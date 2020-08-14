Київ і ще три області наближаються до 50% за завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Київ, Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"Ви бачите, що ми ростемо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще пару тижнів тому не давали такої картини за кількістю хворих. Це і Одеська, і Харківська області.

У нас Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок понад 50%.

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На межі 50% зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область - ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються", - повідомив він.

Міністр також закликав дотримуватися карантинних правил, щоб кількість хворих була менше - і лікарі змогли надати допомогу всім, хто цього потребує.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що за минулу добу було поставлено антирекорд із госпіталізації: були госпіталізовані 330 осіб.