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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Мы больш не зможам жыць, як раней", - актори білоруського театру імені Янки Купали звернулися до міліції із закликом припинити застосування сили. ВIДЕО

Актори білоруського Національного академічного театру імені Янки Купали закликали міліцію припинити застосування сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили в спеціальному відеозверненні.

"Ми, купалівці, з болем дивимося на те, що відбувається в країні. Ми поважаємо закон і права людини, але кожен вечір живемо, як на фронті. Покалічені люди нікуди не зникнуть. Вони ніколи не забудуть того, що з ними сталося. Ми вже не зможемо жити так, як раніше. Ми вимагаємо зупинити застосування сили до мирних людей". Ми дуже стурбовані тим, що наші друзі, наші колеги, сусіди, знайомі перебувають під арештом. Ми проти терору і насильства. Ми проти смертей і крові в нашій країні. Ми хочемо миру і спокою", - йдеться в зверненні.

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Автор: 

актор (143) Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) протест (2398) репресії (1622)


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Топ коментарі
+18
Это было последней каплей на нежную и трепетную душу Луки. Он понял и осознал свое плохое поведение всеми фибрами души, расплакался, раскаялся сейчас занят посыпанием головы пеплом и рванием волос на голове и в паху.

Сябры, неужели вы еще верите, что можете увещевать и пристыдить Луку?!
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13.08.2020 11:03
+16
давайте, давайте сябры, соображайте быстрее, у вас какоето заторможенное мировосприятие. Решайте что вы хотите, нового директора совхоза или новую страну вместо совхоза.
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13.08.2020 11:01
+15
Пфф... мусорью насрать. А завезенным из-за паребрика садистам в форме мусорья так вообще п...херу на вас. Мы уже это прошли в 2014. Так что не тупите. Бензин, бутылки, брущатка. Если есть огнестрел, не брезгуйте, мочите. Если не вы, то вас там всех в бетон закатают. Кацапы не люди, с этими животными говорить только на языке п...здюлей.
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13.08.2020 11:07
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давайте, давайте сябры, соображайте быстрее, у вас какоето заторможенное мировосприятие. Решайте что вы хотите, нового директора совхоза или новую страну вместо совхоза.
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13.08.2020 11:01 Відповісти
Директор хочет в свой совхоз новых сотрудников.
Я читал, что тов. Берия как-то подошел к тов. Сталину с жалобой на антисоветскую сущность советских писателей, и с предложением применить соответствующие "оргмеры". Так тов. Сталин ответил: "Товарищ Берия, а других писателей у нас нет!".
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13.08.2020 11:07 Відповісти
Да, искусство в большом долгу...
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13.08.2020 11:20 Відповісти
"Мы против террора и насилия. Мы против смертей и крови в нашей стране. Мы хотим мира и покоя", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net.ua/v3213512 Ці "купалівці" схожіна аборигенів з островів Кука, які поклонялися вогнепальній зброї, з якої їх вбивали європейці. Щоб задобрити зброю, вони прикрашали її квітами і приносили різні дари. От лише застосувати зброю за призначенням, повернувши її проти вбивць їм якось надумку не спадало. Ацим артистам не вистачає лише обмотати квітами сіліцейські дубинки і піднести дари ґумовим кулям. Таки Білорусь не Україна.
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13.08.2020 11:36 Відповісти
Я понимаю, как каждый в меру способностей. В Украине кроме сотен самообороны была(может, и сейчас) диванная сотня, как то вроде международная сотня и т.п. не каждый может держать оружие, но каждый делает общее дело на своем фронте...
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Це так. Але що по-вашому пропоную б ці лицедвх? Змиритися? Щоб не було насильства?
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13.08.2020 15:59 Відповісти
Можешь - бей мусоров, не можешь - не бей, но рассказывай соседям, друзьям и т.п, что надо быть категорически против кровавого луки.
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13.08.2020 16:23 Відповісти
Что и сделали лицедеи(не сразу понял опечатку).
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13.08.2020 16:24 Відповісти
В де вони сказали, що проти Луки? Там такого немає. Там звернення до протестуючи жити мирно і припинити насильство.
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13.08.2020 17:14 Відповісти
А янелох чего молчит и не поддерживает борьбу братьев белорусов с диктатором?
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13.08.2020 11:03 Відповісти
Да не молчит он (хотя лучше бы молчал) - призвал белорусский народ (не "обе стороны", а именно народ) воздержаться от насилия.
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13.08.2020 11:08 Відповісти
как всегда ....редкий дегенерат.
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13.08.2020 14:30 Відповісти
Ти с мердючий свинобик заткни своє гниле ********** хзайло
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13.08.2020 11:09 Відповісти
Это было последней каплей на нежную и трепетную душу Луки. Он понял и осознал свое плохое поведение всеми фибрами души, расплакался, раскаялся сейчас занят посыпанием головы пеплом и рванием волос на голове и в паху.

