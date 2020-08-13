"Мы больш не зможам жыць, як раней", - актори білоруського театру імені Янки Купали звернулися до міліції із закликом припинити застосування сили. ВIДЕО

Актори білоруського Національного академічного театру імені Янки Купали закликали міліцію припинити застосування сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили в спеціальному відеозверненні.

"Ми, купалівці, з болем дивимося на те, що відбувається в країні. Ми поважаємо закон і права людини, але кожен вечір живемо, як на фронті. Покалічені люди нікуди не зникнуть. Вони ніколи не забудуть того, що з ними сталося. Ми вже не зможемо жити так, як раніше. Ми вимагаємо зупинити застосування сили до мирних людей". Ми дуже стурбовані тим, що наші друзі, наші колеги, сусіди, знайомі перебувають під арештом. Ми проти терору і насильства. Ми проти смертей і крові в нашій країні. Ми хочемо миру і спокою", - йдеться в зверненні.

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