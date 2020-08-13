Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!". ВІДЕО
Працівники Мінського автомобільного заводу відмовляються працювати, вони вимагають відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на портал Tut.by.
Співробітники МАЗ прийшли до заводоуправління і скандували "Вибори!" та "Іди геть!".
"Чим це закінчиться - не знаємо, поки домовилася невелика кількість людей, дуже сподіваємося, що нас підтримають інші", - розповів один із них.
До працівників МАЗу вийшло керівництво, через деякий час вони розійшлися, але планують знову зібратися завтра.
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До загальнобілоруського страйку також приєдналися кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у Жлобині, державний Інститут порошкової металургії в Мінську, Мінський електротехнічний завод імені Козлова, Жабінковський цукровий завод, Київський маргариновий завод, працівники "Торговий Дім БМЗ" у Росії, працівники "Мінскметропроекту", Південний ринок у Гродно, Жодинський БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамін", ринок у Ліді, працівники "Беленерготехпроекту", МТЗ, 4-й тролейбусного парку та інших підприємств і установ.
Одночасно через відключення інтернету в Білорусі не працюють десятки тисяч дрібних і середніх підприємств різної форми власності і державних установ.
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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
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Небольшое количество можно и уволить, а вот если основная масса поддержит тогда другое дело.
https://www.youtube.com/watch?v=xlJC0WeqS-A&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AC
А кацапи ...дори.
https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan
Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?
https://mobile.twitter.com/metallbox
https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox https://mobile.twitter.com/metallbox/status/1293837315710885888 6 ч
Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося
Таковая доля у порохоботов
Таковая доля у порохоботов
Никогда не забуду, как после избиения студентов на Майдане Незалежности, самая верная "собака", Инна Богословская Овоща начала кусать кормящую руку хозяина!
https://vk.com/wall-46782944_197953
Она избранный президент. Лукашенко силой захватывает власть.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/14453184/14453184_original.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=kIWm08f6UzI
26 лет безграничной власти...
Все у него есть...только не на него записано...но спецы в Штатах найдут...
может она не самый лучший кандидат.. но как шанс сменить колхозника который 26 лет сидит
Потому свобода это главное. А над тем, чтобы не растянули надо работать, но не человеческим достоинством жертвовать.
https://censor.net/video_news/3213634/belorusskie_omonovtsy_izbili_pojilogo_mujchinu_pytavshegosya_vyyasnit_zachem_oni_razbili_steklo_v_ego
Как с пожилыми людьми обращаются. Это же фашистское государство. Это хуже Нигерии. Какая великая экономика этого стоит? Которая даже до Польши близко не дотягивает? Ради чего все это?