Ветерани затримали і передали СБУ зрадника Лук'янова - колишнього "єдинороса" з окупованої Ялти, - "Нацкорпус". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Василь Лук'янов - колишній член відділення партії "Єдина Росія" в окупованій Ялті. До Конотопа він приїхав, щоб переоформити паспорт. Його облили зеленкою і нібито передали СБУ. При цьому постраждав поліцейський - йому зеленка потрапила в очі. Правоохоронні органи не повідомляють про затримання Лук'янова.

Про "виховну бесіду" з Лук'яновим і про те, що його затримали і передали СБУ, повідомляє пресслужба партії "Національный корпус", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, ветерани війни зустріли Лук'янова і питали в нього про його ставлення до окупації Криму, президента Росії Володимира Путіна.

Під час розмови Лук'янов визнав, що голосував на "кримському референдумі" й приїхав до Конотопа, щоб отримати ID-карту. Лук'янов заявив, що народився в Ялті.

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Після цього ветерани покликали співробітників поліції, яким розповіли про те, що затримали "пособника окупантів". За даними "Національного корпусу", Лук'янова "передали працівникам Служби безпеки України для подальшого з'ясування обставин і причин перебування на території України". Невідомі облили Лук'янова зеленкою.

При цьому правоохоронні органи не повідомляють про затримання Лук'янова. За даними поліції Сумщини, під час інциденту постраждав поліцейський.

"У ході сварки один із хлопців бризнув в обличчя переселенця зеленкою, і частина рідини потрапила в очі дільничного офіцера поліції. У підсумку поліцейський отримав хімічні опіки очей, із якими був госпіталізований до місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.

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"Дії зловмисника слідчі кваліфікували як заподіяння тілесних ушкоджень та відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Особи учасників конфлікту встановлюються", - додали в поліції.

Пресслужба відділення партії "Єдина Росія" в Криму стверджує, що Лук'янов був членом партії "Єдина Росія" до 2018 року, після чого "був знятий з обліку членів партії через втрату зв'язку з партією (щодо осіб, які змінили місце проживання і які не повідомили про це)".

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"На даний момент Василь Васильович Лук'янов не є членом партії "Єдина Росія" і не займає в партійній структурі жодних посад", - ідеться в повідомленні російської партії.











