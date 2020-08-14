Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО
Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення. Світлана Тіхановська закликала місцеву виконавчу владу організувати легальні мітинги найближчими вихідними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
"Друзі, за останні кілька місяців ми зробили неможливе. Ще пів року тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні" старій владі. Але ми зробили це за законом. Хочу сказати "дякую" всім, хто проголосував за мене, за зміни в нашій країні. І нас, прихильників змін, - більшість. Цьому є документальне підтвердження - копії протоколів. Там, де, комісії порахували голоси чесно, моя підтримка становить від 60 до 70%. Білоруси ніколи не захочуть жити з колишньою владою. Мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична. Для нас людське життя - найцінніше. Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - сказала вона.
Також Тіхановська подякувала співробітникам правоохоронних органів, які відмовилися виконувати злочинні накази.
Крім того вона закликала підписатися за те, що громадяни Білорусі голосували за неї.
"Захистимо разом наш вибір. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Наші голоси мають бути почуті", - резюмувала Тіхановська.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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***** звери нужны...
Какой диалог? Выслушать последнее желание и... и выбить табуретку из под ног!
Далі в же без тебе народ розбереться.
Сама здриснула , а людей, які їй повірили, залишила напризволяще.
А ця більше схожа на нашого блаЗєня. - Вискочила на Гору, а що з цим робити не знає.
Ты слышала житейскую истину про "ДОБРОЕ СЛОВО И РЕВОЛЬВЕР"?
Ти вже в минулому.
Бо втікла, лишивши людей один на один з режимом.
типа нашего валоди..
Оформляет договоренность между Лукой и Питуном о порядке репатриации автономной области Беларуссия в состав Российской Федерации.
Была такая передача по одному из трёх каналов в детстве, там тётка всех поздравляла по заявкам
Від усього відмовилася, мукала щось під ніс, жодного разу нікуди не вийшла, коли її =прихильники= почали протестувати, просила не виступати, звалила, підібгавши хвоста, а тепер "заклики" вкидає.
Дуже цікаво буде потім дізнатися, що виїхала вона сама (бо так в сценарії написано, в якому вона беззсовісно бере участь: треба ж створити іміждж, дітки вже там були), побачити її благовірного, на якому живого місця нема (б*ють же щодня).
https://www.youtube.com/watch?v=V-t6en9BK-I
Сподіваюсь Білорусам висточить розуму не обирати лідера прор@шистку... Сподіваюсь.