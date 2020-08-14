Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО
Батько загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля обурився тим, що військового, який кинув його сина вмирати на полі бою, президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" третього ступеня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це батько загиблого морпіха розповів у відеозверненні, оприлюдненому на ютуб-каналі блогера Андрія Луганського.
Той факт, що один із товаришів Журавля покинув його в небезпеці, підтвердився на відео з камери загиблого військового медика Миколи Илина.
"Мого сина нагородили орденом "За мужність" III ступеня разом з брехуном, зрадником морської піхоти, який покинув своїх товаришів. Це тільки завдяки відео, яке загиблий "Естонець" залишив для нас. Втративши магазини, подарувавши сепарам ті 60 патронів. І залишив своїх товаришів. Якби вони не втекли, то цього не було б. Не було б загиблого Естонця, контуженого і пораненого Андрія Підлісного. Все було б інакше. І ті 25 - 30 метрів, які залишалися до мого сина, вони б пройшли, і вони б його винесли", - говорить батько загиблого морпіха.
Після хвилі обурення, що піднялася в соцмережах через трагедію, до батька загиблого приїхало командування морської піхоти Збройних Сил України та почало виправдовуватися.
"Я схиляюся перед такими морськими піхотинцями як Коля Ілін, Андрій Підлісний. Вони дійсно гідні бути українськими морськими піхотинцями. Але не ці брехуни, які приїхали і розповідали казки і брехню про чотири виходи для порятунку мого сина. Вони промовчали, що були спецназівці, яким не дали добро на вихід і порятунок мого сина. Вони забрехалися так, що я просто не знаю ... ", - розповів чоловік.
Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.
Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.
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Тримайся, козаче! Хай Господь втішить тебе, та дасть наснагу боротися за Україну !
Кажуть що війна робить людські душі та серця черствими, байдужими. Це не так.. Плачу разом з батьком Ярослава.. Разом з кожною матусею, яка втратила свого сина..
Проклята війна. Прокляті кацапи.. Проклята зелена влада підступних зрадників.
тот шо разорвал живьем 40 детей, ибо они посмели..... смеяться с одного лысого пердуна?
и да, я это не придумал. хоспотя такого казнить надо, а не скулить.
В ПЕРВУЮ очередь, они на совести морпехов ! Которые просрали все и всех !
тут бы интересно еще рядом поставить цифру того, сколько компании Петра Алексеевича заработали на поставках в ВСУ. От тех же катеров.
Итак согласно (https://www.dsnews.ua/politics/luchshe-li-osea-chem-gyurza-zachem-ukraina-massovo-pokupaet-20112019111800):
- стоимость одного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов (построено 7, запланировано 18);
- стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров).
Справедливости ради надо добавить, что это цена французского катера без вооружения.
- $ 37,5 млн. за сторожевой катер Mk VI (США) - (16 шт. за $600 млн) с вооружением.
(http://www.ukrrudprom.com/digest/Marki_dlya_Kieva_CHem_Vashington_usilit_VMS_Ukraini.html)
Вывод: сравнивая со стоимостью заграничных аналогов, все не так уж печально. Но какова себестоимость украинского катера и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут. Учитывая уровни зарплат и стоимости энергоресурсов в Украине и Европе, себестоимость украинских катеров должна бы быть не на уровне, а существенно ниже французских.
2. Минометы "молот":
цена = 480 тыс.грн. При этом тех.директор завода маяк говорит (см. ссылку), что 15% прибыль предприятия на изделии составляет 9000 грн. Если так, то реальная цена миномета = 60 тыс.грн.. А если 15% от 480К, то это 72 тыс.грн, что явно не вяжется.
https://censor.net.ua/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
При чем здесь Порошенко к минометам? Вот, например, рейдерский захват цехов завода маяк, на котором производятся минометы, связывают с людьми из БПП. Может, маяк делиться перестал после того, Порошенко президентом быть перестал?
Материал от марта 2019г.:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/20/646255/
"...и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут..." от коли напишуть в інтернеті, коли оприлюднять цифри, тоді іпатякатимете.
если да, то видимо вас возил и вам носил)
Подводит вас память, подводит)))
Олег Пецух.
Його ще підвищили по посаді і призначили комвзводу.
Наскільки я читала, в Київському госпіталі лежить поранений командир того Пецуха, який теж був на тому виході, не втікав. Але його не нагородили. ПП провідував.
поступил звонок от мамы, которая https://mediananny.com/reportazhi/2304085 сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.
Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
Мне другое забавно, вы тут накидали некие выдержки без всяких ссылок на источники. И уж как-то больно топите за Петра Алексеевича. Вы на зарплате, поди)
Я думала, що їм вдасться Вас залякати.
Як же, Ви посміли тлю зачепити.
Тримайтеся !
Вам дуже важко.
Дай, Боже, Вам сил.
Кожен поранений боєць має знати, що його обов'язково заберуть. Це додатковий стимул для бійця, це привод для гордості за країну для всіх інших. Так роблять Штати та Ізраїль. І так повинно бути у нас.