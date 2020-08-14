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Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО

Батько загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля обурився тим, що військового, який кинув його сина вмирати на полі бою, президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" третього ступеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це батько загиблого морпіха розповів у відеозверненні, оприлюдненому на ютуб-каналі блогера Андрія Луганського.

Той факт, що один із товаришів Журавля покинув його в небезпеці, підтвердився на відео з камери загиблого військового медика Миколи Илина.

"Мого сина нагородили орденом "За мужність" III ступеня разом з брехуном, зрадником морської піхоти, який покинув своїх товаришів. Це тільки завдяки відео, яке загиблий "Естонець" залишив для нас. Втративши магазини, подарувавши сепарам ті 60 патронів. І залишив своїх товаришів. Якби вони не втекли, то цього не було б. Не було б загиблого Естонця, контуженого і пораненого Андрія Підлісного. Все було б інакше. І ті 25 - 30 метрів, які залишалися до мого сина, вони б пройшли, і вони б його винесли", - говорить батько загиблого морпіха.

Дивіться також: "Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському. ВIДЕО

Після хвилі обурення, що піднялася в соцмережах через трагедію, до батька загиблого приїхало командування морської піхоти Збройних Сил України та почало виправдовуватися.

"Я схиляюся перед такими морськими піхотинцями як Коля Ілін, Андрій Підлісний. Вони дійсно гідні бути українськими морськими піхотинцями. Але не ці брехуни, які приїхали і розповідали казки і брехню про чотири виходи для порятунку мого сина. Вони промовчали, що були спецназівці, яким не дали добро на вихід і порятунок мого сина. Вони забрехалися так, що я просто не знаю ... ", - розповів чоловік.

Також читайте: Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Автор: 

Донбас (22356) Зайцеве (39) 35 окрема бригада (65)


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Топ коментарі
+63
Немає слів.
73%, ви це зробили, разом.
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14.08.2020 12:19
+44
"Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля - Цензор.НЕТ 7068
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14.08.2020 12:20
+41
Слов НЕТ - ПОЗОРИЩЕ какое .
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14.08.2020 12:19
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немає сили дивитися це відео, сльози навертаються на очі, коли бачиш такий біль батька..
Тримайся, козаче! Хай Господь втішить тебе, та дасть наснагу боротися за Україну !
Кажуть що війна робить людські душі та серця черствими, байдужими. Це не так.. Плачу разом з батьком Ярослава.. Разом з кожною матусею, яка втратила свого сина..
Проклята війна. Прокляті кацапи.. Проклята зелена влада підступних зрадників.
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14.08.2020 12:46 Відповісти
какой хоспоть?
тот шо разорвал живьем 40 детей, ибо они посмели..... смеяться с одного лысого пердуна?
и да, я это не придумал. хоспотя такого казнить надо, а не скулить.
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14.08.2020 19:43 Відповісти
Но зебилам это не интересно, они только по новостями про Порошенка собираюся.
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14.08.2020 12:49 Відповісти
Самий великий брехун - головнокомандувач. Ці смерті на його совісті. Що скаже геній про двох підірваних на вибухівці, яку занесла ворожа ДРГ? А так підлеглі дивляться на свого боса, як він бреше і як піариться, не служивши в армії, то чому б їм цього не робити, тим більше брехня зараз у пошані.
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14.08.2020 12:50 Відповісти
https://censor.net/user/427424 "Ці смерті на його совісті. "

В ПЕРВУЮ очередь, они на совести морпехов ! Которые просрали все и всех !
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14.08.2020 15:25 Відповісти
Всі смерті військових при президенстві Зеленського на совісті Зеленського. Він головнокомандувач, він відвів війська і заборонив їм стріляти, він взяв цю ситуацію під особистий контроль і нічого не зробив. Він головний їх командир!!!
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14.08.2020 16:11 Відповісти
Это само собой, как и то, что конкретно эти смерти в первую очередь по вине не профессионализма подразделения в целом и каждого в отдельности, а так же их трусости и бараньей покорности (запретам) !
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14.08.2020 18:46 Відповісти
Только первый брехун там это Зеля.
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14.08.2020 12:57 Відповісти
И штатные зебильные жополизы лайфы, бостуги, петровичи, скрепохрени и прочая шло..бень забились под шконку и не отсвечиают, понимают, что отхватят.
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14.08.2020 13:03 Відповісти
Справедливости нет ни где, особенно в демократичных странах ,за предатетеля и труса спавшего на посту Гелада Шалита ,отдали тысячи убийц ,и он килю ( какбы) герой ,а о парнях что погибли рядом с ним и не сдались, сразу забыли.
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14.08.2020 13:04 Відповісти
Да, про это много писали и говорили уже как недели 3, а толку...
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14.08.2020 13:09 Відповісти
М-да-а, награждают трусов, сажают и убивают патриотов, а всяких сепаров, устроивших референдумы в Крыму и на Донбассе целуют в ж..опу и дают условные срока. Что при пете, что при зеле. Сменили шило на мыло.
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14.08.2020 13:13 Відповісти
Таня +100500!!!
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14.08.2020 14:18 Відповісти
Выберешь опзажопу, тебе полегчает?
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15.08.2020 20:04 Відповісти
Вечная память вашему достойному сыну!
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14.08.2020 13:13 Відповісти
Пора бы уже Нашему Президенту вникать и делать всё по человечески. Какие могут быть награды командирам и чиновникам когда гибнут подчинённые, а дела как на фронте так и в тылу идут из рук вон плохо. Может пора менять этих бл-дей, а не пересовывать кровати и царапать пол.
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14.08.2020 13:17 Відповісти
Сами идут туда к таким командирам
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14.08.2020 13:28 Відповісти
.... а войсками руководит и распоряжения им отдаёт четырежды уклонист ... все закономерно
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14.08.2020 13:32 Відповісти
бухгалтерия не сходится - не находите?

