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Новини Відео Революція в Білорусі
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Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО

Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на портал Tut.by.

Співробітники МАЗ прийшли до заводоуправління і скандували "Вибори!" та "Іди геть!".

"Чим це закінчиться - не знаємо, поки домовилася невелика кількість людей, дуже сподіваємося, що нас підтримають інші", - розповів один із них.

До працівників МАЗу вийшло керівництво, через деякий час вони розійшлися, але планують знову зібратися завтра.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!". ВIДЕО

До загальнобілоруського страйку також приєдналися кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у Жлобині, державний Інститут порошкової металургії в Мінську, Мінський електротехнічний завод імені Козлова, Жабінковський цукровий завод, Київський маргариновий завод, працівники "Торговий Дім БМЗ" у Росії, працівники "Мінскметропроекту", Південний ринок у Гродно, Жодинський БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамін", ринок у Ліді, працівники "Беленерготехпроекту", МТЗ, 4-й тролейбусного парку та інших підприємств і установ.

Одночасно через відключення інтернету в Білорусі не працюють десятки тисяч дрібних і середніх підприємств різної форми власності і державних установ.

Також на Цензор.НЕТ: Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!"

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Білорусь (7931) вибори (6689) страйк (208)


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Топ коментарі
+20
Вибори, вибори...!!!
А кацапи ...дори.
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13.08.2020 18:37
+17
Молодцы! Всё-таки проснулись!
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13.08.2020 18:37
+17
ще й як може
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося

Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 8573
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13.08.2020 18:42
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Молодцы! Всё-таки проснулись!
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13.08.2020 18:37 Відповісти
только читаем внимательно: "пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные"
Небольшое количество можно и уволить, а вот если основная масса поддержит тогда другое дело.
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13.08.2020 18:49 Відповісти
В обеденный перерыв - это не запрещено!
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13.08.2020 18:51 Відповісти
русский, а тебе твой фюрер в обденный перерыв такое разрешает?
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13.08.2020 19:14 Відповісти
Завали хлебало, и ездуй арбайтен, обеденный перерыв у тебя фсё, алес.
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14.08.2020 05:59 Відповісти
из всех заводов, только маргариновому светит будущее - изобильное пальмовое масло вместо нечастого беларусского молока
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13.08.2020 19:30 Відповісти
Кроме Лукашенко любой новый президент (проевропейский или прокацапский) принесёт рыночную экономику. Приватизацию, ваучерные аукционы. МАЗ выкупит КАМАЗ или МАН и обонкротят. Бастующие окажутся за проходной как не вписавшиеся в рынок. Ничто не ново в этом мире.
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13.08.2020 21:04 Відповісти
У ***** теж смаленим запахло:
https://www.youtube.com/watch?v=xlJC0WeqS-A&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AC
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13.08.2020 20:01 Відповісти
Вибори, вибори...!!!
А кацапи ...дори.
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13.08.2020 18:37 Відповісти
Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!" - Цензор.НЕТ 8465
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13.08.2020 19:43 Відповісти
Дійсно, що потрібні вибори без Лукашенки і Тіхановської.
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13.08.2020 18:38 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Лукашенко просто так не піде.А замість цих двох,буде хтось інший промосковський. Там на горизонті не видно,проєвропейських кандидатів.
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13.08.2020 18:44 Відповісти
Цілком можливо, але ці теж промосковські кандидати. Але це лише перший крок до бєларуської демократії.
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13.08.2020 18:49 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Демократія,це коли люди свідомі.А білоруси навіть мови своє взагалі не знають,це означає,що вони практично повністю під московитами.
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13.08.2020 18:52 Відповісти
білорусів білоруська мова не об,єднує...російська на тлі місцевої говірки
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13.08.2020 19:38 Відповісти
Демократія і розруха на всіх заводах, фабриках і колгоспах, уже 30 років в цьому плаваєм
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13.08.2020 21:45 Відповісти
но хотят то они ту тихановскую -может это и лучше чем новый пуйлолюб... она сейчас в стране НАТО и работают с ней по полной
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13.08.2020 19:20 Відповісти
Мне кажется, что беларусы выходят на улицы не столько за Тихановскую, сколько против луки и против того, как кинули с голосами. Просто им уже надоело, что уже который раз лука хер ложит на их голоса.
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13.08.2020 19:46 Відповісти
Тихановская - законно избранный президент РБ Точка Нах те выборы-перевыборы?
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14.08.2020 06:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan



Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?

https://mobile.twitter.com/metallbox

https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox https://mobile.twitter.com/metallbox/status/1293837315710885888 6 ч

Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
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13.08.2020 18:39 Відповісти
Це і в Україні може стати реальністю.
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13.08.2020 18:40 Відповісти
ще й як може
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося

Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 8573
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13.08.2020 18:42 Відповісти
А з різних народів тюркю зробили татарів, навіть примудрилися азербайджанців називати татарами!
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13.08.2020 18:47 Відповісти
Та доллар уже по сто и Зеленский сдал Украину, ага.))))
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13.08.2020 18:43 Відповісти
Та эти урюки в любой теме будут срать на президента...
Таковая доля у порохоботов
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13.08.2020 19:18 Відповісти
Та эти урюки в любой теме будут срать на президента...
Таковая доля у порохоботов
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13.08.2020 19:18 Відповісти
придурок ! у нас вже 1.5 роки немає НІЯКОГО президента... є якесь чмо , на якого продовжують дрочити такі дегенерати як ти((
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13.08.2020 20:34 Відповісти
у нас 29 лет, нет нормального президента...
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13.08.2020 21:48 Відповісти
Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 2185
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13.08.2020 18:41 Відповісти
Так вже ж пархату Свєтку обрали, далі підтягнуться сябри коломойські та пінчуки місцевого розливу. Ото заживите як у раю...
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13.08.2020 18:42 Відповісти
Не звизди антисемит. Пусть сами решают. Рабів до раю не пускають.
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13.08.2020 18:45 Відповісти
Такое невозможно решить заранее. Вы же явно даже не предполагали, кто в итоге будет рулить народом.
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13.08.2020 20:23 Відповісти
https://youtu.be/I9JTz5rdNYQ?t=98 Выборы-выборы, кандидаты ****** (с)
Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 3312
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13.08.2020 18:46 Відповісти
Лукашенко-конец! 100%, если его сливают "свои жополизы"
Никогда не забуду, как после избиения студентов на Майдане Незалежности, самая верная "собака", Инна Богословская Овоща начала кусать кормящую руку хозяина!
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13.08.2020 18:47 Відповісти
Протокол в Вилейке. Это глубокая провинция. 381 Тихановская, 73 Лукашенко. Типа даже деревня, вотчина Лукашенко, отвернулась от него.
https://vk.com/wall-46782944_197953

Она избранный президент. Лукашенко силой захватывает власть.
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13.08.2020 18:47 Відповісти
Для обрання президента треба вибори, а не їхня пародія.
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13.08.2020 18:51 Відповісти
В ЕС и США сегодня зазвучало о новых выборах. Понятно, Лукашенко они ни к чему. Он ведь победил...
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13.08.2020 19:03 Відповісти
А зараз чекати страйкiв,свiтлом блимцати,та бiбiкати...дiда того шкода,що побили й забрали за "лобовуху",чаушеску(((...або дупа...
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13.08.2020 19:09 Відповісти
беларус иди в спам ...
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13.08.2020 18:54 Відповісти
ты против померанчевых?
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13.08.2020 19:01 Відповісти
Почему все требуют новых выборов, а не пересчет голосов на участках?
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13.08.2020 18:56 Відповісти
Кто все? Требуют уходи. И все знают, что результаты сфальсифицированы. Помпео заявил о новых выборах, оттуда подуло.
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13.08.2020 19:00 Відповісти
А були вибори ?
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13.08.2020 19:00 Відповісти
Конечно. Таких выборов с 1994 не было. Белые ленточки, бюллетени в гармошку. Все хотели победить!
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13.08.2020 19:02 Відповісти
Бюлетені в гармошку заборонео?
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13.08.2020 19:03 Відповісти
хоть корабликом. типичная урна 9 августа

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/14453184/14453184_original.jpg
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13.08.2020 19:05 Відповісти
Законом такая процедура не прописана, у нас.
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13.08.2020 20:24 Відповісти
А что предусмотрено, повторные выборы?
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13.08.2020 20:35 Відповісти
я не настолько юрист, чтобы однозначно сказать. ситуация почти патовая. дожать может и можно, но кроме газпромовцев на горизонте никого нет.
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13.08.2020 20:42 Відповісти
воно вкрало (вкотре) голоси виборців для захоплення влади - гидомирна совкова тварюка
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13.08.2020 18:48 Відповісти
Dalse ecio budet bolse mitingov i trebovaniji.Tut mirno liudi trebujet,nado poniat sto on ne narod i pora ujti v otsvaku
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13.08.2020 18:54 Відповісти
Сливают сипатого . Силовики перестали в Минске атаковать протестующих . Люди ходят свободно . Лукашенко исчез.

