Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!". ВIДЕО

Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності в той момент, коли омонівці били городян, і зажадали, щоб він покинув підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коротке відео зустрічі Заблоцького з робочими підприємства, яке страйкує, опубліковано в соцмережах.

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