Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини. ВІДЕО камер спостереження
У Києві Mazda після зіткнення з Lexus вилетіла на тротуар і практично знесла кав'ярню на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
"Водій Мазда в критичному стані госпіталізований. На місці швидкі і рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Як розповів Вартовим Еспресо, водій автомобіля Lexus, він рухався по Дніпровській Набережній і на перехресті з вул. Княжий Затон хотів виконати поворот наліво. Коли зустрічний потік зупинився водій Lexus почав рух, як раптом на перехрестя вилетів автомобіль Mazda.
Лікарі швидкої допомоги госпіталізували в лікарню потерпілого водія "Мазди" та дівчину з кафе. На місці працюють патрульні поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи.
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разбалансировав "ФА диез" !!!
Де там камери авакяна ?
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