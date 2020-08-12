Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану Луганщину, - пресцентр ОС. ВІДЕО

На КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують факти недопуску найманцями РФ представників СММ ОБСЄ на окуповану територію Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Протягом минулого тижня міжнародним спостерігачам так і не вдалось потрапити на непідконтрольну Україні територію", - зазначили в Держприкордонслужбі.

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