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Затриманих на протестах у Білорусі почали випускати з переповнених СІЗО. ВIДЕО

У Білорусі з ізоляторів почали відпускати затриманих під час акцій протесту в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на низку білоруських телеграм-каналів.

Зокрема, почали масово виходити люди з ізолятора на вулиці Окрестіна в Мінську і з в'язниці в Жодіні.

"З в'язниці в Жодіні вночі випускають людей. Ізолятор переповнений", - повідомляє NEXTA Live.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ята доба протестів у Білорусі: у Мінську від ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності. ФОТО

"Привіз з Жодіна в Мінську кілька хлопців. Відпускали тих, у кого пройшло три доби, але їх не встигли прогнати через суд. І тих, кому дали по три доби. Це ті, кого брали з 9 на 10. Дві доби не годували. Суд комусь вписував три, а кому-то дев'ять діб. Хлопці втомлені, але настрій хороший", - розповів місцевий житель.

Також кілька десятків людей випустили з в'язниці в Гомелі.

"О 03:30 10 осіб були звільнені з двох камер, але загалом випустили більше, тому що ще раніше відпускали. [Всі] були затримані 9 числа і повинні були сидіти від 10 до 15 діб", - цитує  читача "Наша нива".

Також дивіться: Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
Складно з народом воювати. Всіх не арештують.
Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
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13.08.2020 10:04
+5
Так і є. Білорусів загнали по домівках, вони сидять там і мужньо блимають ліхтариками. Постять це відео з разних ракурсів і вважають себе героями. Сором для білоруської нації.
Пишаюсь нами, українцями!
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13.08.2020 10:31
+4
Почему всё таки такой запредельный уровень жестокости бел.ментов?Совершенно немотивированное зверство
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13.08.2020 10:22
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Складно з народом воювати. Всіх не арештують.
Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
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13.08.2020 10:04 Відповісти
А чеки, на безкоштовне проходження МРТ голови, та УЗі нирок, як?
Теж видають?
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13.08.2020 10:08 Відповісти
Омон нужно проклинать и кричать в рожу "штоб ты сдох!!!". Только так. Именно проклинать до десятого колена и желать зла. Только так. Они же тоже люди.
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13.08.2020 10:13 Відповісти
А вони ж від цього застидаються, й поросходяться, ридаючи, і розмазуючи шмарклі...
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13.08.2020 10:19 Відповісти
Люди? Скорей нелюди, забывшие присягу, которую народу давали.
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13.08.2020 10:47 Відповісти
Почему всё таки такой запредельный уровень жестокости бел.ментов?Совершенно немотивированное зверство
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13.08.2020 10:22 Відповісти
Згоден. Це дивує трохи.
В нашому випадку це були загнані в кут пси. В білоруському варіанті вони домінують з самого початку і до сьогодні.
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13.08.2020 10:28 Відповісти
То були москалі, а не сябри.
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13.08.2020 10:42 Відповісти
Є версія, що пуйло підігнав Бацькє своєї цапні, українських беркутів і кадировських овцейобів. Вирізати б їх усіх, але не можна. Треба брати їх витривалістю. Виснажувати щоденними акціями. Малювати на стінах, парканах, вішати на штовпи прокламації. Мирний шлях протестів в Білорусі - переможний шлях.
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13.08.2020 10:53 Відповісти
Ну если выпускают значит всё уже стихло.
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13.08.2020 10:26 Відповісти
Так і є. Білорусів загнали по домівках, вони сидять там і мужньо блимають ліхтариками. Постять це відео з разних ракурсів і вважають себе героями. Сором для білоруської нації.
Пишаюсь нами, українцями!
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13.08.2020 10:31 Відповісти
В Україні не було такого тоталітаризму, як у Білорусі, тому порівняння недоречне. Білоруси - молодці.
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13.08.2020 10:48 Відповісти
Наступний крок - менти будуть ходити по домівкам.
Це утопія.
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13.08.2020 11:12 Відповісти
Пример Тихановской очень четко показал стратегию Луки: самых активных крутить - проводить "профилактическую беседу" - выпускать. Идея в том, чтобы один такой задержанный, рассказал 10-ти своим друзьям ужасы "профилактических бесед". И тогда 10 друзей очень сильно задумаются прежде чем идти на протесты. Практика показывает, что из тех кого выпустили 90% прижмут уши и будут сидеть дома. Эта стратегия называется "вирусное распространение страха". Противодействовать можно. Но ... организации нет, лидеров нет, поддержки нет, интернета нет. Прогнозы не утешительные. Но для народа, который 29 лет жил в заповеднике СССР - это огромное достижение. Сябрам уважуха!
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13.08.2020 10:30 Відповісти
за что "уважуха"?
за то, что 26 лет кормили собою этого людоеда и окончательно превратились для него в мясо которое "не жалко"?!
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13.08.2020 14:53 Відповісти
Лоханулся Бацька - вместимостью тюрем заранее не озаботился.
У Пиночета учись - стадионы - прекрасные места для содержания!
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13.08.2020 10:43 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR080izGl_HmgGWtQyLrI7iicK5JgFJGCZzX-nB4rYXuFfe_b-9zuBq3uzs Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Наголовнішою порадою я б назвав - не занурюватись у сутички з ОМОНом. Є багато інших механізмів боротьби. Мусора - теж люди, і їх можна виснажити. Потім всіх їх буде засуджено і покарано, кожного за свої злочини. Але сьогодні головне - ПЕРЕМОГА. А перемогу можна отримати тільки з розумом і наполегливою працею. Наприклад протести в мікрорайонах - виснажують мусорів. І це добрий механізм. Сьогодні треба залучати до протестів якомога більше людей. Є багато невикористаних інструментів, які ефективні. Можна виготовлювати зокрема протестні стічки, як це робилось на Памаранчевій революції. Білу і червону прив'язуєм до купи, посередині дві шайби на відстані і на дерево в людних місцях. Буде майоріти і милувати око, аж поки Бацька не зніме. А зняти не так просто. І це безпечно, щонайменьше. Можна навіть медмаску одягти, щоб на відіо ніхто не зняв.
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13.08.2020 10:43 Відповісти
А чего ночью выпускают? Хотя... и так понятно...
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13.08.2020 10:44 Відповісти
 
 