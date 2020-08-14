Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини. ВІДЕО камер спостереження

У Києві Mazda після зіткнення з Lexus вилетіла на тротуар і практично знесла кав'ярню на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"Водій Мазда в критичному стані госпіталізований. На місці швидкі і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Вартовим Еспресо, водій автомобіля Lexus, він рухався по Дніпровській Набережній і на перехресті з вул. Княжий Затон хотів виконати поворот наліво. Коли зустрічний потік зупинився водій Lexus почав рух, як раптом на перехрестя вилетів автомобіль Mazda.

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Лікарі швидкої допомоги госпіталізували в лікарню потерпілого водія "Мазди" та дівчину з кафе. На місці працюють патрульні поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи.