"Окопна війна": "Найважче ховати свого бійця і дивитися в очі його батькам", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Столяр. ВIДЕО

Чому молоді хлопці стають офіцерами, йдуть на війну, тоді, як тисячі їхніх однолітків тільки єхидно посміхаються, коли чують про службу в армії, і всіляко уникають її? Як пережити страх під час першого бою і не осоромитися перед побратимами?

Про це ми поговоримо з молодим лейтенантом Іваном Столяром у рубриці журналіста Цензор.НЕТ Михайла Ухмана "Окопна війна".

Попри бойові дії та героїзацію нашого війська, більшість українських хлопців не спішать ставати військовими. Їхні батьки досі вважають, що краще відправити дітей за кордон, щоб ті заробили собі доларів, мовляв: "Що та армія дає"? Молоде покоління, яке не розуміє значення слів – "бути чоловіком", не особливо противиться своїм родичам.

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На щастя, ми все ж маємо молоде покоління, готове змінювати нашу країну.

- Улітку 2014 року я до військової академії, до того навчався у воєнному ліцеї. Це було уже навчання в бойових умовах, адже на сході України росіяни наступали, ми знали, що вони – вороги і нам у майбутньому доведеться з ними зіткнутися.

- З чим тобі довелося зіштовхнутися уже на фронті після того, як ти закінчив академію і отримав офіцерські пагони?

- Мені спочатку доручили командувати взводом піхоти, згодом я очолив роту. І вже перебуваючи в окопах, я зрозумів, що навчання в академії і сучасна війна – це різні речі. Тут доводиться забувати про книжну науку і перероджуватися по-новому. Було важко, але це життя і воно ніколи не може бути просто білим, завжди є чорні смуги, треба вміти тримати удар.

- Звідки територіально розпочалася твоя війна?

- Мар'їнка... Тільки приїхав, у перший день зразу мінометний обстріл, прорив російської ДРГ. Було дуже страшно, але доводилося себе переборювати, щоб продовжувати воювати. Після страху приходить відчуття ейфорії і вже тоді можна робити якісь конкретні кроки. Взагалі, щоб всі розуміли – кожна людина боїться, якщо в неї не має відчуття страху, значить з нею щось не так.

- Коли твої бійці, які уже до того чимало воювали, перестали вважати тебе "зеленим офіцером" і прийняли у свою команду? Знаєш, як це буває: "Де ти був, коли я воював у 2014 році"?

- Я старався бути з ними поряд у всі важкі хвилини, не ховався, а підставляв плече. Хоча краще запитати в них про ставлення до мене.

- Більшість офіцерів на війні командуючи якимось підрозділом, мають втрати серед підлеглих. Всі вони реагують по-різному: хтось "лікується" алкоголем, інші – мстять, ще хтось просто живе з цим. Як ти реагуєш на подібні речі?

- Мені дуже важко хоронити побратимів, особливо важко дивитися їхнім батькам в очі. Але це війна, тому потрібно воювати далі, жити далі...