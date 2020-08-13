"Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади. ВIДЕО
Компаніям-резидентам білоруського Парку високих технологій надійшла вказівка провести роз'яснювальну роботу зі своїми співробітниками про те, щоб вони не брали участі в протестах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на це директор однієї з цих компаній записав відеозвернення і на пальцях, в буквальному сенсі, пояснив директору Парку, що він думає і про його вказівки, і про нього самого.
"Я отримав дзвінок з вимогою провести роз'яснювальну бесіду серед своїх співробітників про недопущення їхньої участі в мітингах проти чинного уряду. В кінці розмови людина, яка зі мною говорив - це була якась дама, сказала, щоб я потурбувався про своє здоров'я і здоров'я своїх співробітників. Я хочу заявити про те, що особисто я і кожен працівник IT-сектору Білорусі тебе Янчевський Всеволод (ред.-директор Парку) будемо пам'ятати як зрадника своєї країни, який думав, що я сцикло, який думав, що інші айтішники та керівники - сцикло. Ти що думав, що давши нам податкові преференції і загнавши нас в резиденти Парку високих технологій, ти позбавиш нас свободи і волевиявлення? Ти перший сцикло, який підтримував цей режим! Я закликаю всіх керівників білоруських IT-компаній сказати те саме: "Янчевський ти - сцикло". Ті, хто сьогодні підкоряються Янчевському, ті, хто сьогодні притискає IT-компанії, ті, хто сьогодні намагається зробити нас - айтішників, рабами і невільними людьми - ви бачили ось це?" - сказав керівник IT-компанії і показав непристойний жест.
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А то видосики гневные пилит, а бацьке в то же время непрерывно валюта на карман капает за «танчики» и остальную по&бень
Странно, что Цензор об этом молчит. Это очень серьезно, ИТ Беларуси может переехать в другую страну (Украину, Польшу, Эстонию и т.п.) в течение суток, это элементарно. И любая страна с радостью их примет. ИТ Беларуси фактически поставили Лукашенко ультиматум.
Мужик, Респект Тебе!!!!!
Причем юридически повод для агресси предостаточный..Союзный договор, где Мацква скажет, что произошла спланированная агрессия западных служб( ну как же без Украины), где главную роль на ваших барикадах сыграли смертники племени сиомбе на юге Мозамбика, специально привезенные чартером в Киев(вариант). Это не смешно.
Просто у вашего бацьки не выбора, он будет и дальше убивать вас руками русских, а вот вы можете еще и изменится.....но!....для этого вам надо посильнее стать раком и чуть шире раздв нуть ноги.
Итак выбор за вами.....вот вам две таблетки .....белая и красная. Цветами вашего флага. Ну красный цвет понятно какая?
Белорусы вышли не против Москвы ,а против Луки и насилия.
В этом их беда.
надо было еще фамилию имя отчество и должность дамы дать.
Красава!