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"Чого ви приїхали?! Ви розумієте, що ви людей злите!? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Коли випустите?" - робітники "Гродно-Азот" розмовляють із чиновниками з Мінська. ВIДЕО
Співробітники білоруського підприємства "Гродно-Азот" у різкій формі вимагають від чиновників, які приїхали з Мінська, звільнити їхніх затриманих колег.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Білорусь головного мозку, робітники відмовилися слухати чиновників.
"Чого ви з Мінська приїхали сюди?! Ви розумієте, що ви людей злите!? Коли людей випустите? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Не треба нам розходитися. Ми прийшли, щоб людей звільнили!" - заявили "азотівці" чиновникам.
Топ коментарі
+34 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар14.08.2020 10:28
+14 Viktor Smolyar
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+8 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар14.08.2020 10:18
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Гродненцы - вы великолепны! Гродно - первый город в Беларуси, который может полностью стать на забастовку. Всем пример!
Баста!, [14.08.20 11:12]
Поставский лесхоз бастует!
«Радянська людина» не є соціологічно або антропологічно обґрунтованим поняттям. Попри позірну наукоподібність та часту вживаність, це радше антропо-/історіософський термін або навіть художній образ, а не науковий концепт. Поняття «радянська людина» тяжіє до ранньорадянського уявлення про утопічну «нову людину», що має народитися в результаті радикальних суспільних трансформацій на шляху до комунізму. Модерністська «нова людина» в свою чергу генетично пов'язана з російським символістським та містико-богословським очікуванням появи просвітленої боголюдини, яка об'єднає обидві природи в акті містичного спів/пере/творення світу.
В 1961 році Хрущов проголосив появу радянського народу як нової наднаціональної спільності. Відтоді поняттям «радянська людина» описується нова політична ідентичність та ціннісний горизонт громадян СРСР. Після придушення Празької весни радянська інтелігенція, доти віддана марксизму, здійснює різкий поворот до заперечення комунізму й у бік лібералізму (дисидентство). «Он связан с исчерпанием и какой-то сдачей советского проекта с самого верха. Но он привел, на мой взгляд, к катастрофическим последствиям, этому антипопулистскому, антинародническому пафосу, который появляется у советской интеллигенции», - пише російський філософ Артемій Магун.
В 1970-і поняття «радянська людина» набуває іншого забарвлення. Філософ та соціолог Алєксандр Зінов'єв в низці публіцистичних робіт розробляє його як антитезу до офіційного тлумачення. Серед основних характеристик «радянської людини» Зінов'єв називає патерналізм, патріотизм, ідеологічну ангажованість, нетерпимість тощо. В середині 1980-х термін входить у широкий вжиток. - https://lb.ua/culture/2020/05/14/457239_radyanska_lyudina.html
На думку критиків, дослідження Левада-Центру ґрунтується на іншуванні, зокрема на об'єднанні суспільних груп, традиційно маркованих як шкідливі (злочинці, крадії) з новими, до котрих у суспільства не випрацювано сталого ставлення, однак присутня осторога. Так, в 1989-му році, наприклад, до «небезпечних» соціальних груп віднесли рокерів, а в 2018 - феміністок. Впродовж 30 років склад соціальних груп, ставлення соціуму до яких досліджувався, в опитувальнику багато разів мінявся, через що критики дослідження вважають його висновки некоректними.
Риторика Хржановського та Лозниці обертається навколо поняття «радянської людини», розробленого Зінов'євим (у Хржановського - містифікованого під впливом театрального режисера Боріса Юхананова). До вже наявних характеристик - консерватизм, кверулянтство, патерналізм, безініціативність, вичерпаність словника - додається ще одна: безпам'ятство. - https://lb.ua/culture/2020/05/14/457239_radyanska_lyudina.html
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Авось "россосеться"..
тактика може спрацювати,Якщо не почнеться захоплення державних установ"явочним порядком"...
Ты зачем надел на шею провод
Ничего Колян не отвечает
Только ветер труп его качает...
На данный момент. Список белорусских предприятий, присоединившихся к забастовкам и акциям протеста. И список растет!
✔️Белорусский металлургический завод
✔️Белорусский автомобильный завод
✔️БелАЭС
✔️Минский электротехнический завод им. Козлова
✔️Минский автомобильный завод
✔️Минский маргариновый завод
✔️Минский тракторный завод
✔️Минский моторный завод
✔️Минский завод колесных тягачей
✔️Минский завод "Интеграл"
✔️Минские кабельные сети
✔️Жабинковский сахарный завод
✔️Минский метрополитен
✔️4-й троллейбусный парк г. Минска
✔️ТЭЦ-4 г. Минска
✔️Белгосфилармония
✔️"Белэнерготехпроект"
✔️"Белмедпрепараты"
✔️"Керамин"
✔️"Гродно Азот"
✔️"Гродножилстрой"
✔️"Химволокно"
✔️"Белкард"
✔️"Терразит"
✔️"Нафтан"
✔️"Полимир"
+"Гефест"
1️⃣ Организовать новые, честные и прозрачные выборы президента.
2️⃣ Освободить всех политзаключённых.
3️⃣ Полностью прекратить насилие над мирными гражданами и расследовать все случаи использования силы с наказанием виновных
4️⃣ Отправить в отставку главу и всех членов ЦИК, силовых министров и генерального прокурора страны, которые допустили массовые нарушения избирательного законодательства, использование силы против мирных демонстрантов и пытки.
5️⃣ Для обеспечения независимого расследования и проведения честных выборов необходимо сформировать Центральную избирательную комиссию в новом составе и назначить генерального прокурора из лиц, согласованных с альтернативными кандидатами в президенты.
‼️Премьер-министр Головченко едет на встречу с работниками МТЗ!
NEXTA Live, [14.08.20 11:02]
Работники IT-сферы сегодня в 13.00 собираются на площадке ПВТ по ул. Академика Купревича 1/1! Они присоединяются к забастовке!
NEXTA Live, [14.08.20 11:03]
ОАО "СветлогорскХимволокно" в 14:00 тоже начинает забастовку!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Минские электрические сети объявляют сбор в 12.00 на Тимирязева, 60!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Сегодня в 17:00 в Солигорске около здания Беларуськалий собираются шахтеры!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Белрыба (Минск). Коллектив рабочих и администрации присоединяется к забастовке с 12:00.
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Беларусь головного мозга, [14.08.20 11:28]
"Минский подшипниковый завод" вышел на забастовку.--
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Гомель. Предприниматели Сельмашевского авторынка в 11.00 вышли к дороге на забастовку
Как и обещали
Никогда не считал Белорусов братским народом Украины (с малых лет Братствами Народов - сыт!) но тут ... завистливо аплодирую...
Эти чиновники назначены той властью, которую избрали эти рабочие.
И они эту власть не случайно сдуру один раз выбрали, а уже 26 лет её периодически выбирают.
Объект находится на Новой Боровой.
Беларусь головного мозга, [14.08.20 11:38]
[ Фото ]
"Минский завод колёсных тягачей" бастует.
[Переслано від МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ]
ОАО "Стройтехпрогресс" присоединяется к предприятиям, которые решительно сказали "Нет!" происходящему в стране
Скинуть бацьку, заводи перейдуть до рук олігархів, всім зроблять карантин і фейкодемію, закриють по домах, стануть безробітними, підуть торгувати снікерсами і колоти вакцину проти банановіруса. В магазинах буде все з пальмової олії і китайських неорганічних сумішей, медицина платна і без лікарень, освіта на тестах.
Зате буде свобода: хочеш - живи, хочеш - здихай.