Сябры, неужели вы еще верите, что можете увещевать и пристыдить Луку?!
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13.08.2020 11:03 Відповісти
Менты наделали достаточно преступлений перед народом и свой договор с Лукой они закрепили кровью.
Ничего не будет, эти призывы бесполезны.
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13.08.2020 11:04 Відповісти
Странно, что букмекерские конторы пока не принимают ставок на то, сколько луке жить осталось на этом свете...
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13.08.2020 11:23 Відповісти
Ти з Ростову бачиш «результати»?
Чи з Лугандона?
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13.08.2020 11:09 Відповісти
Нормальные (без сарказма) люди из лугандона были больше всего заинтересованы в ассоциации с ЕС, т.к. до войны там производилась экспортно-ориентированная продукция, которая покупалась в Европе.
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13.08.2020 11:33 Відповісти
Справді ? Так он воно що , виходить що Україна не дала конкретно Донбасу працювати з ЕС. Для цього прийшов "руський мір" , спасати Донбас... Дивна сюжетна лінія ...
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Побудувавши логічний ланцюжок з вашого вислову :
- " люди из лугандона были больше всего заинтересованы в ассоциации с ЕС, т.к. до войны там производилась экспортно-ориентированная продукция, которая покупалась в Европе."
І тому вони (люди зі сходу) почали підтримувати російську агресію супроти України ? Чи так з ваших слів можливо продовжити ?
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13.08.2020 11:57 Відповісти
> виходить що Україна не дала
Где я такое написал или намекнул на это?

Я написал, что производителем экспортно-ориентированной продукции выгодна ассоциация со странами импортёрами.
Где тут, «виходить що Україна не дала», «спасати Донбас» «руський мір»???
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Дякую що видалили не логічний свій вислів.
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13.08.2020 12:07 Відповісти
Я его дополнил.
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13.08.2020 12:11 Відповісти
янукович з 10 по 13 рік обнадіював всіх і особливо молодих "асоціацією" і безвізом з євросоюзом...але обманув і потягнувся за 3 і 15 млрд за вступ у тайожний союз...
йому цього не вибачили, а тайожніки, натомість, вдерлись на територію україни...
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13.08.2020 11:11 Відповісти
тайожніки тому й пішли війною, що солідарні з нормальними людьми...
з самого початку, ще у листопаді 13 азаров казав - не можна підписувати асоціацію, бо буде війна..
знав прем,єр, а не готувався, втік, як і головнокомандувач...не пройшли відбір
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13.08.2020 11:23 Відповісти
"нормальные люди" - это совкодрочеры, коих целые своры на дамбасе и в крыму? И пахло янович вместе с ними?
Не буду ставить вам диагноз, ну, вы поняли...
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13.08.2020 11:27 Відповісти
похоже, у вас челюсть по иному устроена и, потому не улавливаете всіх тонкощів мови
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13.08.2020 11:34 Відповісти
Прочел еще раз, не понятно, таежники солидарны с нормальными людьми, или пошли войной на тех, кто солидарен.Там нет тонкостей, обычная неграмотность в построении сложноподчиненных предложений.
Потому и возникло непорозуміння.
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13.08.2020 11:57 Відповісти
всі поняли...і даже той, кому було адресоване це, правильно написане, складнопідрядне речення...
для вас підказка - візьміть нормальних людей у лапки
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13.08.2020 12:10 Відповісти
Нормальные люди это кто, мокши?
Главная польза от безвиза и ассоциации - подальше от мокшандии. Вам этого мало?
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13.08.2020 11:24 Відповісти
оно не соображает, что ассоциация - это направление и пинок к реформам и развитию. дикие снежнонигерийские люди.
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13.08.2020 11:34 Відповісти
шо ты там "бачиш" овца зебильная?
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13.08.2020 11:12 Відповісти
ну тепер точно бити не будуть ! попросіть ***** хай виведе війська з Донбасу ...
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13.08.2020 11:07 Відповісти
Пфф... мусорью насрать. А завезенным из-за паребрика садистам в форме мусорья так вообще п...херу на вас. Мы уже это прошли в 2014. Так что не тупите. Бензин, бутылки, брущатка. Если есть огнестрел, не брезгуйте, мочите. Если не вы, то вас там всех в бетон закатают. Кацапы не люди, с этими животными говорить только на языке п...здюлей.
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13.08.2020 11:07 Відповісти
Это да. Пока не оскалишь зубы, твой рот будут воспринимать как эротическое отверстие.
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13.08.2020 11:12 Відповісти
100%
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13.08.2020 11:16 Відповісти
Вольтер: «Свобода - это не то, что вам дали. Это - то, что у вас нельзя отнять».
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13.08.2020 11:17 Відповісти
Мир и покой вам Лукашка и обеспечит, только коронуйте его, и Коленьку как наследника примите.
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13.08.2020 11:07 Відповісти
Станцуйте еще "против насилия".
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13.08.2020 11:11 Відповісти
зато какие опыт и знания все приобрели.
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13.08.2020 11:14 Відповісти
Хотят мира и покоя? И все? К кому они обращаются?
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13.08.2020 11:19 Відповісти
непонятно. Может к "той стороне"?
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13.08.2020 11:28 Відповісти
Сильно! Молодцы!
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13.08.2020 11:28 Відповісти
Тепер би ще пояснити гондомонівцям що таке театр.
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13.08.2020 11:32 Відповісти
"Мы больш не зможам жыць, як раней"..... Це 100% не зможите. Самі так захотіли. Спочатку 26 років мовчали і жили, а тепер вже не будете жити, як жили, а будете жити веселей.....
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13.08.2020 11:39 Відповісти
Сюр. ми хочем міру і спокою і робимо руїну і закликаємо мір рюсскій. СЮР!
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13.08.2020 11:41 Відповісти
Молодці, але краще щоб вони на хатинку в Ростові, збір коштів оголосили.
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13.08.2020 11:47 Відповісти
Це очевидно, але мене цікавить як ви далі хочете жити? Не так як раніше, а як саме?
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Лукашенко переступил черту - на нем людская кровь
И прощения ему уже не будет
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13.08.2020 12:25 Відповісти
В ЭТОЙ жизни!? Будет! А вот как издохнет - не будет ему ему пощады!
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Да? А что будет? Белорусы его цветами закидают?
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13.08.2020 12:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory @pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory/status/1293789142942388225 3 ч

