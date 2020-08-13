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Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва. ВIДЕО

Голова ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста від партії "Слуга народу".

Про це вона повідомила в ролику на своєму YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і кожен миколаївець, щодня бачу проблеми рідного міста: розбиті дороги, зграї бездомних собак, недоглянуті фасади, рекламу наркотиків і багато іншого. Так само, як і вам, мені хочеться якісних змін. (...) Тому було прийнято непросте рішення - стати першою жінкою-мером міста Миколаєва. У мене є сильна команда, план дій і ми сповнені рішучості зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим", - сказала Домбровська в зверненні, опублікованому в четвер.

Також читайте: Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі

Як повідомлялося, в кінці червня Домбровська разом із народною депутаткою фракції "Слуга народу" Іриною Аллахвердієвою стала фігуранткою скандалу з "корабельною сосною". Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею" . Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко попросив вибачення в обох жінок.

"В цілому вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна", - сказав Корнієнко, коментуючи Домбровську.

Пізніше він вибачився і заявив, що "обрав не надто доречну форму для свого захоплення".

Автор: 

місцеві вибори (1366) мер (506) Миколаїв (1806) Слуга народу (2813) Домбровська Тетяна (4)


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Топ коментарі
+27
То, что она сосна, то не страшно. Она, прежде всего, любительница Путина, которая рассказывала про украинских карателей на Донбассе. Вот это страшно.
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13.08.2020 14:04
+23
рабочая сосна корабельная (с)
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13.08.2020 13:55
+19
Значит все таки сосна
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13.08.2020 13:56
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а надо есчо организовать партєйний конкурс- "баобаба-да! года"
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13.08.2020 13:55 Відповісти
там занято до 3000 года-это жена луценко))
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13.08.2020 13:58 Відповісти
а третьякова тогда хто? баодеда-да! ))
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13.08.2020 14:02 Відповісти
соснёт у всех бедных, нищих и обездоленных
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13.08.2020 14:10 Відповісти
рабочая сосна корабельная (с)
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13.08.2020 13:55 Відповісти
Сосна то сосна, але щось дуже затягана, на корабль не потягне, а так пару матросів відпрацює
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13.08.2020 15:08 Відповісти
баба да, баба да))))
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13.08.2020 13:56 Відповісти
Значит все таки сосна
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13.08.2020 13:56 Відповісти
Так это другая какая то сосна
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13.08.2020 13:56 Відповісти
туя?
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13.08.2020 13:58 Відповісти
Пихта...😃
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13.08.2020 14:00 Відповісти
БАОБАБа
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Это они на эту позже съехали, когда про Аллахвердиеву говорили
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13.08.2020 13:59 Відповісти
У тому скандалі було 2 дуба і дві сосни.
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13.08.2020 14:00 Відповісти
Какие нафиг дубы? Два церциса-это иудино дерево.
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13.08.2020 14:04 Відповісти
Так на какую из них Зеля полезет, с словами Баба да баба да?
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13.08.2020 14:51 Відповісти
баба да
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13.08.2020 13:57 Відповісти
Всем приготовить айкосы!!!
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13.08.2020 13:58 Відповісти
насо....тоесть заслужила
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13.08.2020 13:59 Відповісти
смокчи, не відволікайся (слоган корабельної сосни, кандидатки у мери м. Миколаїв)
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13.08.2020 13:59 Відповісти
Аааа ..... теперь понятна связь Николаев - корабли...
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13.08.2020 13:59 Відповісти
Бревно-давалка.
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13.08.2020 14:02 Відповісти
То, что она сосна, то не страшно. Она, прежде всего, любительница Путина, которая рассказывала про украинских карателей на Донбассе. Вот это страшно.
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13.08.2020 14:04 Відповісти
домбровская сосну кожному
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13.08.2020 14:06 Відповісти
агонь)))))
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Звичайна ТП.
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13.08.2020 14:07 Відповісти
По партии - сосна, по сути - баобаб, по видосику - прости Господи!
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13.08.2020 14:07 Відповісти
с намёком возле кораблика снялась ))
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13.08.2020 14:07 Відповісти
