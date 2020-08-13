Кравчук про президентські вибори в Білорусі: Україна поважає білоруський народ і його волю. ВIДЕО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися в події в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Кравчука, він був і залишається людиною, яка дотримується міжнародних правил.

"Поки я був кіт сам по собі, не мав жодної посади, я давав оцінку і Путіну, і Лукашенку. Зараз я посадова особа, будь-які мої слова можуть розцінюватися як втручання у внутрішні справи Білорусі, тому я не буду нічого коментувати", - зазначив перший президент України.

"Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися. Якщо потрібна допомога і якщо ця допомога буде через звернення - Україна має її надати. Поки такого звернення немає. Україна має надалі не змінювати ні на йоту своєї стратегічної політики щодо Білорусі, яка записана в документах. Ні на крапельку, нічого не змінилося - Україна приймає будь-якого президента, будь-яку Верховну Раду, яка створена в іноземній державі. Участі в цьому вона не брала, вона поважає народ. Раз народ обрав - ми поважаємо волю білоруського народу", - зазначив Кравчук.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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