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"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски. ВIДЕО
У вагоні харківського метро сталася словесна перепалка між літнім чоловіком і молодим хлопцем через те, що хлопець зайшов без маски.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис інциденту опубліковано на сторінці "Харківські будні" в соцмережі.
Хлопець зайшов у вагон поїзда метро без захисної маски, але в навушниках і з кавою в руках і сів поруч із літнім чоловіком.
"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - обурився недотриманням карантинних норм чоловік.
Топ коментарі
+54 Зэлэный_Змий
показати весь коментар13.08.2020 12:30
+44 Gal
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+39 133133
показати весь коментар13.08.2020 12:43
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нічим не обгрунтований примус - для мене і всіх лікарів світу - обгрунтований.
Завтра Вам скажуть нап*ялити захисні окуляри і обов*язкові гумові рукавички - це у випадку тотальної агресивної інфекції, на кшталт середньовічних епідемій чуми. Поки що, слава богу, це не так, і не потрібно.
Storing medical information below the skin's surface - і? Чим він принципово відрізняється від фітнес-браслету? Незйомністю? Так його можна буде вирізати, якщо трапиться раптовий напад конспірології.
Якраз я, на відміну від коронопсихозних, спокій зберігаю. І здоровий глузд.
Я теж - тому і попереджую людей, і раджу зберігати спокій. Бо заперечення - це теж форма прояву неспокою.
З усіїю щирою повагою до Вас, і вдячністю.
На початку я, як і всі, не знала, що конкретно відбувається: бракувало інформації, все швидко і на емоціях. Але за стільки часу (я уважно стежила за розгортанням + у нас інформація краще подається в плані показників, розгорнуті таблиці з поясненнями) побачила, що те, що кажуть і що є насправді - не поєднується, не корелюється і не тримається купи + неозброєним оком видно маніпуляції. Коли все чесно - то воно просто. А коли щось не так - то починаються танці з бубнами.
Текст ще не шукала: читаю, що там білоруси напротестують.
Приємного вечора.
Звісно, все в порядку. Будьмо здорові.
Просто спокійно робіть нескладні речі, НАЧЕБТО цей вірус є справді такий загрозливий.
Я роблю і робитиму те, що вважаю доцільним.
Приємного дня.
"Мы проанализировали в общей сложности 2106 участников из трех обнаруженных нами исследований. Все три исследования показали, что ношение маски на лице во время операции не увеличивает и не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции. Мы пришли к выводу, что нет четких доказательств того, что ношение одноразовых масок для лица влияет на вероятность развития раневых инфекций после операции."
https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy
Блджад, да это нобелевка. Сколько можно сэкономить средств, отменив хирургические маски?
Я тебе уже писал, что раневые инфекции и респираторные - совершенно разные инфекции, от патогенов с совершенно разными свойствами. Хватит распространять феерическую ************** антинаучную *****.
Так ось в Піднебесної якщо ви приходите в район де не живете вам на вході,або в'їзді випишуть перепустку,на виході дасьте перепустку що маєте право вийти з району. Будете без маски вас в той самий день посадять на 10 років! Китайський хлопець який лікувався в кліниці
,та критикував дії влади в боротьбі з Covidoм просто з неї зник. Догадуєтесь? Його просто
розстріляли! (З матеріалів французського документального фільму.)
з іх медиціною? Медичне світило? Панимающий нашелся! Мурло ти кацапське!
"Оденьте маску, уважайте окружающих!
я так понимаю, это пригожинские заводилы, которые жаждут пандемии на Украине?
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
По оценке Британской консультационной службы по беременности (BPAS), каждая четвертая женщина, которой пришлось прибегнуть к аборту, пользовалась одним из самых надежных методов контрацепции.
Более 14 тысяч женщин, которые находились под наблюдением клиник BPAS, забеременели несмотря на то, что принимали противозачаточные таблетки или противозачаточные средства длительного действия.
Они настолько доверяли такому методу контрацепции, что зачастую узнавали о своей беременности слишком поздно. При этом ни одно противозачаточное средство не может давать стопроцентную гарантию.
Тем не менее, считается, что обратимая контрацепция длительного действия очень надежна, а ее эффективность достигает 99%.
в тебе дуже погано з розумінням інформації
Причём ма ски к противозапчаточным средстьвам?
Їх треба пити в один і той же час. Є препарати, які знижуюють їхню ефективність (певні антибіотики), тоді треба додаткові методи використовувати + інші фактори, які можуть вплинути на дію ок.
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
КАк раздражуют эти парикмахеры, не уха не рыла в ни в вирусологии, ни в статистике, ни в физике, пепреписывающую всякое гавно из разаблачительных статеек не менне тупых журналистов.
Ты дура представляешь себе процесс прохождения аэрозоля через пористую преграду"
Из какой жопы они вылазят?
Ещё вапросы?
і маски їх не зупиняють, бо розмір вічок більший
Маски улавливают капли не потому, что они не проходят в дырочки, а потому, капли МЕНЬШЕ дарочки, проносимые потоком через многослойную структуру в процессе перколяции могут соприкасаться с волокнами, и при этом за счёт поверхностного натяжения НЕ ОТСКАКИВАЮТ ОТ ВОЛОКОН, КАК ЖЕЛЕЗНЫЕ ШАРИКИ, А ПРИЛИПАЮТ К НИМ !!!!
https://swprs.org/face-masks-evidence/
"нєт стран"?
Вот тебе, ДУРА отрывок из твоего "доказательства" ПЕРВАЯ же ссылка в твоей https://swprs.org/face-masks-evidence/
"Мы не рассматривали использование респираторов в обществе. Респираторы представляют собой плотно прилегающие маски, которые могут защитить пользователя от мелких частиц ( https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#r37 37 ) и должны обеспечивать лучшую защиту от воздействия вируса гриппа при правильном ношении из-за более высокой эффективности фильтрации."
И ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ????
Ну почему, Господи, эти полуграмотные и малообразованные люди так активны?
пухом тобі земля
И ЧТО это доказывает?
На, читай!
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y
Применение масок в контексте COVID-19 Временные рекомендации 5 июня 2020 г.
Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции).
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#_blank
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
Другой спектр размеров?
Это отменяет поверхностное натяжение?
Живая иллюстрация того, чем упорство отличается от упрямства...
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
туберкулеза- воздушно-капельный. Входными воротами инфекции чаще всего являются дыхательные пути человека, в которые микобактерии туберкулезапоступают с частицами высохшей мокроты или с капельками слизи и мокроты, выбрасываемой больными при разговоре, кашле и чихании.
Перестаньте уже жевать кактус.
ну а мое мнение - это все мировой лохотрон по сбиванию бабла, ограничениея и заморозка конкурентов и процветание бизнеса чинуш, плюс нажива на разграблении средств выделяемых на якобы борьбу с больными.