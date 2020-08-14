"Чого ви приїхали?! Ви розумієте, що ви людей злите!? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Коли випустите?" - робітники "Гродно-Азот" розмовляють із чиновниками з Мінська. ВIДЕО

Співробітники білоруського підприємства "Гродно-Азот" у різкій формі вимагають від чиновників, які приїхали з Мінська, звільнити їхніх затриманих колег.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Білорусь головного мозку, робітники відмовилися слухати чиновників.

"Чого ви з Мінська приїхали сюди?! Ви розумієте, що ви людей злите!? Коли людей випустите? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Не треба нам розходитися. Ми прийшли, щоб людей звільнили!" - заявили "азотівці" чиновникам.

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