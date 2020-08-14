Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО

Батько загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля обурився тим, що військового, який кинув його сина вмирати на полі бою, президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" третього ступеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це батько загиблого морпіха розповів у відеозверненні, оприлюдненому на ютуб-каналі блогера Андрія Луганського.

Той факт, що один із товаришів Журавля покинув його в небезпеці, підтвердився на відео з камери загиблого військового медика Миколи Илина.

"Мого сина нагородили орденом "За мужність" III ступеня разом з брехуном, зрадником морської піхоти, який покинув своїх товаришів. Це тільки завдяки відео, яке загиблий "Естонець" залишив для нас. Втративши магазини, подарувавши сепарам ті 60 патронів. І залишив своїх товаришів. Якби вони не втекли, то цього не було б. Не було б загиблого Естонця, контуженого і пораненого Андрія Підлісного. Все було б інакше. І ті 25 - 30 метрів, які залишалися до мого сина, вони б пройшли, і вони б його винесли", - говорить батько загиблого морпіха.

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Після хвилі обурення, що піднялася в соцмережах через трагедію, до батька загиблого приїхало командування морської піхоти Збройних Сил України та почало виправдовуватися.

"Я схиляюся перед такими морськими піхотинцями як Коля Ілін, Андрій Підлісний. Вони дійсно гідні бути українськими морськими піхотинцями. Але не ці брехуни, які приїхали і розповідали казки і брехню про чотири виходи для порятунку мого сина. Вони промовчали, що були спецназівці, яким не дали добро на вихід і порятунок мого сина. Вони забрехалися так, що я просто не знаю ... ", - розповів чоловік.

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Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.