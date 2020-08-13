Проєкт "Без цензури": Кава для вати. Як Зеленський і Ко захисників "русского мира" в Мінфін призначають. ВIДЕО
Як непотоплюваний радник адміністрації Януковича й адепт "русского мира" доплив до однієї з ключових посад в українській державі? Ця феєрична маячня - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Відвертого захисника інтересів "русского мира" і людину, яка розповідала, що малайзійський Боїнг над Донбасом збили чи то Україна, чи то США (!), призначили - ким би ви думали? Заступником міністра фінансів України!
Олександр Кава - персонаж дивно живучий, він зумів працювати радником за часів будь-якої влади протягом останніх десяти років. А вже після початку війни розповідав, який Путін молодець і повторював мантру про "их там нет".
Детально згадуємо професійну біографію цього персонажа, адже там ну дуууже багато цікавого!
Що робить цей кадр абсолютно непотоплюваним? Навіщо Зе-команді такі зашкварені персонажі? Хто в команді Зеленського інфільтрує явно ворожі елементи в український державний апарат?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в п'ятницю один з судів (печерский або окружний) прийме рішенння про "изьятие" из Привата 350 млн.долл (це тільки початок! будуть й інші "решения судов") через... НБУ, бо через Приват у суркисів та бені - не виходить..
https://www.youtube.com/watch? v=YWp_dE5Vle4
Нет это полностью серьезно...
булабили Каву".
Березовский, ... . Це, без сумніву, ваше внутрішнє.
По суті.
Як на вашу думку, в якому напрямку вів Україну Президент Порошенко, та його призначенці? І куди тягне Україну президент Зеленський та призначені ним риги, колаборанти- підкацапники та фсб-шники?
Це доводить, що Зеленський так і залишився із «містечковою» мемнтальністю і ніколи не стане українцем в сенсі нації.
у "совків" немає ніякої ідентичності, це навіть не креоли
Зеля з виборцями радився коли його призначав ? А він же обіцяв.
Давно розумні люди кажуть
Зеля - ЗРАДНИК
Мнения / Общество 13-авг, 19:149 543 0
64,5% жителей Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский язык может свободно использоваться.
Как говорится в результатах соцопроса, проведенного совместно Центром Разумкова и Центром "Социс", 17,7% респондентов заявили, что украинский язык должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины.
Еще 15,2% опрошенных считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.
При этом 2,6% не определились с ответом.
Опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21-28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.
Напомним, в Верховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины. Соответствующий проект закона зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.