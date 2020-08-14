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Новини Відео Революція в Білорусі
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Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО

Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення. Світлана Тіхановська закликала місцеву виконавчу владу організувати легальні мітинги найближчими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Друзі, за останні кілька місяців ми зробили неможливе. Ще пів року тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні" старій владі. Але ми зробили це за законом. Хочу сказати "дякую" всім, хто проголосував за мене, за зміни в нашій країні. І нас, прихильників змін, - більшість. Цьому є документальне підтвердження - копії протоколів. Там, де, комісії порахували голоси чесно, моя підтримка становить від 60 до 70%. Білоруси ніколи не захочуть жити з колишньою владою. Мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична. Для нас людське життя - найцінніше. Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - сказала вона.

Також Тіхановська подякувала співробітникам правоохоронних органів, які відмовилися виконувати злочинні накази.

Крім того вона закликала підписатися за те, що громадяни Білорусі голосували за неї.

"Захистимо разом наш вибір. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Наші голоси мають бути почуті", - резюмувала Тіхановська.

Також читайте: Литва пропонує створити в ЄС фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
Сябры, куй железный, пока горячий. Созывайте вече, определяйтесь с лидером (не модератором) и додавливайте диктатуру...
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14.08.2020 12:29
+10
О как ***** хитро всё оформляет ,в итоге Лукашенко грохнут а на его месте будет 100% ***** в миниатюре которое сразу введёт Беларусь в состав *****бада.
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14.08.2020 12:23
+10
Точно, как у нас.
Люди голосовали не за зеленского.
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14.08.2020 12:25
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U nix teper jest sssr Vse rabotajet,skladi napolneni nekomu nenuznoj produkciji.Sto delajet dopsutim u nas odin celovek,tam 3 delajet tuze rabotu
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14.08.2020 13:48 Відповісти
С таким,,лидером" будет хуже, чем при луке. Вона па-руски гАварит и наверняка считает казламордых братским народом.
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14.08.2020 12:29 Відповісти
Сябры, куй железный, пока горячий. Созывайте вече, определяйтесь с лидером (не модератором) и додавливайте диктатуру...
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14.08.2020 12:29 Відповісти
Лидеры бухие с ног до головы.
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14.08.2020 12:31 Відповісти
Давите .. давите.. Берите пример с нас..Станете такими же оборванцами!!! Живе Беларусь!!!
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14.08.2020 12:41 Відповісти
а работать не пробовал?
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14.08.2020 12:42 Відповісти
Чей Крым?
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14.08.2020 12:47 Відповісти
А чё не на мове гутарит?
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14.08.2020 12:29 Відповісти
что б пуйло понимало)
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14.08.2020 12:43 Відповісти
Запуганная до ужаса женщина старается оправдать свое бегство...
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14.08.2020 12:49 Відповісти
Vydymo ubedili ejio mesnyje kgb,oni umejet eto delat.No ne v rasku ubezlaaa,a eto bolsaja raznica.
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14.08.2020 12:55 Відповісти
Местные вообще не имеют границ (тормозов) в способах убеждения...
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14.08.2020 12:59 Відповісти
Да пойдут в крайнем случае -пойдут.На власть назначат безмозглую прокремлевскую курицу.А отличившихся бойцов Беларуского омона во главе с руководством отправят служить в Питер и Москву.Пусть Рассеяне порадуются.
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14.08.2020 12:52 Відповісти
да.
***** звери нужны...
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14.08.2020 13:01 Відповісти
Диалог з кривавим вбивцею.??
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14.08.2020 13:00 Відповісти
отожжжж...
Какой диалог? Выслушать последнее желание и... и выбить табуретку из под ног!
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14.08.2020 13:02 Відповісти
Яйцеклітина, яка закінчила школу диверсанта-розвідника в РФ хоче в президенти. Багато гравців вже мріють про те, як вони продадуть заводи і землю і упакують своїх мажорних діток. Западу треба пристрелити індустрію як їх конкурента, РФ мягко окупувати Білорусь щоб її доїти її ж руками, бо вже стільки висить на РФ розтрат, що скоро в трубу вилетить, це Донбас без ручки, це Крим без води, це Абахазія, Осетія, Придністров'я, Сирія.
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14.08.2020 13:12 Відповісти
Читает по суфлеру
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14.08.2020 13:16 Відповісти
Скоро вона скаже що бачить в очах Лукашенка бажання до миру.
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14.08.2020 13:23 Відповісти
якась мутна баба - то не страйкуйте, то вже виходьте... мабуть фсб нову методичку підвезло
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14.08.2020 13:27 Відповісти
Митингуй не митингуй,а получишь с Москвы буй.
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14.08.2020 13:28 Відповісти
Сліняла - сиди там і не відблискуй.
Далі в же без тебе народ розбереться.
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14.08.2020 13:30 Відповісти