тут бы интересно еще рядом поставить цифру того, сколько компании Петра Алексеевича заработали на поставках в ВСУ. От тех же катеров.
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14.08.2020 14:32 Відповісти
скільки? Ти вродє в курсі. То, повідай скільки ж "заработалі".
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14.08.2020 15:18 Відповісти
1. Катера
Итак согласно (https://www.dsnews.ua/politics/luchshe-li-osea-chem-gyurza-zachem-ukraina-massovo-pokupaet-20112019111800):

- стоимость одного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов (построено 7, запланировано 18);

- стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров).

Справедливости ради надо добавить, что это цена французского катера без вооружения.

- $ 37,5 млн. за сторожевой катер Mk VI (США) - (16 шт. за $600 млн) с вооружением.
(http://www.ukrrudprom.com/digest/Marki_dlya_Kieva_CHem_Vashington_usilit_VMS_Ukraini.html)

Вывод: сравнивая со стоимостью заграничных аналогов, все не так уж печально. Но какова себестоимость украинского катера и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут. Учитывая уровни зарплат и стоимости энергоресурсов в Украине и Европе, себестоимость украинских катеров должна бы быть не на уровне, а существенно ниже французских.

2. Минометы "молот":

цена = 480 тыс.грн. При этом тех.директор завода маяк говорит (см. ссылку), что 15% прибыль предприятия на изделии составляет 9000 грн. Если так, то реальная цена миномета = 60 тыс.грн.. А если 15% от 480К, то это 72 тыс.грн, что явно не вяжется.
https://censor.net.ua/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

При чем здесь Порошенко к минометам? Вот, например, рейдерский захват цехов завода маяк, на котором производятся минометы, связывают с людьми из БПП. Может, маяк делиться перестал после того, Порошенко президентом быть перестал?
Материал от марта 2019г.:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/20/646255/
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14.08.2020 17:38 Відповісти
а чому собівартість українських має бути нижчою? Якісна продукція майже всюди коштує однаково дорого. Хіба що той катер зліпити з відірваних частин старого корита, то тоді, звісно, буде дешевше. Але ж і цінності така жалюгідна конструкція не буде мати для українського флоту. І що ви маєте проти Кузні? Працюють там українці, отримують зрплатню, Кузня сплачує податки. Що не так?
"...и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут..." от коли напишуть в інтернеті, коли оприлюднять цифри, тоді іпатякатимете.
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18.08.2020 10:58 Відповісти
при воєнкоматі також тре "закончить висшее училище"? Бути водієм при штабі тре "закончіть висшее учіліще"?? Ти з якого дубу гепнувся?
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14.08.2020 15:17 Відповісти
ответьте сами себе - только искренне: Алексей Порошенко - сын П.А.Порошенко, разносил повестки и/или водительствовал в какой-то в/ч? ))
если да, то видимо вас возил и вам носил)
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14.08.2020 16:23 Відповісти
Видать ты ,,служил", ты ничего не знаешь. Я служил при штабе и могу тебе десятки должностей перечислить не офицерских. Так что узбагойся и иди стирать штаны в которые тебе Порох насрал.
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15.08.2020 07:36 Відповісти
Сын Порошенка точно служив в ВСУ, а ні твій бойко, а ні зєлєпукін, навіть тягнісрак там не служили.
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15.08.2020 20:14 Відповісти
послухай, "прокурор", в тебе не виникає таких самих питань до міліонів молодих українців, які так само не квапились йти до воєнкоматів, які не дуже то поспішали отримати повістки, Та й навіть до військомату щоб повістки тіж самі розносити - не поспішали. Тебе "обурює" тільки порошенківський син?
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18.08.2020 11:11 Відповісти
принаймні, той же ж син Порошенка чотири рази не тікав від вручення йому повістки
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14.08.2020 15:19 Відповісти
это вам Петр Алексеевич по время дебатов на стадионе рассказал?
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14.08.2020 16:21 Відповісти
ні.. то аналізи зеленого шута мені про таке розказали.. ті, що він здавав перед тими "дебатами на стадіоні"...
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18.08.2020 11:12 Відповісти
послухай, розумнику, якщо б на період початку війни були бетери чи танчики у відмінному стані, "видали" б їх. Що було в наявності, що взагалі могло хоч якось їхати, те і "видавали". Скажи спасибі свому янукодлі, та тимошенчихі, та різним там гриценкам, які вважали що армія нам не потрібна і захищатись нам немає від кого.
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14.08.2020 15:21 Відповісти
"Да, на цензоре помнится была новость"
Подводит вас память, подводит)))
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15.08.2020 13:46 Відповісти
Імя зрадника? Щоб всі занали...А то десь буде вчити нас героїзму.
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14.08.2020 14:10 Відповісти
https://novynarnia.com/2020/08/06/prezydent-nagorodyv/

