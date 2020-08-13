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Неймовірна нічна атмосфера в мінських дворах: люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. ВIДЕО

Жителі білоруської столиці всіляко намагаються підтримати учасників акцій протестів і показати свою патріотичну позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вночі люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. Такими патріотичними акціями охоплені багато дворів багатоповерхівок у Мінську.

Відео "Беларусь головного мозга"

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Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+39
Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень «Монумент Гражданскому Неповиновению», на котором написано следующее:
«Если правительство нарушает права людей, то восстание - их священное право и обязанность».Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом - Цензор.НЕТ 7959
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13.08.2020 09:41
+34
Криками из окон ни чего не изменишь
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13.08.2020 09:32
+27
Чтобы Беларусь жила, нужно уйти от россии.
Белорусы готовы к этому?
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13.08.2020 09:37
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Ночью кричать из окон: Живе Беларусь"! И мигать светом...
Днем кричать из автозаков: "Пусть всегда будет солнце!" и тоже мигать ... разбитыми в кровь глазами... Н-дааа... Сын Турецкого поданного Спиваков не зря от ордена Луки-Мудищева отказался... Музыкальный, романтический народ гнобят!
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Если учесть, что на один многоэтажный дом мигает 2-3 окна, то большинство перемен не хотят. Включит, выключить свет можно, даже, не поднимая жопу с дивана. Вот и делаем вывод, чем все закончится.
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13.08.2020 12:28 Відповісти
Лучше берданку использовали чем свет
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13.08.2020 13:01 Відповісти
чомусь пригадався наш харківський бестселер "путін-*****"...
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13.08.2020 23:45 Відповісти
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