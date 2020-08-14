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Ексспівробітник СБУ, який нині працює у ФСБ, підозрюється в тортурах чоловіка в окупованому Криму, - МВС. ВIДЕО

Фігурант, який нині є працівником російської ФСБ в Автономній Республіці Крим, спільно з групою осіб під тортурами змусили потерпілого визнати провину у злочинах, які він начебто вчиняв. А саме - у незаконному придбанні, зберіганні набоїв та боєприпасів та розповсюдженні в мережі Інтернет екстремістських матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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Із заявою про заподіяння тортур потерпілий звернувся до поліції після того, як виїхав на материкову територію країни. З’ясувалося, що група осіб шляхом обману посадили 34-річного чоловіка в автомобіль, де одягнули мішок на голову.

У невідомому приміщенні зловмисники катували чоловіка, аби той визнав себе винним у незаконному придбанні, зберіганні патронів і боєприпасів та розповсюдженні в мережі "Інтернет" екстремістських матеріалів. Потерпілого били по голові, його руки та ноги при цьому були зв’язані скотчем. Застосовували електричний струм, щоразу посилюючи напругу. В результаті чоловік непритомнів. Зловмисники приводили його до тями за допомогою медичних препаратів і продовжували бити.

Після заподіяння численних побоїв, мордування, посягання на статеву недоторканість потерпілий погодився визнати свою вину в злочинах, яких він не вчиняв. Також зловмисники змусили його підписати "протоколи слідчих дій", записали на відео зізнання у вчиненні злочинів та погодження співпрацювати з ФСБ РФ.

Як повідомив начальник ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак, наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим провели всі необхідні слідчі дії з потерпілим та експертні дослідження.

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В ході слідства правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину 44-річного колишнього працівника СБУ, який наразі працює в ФСБ. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і виразилось у порушенні вимог ст. 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а саме - нелегальне ув'язнення та спричинення тортур.

Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Автор: 

Крим (14153) МВС (3501) катування (599) СБУ (12821) ФСБ (1451)


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хоть камни с неба
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14.08.2020 13:01 Відповісти
Скорей всего он сейчас в Минске
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14.08.2020 13:01 Відповісти
Главное чтобы украинские турысты не переставали ездить в окупированный крым. Им для етого Петя с Зелей даже комфортные КПВВ и дороги построили... Верно я говорю, порохосрань и зебилы?
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14.08.2020 13:04 Відповісти
Так хто там питав чому Турчинов здав Крим?
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14.08.2020 13:17 Відповісти
А скільки зараз співробітників СБУ працюють на ФСБ???
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14.08.2020 13:39 Відповісти
Та ніхто з ольгіно не питав???
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14.08.2020 13:40 Відповісти
 
 