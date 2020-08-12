Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану Луганщину, - пресцентр ОС. ВІДЕО
На КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують факти недопуску найманцями РФ представників СММ ОБСЄ на окуповану територію Донбасу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Протягом минулого тижня міжнародним спостерігачам так і не вдалось потрапити на непідконтрольну Україні територію", - зазначили в Держприкордонслужбі.
Топ коментарі
+6 Sergii Ustim
показати весь коментар12.08.2020 20:59
+5 Антон Куприянов
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+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2020 20:59
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никогда такого не было.. и вот опять? ))))
Чувствую, все это кончится большой бедой.