"Мы больш не зможам жыць, як раней", - актори білоруського театру імені Янки Купали звернулися до міліції із закликом припинити застосування сили. ВIДЕО
Актори білоруського Національного академічного театру імені Янки Купали закликали міліцію припинити застосування сили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони заявили в спеціальному відеозверненні.
"Ми, купалівці, з болем дивимося на те, що відбувається в країні. Ми поважаємо закон і права людини, але кожен вечір живемо, як на фронті. Покалічені люди нікуди не зникнуть. Вони ніколи не забудуть того, що з ними сталося. Ми вже не зможемо жити так, як раніше. Ми вимагаємо зупинити застосування сили до мирних людей". Ми дуже стурбовані тим, що наші друзі, наші колеги, сусіди, знайомі перебувають під арештом. Ми проти терору і насильства. Ми проти смертей і крові в нашій країні. Ми хочемо миру і спокою", - йдеться в зверненні.
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Я читал, что тов. Берия как-то подошел к тов. Сталину с жалобой на антисоветскую сущность советских писателей, и с предложением применить соответствующие "оргмеры". Так тов. Сталин ответил: "Товарищ Берия, а других писателей у нас нет!".
Сябры, неужели вы еще верите, что можете увещевать и пристыдить Луку?!
Ничего не будет, эти призывы бесполезны.
Чи з Лугандона?
- " люди из лугандона были больше всего заинтересованы в ассоциации с ЕС, т.к. до войны там производилась экспортно-ориентированная продукция, которая покупалась в Европе."
І тому вони (люди зі сходу) почали підтримувати російську агресію супроти України ? Чи так з ваших слів можливо продовжити ?
Где я такое написал или намекнул на это?
Я написал, что производителем экспортно-ориентированной продукции выгодна ассоциация со странами импортёрами.
Где тут, «виходить що Україна не дала», «спасати Донбас» «руський мір»???
йому цього не вибачили, а тайожніки, натомість, вдерлись на територію україни...
з самого початку, ще у листопаді 13 азаров казав - не можна підписувати асоціацію, бо буде війна..
знав прем,єр, а не готувався, втік, як і головнокомандувач...не пройшли відбір
Не буду ставить вам диагноз, ну, вы поняли...
Потому и возникло непорозуміння.
для вас підказка - візьміть нормальних людей у лапки
Главная польза от безвиза и ассоциации - подальше от мокшандии. Вам этого мало?
И прощения ему уже не будет
Беларускія феміністкі ў плюсе.
Вулічны пратэст выдатнае мейсца заявіць пра сваё існаваньне.
Феміністкі актыўна далучыліся да рэвалюцыі.
За што ім вялікі дзякуй.
Нннн-у!!! А клуб любителей гребли на пресных водах что скажет!?
И я, тоже: За все хорошее и против всего плохого!"
Я бы не торопился с такими выводами.
Будим стоять на каленях.