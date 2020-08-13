УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
18 382 476

"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски. ВIДЕО

У вагоні харківського метро сталася словесна перепалка між літнім чоловіком і молодим хлопцем через те, що хлопець зайшов без маски.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис інциденту опубліковано на сторінці "Харківські будні" в соцмережі.

Хлопець зайшов у вагон поїзда метро без захисної маски, але в навушниках і з кавою в руках і сів поруч із літнім чоловіком.

"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - обурився недотриманням карантинних норм чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у деяких регіонах України дуже напружена, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1416) Харків (5605) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
Рюкзак не снял, с кофеём, без маски. Говноед мелкий.
показати весь коментар
13.08.2020 12:30
+44
Дійсно, таке молоде а совок.
показати весь коментар
13.08.2020 12:30
+39
Скорее жлоб.

Жлоб - это организм, которому насрать, что его действия причиняют неудобства или даже откровенно вредят окружающим.

Именно такие режут сидения в транспорте, ссут в лифте, лезут без очереди и пердят на концерте симфонического оркестра.

Ну и за ЗЕ голосуют, естесственно.
показати весь коментар
13.08.2020 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Звісно. Я дуже шановливо та трепетно відношуся до однодумців. В розмові з ними я краще поступлюся, - але крім випадків, коли вони не бачать небезпеку, про яку я можу їм підказати, та допомогти запобігти. Це частина мого шановливого ставлення до Вас, і моє визнання Вашої важливої ролі.

нічим не обгрунтований примус - для мене і всіх лікарів світу - обгрунтований.
Завтра Вам скажуть нап*ялити захисні окуляри і обов*язкові гумові рукавички - це у випадку тотальної агресивної інфекції, на кшталт середньовічних епідемій чуми. Поки що, слава богу, це не так, і не потрібно.

Storing medical information below the skin's surface - і? Чим він принципово відрізняється від фітнес-браслету? Незйомністю? Так його можна буде вирізати, якщо трапиться раптовий напад конспірології.

Якраз я, на відміну від коронопсихозних, спокій зберігаю. І здоровий глузд.
Я теж - тому і попереджую людей, і раджу зберігати спокій. Бо заперечення - це теж форма прояву неспокою.

З усіїю щирою повагою до Вас, і вдячністю.
показати весь коментар
16.08.2020 12:29 Відповісти
Дякую. Не сприймайте, будь ласка, так, що я не хочу з Вами спілкуватися на дану тему чи припиняю дискусію. Можемо продовжувати ... Запропонувала облишити, бо я не зміню свою думку: не маю підстав. Навіть переглянути. Навпаки - щодня переконуюся у її правильності.
На початку я, як і всі, не знала, що конкретно відбувається: бракувало інформації, все швидко і на емоціях. Але за стільки часу (я уважно стежила за розгортанням + у нас інформація краще подається в плані показників, розгорнуті таблиці з поясненнями) побачила, що те, що кажуть і що є насправді - не поєднується, не корелюється і не тримається купи + неозброєним оком видно маніпуляції. Коли все чесно - то воно просто. А коли щось не так - то починаються танці з бубнами.

Текст ще не шукала: читаю, що там білоруси напротестують.
Приємного вечора.
показати весь коментар
16.08.2020 21:27 Відповісти
Добро.
Звісно, все в порядку. Будьмо здорові.
Просто спокійно робіть нескладні речі, НАЧЕБТО цей вірус є справді такий загрозливий.
показати весь коментар
16.08.2020 21:32 Відповісти
Просто спокійно робіть нескладні речі, НАЧЕБТО цей вірус є справді такий загрозливий.

