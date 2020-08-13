"Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади. ВIДЕО

Компаніям-резидентам білоруського Парку високих технологій надійшла вказівка ​​провести роз'яснювальну роботу зі своїми співробітниками про те, щоб вони не брали участі в протестах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на це директор однієї з цих компаній записав відеозвернення і на пальцях, в буквальному сенсі, пояснив директору Парку, що він думає і про його вказівки, і про нього самого.

"Я отримав дзвінок з вимогою провести роз'яснювальну бесіду серед своїх співробітників про недопущення їхньої участі в мітингах проти чинного уряду. В кінці розмови людина, яка зі мною говорив - це була якась дама, сказала, щоб я потурбувався про своє здоров'я і здоров'я своїх співробітників. Я хочу заявити про те, що особисто я і кожен працівник IT-сектору Білорусі тебе Янчевський Всеволод (ред.-директор Парку) будемо пам'ятати як зрадника своєї країни, який думав, що я сцикло, який думав, що інші айтішники та керівники - сцикло. Ти що думав, що давши нам податкові преференції і загнавши нас в резиденти Парку високих технологій, ти позбавиш нас свободи і волевиявлення? Ти перший сцикло, який підтримував цей режим! Я закликаю всіх керівників білоруських IT-компаній сказати те саме: "Янчевський ти - сцикло". Ті, хто сьогодні підкоряються Янчевському, ті, хто сьогодні притискає IT-компанії, ті, хто сьогодні намагається зробити нас - айтішників, рабами і невільними людьми - ви бачили ось це?" - сказав керівник IT-компанії і показав непристойний жест.

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