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Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану Луганщину, - пресцентр ОС. ВІДЕО

На КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують факти недопуску найманцями РФ представників СММ ОБСЄ на окуповану територію Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Протягом минулого тижня міжнародним спостерігачам так і не вдалось потрапити на непідконтрольну Україні територію", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місії ОБСЄ не вистачає персоналу для моніторингу на окупованій частині Донбасу, - Резніков

ОБСЄ (3504) Донбас (22356) найманці рф (2054) операція Об’єднаних сил (6725) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+6
Там кто то выборы собрался проводить, под контролем этого ОБСЕ...
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12.08.2020 20:59
+5
Что то химичат пид.расты, раз боятся ОБСЕ !
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12.08.2020 20:58
+3
брехня... как это не пускают? тамженашилюди...им скрывать нечего ))))
никогда такого не было.. и вот опять? ))))
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12.08.2020 20:59
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О чем разговор: если нет обстрелов, значит и стрелять не из чего и некому, а значит и смотреть не на что!
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12.08.2020 20:45 Відповісти
З чого б це? Невже щось ховають? Повинні ж до миру готуватись, лише зрідка "пострілюючи".
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12.08.2020 20:54 Відповісти
Что то химичат пид.расты, раз боятся ОБСЕ !
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12.08.2020 20:58 Відповісти
Техніку мордору підтягують. Судячи по гулу - важку.
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12.08.2020 21:05 Відповісти
да, там что-то нечистое творится...
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12.08.2020 22:46 Відповісти
Там кто то выборы собрался проводить, под контролем этого ОБСЕ...
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12.08.2020 20:59 Відповісти
брехня... как это не пускают? тамженашилюди...им скрывать нечего ))))
никогда такого не было.. и вот опять? ))))
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12.08.2020 20:59 Відповісти
Підтягує ця кацапняча мерзота важку артилерію, гради та важку техніку. Гул дуже чутно на нашому нулі - техніку таки підтягують. Найближчого часу путлерівські фашисти будуть БК підвозити - це інший гул моторів, особливо коли підіймаються вгору навантажені - мотори ревуть.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Это часть " режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" , чему удивляться?
Чувствую, все это кончится большой бедой.
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13.08.2020 01:00 Відповісти
Мабуть іде "підготовка до параду" на 24 серпня з наступними "поздоровленнями".
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13.08.2020 06:15 Відповісти
 
 