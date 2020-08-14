Ексспівробітник СБУ, який нині працює у ФСБ, підозрюється в тортурах чоловіка в окупованому Криму, - МВС. ВIДЕО
Фігурант, який нині є працівником російської ФСБ в Автономній Республіці Крим, спільно з групою осіб під тортурами змусили потерпілого визнати провину у злочинах, які він начебто вчиняв. А саме - у незаконному придбанні, зберіганні набоїв та боєприпасів та розповсюдженні в мережі Інтернет екстремістських матеріалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Із заявою про заподіяння тортур потерпілий звернувся до поліції після того, як виїхав на материкову територію країни. З’ясувалося, що група осіб шляхом обману посадили 34-річного чоловіка в автомобіль, де одягнули мішок на голову.
У невідомому приміщенні зловмисники катували чоловіка, аби той визнав себе винним у незаконному придбанні, зберіганні патронів і боєприпасів та розповсюдженні в мережі "Інтернет" екстремістських матеріалів. Потерпілого били по голові, його руки та ноги при цьому були зв’язані скотчем. Застосовували електричний струм, щоразу посилюючи напругу. В результаті чоловік непритомнів. Зловмисники приводили його до тями за допомогою медичних препаратів і продовжували бити.
Після заподіяння численних побоїв, мордування, посягання на статеву недоторканість потерпілий погодився визнати свою вину в злочинах, яких він не вчиняв. Також зловмисники змусили його підписати "протоколи слідчих дій", записали на відео зізнання у вчиненні злочинів та погодження співпрацювати з ФСБ РФ.
Як повідомив начальник ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак, наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим провели всі необхідні слідчі дії з потерпілим та експертні дослідження.
В ході слідства правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину 44-річного колишнього працівника СБУ, який наразі працює в ФСБ. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і виразилось у порушенні вимог ст. 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а саме - нелегальне ув'язнення та спричинення тортур.
Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
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