Беларускія феміністкі ў плюсе.

Вулічны пратэст выдатнае мейсца заявіць пра сваё існаваньне.
Феміністкі актыўна далучыліся да рэвалюцыі.
За што ім вялікі дзякуй.
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13.08.2020 12:40 Відповісти
Феминистки в +!? Круто!!! Верю, Дело будет!
Нннн-у!!! А клуб любителей гребли на пресных водах что скажет!?
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13.08.2020 12:52 Відповісти
Бунт на коленях!? Знакомо!
И я, тоже: За все хорошее и против всего плохого!"
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Ну что можно сказать. В любом случае это начала конца эры бацьки. То что он останется при власти это почти факт, но все уже будет по другому, совсем. Делать из себя такого себе простенького доброго дедушку колхозника уже точно не получиться. Поддержки у него судя по всему практически нет вообще. Даже у Яника она была, на востоке и на крыму. А тут все печально. И чтоб трон не шатался нужно будет уже не бульбу на полях под камеры сажать и не на коньках кататься в ледовых дворцах, а гайки закручивать под самое небалуйся. И делать это совковый колхозник будет естественно с упорством достойным лучшего применения. Как обычно у таких и получается. А потом ее сорвет, резьбу. Вот тогда и начнется. Когда в политику пойдут не кремлевские консервы или подставные тетки, а вот те кто в эти дни на улицах ******** получил. Они в первую очередь захотят что-то изменить. Не сегодня конечно, и не завтра, но 5-6 лет это тоже не срок для таких процессов. Теперь это будет уже совсем другая страна, хоть усатый и будет делать вид что все как обычно.
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13.08.2020 12:55 Відповісти
То что он останется при власти это почти факт...

Я бы не торопился с такими выводами.
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13.08.2020 17:49 Відповісти
Все эти увещивания до одного места. Никто их не услышит. Только многомиллионная масса людей может что-то решить. И желательно чтоб были люди которые умеют стрелять в ответ.
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13.08.2020 13:12 Відповісти
30 лет жили, на подкорме от ПУ. Надоело. Хотим чтобы нас кормил ПУ утром и вечером.
Будим стоять на каленях.
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13.08.2020 16:29 Відповісти
 
 