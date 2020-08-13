Білоруси, які служили в силових структурах, масово викидають форму і нагороди на знак протесту. ВIДЕО
У соціальних мережах почали поширюватися відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорстокого розгону демонстрацій у країні.
Телеграм-канал NEXTA Live опублікував уже понад 10 таких звернень, передає Цензор.НЕТ.
"Я давав присягу своєму народу, пишався тим, де служив. Зараз мені соромно. Ганьба. Ганьба всім, хто виконує такі накази", - каже чоловік на одному з роликів. Після цього він знімає із себе форму спецпризначенця і викидає її.
Понад 360 тис. лайків набрав допис колишнього капітана міліції в Instagram, в якому він розповідає, що подав у відставку після 17 років служби. У підписі до фотографії чоловік поставив хештег #міліціязнародом.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Хоча саме зараз є чудова нагода піднести наш Майдан, нагадати про нього знову білорусам, Зараз би вони інформацію про нього сприймали, як щось дуже близьке до них за духом.
Крім того, дуже влучна можливість і самим українцям на тлі доволі кволого пручання білорусів піднести ідею нашого Майдану. Нагадати, які ми були і є круті.
Це все завдання нашого Міністерства інформаційної політики. Хоча...про що це я.
Основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. Вони малюються один до одного, як колись малювали нас - "экстремисты, наркоманы, вонствующие профашистские молодчики".
Не ображайся, але це саме ти трохи заплутався в тому що зараз коїться на кремлівському інформ просторі.
Нормальные есть везде, хотя не достаточно....
партизанам згодиться
П.С.
в Беларуси около 7% проголосовали против всех. вот эти 7% - мои братья. а это всё полная уйня
Особенно чем то поразило вчерашнее, когда в мусоропровод (не как в этом видео) человек полковник выкидывает погоны, пару документов книжечек и несколько орденов.