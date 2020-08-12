"Четверо білорусів та українці": білоруське ТБ показало побитих затриманих. ВІДЕО
Державне телебачення Білорусі показало кадри, на яких затримані учасники протесту зі слідами побиття на обличчях обіцяють "ніколи-ніколи не робити революції".
Вирізку з ефіру каналу "Білорусь 24" опублікував у Фейсбуці користувач Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.
Оператор знімає молодих чоловіків і жінок, які стоять біля стіни.
"Зокрема, ось на цих кадрах - шість затриманих: четверо білорусів та українці", - каже ведуча.
Сліди побиття видно на обличчях чоловіків, що стоять третім і шостим. Крім цього, в однієї з дівчат забинтована нога, це помітно на початку відео.
"Ще революцію будемо робити?" - запитують у них за кадром.
"Ніколи взагалі в житті", - відповідає один.
"Ніколи-ніколи", - додає інший.
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Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
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Правы они или нет, но если никакой реакции нет, то есть вопрос: мы вообще страна?
Где реакция..где реакция... Паникёр хренов.
Читай больше и не только на цензоре, который с опозданием перепечатывает написаное другими.
Реакция есть официальная на нападение на граждан Украины?
Посол вытаскивает!
Охренеть можно.
Зєлю геть. Дострокові.
Цим я задоволений
Найголовніша порада - уникайте сутичок з ментами. Існує величезна кількість механізмів, як можна тиснути на Лукашенка не руйнуючи місто і не наражаючи на небезпеку самого себе.
Один з власних винаходів: робите метрові білу і червону стрічки. Зв'язуєте їх. Десь посередині прив'язуєте на відстані дві металеві шайби. Все це в кишеню. Коли нема ментів одягаємо маску від відіорегістратора і шшшшух! - на дерево, щоб було всім добре видно. частина з шайбами заплутається в гілках, а вільні білий і червоний кінці буду доооовго майоріти і тішити око перехожих і водіїв)). Щоб це зняти треба автівка з корзиною-телескопом. А якщо стрічок тисячі? Десятки тисяч? Сотні тисяч? І кожну ніч з'являються нові і нові? У кінці 2004го міста України перефарбовувались у памаранчевий коляр цими стрічками. І це спрацювало. Наприклад центр Дніпра був заповнений тисячами людей цілодобово. Був піднесений настрій, бо було видно, що ми перемогаємо. Ніхо не дививсь назад, всі дивились вперед. І таки перемогли. Інша справа, що Ющ Руканекравший зрадив потім, іуда. Але це вже таке))
А якщо повернути якубовіча то і наш ВВП підніметься в рази....
А може й https://censor.net/user/98956 доклав свої рученьки до зради, коли побіг працювати на виборчу дільницю за зє? І тепер, зусиллями таких, як https://censor.net/user/98956, замість того, щоб рухатись до Європи, і визволяти свої землі від загарбника, Україна бовтається, як шмат лайна в ополонці...
Валити треба скажених псів!
Головне, що крига скресла. А якщо білоруси хоча б чогось досягнуть своїми протестами, то це буде надважливий і великий крок для створення громадянського суспільства. Погано лиш, що ані справжнього лідера нема, ані хоча б координаторів. Білоруських, звісно, а не ***********