Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО

Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення. Світлана Тіхановська закликала місцеву виконавчу владу організувати легальні мітинги найближчими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Друзі, за останні кілька місяців ми зробили неможливе. Ще пів року тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні" старій владі. Але ми зробили це за законом. Хочу сказати "дякую" всім, хто проголосував за мене, за зміни в нашій країні. І нас, прихильників змін, - більшість. Цьому є документальне підтвердження - копії протоколів. Там, де, комісії порахували голоси чесно, моя підтримка становить від 60 до 70%. Білоруси ніколи не захочуть жити з колишньою владою. Мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила на криваву бійню. Ситуація критична. Для нас людське життя - найцінніше. Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - сказала вона.

Також Тіхановська подякувала співробітникам правоохоронних органів, які відмовилися виконувати злочинні накази.

Крім того вона закликала підписатися за те, що громадяни Білорусі голосували за неї.

"Захистимо разом наш вибір. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Наші голоси мають бути почуті", - резюмувала Тіхановська.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".