Білоруси, які служили в силових структурах, масово викидають форму і нагороди на знак протесту. ВIДЕО

У соціальних мережах почали поширюватися відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорстокого розгону демонстрацій у країні.

Телеграм-канал NEXTA Live опублікував уже понад 10 таких звернень, передає Цензор.НЕТ.

"Я давав присягу своєму народу, пишався тим, де служив. Зараз мені соромно. Ганьба. Ганьба всім, хто виконує такі накази", - каже чоловік на одному з роликів. Після цього він знімає із себе форму спецпризначенця і викидає її.

Понад 360 тис. лайків набрав допис колишнього капітана міліції в Instagram, в якому він розповідає, що подав у відставку після 17 років служби. У підписі до фотографії чоловік поставив хештег #міліціязнародом.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.