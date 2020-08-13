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Неймовірна нічна атмосфера в мінських дворах: люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. ВIДЕО
Жителі білоруської столиці всіляко намагаються підтримати учасників акцій протестів і показати свою патріотичну позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вночі люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. Такими патріотичними акціями охоплені багато дворів багатоповерхівок у Мінську.
Топ коментарі
+39 gassab
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+34 Александр Лихошва
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+27 Алла Новосад #194524
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Днем кричать из автозаков: "Пусть всегда будет солнце!" и тоже мигать ... разбитыми в кровь глазами... Н-дааа... Сын Турецкого поданного Спиваков не зря от ордена Луки-Мудищева отказался... Музыкальный, романтический народ гнобят!