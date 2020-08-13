Білоруські омонівці побили літнього чоловіка, який намагався з'ясувати, навіщо вони розбили скло в його машині: "Дідусю, в міліцію дзвони. Це - бандити". ВІДЕО

Шість білоруських омонівців побили і затримали літнього чоловіка, який спробував з'ясувати, навіщо один із них розбив лобове скло в його автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опубліковано в соцмережах.

"ОМОНівець стоїть і б'є машини, що проїжджають, розбив дідусеві скло, йому це, звичайно ж, не сподобалося і він вийшов з'ясувати, як так і за що. Вп'ятьох скрутили дідуся і відвезли", - пише автор публікації.

На записі видно, що один з омонівців б'є кийком по склу автомобіля, що проїжджає. Його водій, проїхавши кілька метрів уперед, припаркувався і вийшов, найімовірніше, щоб розібратися в діях омонівця або висловити претензії. На допомогу омонівцю відразу прийшли ще четверо колег. Після короткої розмови біля пошкодженого автомобіля всі попрямували до машини зі знаками і кольорах автомобіля державтоінспекції. За декілька метрів від машини ДАІ літньому водієві завдали першого удару і повалили на землю. Після двох ударів палицею два омонівці почали тягнути затриманого за ноги до автобуса. Незабаром ще два омонівці взяли чоловіка за руки і відтягли в автобус. Даішники та автобус відразу поїхали. До пошкодженого автомобіля підійшов один з омонівців і сів у нього, а через деякий час вийшов і закрив. Пошкоджений автомобіль залишився на місці затримання.

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