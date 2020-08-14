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"Хто голосував за Світлану Тіхановську?!" - робітники Мінського тракторного заводу та "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата. ВIДЕО
Співробітники Мінського тракторного заводу і гродненського "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата Світлани Тіхановської.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зборах колективу підприємств під час страйку вони дружно підняли руки у відповідь на питання: "Хто голосував за Тіхановську?".
Топ коментарі
+40 Igor Kariy
показати весь коментар14.08.2020 11:39
+29 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар14.08.2020 11:49
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.08.2020 11:38
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Марк Порций Катон .
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
і як кловун посадив припинив?
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Украина ей уже стала точкой невозврата, попытается оккупировать часть РБ - церемониться с ней уже не будут
Могу поспорить, что скоро рашка полезет и к вам. В виде отрядов интернациональных - спасающих народ от луки или помогающих восстановить законноизбранного президента луку - неважно. Но полезет.
И надо понимать что после луки жизнь у вас будет намного сложнее, а у некоторых даже хуже. Но если провести аналогию то это как болезнь - можно было быстро ее вылечить, а можно запустить и тогда лечение станет сложным, болезненным и долгим. Поход к доктору можно оттягивать потому, что процедуры неприятные, но ты все равно к нему попадешь.
У вас же изначально даже речи нет о выходе из договора о союзном государстве с кацапами.Совершенно иные причинно-следственные связи.Вас и окупировать не надо,а просто окажет пуйло помощь союзникам,и всё.Законно как бы,в рамках договора
В Беларуси еще выпускаются трактора???
Еще скажите, что и картошка там свою, а не китайская?
Что же это они так то не вписались в прогрессивную мировую систему?
Небось, и щебенка своя, а не китайская.
Совсем от рук отбились.
Ничево, их поправят.
Арабские.
А туы почему спрашиваеь?
Тебе что - мало платят?
Я же написала, что мою.
Арабские.
Ты хоть читай что тебе отвечают.
Читать полностью на https://enovosty.com/politika/full/1208-anatomiya-belorusskoj-isterii
Про грузинских "воров в законе" в Беларуси я тоже не слышала, видать, еще помнят горестную судьбу Щавликов.
Кто считал, тот и главный
Белорусы!!! Не натворите ошибок!!! Только ПЕРЕВЫБОРЫ после изгнания луки и только не тихановскую. Сами раскиньте мозгами почему путин до сих пор не ввел войска "для востановления порядка"? Почему нигде интернета нет в Беларуси, а канал NEXTA транслирует чуть ли не онлайн события в инете без проблем?? В сети есть инфо что он финансируется из РФ. Ну ПОДУМАЙТЕ....
1.Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь.
2.Звільнення всіх політичних ув'язнених.
3.Проведення нових чесних виборів.
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Этого мало.
4. Выявление всех лиц причастных и допустивших зверства над протестующими уволить из органов, лишить всех званий и привилегий, вселить из занимаемых служебных помещений принадлежащих силовым структурам.
5. Командиров и подчинённых частей принимавших участие в разгоне мирных протестов, подвергнуть проверке на детекторе лжи.По итогам которого принять решение о их дальнейшей судьбе.
6.Завести уголовные дела на командиров отдававших приказы разгона и служащих выполнявших их с особым усердием, как на лиц нарушивших присягу, срок от 10лет и выше, выплату компенсации пострадавшим от беспредела силовых структур с лиц виновных в совершении преступления.
7.Центральная избирательная комиссия во главе с её председателем подвергается аресту с дальнейшим уголовным преследованием.
8. Председатели и члены участковых избирательных комиссий совершивших подлог и не исполнивших свои обязанности подвергаются уголовному либо административному наказанию в соответствии с законами Республики Беларусь.
Можно добавить. Жёстко?
Сам давно от стада отбился, умник. Мозги включи или из за ненависти к ***** рассудком подвинулся?