якщо повернути якубовіча то і наш ВВП підніметься в рази....
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13.08.2020 11:44 Відповісти
А може то ТЮ радила, голи з ****** хі-хікала (тим самим ******, який загарбав частину території України)? А може, ТЮ зрадила тоді, коли не підтримала Грузію у 2008 році? А може Це саме ТЮ зрадила, коли підписала кабальний контракт, який потім суд визнав некомерційним? А може, ТЮ зрадила тоді, коли на Радбезі розказувала, що "ніадін танк ні должин виєхать і ніадін салдат ні должен вистріліть"?
А може й https://censor.net/user/98956 доклав свої рученьки до зради, коли побіг працювати на виборчу дільницю за зє? І тепер, зусиллями таких, як https://censor.net/user/98956, замість того, щоб рухатись до Європи, і визволяти свої землі від загарбника, Україна бовтається, як шмат лайна в ополонці...
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12.08.2020 20:44 Відповісти
Слухай, продажний мародерський троль, йшов би ти ціловати дупу російському шпигуну Порошенку, в тебе вже черга підходить
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Що, Ванюша, не подобається, коли тебе пикою у ТВОЄ Ж лайно? Бо це не я, а саме ти, разом з твоєю ТЮ за зє топили.
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12.08.2020 21:46 Відповісти
Круто! Лукашенко буде плакати горючими сльозами, КДБ повіситься у повному складі, а омонівці на колінах будуть просити пробачення. Ти їм ще запропонуй біло-червоні цукорки, щоб воні з сорому почервоніли...
Валити треба скажених псів!
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13.08.2020 02:33 Відповісти
это просто "дно", так топорно (они сами только и подкидывают дров в революционный пожар, в котором и погорят)!
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12.08.2020 20:32 Відповісти
Беларусы , со всей повагой к Вам , но вы ещё не созрели .
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12.08.2020 20:32 Відповісти
І в Україні починалось колись з "революції на граніті"...
Головне, що крига скресла. А якщо білоруси хоча б чогось досягнуть своїми протестами, то це буде надважливий і великий крок для створення громадянського суспільства. Погано лиш, що ані справжнього лідера нема, ані хоча б координаторів. Білоруських, звісно, а не ***********
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Та никуда не денетесь от Европы .
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12.08.2020 20:45 Відповісти
А ха ха, белорусы 20 лет поощряли разведение в своем питомнике волкодавов, а теперь, возмущаются что они их погрызли, с чего бы это? Самое большое количество силовиков на душу населения, незадумывались зачем столько? Сейчас батька покажет, отчитается перед народом куда потрачены бюджетные деньги. Справедливости ради деньги потрачены незря, эфект превосходит ожидание, херачить по мирняку как на сафари это эпично, непереживайте китайцы батьку поддержали, а Дональд, наше все, Трамп молчит, занят, леваки ему аппетит портят, не до вас, а немцы бедолаги внезапно осознали что кое кто непротив возродить Речь Посполиту, которая в перспективе может неблагодарно оставить евросоюз с их зоопарком смуглых представителях самой мирной религии, и свалить в закат
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12.08.2020 20:35 Відповісти
та никакой он не батько, как оказалось. так, отчим-маньяк.
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12.08.2020 20:53 Відповісти
А ведь лукашенко оказался каким-то прямо ненормальным психом.
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12.08.2020 20:51 Відповісти
У него в последние годы крыша конкретно едет.
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12.08.2020 20:54 Відповісти
судя по тем видео, что постят беларусы - похоже на то.
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12.08.2020 20:59 Відповісти
Любопытно, а есть ли она, та крыша которая едет? Извилина его у *****, между ягодиц! Это очевидно...
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12.08.2020 21:14 Відповісти
Не совсем понятно, что они хотели этим видео показать
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12.08.2020 21:11 Відповісти
А Зе язик в сраці тримає?!
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12.08.2020 21:29 Відповісти
Он увидел в глазах батьки что победа была честной
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Типичный террор.
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12.08.2020 21:57 Відповісти
А девушка то молодец. Все парни сразу ответили, что больше революцию делать не будут никогда, а девочка презрительно промолчала.
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12.08.2020 22:33 Відповісти
А девушка то молодец. Все парни сразу ответили, что больше революцию делать не будут никогда, а девочка презрительно промолчала.
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12.08.2020 22:59 Відповісти
А не пора ли хоть коктейли молотова доставать? Менты вообще оборзели.
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13.08.2020 08:26 Відповісти
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