"Хто голосував за Світлану Тіхановську?!" - робітники Мінського тракторного заводу та "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата. ВIДЕО

Співробітники Мінського тракторного заводу і гродненського "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата Світлани Тіхановської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зборах колективу підприємств під час страйку вони дружно підняли руки у відповідь на питання: "Хто голосував за Тіхановську?".

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