Олег Пецух.
Його ще підвищили по посаді і призначили комвзводу.

Наскільки я читала, в Київському госпіталі лежить поранений командир того Пецуха, який теж був на тому виході, не втікав. Але його не нагородили. ПП провідував.
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14.08.2020 21:04 Відповісти
Трусость в Зели в почете, ищо и медалями наградил
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14.08.2020 14:21 Відповісти
Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая https://mediananny.com/reportazhi/2304085 сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.

Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.
Но я - не он.

Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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14.08.2020 14:22 Відповісти
В 1984 году со второго курса университета Пётр Порошенко был призван в Советскую Армию (отсрочка студентам тогда была отменена), проходил службу в Казахстане и, по собственным словам, «принимал участие в боевых действиях». ... Уволился в запас в 1986 году, после чего вернулся в университет на третий курс.
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14.08.2020 14:30 Відповісти
Сын Президента и Верховного главнокомандующего Петра Порошенко, Алексей, тайно - под другой фамилией, еще с 2014 года был командиром минометного расчета в рядах ВСУ.
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14.08.2020 14:32 Відповісти
ах "тайно". Это все объясняет... У нас в стране много чего происходит "тайно" и не происходит наяву. Вам это "тайно" и рассказали, видимо.

Мне другое забавно, вы тут накидали некие выдержки без всяких ссылок на источники. И уж как-то больно топите за Петра Алексеевича. Вы на зарплате, поди)
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14.08.2020 14:39 Відповісти
это кто тут ещё на зарплате )))))
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15.08.2020 10:33 Відповісти
Какая то избирательная у вас память))) Помните новость которой НЕ БЫЛО, но требуете подтверждение на ФАКТЫ, ВИДЕОподтверждение которым видело миллионы)))
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15.08.2020 13:52 Відповісти
наверное до сегоднешнего дня командир расчета))))
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Моя пошана батьку морпіха за достойного сина . А Герою, вічна слава !
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14.08.2020 17:06 Відповісти
Очень некрасивая и грустная история: раненый морпех Журавель, истекая кровью, два дня полз под страшной жарой, а товарищи ему не помогли.
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14.08.2020 19:52 Відповісти
Так завжди буває коли командують ті хто у свій час здавав позіції, заводив у пастку і кидав солдат на призволяще, а головнокомандувач дивиться агресору у ж..у.
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14.08.2020 20:46 Відповісти
Дякую, пане Журавель, що Ви не повірили і не поступилися.
Я думала, що їм вдасться Вас залякати.
Як же, Ви посміли тлю зачепити.
Тримайтеся !
Вам дуже важко.
Дай, Боже, Вам сил.
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14.08.2020 20:59 Відповісти
Знайшла у моїх збережених файлах на фб. Листопад 2019
Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 9698
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15.08.2020 05:41 Відповісти
Є і більш банальна причина не кидати своїх поранених.
Кожен поранений боєць має знати, що його обов'язково заберуть. Це додатковий стимул для бійця, це привод для гордості за країну для всіх інших. Так роблять Штати та Ізраїль. І так повинно бути у нас.
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17.08.2020 09:18 Відповісти
За ВСЕ буде відповідати В.А. Зеленський після закінчення його президентської каденції.
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15.08.2020 17:59 Відповісти
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