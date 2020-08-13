"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски. ВIДЕО

У вагоні харківського метро сталася словесна перепалка між літнім чоловіком і молодим хлопцем через те, що хлопець зайшов без маски.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис інциденту опубліковано на сторінці "Харківські будні" в соцмережі.

Хлопець зайшов у вагон поїзда метро без захисної маски, але в навушниках і з кавою в руках і сів поруч із літнім чоловіком.

"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - обурився недотриманням карантинних норм чоловік.

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