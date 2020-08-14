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Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо". ВIДЕО

Білорусам недостатньо вибачень за насильство, яке вчинили силовики стосовно мирних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Єврорадіо заявила одна з лідерів опозиції Марія Колесникова.

"Вибачень нам недостатньо, білоруський народ пам'ятатиме про ті злодіяння і насильство, які вчинила влада стосовно мирних громадян. Ми протягом довгого часу говорили, що, будь ласка, не починайте його - це кримінальна відповідальність. Ми не будемо відмовлятися від своїх слів: всі, хто хотіли перейти на бік народу, приходьте - ми вас зустрінемо, ми будемо вас захищати", - сказала вона.

Колесникова також додала, що всі інші, хто продовжує здійснювати насильство над власним народом, повинні понести за це відповідальність.

Також дивіться: Страйк у Білорусі: працівники мінського метро, "Білшини", "Білоруськалій" і інших підприємств приєдналися до протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+9
Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожаться как бешенные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 13:56
+4
Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно" - Цензор.НЕТ 7465
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14.08.2020 13:53
+4
Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам .

Куприк згоден . Це справедливо .
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14.08.2020 13:57
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Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно" - Цензор.НЕТ 7465
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14.08.2020 13:53 Відповісти
Смотреть со звуком! https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Передайте товарищу Лукашенко!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Произошла чудовищная ошибка!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Я за него голосовал
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14.08.2020 13:55 Відповісти
Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожаться как бешенные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 13:56 Відповісти
Вот это правильная позиция !
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14.08.2020 13:54 Відповісти
где она была со своей позицией когда на улицах людей метелили?
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14.08.2020 14:18 Відповісти
новые персоналии на следующие выборы
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14.08.2020 13:55 Відповісти
Хрен пойми кто там лидер, каждый день какие-то фамилии всплывают
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14.08.2020 13:55 Відповісти
там нет лидера.. есть только безоговорочный лидер - кремль...
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14.08.2020 14:00 Відповісти
Пуйло кращий,
?
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14.08.2020 14:18 Відповісти
Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам .

Куприк згоден . Це справедливо .
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14.08.2020 13:57 Відповісти
"иродиада и ее дочь" хотят голову Луки на блюде ...
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14.08.2020 13:57 Відповісти
Надо что ы вы еще яблочко станцевали, желательно с выходом
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14.08.2020 13:58 Відповісти
та пожалуйста не зарывайся, дамочка, в дешёвом популизме. Ей богу поймают звери и отобьют шо нибуль. Не форсируй процесс. Всё и так уже к концу продвигается и смерть шизику вже улыбается...
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14.08.2020 14:00 Відповісти
Умная дамочка,смотрел несколько ее речей на БелСате
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14.08.2020 14:01 Відповісти
Lukashist terror is Made in Russia. Примененные в Беларуси методы террора были отработаны 20 лет назад в путинском фильтрационнон лагере Чернокозово в Чечне и подобных ему.
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14.08.2020 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0 Надо,Федя,надо! Операция Ы

"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите - мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.Источник: https://censor.net/v3213804
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14.08.2020 14:04 Відповісти
Молодежь в Белоруси хорошая выросла,есть будущее,в отличие от КГБшника и его бесконечных и бессмертных ИТАМНЕТОв которые не дохнут ни в Украине,ни в Сирии с Ливией....,но транспортные самалеты привозят трупы их каждые сутки в Питер...
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14.08.2020 14:05 Відповісти
Белорусам конечно респект и уважуха,жалко людей,которых "убивали"менты и спецы,но самое обидное будет в том,что если за всем этим торчат уши кремлевского *****,то мы можем получить ещё 1100 км к почти 4000 км имеющимся границы с "белорусским федеральным округом",как то так.
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14.08.2020 14:07 Відповісти
Попытки обмануть народ,всегда заканчиваются крахом,Путлера и Лукаша ждет ОДИНАКОВЫЙ ФИНИШ...
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14.08.2020 14:13 Відповісти
На 19 августа купил ящик коньяка в честь дохлости СССр,ну и на Яблочный СПАС.соберу всех своих...
а вы выпьете за упокой дохлого сссра?
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14.08.2020 14:19 Відповісти
Пиши адресу))
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Адрес прежний.дохлый ссср.не дом и не улица песню помнишь?
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14.08.2020 14:30 Відповісти
Я зрозумів, коником ділитись не хочеш)
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14.08.2020 14:32 Відповісти
Кто сейчас громче всех о себе заявит, пока протесты еще не остыли, тот и будет следующим президентом.
Вангую - щас повылазит куча "оппозиционеров" и "борцов с кровавым диктатором", которые пару дней назад, когда было опасно, сидели тише воды ниже травы. Сейчас то оно че, опасность прошла, можно смело вылазить на баррикаду и собирать электоральные дивиденды.
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14.08.2020 14:22 Відповісти
https://twitter.com/sinnnetz Птичка Хохлушка - В Беларуси есть заказные провокации и люди, которых провокаторы подстрекали и подставили под газ и пули. А Майдана в Беларуси нет! Знакомьтесь - Мария Колесникова, шеф Тихановской и главкуратор протестов в Беларуси с пмж в Кельне !!!
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14.08.2020 14:31 Відповісти
У Путлера и Лукаша на душе одно и то же чувство перед народом... ОНИ НИКТО,самое интересное и смешное,что они сами это ЗНАЮТ....
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14.08.2020 14:32 Відповісти
Нет четко сформулированного основного требования: досрочные выборы (как минимум - президентские) по международным стандартам - с допуском оппозиционных кандидатов и международных (не только из-за поребрика) наблюдателей.
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14.08.2020 14:34 Відповісти
Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо" - Цензор.НЕТ 9280Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо" - Цензор.НЕТ 1013 два брата акробата дегенерата
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Мария Колесникова озвучила требования объединенной оппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=CJs3EkaIYQk

Мария ОООЧЕННЬ КРУТАЯ, преподовала музыку 20 лет!
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14.08.2020 15:59 Відповісти
Это она не из Масквы случайно вещает?
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14.08.2020 19:42 Відповісти
Всех задокументировать, придет время посадить пожизненно!
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14.08.2020 20:52 Відповісти
 
 