Я роблю і робитиму те, що вважаю доцільним.
Приємного дня.
показати весь коментар
17.08.2020 07:46 Відповісти
Хирурги носят маску по нескольку часов каждый день.
показати весь коментар
13.08.2020 18:03 Відповісти
"Хирурги и медсестры, которые занимаются чистой хирургией, носят одноразовые маски для лица. Считается, что у масок для лица есть два преимущества: предотвращение проникновения микробов из носа и рта хирурга в рану пациента и защита лица хирурга от каких-либо брызг из раны пациента. Считается, что маски для лица снижают вероятность раневых инфекций после операции."
"Мы проанализировали в общей сложности 2106 участников из трех обнаруженных нами исследований. Все три исследования показали, что ношение маски на лице во время операции не увеличивает и не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции. Мы пришли к выводу, что нет четких доказательств того, что ношение одноразовых масок для лица влияет на вероятность развития раневых инфекций после операции."
https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy
показати весь коментар
13.08.2020 18:49 Відповісти
не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции
Блджад, да это нобелевка. Сколько можно сэкономить средств, отменив хирургические маски?
Я тебе уже писал, что раневые инфекции и респираторные - совершенно разные инфекции, от патогенов с совершенно разными свойствами. Хватит распространять феерическую ************** антинаучную *****.
показати весь коментар
13.08.2020 19:04 Відповісти
Скудоумным не рекомендуется обсуждпть то, что не понимают.
показати весь коментар
13.08.2020 19:30 Відповісти
Вы - медик?
показати весь коментар
13.08.2020 19:42 Відповісти
он дебил
показати весь коментар
14.08.2020 01:06 Відповісти
Вы демонстрируете, что и женский род у этого термина есть.
показати весь коментар
14.08.2020 20:56 Відповісти
Ось цей Александро щось тут вякає про Китай. Про якись там досліди та всіляку як Ви кажете класно "феерическую ************** антинаучную *****".Даруйте за плагіат.Сподобалось.
Так ось в Піднебесної якщо ви приходите в район де не живете вам на вході,або в'їзді випишуть перепустку,на виході дасьте перепустку що маєте право вийти з району. Будете без маски вас в той самий день посадять на 10 років! Китайський хлопець який лікувався в кліниці
,та критикував дії влади в боротьбі з Covidoм просто з неї зник. Догадуєтесь? Його просто
розстріляли! (З матеріалів французського документального фільму.)
показати весь коментар
13.08.2020 19:51 Відповісти
В отличие от вас дремучих коронафобов, я был в Китае и знакомился с их медициной в больницах и клиниках.
показати весь коментар
13.08.2020 20:21 Відповісти
Чого брешешь кацапське мудило! Ти хто такий щоб тебе в Китаї пускали знайомитися
з іх медиціною? Медичне світило? Панимающий нашелся! Мурло ти кацапське!
показати весь коментар
14.08.2020 12:25 Відповісти
ВЫ вообще слышите, ЧТО говорят в метро?
"Оденьте маску, уважайте окружающих!
показати весь коментар
13.08.2020 15:40 Відповісти
на заборі теж написано
показати весь коментар
13.08.2020 21:09 Відповісти
какая маска ?????????
показати весь коментар
13.08.2020 16:45 Відповісти
Сейчас можно одеть маску, например, шута, а зимой - деда мороза.
показати весь коментар
13.08.2020 17:29 Відповісти
Мнение специалиста, знающего ВСЕ результаты ВСЕХ научных публикаций по вопросу короновируса несомненно следует учитывать!
показати весь коментар
13.08.2020 21:31 Відповісти
И не только коронавируса.
показати весь коментар
14.08.2020 17:40 Відповісти
адекватна реакція хлопця вислухав, що старий комуняка протрендів, та пішов від нього геть щоб совківська пандемія на нього не перейшла )))
показати весь коментар
13.08.2020 17:15 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2020 20:38 Відповісти
сколько здесь троллей, агитирующих маски не одевать?
я так понимаю, это пригожинские заводилы, которые жаждут пандемии на Украине?
показати весь коментар
13.08.2020 17:36 Відповісти
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
показати весь коментар
13.08.2020 21:10 Відповісти
носiть маски в людних мiсцях, сволото! кожних 2-3 години мiняйте iх!


