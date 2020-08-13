Кравчук про президентські вибори в Білорусі: Україна поважає білоруський народ і його волю. ВIДЕО
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися в події в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
За словами Кравчука, він був і залишається людиною, яка дотримується міжнародних правил.
"Поки я був кіт сам по собі, не мав жодної посади, я давав оцінку і Путіну, і Лукашенку. Зараз я посадова особа, будь-які мої слова можуть розцінюватися як втручання у внутрішні справи Білорусі, тому я не буду нічого коментувати", - зазначив перший президент України.
"Україна має діяти за принципом міжнародного права, не втручатися. Якщо потрібна допомога і якщо ця допомога буде через звернення - Україна має її надати. Поки такого звернення немає. Україна має надалі не змінювати ні на йоту своєї стратегічної політики щодо Білорусі, яка записана в документах. Ні на крапельку, нічого не змінилося - Україна приймає будь-якого президента, будь-яку Верховну Раду, яка створена в іноземній державі. Участі в цьому вона не брала, вона поважає народ. Раз народ обрав - ми поважаємо волю білоруського народу", - зазначив Кравчук.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Живе Білорусь!
А этот коммуняка развалили/уничтожил одно из крупнейших предприятий в мире.
Как бы там ни было, но сказано правильно.
Не суть что говорит Кравчук. Главное что он делает. Он еще тот старый лис в дипломатии. Ему врядли кто что либо сможет диктовать. Это первое. Второе, как на мое мнение (могу конечно ошибаться), но Кравчук не меньший патриот Украины чем мы с вами.
и когда ж эте твари совковые повыздыхают
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1293856841697501185/photo/1
Навіть старий ватний маразматик це розуміє.
На відміну від Найвеличнішого Нелоха який ліз до Американців
на вопрос как он узнал о Голодоморе эта же лиса ответила-
У меня были все полномочия в политбюро ЦК Компартии Украины изучить все партийные архивы. У меня было поручение изучить все вопросы, связанные с репрессиями, посмотреть фотографии, документы. Не все, но партийные источники я изучил досконально.
Но надо отдать должное Михаилу Горбачеву: перестройка, которую он провозгласил, гласность открыли возможность изучать подобные документы и архивы!
неудивительно что кравчук ассоциируется у народа только с сумкой"кравчучкой"
то ахметова поддерживал за продажу ахметову Укртелеком то еще что то ))видно лисе ручку золотили)))минский процесс пойдет успешно-до гробой доски)))
Якщо Путін це *****, то Кравчук це гандон *****.
І як цю падлу ще земля носить?