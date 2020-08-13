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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади. ВIДЕО

Компаніям-резидентам білоруського Парку високих технологій надійшла вказівка ​​провести роз'яснювальну роботу зі своїми співробітниками про те, щоб вони не брали участі в протестах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на це директор однієї з цих компаній записав відеозвернення і на пальцях, в буквальному сенсі, пояснив директору Парку, що він думає і про його вказівки, і про нього самого.

"Я отримав дзвінок з вимогою провести роз'яснювальну бесіду серед своїх співробітників про недопущення їхньої участі в мітингах проти чинного уряду. В кінці розмови людина, яка зі мною говорив - це була якась дама, сказала, щоб я потурбувався про своє здоров'я і здоров'я своїх співробітників. Я хочу заявити про те, що особисто я і кожен працівник IT-сектору Білорусі тебе Янчевський Всеволод (ред.-директор Парку) будемо пам'ятати як зрадника своєї країни, який думав, що я сцикло, який думав, що інші айтішники та керівники - сцикло. Ти що думав, що давши нам податкові преференції і загнавши нас в резиденти Парку високих технологій, ти позбавиш нас свободи і волевиявлення? Ти перший сцикло, який підтримував цей режим! Я закликаю всіх керівників білоруських IT-компаній сказати те  саме: "Янчевський ти - сцикло". Ті, хто сьогодні підкоряються Янчевському, ті, хто сьогодні притискає IT-компанії, ті, хто сьогодні намагається зробити нас - айтішників, рабами і невільними людьми - ви бачили ось це?" - сказав керівник IT-компанії і показав непристойний жест.

Дивіться: Неймовірна нічна атмосфера в мінських дворах: люди з квартир кричать "Жыве Беларусь!" і блимають світлом. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) ІТ-індустрія (721)


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Топ коментарі
+56
Сильно!!! Молодец!!!
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13.08.2020 10:29
+49
когда белорусы переосмыслят происходящее и поймут, что их враг в лаптях, тогда начнется правильное движение.
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13.08.2020 10:32
+34
Нормальный чувак.
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13.08.2020 10:30
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Не факт тыкать в видосиках невидимым врагам надо - а если ты действительно «ойтишник», то «поставь свою отрасль» со своими единомышленниками «на паузу».
А то видосики гневные пилит, а бацьке в то же время непрерывно валюта на карман капает за «танчики» и остальную по&бень
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13.08.2020 11:17 Відповісти
500+ CEO, инвесторов, разработчиков Беларуси призывают остановить насилие. Открытое письмо https://dev.by/news/otkrytoe-pismo-it-kompanii

Странно, что Цензор об этом молчит. Это очень серьезно, ИТ Беларуси может переехать в другую страну (Украину, Польшу, Эстонию и т.п.) в течение суток, это элементарно. И любая страна с радостью их примет. ИТ Беларуси фактически поставили Лукашенко ультиматум.
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13.08.2020 11:19 Відповісти
А дальше?ты же директор айтишной кампании,где комп,клава,мозги,вы всю Беларусь за пару часов можете вверх попом поставить а МВД с МО без единого цента оставить и это только разогреваясь-проявите себя наконец-то,помогите своей стране,хотябы обесточте Минск
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13.08.2020 11:31 Відповісти
с последним не согласен - нет в этом смысла только для страны хуже) а вот тормознуть координацию силовиков реально, а так же вытащить все данные о них на свет
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13.08.2020 12:34 Відповісти
Я пример привел,кто айтишник тот понял,с компом в умелых руках ментов как телят можно под русские пули кинут и не только
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13.08.2020 12:56 Відповісти
преимущества айтишников и против властей тоже, - сегодня неоспоримы. они умеют думать. и думать сооооовсем по другому. они сами создают алгоритмы и программы, а не юзают навязываемые им их прямым руководством и властями. они сами суперадмины своего счастья и способны наделять других правами. )
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Душевно и от души!

Мужик, Респект Тебе!!!!!
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13.08.2020 11:53 Відповісти
73% за сцикло...
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13.08.2020 11:53 Відповісти
Маладца!
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13.08.2020 12:43 Відповісти
Кхе,кхе....БЕЛОРУСЫЫЫ!!!.....вы наверное не понимаете. Вы готовы к тому, что после вашей победы над бацькой автоматически, может даже сразу же, начнется агрессия России??? Точно так же как было с Украиной. Вы готовы до конца стоять за свою свободу?
Причем юридически повод для агресси предостаточный..Союзный договор, где Мацква скажет, что произошла спланированная агрессия западных служб( ну как же без Украины), где главную роль на ваших барикадах сыграли смертники племени сиомбе на юге Мозамбика, специально привезенные чартером в Киев(вариант). Это не смешно.
Просто у вашего бацьки не выбора, он будет и дальше убивать вас руками русских, а вот вы можете еще и изменится.....но!....для этого вам надо посильнее стать раком и чуть шире раздв нуть ноги.
Итак выбор за вами.....вот вам две таблетки .....белая и красная. Цветами вашего флага. Ну красный цвет понятно какая?
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13.08.2020 12:57 Відповісти
Не совсем там.Скинув Луку Москва поставит своего кандидата,более послушного. Вот если против "русского мира"пойдут белорусы,тогда и будет агрессия.Но готовы ли белорусы на это?большинство нет.Для многих это братских народ.Кандидаты ведь в основном промосковские,та же Тихановская.
Белорусы вышли не против Москвы ,а против Луки и насилия.
В этом их беда.
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13.08.2020 14:35 Відповісти
Лука-Москва-насилие это одна связка. Одна дудка. Все что он сейчас делает, это указки Москвы.
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13.08.2020 14:42 Відповісти
повністю підтримую.. якщо за сміливими заявами цієї людини не стоїть КДБшне хйло зза порєбріка..
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13.08.2020 13:59 Відповісти
Нормально в чувака бомбануло. Молодець.
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13.08.2020 14:27 Відповісти
я бы заготовил страничку текста заранее, поменьше эмоций.
надо было еще фамилию имя отчество и должность дамы дать.
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13.08.2020 14:35 Відповісти
вот сказал,не дать не взять..
Красава!
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13.08.2020 15:10 Відповісти
Танчикам 10 років. Вусатий мудак зіпсував пацанам свято..
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13.08.2020 15:12 Відповісти
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