"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски - Цензор.НЕТ 7370
показати весь коментар
13.08.2020 18:03 Відповісти
повне безглуздя
показати весь коментар
13.08.2020 21:09 Відповісти
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
показати весь коментар
13.08.2020 21:11 Відповісти
Ты глупа. Если ты забеременела приняв таблетку от зачатия - это не означает, что оним бесполезны. Это означает что они эффективны в 99% случаев.
показати весь коментар
13.08.2020 21:34 Відповісти
покажи в цій статистиці твої "99%"
показати весь коментар
13.08.2020 21:38 Відповісти
"
По оценке Британской консультационной службы по беременности (BPAS), каждая четвертая женщина, которой пришлось прибегнуть к аборту, пользовалась одним из самых надежных методов контрацепции.
Более 14 тысяч женщин, которые находились под наблюдением клиник BPAS, забеременели несмотря на то, что принимали противозачаточные таблетки или противозачаточные средства длительного действия.
Они настолько доверяли такому методу контрацепции, что зачастую узнавали о своей беременности слишком поздно. При этом ни одно противозачаточное средство не может давать стопроцентную гарантию.
Тем не менее, считается, что обратимая контрацепция длительного действия очень надежна, а ее эффективность достигает 99%.
показати весь коментар
14.08.2020 08:47 Відповісти
імбецил, покажи 99% в статистиці щодо масок
в тебе дуже погано з розумінням інформації
показати весь коментар
14.08.2020 09:15 Відповісти
Ты, дура, читать умеешь?
Причём ма ски к противозапчаточным средстьвам?
показати весь коментар
14.08.2020 10:12 Відповісти
А тих жінок не питали, чи вони правильно приймали оральні контрацептиви ?
Їх треба пити в один і той же час. Є препарати, які знижуюють їхню ефективність (певні антибіотики), тоді треба додаткові методи використовувати + інші фактори, які можуть вплинути на дію ок.
показати весь коментар
16.08.2020 06:18 Відповісти
Ведана, кнтрацептивы тут в качестве аналогии. Речь идет о ношении масок.
показати весь коментар
16.08.2020 09:46 Відповісти
Для меня маска на улице это идентификатор умный-дурак, на улице дышите глубже, здоровее будете.
показати весь коментар
13.08.2020 21:59 Відповісти
носiть маски в людних мiсцях
показати весь коментар
13.08.2020 22:30 Відповісти
Таких долбо*бов в Харькове 98%. Носят маски на подбородке или выше, с открытым носом. А особо отбитые не только в метро, но и в сурермаркете без масок шляются.
показати весь коментар
13.08.2020 21:22 Відповісти
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
показати весь коментар
13.08.2020 21:24 Відповісти
Ты дура. Без маски график пошёл бы вверх круче.
КАк раздражуют эти парикмахеры, не уха не рыла в ни в вирусологии, ни в статистике, ни в физике, пепреписывающую всякое гавно из разаблачительных статеек не менне тупых журналистов.
Ты дура представляешь себе процесс прохождения аэрозоля через пористую преграду"
Из какой жопы они вылазят?
показати весь коментар
13.08.2020 21:38 Відповісти
а ти хто? визнаний вірусолог? чи *********** сабакова?
показати весь коментар
13.08.2020 21:39 Відповісти
Я не вирусолог. Я физик. И ЗНАЮ, что такое поверхностиное натяжение, смачивание и пр. А поскольку, ті наверно не знаешь, вирус не летает по воздуху, а находится внутри капель слюны, диаметром от 50 до 500 мкм, при прохождении аэрозоля через повязку часть капель при столкновении с волокнами маски оседает на них. Таким образом количество "вдохнутых" тобой капель при маске уменьшается.
Ещё вапросы?
показати весь коментар
14.08.2020 08:53 Відповісти
а куди поділися з твоєї моделі дрібні аерозольні краплини до 10 мкм?
показати весь коментар
14.08.2020 09:10 Відповісти
Никуда. А что?
показати весь коментар
14.08.2020 09:55 Відповісти
ти забув їх згадати, а саме з ними вірус найбільше поширюється
і маски їх не зупиняють, бо розмір вічок більший
показати весь коментар
14.08.2020 10:01 Відповісти
Господи, ну пошли ей хоть крупицу разума!
Маски улавливают капли не потому, что они не проходят в дырочки, а потому, капли МЕНЬШЕ дарочки, проносимые потоком через многослойную структуру в процессе перколяции могут соприкасаться с волокнами, и при этом за счёт поверхностного натяжения НЕ ОТСКАКИВАЮТ ОТ ВОЛОКОН, КАК ЖЕЛЕЗНЫЕ ШАРИКИ, А ПРИЛИПАЮТ К НИМ !!!!
показати весь коментар
14.08.2020 10:18 Відповісти
Там ще електростатичне притягування сприяє осіданню дрібних крапель на волокнах маски. Я Вам про це вже писав.
показати весь коментар
14.08.2020 22:02 Відповісти
Повторите на бис эти перлы.
показати весь коментар
15.08.2020 19:20 Відповісти
Докажите документальными ссылками обратное.
показати весь коментар
15.08.2020 23:53 Відповісти
ще крутіше пішов би?
показати весь коментар
13.08.2020 21:40 Відповісти
Купа наукових досліджень про те, що маски ніяким чином не впливають на поширення вірусів.
https://swprs.org/face-masks-evidence/
показати весь коментар
13.08.2020 21:41 Відповісти
Да, и поэтому нет стран где бы отказались от ношения масок.
показати весь коментар
14.08.2020 08:19 Відповісти
Ісландія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Японія, Нова Зеландія
"нєт стран"?
показати весь коментар
14.08.2020 09:17 Відповісти
Пруф.
показати весь коментар
14.08.2020 09:30 Відповісти
та перевіряй сам
показати весь коментар
14.08.2020 09:32 Відповісти
Как меня раздражает эта тупая публика, которая копирует из интернета отрывки, смыла которых не читали и не понимают как доказательства....
Вот тебе, ДУРА отрывок из твоего "доказательства" ПЕРВАЯ же ссылка в твоей https://swprs.org/face-masks-evidence/
"Мы не рассматривали использование респираторов в обществе. Респираторы представляют собой плотно прилегающие маски, которые могут защитить пользователя от мелких частиц ( https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#r37 37 ) и должны обеспечивать лучшую защиту от воздействия вируса гриппа при правильном ношении из-за более высокой эффективности фильтрации."

И ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ????

Ну почему, Господи, эти полуграмотные и малообразованные люди так активны?
показати весь коментар
14.08.2020 09:05 Відповісти
ти - імбецил, сам вирвав півабзацу про респіратори, коли йде мова про маски
пухом тобі земля
показати весь коментар
14.08.2020 09:13 Відповісти
Тибе про маски? ОК! "Одноразовые медицинские маски (также известные как хирургические маски) представляют собой свободно сидящие устройства, которые были разработаны для ношения медицинским персоналом для защиты от случайного заражения ран пациента и для защиты пользователя от брызг или брызг жидкостей организма ( https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#r36 36 ). Имеются ограниченные доказательства их эффективности в предотвращении передачи вируса гриппа либо при ношении инфицированным человеком для контроля источников, либо при ношении неинфицированными людьми для уменьшения воздействия. Наш систематический обзор не обнаружил значительного влияния масок на передачу лабораторно подтвержденного гриппа."

И ЧТО это доказывает?
показати весь коментар
14.08.2020 10:00 Відповісти
це доводить, що маски не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій
показати весь коментар
14.08.2020 10:02 Відповісти
Это доказывает, что в НЕКОТОРЫХ исследованиях "не обнаружил значительного влияния масок на передачу лабораторно подтвержденного гриппа.", и НИЧЕГО более.

На, читай!
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y

Применение масок в контексте COVID-19 Временные рекомендации 5 июня 2020 г.

Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции).
показати весь коментар
14.08.2020 11:38 Відповісти
Вы путаете инструкцию по ношению масок с общими рекомендациями населению. В последних (от 17 июня) рекомендациях ВОЗ для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок от 5 июня 2020г. Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
показати весь коментар
14.08.2020 17:54 Відповісти
А врать зачем? Там написано: " Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции). Тем не менее самого по себе применения маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты или контроля за источником инфекции, и необходимо принятие других индивидуальных
показати весь коментар
14.08.2020 18:37 Відповісти
Читать документы нужно уметь. Для населения есть главная страница с рекомендациями, обновленными 17 июня и где нет упоминания о масках. О них говорится только в разделе о правилах их использования.Причем и там нужно читать разделы касающиеся только населения. И это две большие разницы - рекомендации населению по защите и рекомендации по использованию масок. Но даже в разделе о правилах их использования населением, как и в этом абзаце, не утвердительная, а предполжительная форма "может", "потенциально ", "по некоторым сведениям". И преамбула этого раздела как раз и завершается приведенной мною цитатой - ." В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#_blank

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
показати весь коментар
14.08.2020 20:51 Відповісти
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
показати весь коментар
15.08.2020 09:19 Відповісти
Очень самокритично отметил в первом и предпоследнем предложениях. Англичане давно отметили в своих исследованиях, что имитированные лабораторными нибулайзерами аэрозоли не ссответствуют реальной ситуации при выдохе.
показати весь коментар
15.08.2020 19:26 Відповісти
И что?
Другой спектр размеров?
Это отменяет поверхностное натяжение?
Живая иллюстрация того, чем упорство отличается от упрямства...
показати весь коментар
16.08.2020 09:44 Відповісти
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
показати весь коментар
14.08.2020 18:53 Відповісти
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
показати весь коментар
14.08.2020 18:54 Відповісти
Очень самокритично отметил в первом и предпоследнем предложениях. Англичане давно отметили в своих исследованиях, что имитированные лабораторными нибулайзерами аэрозоли не ссответствуют реальной ситуации при выдохе.
показати весь коментар
15.08.2020 19:26 Відповісти
Так вали тогда с Харькова, если что-то не нравится. По тебе в Харькове никто рыдать не будет.
показати весь коментар
13.08.2020 21:56 Відповісти
Світ врятує тільки розроблена в Росії вакцина."Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски - Цензор.НЕТ 9204
показати весь коментар
14.08.2020 12:13 Відповісти
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
показати весь коментар
14.08.2020 18:53 Відповісти
У человека, даже больного, при нормальном дыхании никакие капли не выделяются. Капли образуются только при кашле и чихании и то от них есть проверенная и рекомендуемая ВОЗ защита - кашлять и чихать в согнутый локоть или бумажную салфетку.
показати весь коментар
14.08.2020 20:28 Відповісти
Основной, но не единственный путь передачи туберкулеза - воздушно-капельный. Входными воротами инфекции чаще всего являются дыхательные пути человека, в которые микобактерии туберкулеза поступают с частицами высохшей мокроты или с капельками слизи и мокроты, выбрасываемой больными при разговоре, кашле и чихании.

Перестаньте уже жевать кактус.
показати весь коментар
15.08.2020 10:04 Відповісти
Реальная карта пандемии тут - https://calcok.com/raznoe/160.php
ну а мое мнение - это все мировой лохотрон по сбиванию бабла, ограничениея и заморозка конкурентов и процветание бизнеса чинуш, плюс нажива на разграблении средств выделяемых на якобы борьбу с больными.
показати весь коментар
16.12.2020 21:56 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 