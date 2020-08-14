Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо". ВIДЕО
Білорусам недостатньо вибачень за насильство, яке вчинили силовики стосовно мирних громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Єврорадіо заявила одна з лідерів опозиції Марія Колесникова.
"Вибачень нам недостатньо, білоруський народ пам'ятатиме про ті злодіяння і насильство, які вчинила влада стосовно мирних громадян. Ми протягом довгого часу говорили, що, будь ласка, не починайте його - це кримінальна відповідальність. Ми не будемо відмовлятися від своїх слів: всі, хто хотіли перейти на бік народу, приходьте - ми вас зустрінемо, ми будемо вас захищати", - сказала вона.
Колесникова також додала, що всі інші, хто продовжує здійснювати насильство над власним народом, повинні понести за це відповідальність.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Передайте товарищу Лукашенко!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Произошла чудовищная ошибка!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Я за него голосовал
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Куприк згоден . Це справедливо .
"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите - мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.Источник: https://censor.net/v3213804
а вы выпьете за упокой дохлого сссра?
Вангую - щас повылазит куча "оппозиционеров" и "борцов с кровавым диктатором", которые пару дней назад, когда было опасно, сидели тише воды ниже травы. Сейчас то оно че, опасность прошла, можно смело вылазить на баррикаду и собирать электоральные дивиденды.
https://www.youtube.com/watch?v=CJs3EkaIYQk
Мария ОООЧЕННЬ КРУТАЯ, преподовала музыку 20 лет!