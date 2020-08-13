Неймовірна нічна атмосфера в мінських дворах: люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. ВIДЕО

Жителі білоруської столиці всіляко намагаються підтримати учасників акцій протестів і показати свою патріотичну позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вночі люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. Такими патріотичними акціями охоплені багато дворів багатоповерхівок у Мінську.

Відео "Беларусь головного мозга"

Читайте: Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку