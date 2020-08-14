Київ і ще три області наближаються до 50% за завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
Київ, Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.
"Ви бачите, що ми ростемо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще пару тижнів тому не давали такої картини за кількістю хворих. Це і Одеська, і Харківська області.
У нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок понад 50%.
На межі 50% зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область - ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються", - повідомив він.
Міністр також закликав дотримуватися карантинних правил, щоб кількість хворих була менше - і лікарі змогли надати допомогу всім, хто цього потребує.
Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що за минулу добу було поставлено антирекорд із госпіталізації: були госпіталізовані 330 осіб.
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Только сила и наказание может управлять скотиной...
Когда мне приходится ездить городской электричкой то я одеваю респиратор и спец очки...
Что ещё тут можно добавить?
Я понимаю одно,- дать по роже которая без маски - это святое...
ЯК ТАМ КАЗАВ ГІТЛЄР ЧИ ЙОГО ОТОЧЕННЯ - ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ, ТИМ БІЛЬШЕ В НЕЇ ВІРЯТЬ
Так вы это себе представляете? Мне чегото кажется, что в первом случае минимум 99% будет.
а) хер его знает, может както и поможет
б) удовлетворение потребности людей во внесении личного вклада в профилактику распространения вирусной инфекции - это таким дыбилам как ты
в) напоминание населению о важности других мер
И наконец самое главное:
г) вероятные социальные и экономические выгоды
Як рівень зарадження спадає нижче критичного (нижче к=1)то ЗАРАЗА не поширюється
Лучше бы приболевшие дома сидели - вот это бы эффект дало. Но нашиж люди так не умеют.
Кацап - сакмоліквідуйся, позбав землю свого існування.