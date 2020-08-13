Проєкт "Без цензури": Кава для вати. Як Зеленський і Ко захисників "русского мира" в Мінфін призначають. ВIДЕО

Як непотоплюваний радник адміністрації Януковича й адепт "русского мира" доплив до однієї з ключових посад в українській державі? Ця феєрична маячня - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Відвертого захисника інтересів "русского мира" і людину, яка розповідала, що малайзійський Боїнг над Донбасом збили чи то Україна, чи то США (!), призначили - ким би ви думали? Заступником міністра фінансів України!

Олександр Кава - персонаж дивно живучий, він зумів працювати радником за часів будь-якої влади протягом останніх десяти років. А вже після початку війни розповідав, який Путін молодець і повторював мантру про "их там нет".

Детально згадуємо професійну біографію цього персонажа, адже там ну дуууже багато цікавого!

Що робить цей кадр абсолютно непотоплюваним? Навіщо Зе-команді такі зашкварені персонажі? Хто в команді Зеленського інфільтрує явно ворожі елементи в український державний апарат?

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