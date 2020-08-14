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Новини Відео ДТП
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Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини. ВІДЕО камер спостереження

У Києві Mazda після зіткнення з Lexus вилетіла на тротуар і практично знесла кав'ярню на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Водій Мазда в критичному стані госпіталізований. На місці швидкі і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Вартовим Еспресо, водій автомобіля Lexus, він рухався по Дніпровській Набережній і на перехресті з вул. Княжий Затон хотів виконати поворот наліво. Коли зустрічний потік зупинився водій Lexus почав рух, як раптом на перехрестя вилетів автомобіль Mazda.

Дивіться: У лобовому ДТП під Скадовськом загинули три людини. ФОТО

Лікарі швидкої допомоги госпіталізували в лікарню потерпілого водія "Мазди" та дівчину з кафе. На місці працюють патрульні поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19469)


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Топ коментарі
+4
А при чем тут ларек\кофейок, это ж не они на водилу наехали, а он на них?
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14.08.2020 13:40
+3
лучше в кофейню наверное, чем повторил подвиг товарища зайцевой и убил бы людей на остановке...
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14.08.2020 13:26
+3
А это разве запрещено? Нет? Тогда к чему претензии?
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14.08.2020 13:27
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Нифига себе за кофейком съездил
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14.08.2020 13:21 Відповісти
а какого куя,на остановках кафе? то сигаретные ларки с пивом то кафе
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14.08.2020 13:24 Відповісти
лучше в кофейню наверное, чем повторил подвиг товарища зайцевой и убил бы людей на остановке...
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14.08.2020 13:26 Відповісти
смотрю видео из стран Европы Америки Канады Австралии Японии Новой Зеландии,Южной Кореи..Китая..там остановки общественного транспорта кроме поездов и метро трамвая просто карманчик табличка со знаком Остановка номер (номера ) маршрутов и вид транспорта ну может быть стеклянной с небольшой рекламой и или скамеечка..и козырек часы и табло с указание времени прибытия на остановку какого вида и номера транспорта..
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14.08.2020 13:37 Відповісти
А при чем тут ларек\кофейок, это ж не они на водилу наехали, а он на них?
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14.08.2020 13:40 Відповісти
А это разве запрещено? Нет? Тогда к чему претензии?
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14.08.2020 13:27 Відповісти
Дійсно! І вазгалі, нафіга на зупинках люди стоять, якщо там мазди їздити мають, правда, дебіле?
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14.08.2020 13:54 Відповісти
а шо камеры,не сработали ?
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14.08.2020 13:28 Відповісти
Мабуть, спрацювали. Тільки штраф прийде в реанімацію.. або в морг.
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14.08.2020 13:30 Відповісти
это ещё чтоооо!
Чувак в западной Украине сидел дома и смотре телевизор мирно, как вдруг его задавил ЗИЛ 130-й! А вместе с ним забор, собаку в будке и стену дома...
С тревогой думаю про то время, когда все летающие спутники затормозятся и попадают на головы трудящимся...
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14.08.2020 13:28 Відповісти
а представь что будет когда Земля налетит на небесную ось!
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14.08.2020 13:35 Відповісти
та ты шо! Трудно и страшно даже представить!!!!
Это же сразу станет целое ведро компрессиии которая зальёт нейтрино с анодом вместе разрушив гармонию сольфеджио
разбалансировав "ФА диез" !!!
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14.08.2020 13:45 Відповісти
Треба перед всі дороги огорожувати відбійниками, щоби безумці не загрожували життю людей на тротуарах.
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14.08.2020 13:29 Відповісти
да *** отбойники нужно ставить ,а не кафе
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14.08.2020 13:29 Відповісти
ща антонина скажет, шо маленькие штрафы.....
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14.08.2020 13:49 Відповісти
Я нічого не зрозумів з того, що сказав свідок.
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14.08.2020 14:00 Відповісти
Скорость была наверное 49,9 км/час....
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14.08.2020 14:12 Відповісти
А чого вони льотають по Києву ?
Де там камери авакяна ?
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14.08.2020 14:15 Відповісти
Кличко , на деньги , которые как всегда украдут , установи столбики возле остановок
Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 3430 Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 7338
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Короче эти рукожопы не умеют даже на 50км/час ездить.
Будем снижать до 35км/час.
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14.08.2020 14:55 Відповісти
а потім перейдемо до негативних значень
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14.08.2020 22:38 Відповісти
Такая же ситуация была в Харькове, когда Дронов
- вытолкнул машину мажорки Зайцевой на остановку с людьми...
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14.08.2020 17:18 Відповісти
то не Дронов витолкнув, а Зайцева влітала на перехрестя на червоне світло
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14.08.2020 22:39 Відповісти
Красиво жить не запретишь.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
 
 