Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо". ВIДЕО

Білорусам недостатньо вибачень за насильство, яке вчинили силовики стосовно мирних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Єврорадіо заявила одна з лідерів опозиції Марія Колесникова.

"Вибачень нам недостатньо, білоруський народ пам'ятатиме про ті злодіяння і насильство, які вчинила влада стосовно мирних громадян. Ми протягом довгого часу говорили, що, будь ласка, не починайте його - це кримінальна відповідальність. Ми не будемо відмовлятися від своїх слів: всі, хто хотіли перейти на бік народу, приходьте - ми вас зустрінемо, ми будемо вас захищати", - сказала вона.

Колесникова також додала, що всі інші, хто продовжує здійснювати насильство над власним народом, повинні понести за це відповідальність.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.