Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО

Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на портал Tut.by.

Співробітники МАЗ прийшли до заводоуправління і скандували "Вибори!" та "Іди геть!".

"Чим це закінчиться - не знаємо, поки домовилася невелика кількість людей, дуже сподіваємося, що нас підтримають інші", - розповів один із них.

До працівників МАЗу вийшло керівництво, через деякий час вони розійшлися, але планують знову зібратися завтра.

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До загальнобілоруського страйку також приєдналися кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у Жлобині, державний Інститут порошкової металургії в Мінську, Мінський електротехнічний завод імені Козлова, Жабінковський цукровий завод, Київський маргариновий завод, працівники "Торговий Дім БМЗ" у Росії, працівники "Мінскметропроекту", Південний ринок у Гродно, Жодинський БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамін", ринок у Ліді, працівники "Беленерготехпроекту", МТЗ, 4-й тролейбусного парку та інших підприємств і установ.

Одночасно через відключення інтернету в Білорусі не працюють десятки тисяч дрібних і середніх підприємств різної форми власності і державних установ.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.