..
..
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13.08.2020 19:06 Відповісти
А кого вони збираються обирати? У них нема опозиції, лише заслані казачки.
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13.08.2020 19:07 Відповісти
Оце вже правильно... Визнання виборів недійсними, висунення нових кандидатів, і повторне голосування...
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13.08.2020 19:07 Відповісти
Правильно!) Белорусы имеют право иметь своих олигархов,ставить плюсы своему роттердаму и знать почём уголь и газ на хабе в ЕС..ну и картошка.
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13.08.2020 19:14 Відповісти
это очень вероятный ход развития событий, но это свобода слова, а здесь за такое спамят, как ни странно.
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13.08.2020 20:44 Відповісти
убогий ты не понимаешь ... для большинства в Украине ваши беларуские события не актуальны
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13.08.2020 21:15 Відповісти
это понятно, вам с клоуном надо разбираться.
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13.08.2020 22:15 Відповісти
Жыве Беларусь!

https://www.youtube.com/watch?v=kIWm08f6UzI
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13.08.2020 19:15 Відповісти
Стабильность отклеилась
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13.08.2020 19:30 Відповісти
Вот кстати, не помню когда такое было, чтобы рабочие организовывали стачки. Близкое из истории всплывает революция 1905 года. Правление Лукашенко привело к появлению формы протеста 115-летней давности!
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13.08.2020 19:35 Відповісти
здаецца ты не з Беларусі - у 1991-1995 былі і больш колькасныя страйкі у Беларусі
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13.08.2020 20:18 Відповісти
Странно. Я кроме шляха-96 не припомню!?
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13.08.2020 21:08 Відповісти
Что я хотел вам сказать, у Лукашенко нет заграничных счетов и недвижимости, так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
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13.08.2020 19:38 Відповісти
Ты сам то в это веришь??
26 лет безграничной власти...
Все у него есть...только не на него записано...но спецы в Штатах найдут...
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13.08.2020 20:13 Відповісти
"Нашли"?
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13.08.2020 20:27 Відповісти
Найдут если надо будет...не переживай..
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13.08.2020 21:35 Відповісти
такие ответы про скоро, еще чуть-чуть - еще работают?
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13.08.2020 22:14 Відповісти
зачем выборы если победла тихановская. чесного подсчета..

может она не самый лучший кандидат.. но как шанс сменить колхозника который 26 лет сидит
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13.08.2020 19:41 Відповісти
Ты смотри - целый завод госдеповских наймитов!!
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13.08.2020 19:42 Відповісти
І це, зауважте, ще без наколотих апельсинів. А от коли валянки підвезуть, то будуть і партизанські загони і вагони під укіс.
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13.08.2020 20:12 Відповісти
В неті слухи: в Луки - інсульт. Серйозний інсульт.
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13.08.2020 20:06 Відповісти
А ********** Боширов і Петров у Мінську? Може допомогли?
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13.08.2020 20:13 Відповісти
Хто був свідком наших подій у 2014 році у січні-лютому до моменту втечі януковича, може побачити чітку аналогію по етапах ескалації між народом і владою нині у Білорусі. Але є і відмінності. Народ Бацьку тотально ненавидить: тітушок немає. А на багнетах Бацька не всидить. Жопу йому порвуть швидше, ніж у нас кінчали з януковичем. Зараз всі білоруси запалені загальною ідеєю покінчити з диктатором. А от як тільки це станеться - поділяться навпіл на проєвропейських і проросійських. І чим це закінчиться одному Богу відомо.
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13.08.2020 20:25 Відповісти
чушь. не судите наши протесты по себе и своим реалиям.
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13.08.2020 20:28 Відповісти
Хана Беларуссии .."Прихватизируют" и растянут как Украину, полоща мозги " свободой"....
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13.08.2020 20:35 Відповісти
только это и останавливает основную массу населения..
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13.08.2020 20:45 Відповісти
Свобода и уважение к человеку это главное. Экономика не может быть выше человека, иначе для кого она тогда существует.
Потому свобода это главное. А над тем, чтобы не растянули надо работать, но не человеческим достоинством жертвовать.
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13.08.2020 20:48 Відповісти
Вон посмотри видосик.
https://censor.net/video_news/3213634/belorusskie_omonovtsy_izbili_pojilogo_mujchinu_pytavshegosya_vyyasnit_zachem_oni_razbili_steklo_v_ego
Как с пожилыми людьми обращаются. Это же фашистское государство. Это хуже Нигерии. Какая великая экономика этого стоит? Которая даже до Польши близко не дотягивает? Ради чего все это?
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13.08.2020 20:57 Відповісти
Урод комуняцкий иди нах
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13.08.2020 20:40 Відповісти
Штирлиц посмотрел новости с Белорусии и подумал - Cамые счастливые люди на земле рабочие Белаза, те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия.
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13.08.2020 21:10 Відповісти
Ну, на фотографии дай бог чтоб человек сто. С 2004 года составлял картину вживую и спецсьёмки.
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13.08.2020 21:44 Відповісти
С песни слова не выкинешь - Выборы Выборы лукашенко в пи-оры.
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14.08.2020 08:37 Відповісти
 
 