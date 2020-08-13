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Новини Відео Революція в Білорусі
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Білоруси, які служили в силових структурах, масово викидають форму і нагороди на знак протесту. ВIДЕО

У соціальних мережах почали поширюватися відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорстокого розгону демонстрацій у країні.

Телеграм-канал NEXTA Live опублікував уже понад 10 таких звернень, передає Цензор.НЕТ.

"Я давав присягу своєму народу, пишався тим, де служив. Зараз мені соромно. Ганьба. Ганьба всім, хто виконує такі накази", - каже чоловік на одному з роликів. Після цього він знімає із себе форму спецпризначенця і викидає її.

Понад 360 тис. лайків набрав допис колишнього капітана міліції в Instagram, в якому він розповідає, що подав у відставку після 17 років служби. У підписі до фотографії чоловік поставив хештег #міліціязнародом.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+8
А когда стадо из 73% баранов начнёт выбрасывать Зе-прибамбасы?
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13.08.2020 12:35
+6
А вот и полярная лиса пришла к Лукашенко
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13.08.2020 12:32
+6
Украинские мусора так не делали....
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13.08.2020 12:40
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А вот и полярная лиса пришла к Лукашенко
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13.08.2020 12:32 Відповісти
Це все дурня і російська пропаганда. Ну викинули три мента форму, так ментів в Білорусі ще багато! А то як це подається говорить про потужну російську медіа-атаку на Лукашенка і саме російські телеканали є головним фактором нестабільності в Білорусі! Потрібно відключити російські ТВ канали і замінити їх на українські.
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13.08.2020 12:43 Відповісти
Це так. Яле ми як завжди осторонь і знову програємо інформ війну рашці.
Хоча саме зараз є чудова нагода піднести наш Майдан, нагадати про нього знову білорусам, Зараз би вони інформацію про нього сприймали, як щось дуже близьке до них за духом.
Крім того, дуже влучна можливість і самим українцям на тлі доволі кволого пручання білорусів піднести ідею нашого Майдану. Нагадати, які ми були і є круті.
Це все завдання нашого Міністерства інформаційної політики. Хоча...про що це я.
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Неправильне у Вас бажання. Україні вигідно щоб проросійські протести в Білорусі зупинились. Зараз потрібно дублювати українські телеканали білоруською, російською та англійською мовами і запускати трансляцію на Білорусь та весь світ і домовлятись про це з Лукашенком! Щоб замінити російські терористичні канали, які розкачують ситуацію в Білорусі, потрібно мати гарний контент і тут українські телеканли можуть стати у пригоді і зупинити хвилю насильства. Білоруси побачать як живе Україна після Майдану і не захочуть нічого змінювати!
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13.08.2020 12:57 Відповісти
https://censor.net/user/347491, про що це ти?

Основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. Вони малюються один до одного, як колись малювали нас - "экстремисты, наркоманы, вонствующие профашистские молодчики".
Не ображайся, але це саме ти трохи заплутався в тому що зараз коїться на кремлівському інформ просторі.
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13.08.2020 13:08 Відповісти
У путіна крім основних телеканалів ще є купа інструментів дестабілізовувати ситуацію в Білорусі. Соціальні мережі, лідери громадської думки, агенти впливу в Україні та ЄС. путін активно тисне на Лукашенка і намагається його звалити, путін не пробачить Лукашенку відмову від об'єднання з росією в спільну державу, яка за задумкою путіна мала забезпечити йому нову Конституцію об'єднаної держави і нови терміни Президентства вже в новій державі. Лукашенко своєю відмовою від об'єднання ледве не примусив путіна знову піти з президентського поста і цю фронду Лукашенку не пробачать! Тепер Лукашенко фактично труп, його вб'ють в результаті масових протестів спровокованих росією!
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13.08.2020 13:14 Відповісти
ты хоть включал росийские каналы? они сейчас топят за лукашенка, мусоров и обсирают протестующих
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13.08.2020 13:00 Відповісти
Я російські телеканли не дивлюсь, так як і українські. Не люблю коли мене намагаються нагодувати лайном. Але я дивлюсь Інтернет і бачу якісно зроблену картинку путінськими пропагандонами, картинку яка провокує на спротив і активно розповсюджується в Інтернеті та соціоальних мережах! путін продовжує давити на Лукашенка через медійний простір і не відмовився від усунення Лукашенка з посади, просто інструментарій помінявся.
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13.08.2020 13:04 Відповісти
если это так то путин полный дебилоид и только отдаляет Беларусь от рашки
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13.08.2020 13:07 Відповісти
путін не вирізняється розумом, але вирізняється рідкісною злобністю та маніакальним переслідуванням своїх опонентів. Зараз для путіна головне вбити Лукашенка, який його підвів.
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13.08.2020 13:15 Відповісти
а это уже проблемы лукашенка, нечего было связыватся со всяким отбросом
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13.08.2020 13:18 Відповісти
https://censor.net/ua/user/347491, крім Дождя, Єха та Навального, є ще 60 минут, ОРТ та інше кремлівське лайно - їх дивляться більше і саме там Лукашенко лігитимний із 80% перемоги, а протести - це аналог українських бандерофашистів.
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13.08.2020 13:10 Відповісти
Російські заводи в Білорусі оголошують забастовки - ось це реальна позиція путіна.
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13.08.2020 13:16 Відповісти
Дуже сильно в цьому суніваюсь. Це наслідок протестного руху, але не свідома ціль *****.
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13.08.2020 13:23 Відповісти
Протестний рух звичайно існує але його потужно підігрівають з росії.
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13.08.2020 13:31 Відповісти
Ментов бывших не бывает
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13.08.2020 12:34 Відповісти
А когда стадо из 73% баранов начнёт выбрасывать Зе-прибамбасы?
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13.08.2020 12:35 Відповісти
...никогда, потому что это означает признание в том, что они сами, добровольно наелись говна
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13.08.2020 12:37 Відповісти
Но ведь так оно и есть.
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13.08.2020 12:41 Відповісти
...а вот смелости в этом признаться - нет
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13.08.2020 13:46 Відповісти
А коли отара з 8% полишить пестити одне одного?)))
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13.08.2020 12:43 Відповісти
Украинские мусора так не делали....
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13.08.2020 12:40 Відповісти
А кто во время Майдана сливал преступные наставления и увольнялся?
Нормальные есть везде, хотя не достаточно....
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13.08.2020 12:44 Відповісти
А кто? Такого движа у нас точно не было. Хотя у нас и такой жестокости по всей стране не было. Может я зря на наших наехал...
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13.08.2020 12:46 Відповісти
Такая жестокость только в начале была, потом уже что ответка с "молотовым" прилетала моментально. Белоруссы к такому не готовы ментально
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13.08.2020 12:49 Відповісти
понты! Лучше б на улицу с молодежью вышли! Защитили свою честь и людей невинных!
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13.08.2020 12:47 Відповісти
А может и вышли потом.
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13.08.2020 12:56 Відповісти
Может и вишли, но видео -єто чепуха бестолковая
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13.08.2020 18:30 Відповісти
а с чего ты взял что они не вышли?
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13.08.2020 13:01 Відповісти
Для вихода форма була б весьма кстати
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13.08.2020 18:31 Відповісти
Хорошо, что среди украинских силовых структур нет таких.
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13.08.2020 13:03 Відповісти
здорово,зрелищно для домашних,-скажи спецназовец почему ты не на улице ты ведь профи,и лучше многих знаешь как защитить свой народ,как все работает.Почему ты понтуешся-иди туда где ты нужен и тебя давно ждут,а понты оставь .....
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13.08.2020 13:12 Відповісти
Могли б навіть одягнути свою форму та стати спецназ проти спецназу
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13.08.2020 13:46 Відповісти
Мужик. Респект. Авакову пример.
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13.08.2020 13:12 Відповісти
для чого викидати,
партизанам згодиться
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13.08.2020 14:38 Відповісти
а мне кажется, шо это навеянная каким-то дураковатым политтехнологом клоунада.
П.С.
в Беларуси около 7% проголосовали против всех. вот эти 7% - мои братья. а это всё полная уйня
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13.08.2020 14:50 Відповісти
Эти 7 процентов - амебы.
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13.08.2020 15:08 Відповісти
Массовости не видно, видно пару-тройку пьяниц и маргиналов.
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13.08.2020 15:52 Відповісти
3й день наблюдаю такие видео. Их гораздо больше!
Особенно чем то поразило вчерашнее, когда в мусоропровод (не как в этом видео) человек полковник выкидывает погоны, пару документов книжечек и несколько орденов.
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13.08.2020 20:12 Відповісти
 
 