Если Николаев выберет эту ватницу мером-может превратиться в соснулый город.
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13.08.2020 14:09 Відповісти
Ты не любишь женщин. рабочих?
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13.08.2020 14:14 Відповісти
робоча баба
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13.08.2020 14:10 Відповісти
Устремились в город Корабелов все сосны.
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13.08.2020 14:11 Відповісти
особливо знаючи,як може бути інакше.)треба проголосувати,це ж професіонал:знає із заду,лежачі,стоячі,боком,сидячі,вверх ногами,ротом,носом та задом.
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Nothing personal, just business!
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13.08.2020 14:12 Відповісти
От Николаевцам то повезло! Рабочая, всем даст. и возмет. Это главное качество зетипильного мера!
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Городу корабелов - корабельную сосну.
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13.08.2020 14:14 Відповісти
Зетипиллы те за такой рекламный слоган должны! А сосна - и подавно.
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13.08.2020 14:16 Відповісти
Ха-ха-ха. От них дождешься. Дарю
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13.08.2020 14:27 Відповісти
Поддутая соска сосна.
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13.08.2020 14:16 Відповісти
Туу мач ...
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13.08.2020 17:35 Відповісти
Баба Да, баба Да!!!
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13.08.2020 14:21 Відповісти
Реклама наркотиков? Власть Зе рекламирует наркоту? Как ставленник партии будет отклоняться от линии партии, которая рекламирует наркоту, с этого места ей нужно по-подробнее.
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13.08.2020 14:22 Відповісти
Ну так всё правильно. Девка - корабельная сосна на пост мера города кораблестроителей. 😀
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13.08.2020 14:25 Відповісти
рабочая, это ж Николаев, соснет на корабле, или яхте.
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13.08.2020 14:26 Відповісти
Так это же другая сосна не "корабельная", у "корабельной" сиськи больше были. И тут палево впаривают ЗЕБИЛЫ
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13.08.2020 14:28 Відповісти
Все не могут такую бабу устроить )))
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Зеленский с утра курит айкос и бормочеть
БАБАДАБАБАДАБАБАДАБАБАДАБАБАДА
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13.08.2020 14:32 Відповісти
Сорока білогруда. Цьому дала, тому дала, а всім пообіцяла...
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13.08.2020 14:34 Відповісти
Тема сисек нераскрыта
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13.08.2020 14:35 Відповісти
Будет брать у богатых и давать бедным?
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13.08.2020 14:38 Відповісти
Миколаїв місто корабелів, от і мером тепер буде "карабєльная сасна". Чи може "сасні", я вже заплутався?
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13.08.2020 14:48 Відповісти
не, не в моем вкусе. Вот Королевская, или Вика Сюмар - агонь.
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13.08.2020 14:50 Відповісти
Городу корабелов -- соответствующую сосну!
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13.08.2020 14:51 Відповісти
Поберегите бубочку, изверги! У него айкьосов не хватит!!
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13.08.2020 14:55 Відповісти
Наверное Николаев заслужил миньетчицу в мэры.
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13.08.2020 14:59 Відповісти
Каждому корабелу сосну в подарок.
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13.08.2020 15:12 Відповісти
веселые у нее, наверное, билборды...
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13.08.2020 15:21 Відповісти
Сосенка то еще юна) за то рабочая ух)
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13.08.2020 15:27 Відповісти
"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко.
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13.08.2020 15:49 Відповісти
Я б не вдул, стрёмная она какая-то.
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13.08.2020 16:05 Відповісти
У богатых брала, а бедным давала...
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13.08.2020 16:13 Відповісти
це вона на фоні України без Криму ?
Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва - Цензор.НЕТ 3045
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13.08.2020 16:22 Відповісти
в реальностi-

Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва - Цензор.НЕТ 2446

а коли вмиється...уявляєте?
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31.08.2020 20:31 Відповісти
Очень хорошая статья "Кто такая Татьяна Домбровская". Всё хорошо расписано. Какие же они ... сенкевич превратился вааще в г....
Самое интересное про тендеры для ее фирмы по уборке города и сравните с ее предвыборными жалобами о грязном городе. Капец, цинизм
http://mkpost.info/koroleva-chistoty-nikolaeva-ili-kto-t2/
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13.08.2020 16:36 Відповісти
Зелёная программа: не пилите корабельные сосны. Пусть их долбят дятлы хреном на пианино 🤡
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13.08.2020 20:18 Відповісти
соска ты а не сосна..а может и сосна от слова соснуть..
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19.08.2020 05:55 Відповісти
 
 