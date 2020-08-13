Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва. ВIДЕО

Голова ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста від партії "Слуга народу".

Про це вона повідомила в ролику на своєму YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і кожен миколаївець, щодня бачу проблеми рідного міста: розбиті дороги, зграї бездомних собак, недоглянуті фасади, рекламу наркотиків і багато іншого. Так само, як і вам, мені хочеться якісних змін. (...) Тому було прийнято непросте рішення - стати першою жінкою-мером міста Миколаєва. У мене є сильна команда, план дій і ми сповнені рішучості зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим", - сказала Домбровська в зверненні, опублікованому в четвер.

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Як повідомлялося, в кінці червня Домбровська разом із народною депутаткою фракції "Слуга народу" Іриною Аллахвердієвою стала фігуранткою скандалу з "корабельною сосною". Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею" . Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко попросив вибачення в обох жінок.

"В цілому вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна", - сказав Корнієнко, коментуючи Домбровську.

Пізніше він вибачився і заявив, що "обрав не надто доречну форму для свого захоплення".