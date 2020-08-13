Затриманих на протестах у Білорусі почали випускати з переповнених СІЗО. ВIДЕО
У Білорусі з ізоляторів почали відпускати затриманих під час акцій протесту в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на низку білоруських телеграм-каналів.
Зокрема, почали масово виходити люди з ізолятора на вулиці Окрестіна в Мінську і з в'язниці в Жодіні.
"З в'язниці в Жодіні вночі випускають людей. Ізолятор переповнений", - повідомляє NEXTA Live.
"Привіз з Жодіна в Мінську кілька хлопців. Відпускали тих, у кого пройшло три доби, але їх не встигли прогнати через суд. І тих, кому дали по три доби. Це ті, кого брали з 9 на 10. Дві доби не годували. Суд комусь вписував три, а кому-то дев'ять діб. Хлопці втомлені, але настрій хороший", - розповів місцевий житель.
Також кілька десятків людей випустили з в'язниці в Гомелі.
"О 03:30 10 осіб були звільнені з двох камер, але загалом випустили більше, тому що ще раніше відпускали. [Всі] були затримані 9 числа і повинні були сидіти від 10 до 15 діб", - цитує читача "Наша нива".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
Теж видають?
В нашому випадку це були загнані в кут пси. В білоруському варіанті вони домінують з самого початку і до сьогодні.
Пишаюсь нами, українцями!
Це утопія.
за то, что 26 лет кормили собою этого людоеда и окончательно превратились для него в мясо которое "не жалко"?!
У Пиночета учись - стадионы - прекрасные места для содержания!
Наголовнішою порадою я б назвав - не занурюватись у сутички з ОМОНом. Є багато інших механізмів боротьби. Мусора - теж люди, і їх можна виснажити. Потім всіх їх буде засуджено і покарано, кожного за свої злочини. Але сьогодні головне - ПЕРЕМОГА. А перемогу можна отримати тільки з розумом і наполегливою працею. Наприклад протести в мікрорайонах - виснажують мусорів. І це добрий механізм. Сьогодні треба залучати до протестів якомога більше людей. Є багато невикористаних інструментів, які ефективні. Можна виготовлювати зокрема протестні стічки, як це робилось на Памаранчевій революції. Білу і червону прив'язуєм до купи, посередині дві шайби на відстані і на дерево в людних місцях. Буде майоріти і милувати око, аж поки Бацька не зніме. А зняти не так просто. І це безпечно, щонайменьше. Можна навіть медмаску одягти, щоб на відіо ніхто не зняв.