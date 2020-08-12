"Четверо білорусів та українці": білоруське ТБ показало побитих затриманих. ВІДЕО

Державне телебачення Білорусі показало кадри, на яких затримані учасники протесту зі слідами побиття на обличчях обіцяють "ніколи-ніколи не робити революції".

Вирізку з ефіру каналу "Білорусь 24" опублікував у Фейсбуці користувач Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.

Оператор знімає молодих чоловіків і жінок, які стоять біля стіни.

"Зокрема, ось на цих кадрах - шість затриманих: четверо білорусів та українці", - каже ведуча.

Сліди побиття видно на обличчях чоловіків, що стоять третім і шостим. Крім цього, в однієї з дівчат забинтована нога, це помітно на початку відео.

"Ще революцію будемо робити?" - запитують у них за кадром.

"Ніколи взагалі в житті", - відповідає один.

"Ніколи-ніколи", - додає інший.

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Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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