Вона мені нагадує попа Гапона, - тільки в спідниці.
Сама здриснула , а людей, які їй повірили, залишила напризволяще.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
Та Гапон нібито був штатним провокатром.
А ця більше схожа на нашого блаЗєня. - Вискочила на Гору, а що з цим робити не знає.
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14.08.2020 14:04 Відповісти
Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті" - Цензор.НЕТ 4184
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Дура тупая....
Ты слышала житейскую истину про "ДОБРОЕ СЛОВО И РЕВОЛЬВЕР"?
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14.08.2020 13:42 Відповісти
Ну ось, знову вискочила як тільки у людей почало щось виходити. Шліть її в дупу, білоруси.
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14.08.2020 13:46 Відповісти
це друга ВАНА.
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14.08.2020 14:03 Відповісти
уже немного перепрошили ее в Литве
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14.08.2020 13:52 Відповісти
Гуляй....
Ти вже в минулому.
Бо втікла, лишивши людей один на один з режимом.
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14.08.2020 14:08 Відповісти
засцала ...теперь там чо то вещает ....как Янукович из ростова
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14.08.2020 14:13 Відповісти
Завонявшаяся путинская консерва. Поп Гапон в юбке.
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14.08.2020 15:09 Відповісти
На улицах драматизма больше чем в её словах...сябры, думайте.
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14.08.2020 15:32 Відповісти
мутноватая тёлочка..
типа нашего валоди..
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14.08.2020 15:51 Відповісти
Многоходовочкой попахивает...
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15.08.2020 13:19 Відповісти
Чем хорош мирный массовый протест против диктатуры? -- в конце концов, его обязательно безнаказанно расстреляют...
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14.08.2020 16:32 Відповісти
Через деякий час ми дізнаємось, хто насправді ця опозиціонерка та на кого вона працює.
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14.08.2020 16:42 Відповісти
Ця недалека жінка, своєю суперечливою поведінкою і закликами нагадала історичну постать, такого собі Гапона, попа за посадою і співробітника особливого відділу департаменту поліції, за сумісництвом. Нагадаю тим, хто забув і тим, хто не не знав - мирна хода до Зимового палацу в 1905 році
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14.08.2020 16:44 Відповісти
Ну не скажіть...Гапон все таки пішов на чолі демонстраціі,а ця втікла за кордон і почала скиглити,"што она слабая женщіна"...Потім очухалась і почала підюджувати,мовляв,"протєстуйтє,но мірно"...Їдь туди,де за тебе начебто проголосували більшістю,очолюй і ЗУСТРІНЬ СМЕРТЬ якщо доведеться - це умова кожного чільника держави,про що давно вже чільники забули...Всі тільки триндять - "я готов взять на сєбя атвєтствєнность",а відповідальність поляга лишень в парі мештів,які він загубить драпаючи...
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14.08.2020 18:02 Відповісти
Він, правда, погано кінчив, вірніше його кінчили, через рік після кривавої події. Мотив, як стверджують деякі історики, за зраду.
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14.08.2020 21:38 Відповісти
От жучка мрачная.
Оформляет договоренность между Лукой и Питуном о порядке репатриации автономной области Беларуссия в состав Российской Федерации.
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14.08.2020 17:18 Відповісти
путінська ************ !
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14.08.2020 18:25 Відповісти
...В этот знаминательный день семья и колеги электрика Петрова поздравляют его с днём рождения и желают крепкого здоровья и счастья. К поздравлениям присоеднияются бывшие и сослуживцы электрика пятого разряда Петрова...
Была такая передача по одному из трёх каналов в детстве, там тётка всех поздравляла по заявкам
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14.08.2020 19:08 Відповісти
Ница тьотка.
Від усього відмовилася, мукала щось під ніс, жодного разу нікуди не вийшла, коли її =прихильники= почали протестувати, просила не виступати, звалила, підібгавши хвоста, а тепер "заклики" вкидає.

Дуже цікаво буде потім дізнатися, що виїхала вона сама (бо так в сценарії написано, в якому вона беззсовісно бере участь: треба ж створити іміждж, дітки вже там були), побачити її благовірного, на якому живого місця нема (б*ють же щодня).
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14.08.2020 20:49 Відповісти
Сколько за Лукашенко и сколько за Тихановскую. Наглядно.

https://www.youtube.com/watch?v=V-t6en9BK-I
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14.08.2020 20:54 Відповісти
Говорящая голова получила новые методички из Масквабада. Там хотят контролировать протесты.
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14.08.2020 22:07 Відповісти
Как-то слабенько для будущего Президента, засыпает на ходу!!!
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14.08.2020 22:10 Відповісти
Будуть намагатися розвести народ балаканиною. Так само і Яник "розслідував" побиття студентів, обіцяв покарати винних, а тим часом портнов вже писав диктаторські закони і закупали спецзасоби для розгону Майдану.
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14.08.2020 23:05 Відповісти
Чмошницу московская
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15.08.2020 07:18 Відповісти
Хай скаже чий Крим тихановская....
Сподіваюсь Білорусам висточить розуму не обирати лідера прор@шистку... Сподіваюсь.
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15.08.2020 10:40 Відповісти
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