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Новини Відео Репресії в Білорусі
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Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!". ВIДЕО

Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності в той момент, коли омонівці били городян, і зажадали, щоб він покинув підприємство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коротке відео зустрічі Заблоцького з робочими підприємства, яке страйкує, опубліковано в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) протест (2398) репресії (1622)


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Топ коментарі
+36
Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 44
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13.08.2020 15:51
+20
Покрышки от Белаза - весчь!
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13.08.2020 15:44
+15
Уже поддержал забастовку и МАЗ и десятки других предприятий. Сообщения о новых участниках забастовки буквально каждые несколько минут.
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13.08.2020 15:50
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Првильно кричати: "Позор! Позор!"
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13.08.2020 15:40 Відповісти
ну то у маскве...а в беларусі повино бути ганьба
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Бо сябри слов"янє ,а не мордва !!))
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13.08.2020 15:48 Відповісти
У нас бы мер слушал крики Позор и Уходи из урны!!! Как то слабенько беларусы действуют...
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Ну это при Порохе ты мог.А сегодня не смеши тапочки медвндчуков и шуфричей,м даже кивы с рабиновичами.
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13.08.2020 16:21 Відповісти
Видео от Sputnik на Цензоре?
Когда появится блог Скабеевой и Соловьева?
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Покрышки от Белаза - весчь!
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Як запалити то одної на тиждень вистачит !!!))
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13.08.2020 15:46 Відповісти
Вот такие на майдане зажечь ага) полыхать будет так, из Киева увидим)
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13.08.2020 16:10 Відповісти
пока везде проблемы, зелебоба-питар жирными руками жрет еду на дачке, и курит айкосы, и ему все покуй
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13.08.2020 15:45 Відповісти
И за такое платят?)))))
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13.08.2020 15:54 Відповісти
а тебе за что платят падла?
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13.08.2020 15:56 Відповісти
пидро такой
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13.08.2020 15:57 Відповісти
Уже поддержал забастовку и МАЗ и десятки других предприятий. Сообщения о новых участниках забастовки буквально каждые несколько минут.
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Все переврали, УХОДИ они кричали Лукашенко, мэр приехал и пообещал убрать ОМОН из города, после этого все пошли по цехам.
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 44
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Их на видео едва сотня наберется, а где остальные тысячи работников огромного завода.
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13.08.2020 15:53 Відповісти
це "активисты" ...решта нормальні
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13.08.2020 15:56 Відповісти
Фигня, их основное требование было убрать ОМОН, на выборы им плевать.
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13.08.2020 15:58 Відповісти
Вот это правильно! И на наших прелприятиях в Украине нечего делать дирекциям и владельцам поддерживающим сепаратистов.
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13.08.2020 16:00 Відповісти
Кау будто мэр может приказывать ОМОНу...
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13.08.2020 16:01 Відповісти
Отримав би палицею і всі були б задоволені😁
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13.08.2020 16:08 Відповісти
Надо было голосовать на выборах против Лукашенко, а не кричать сейчас. Дикари.
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13.08.2020 16:12 Відповісти
Вот это Мужики.

как же уважаю таких парней.

это не так как я - год терпеть с "мужиками" на зарплату то. молодчаги жи есть.
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13.08.2020 16:16 Відповісти
так мвд не подчиняется меру
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13.08.2020 16:19 Відповісти
Sputnik на Цензоре? ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!
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13.08.2020 16:28 Відповісти
Это ужасная забастовка! По лицам видно, что это двадцать незаменимых специалистов, без которых завод работать не может.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
сейчас кричат -давай свободу!через десять лет когда их заводы обанкротят а медицину доведут до ручки,будут кричать -дай хлеба!
Украина уже имела "Украину без кучмы"...те "активисты"сейчас имеют свои вертолты и самолёты -все остальные для них...быдло..
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13.08.2020 17:23 Відповісти
Только не нужно свистеть про *********** уровень жизни в Лукаруси.И прямо таки голод без хлебушка в Украине. Не нужно.
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14.08.2020 02:19 Відповісти
Очень культурные люди , очень.
Они так благодарны мэру за то , что он пообещал их больше не бить , ну это конечно если они не будут хлопать в ладоши , и собираться в группы .
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13.08.2020 17:53 Відповісти
Отьб бы уже в мусорку мокнули...
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13.08.2020 19:29 Відповісти
Выходит что белорусы совсем не прокацапские как все у нас думают.
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13.08.2020 19:40 Відповісти
 
 