Затриманих на протестах у Білорусі почали випускати з переповнених СІЗО. ВIДЕО

У Білорусі з ізоляторів почали відпускати затриманих під час акцій протесту в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на низку білоруських телеграм-каналів.

Зокрема, почали масово виходити люди з ізолятора на вулиці Окрестіна в Мінську і з в'язниці в Жодіні.

"З в'язниці в Жодіні вночі випускають людей. Ізолятор переповнений", - повідомляє NEXTA Live.

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"Привіз з Жодіна в Мінську кілька хлопців. Відпускали тих, у кого пройшло три доби, але їх не встигли прогнати через суд. І тих, кому дали по три доби. Це ті, кого брали з 9 на 10. Дві доби не годували. Суд комусь вписував три, а кому-то дев'ять діб. Хлопці втомлені, але настрій хороший", - розповів місцевий житель.

Також кілька десятків людей випустили з в'язниці в Гомелі.

"О 03:30 10 осіб були звільнені з двох камер, але загалом випустили більше, тому що ще раніше відпускали. [Всі] були затримані 9 числа і повинні були сидіти від 10 до 15 діб", - цитує читача "Наша нива".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.