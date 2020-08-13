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Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!". ВIДЕО
Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності в той момент, коли омонівці били городян, і зажадали, щоб він покинув підприємство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, коротке відео зустрічі Заблоцького з робочими підприємства, яке страйкує, опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+36 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар13.08.2020 15:51
+20 Николай Янович #467385
показати весь коментар13.08.2020 15:44
+15 Muni
показати весь коментар13.08.2020 15:50
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как же уважаю таких парней.
это не так как я - год терпеть с "мужиками" на зарплату то. молодчаги жи есть.
Украина уже имела "Украину без кучмы"...те "активисты"сейчас имеют свои вертолты и самолёты -все остальные для них...быдло..
Они так благодарны мэру за то , что он пообещал их больше не бить , ну это конечно если они не будут хлопать в ладоши , и собираться в группы .